Goedkopere OnePlus 13R is beschikbaar voor 749 euro

OnePlus brengt de goedkopere 13R nu ook uit in Europa. De smartphone kost ten minste 749 euro en wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 3-soc. Het toestel krijgt één configuratie, namelijk met 12GB Lpddr5x-geheugen en 256GB UFS 4.0-opslagruimte.
De OnePlus 13R heeft een 6,78"-oledscherm met een lagere resolutie dan de vlaggenschepen uit deze generatie, die eerder deze week aangekondigd werden: 2780x1264 pixels in plaats van 3168x1440 pixels. Verder gebruikt de fabrikant de iets oudere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 uit 2023, terwijl de duurdere reguliere 13-reeks een Snapdragon 8 Elite uit 2024 heeft. Lees ook onze review van de OnePlus 13R.
|Uitvoering
|OnePlus 13R
|OnePlus 13 256GB
|OnePlus 13 512GB
|Afmetingen
|
161,7mm
|162,9mm
76,5mm
8,5mm
210 gram
|Scherm
|6,78"-oled
2780x1264 pixels
1-120Hz
|6,82"-oled
3168x1440 pixels
1-120Hz
|Soc
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Geheugen en opslag
|12GB Lpddr5x
256GB UFS 4.0
|12GB Lpddr5x
256GB UFS 4.0
|16GB Lpddr5x
512GB UFS 4.0
|Camera's
|1. Primair 50MP, 24mm
2. Ultragroothoek 8MP, 16mm
3. Tele 50MP, 47mm
Front: 16MP
|1. Primair 50MP, 23mm
2. Ultragroothoek 50MP, 15mm
3. Tele 50MP, 73mm
Front: 32MP
|Accu en laden
|6000mAh, 100W bedraad
|6000mAh, 100W bedraad, 50W draadloos, omgekeerd draadloos
|Release en prijs
|10 januari 2025
749 euro
|7 januari 2025
999 euro
|7 januari 2025
1149 euro