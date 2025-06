Render toont vermeende OnePlus 13R met plat scherm

Een Chinese leaker heeft een render van wat vermoedelijk de OnePlus 13R wordt. De telefoon heeft volgens de leaker een plat scherm en een keramische achterzijde. OnePlus wil de telefoon in december onthullen.

Leaker Digital Chat Station deelt op Weibo een render van de OnePlus Ace 5, waarvan de voor- en achterzijde te zien zijn. De Ace 5 heeft volgens deze afbeelding een platte voor- en achterkant, waarbij de zijkanten ook wat platter zijn in vergelijking met de 12R. Daarnaast heeft de Ace 5 aan de linkerkant van het camera-eiland geen extra ontwerpelement meer. Op de render is aan de linkerzijde van de telefoon alleen nog een alertslider te zien en geen volumeknop meer.

Louis Lee, president van OnePlus China, zegt op Weibo dat de Ace 5 in december uitkomt. Eerder zei hij op hetzelfde platform dat de telefoon een Snapdragon 8 Gen 3 krijgt. Dit is dezelfde soc als de OnePlus 12 van vorig jaar. De OnePlus 13, die het bedrijf vorige maand in China aankondigde, heeft de Snapdragon 8 Elite-soc. Overigens heeft ook dit toestel een platter scherm dan zijn voorganger, al is dit scherm niet geheel plat.

OnePlus verkoopt buiten China geen Ace-telefoons, maar bracht vorig jaar wel de 12R uit in Nederland. Dit was een aangepaste Ace 3. Naar verwachting komt de Ace 5 dan ook in de rest van de wereld uit als de 13R, schrijft onder meer Android Authority. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.