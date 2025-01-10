Goedkopere OnePlus 13R is beschikbaar voor 749 euro

OnePlus brengt de goedkopere 13R nu ook uit in Europa. De smartphone kost ten minste 749 euro en wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 3-soc. Het toestel krijgt één configuratie, namelijk met 12GB Lpddr5x-geheugen en 256GB UFS 4.0-opslagruimte.

De OnePlus 13R heeft een 6,78"-oledscherm met een lagere resolutie dan de vlaggenschepen uit deze generatie, die eerder deze week aangekondigd werden: 2780x1264 pixels in plaats van 3168x1440 pixels. Verder gebruikt de fabrikant de iets oudere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 uit 2023, terwijl de duurdere reguliere 13-reeks een Snapdragon 8 Elite uit 2024 heeft. Lees ook onze review van de OnePlus 13R.

OnePlus 13ROnePlus 13ROnePlus 13R
Uitvoering OnePlus 13R OnePlus 13 256GB OnePlus 13 512GB
Afmetingen

161,7mm
75,8mm
8,0mm
206 gram

 162,9mm
76,5mm
8,5mm
210 gram
Scherm 6,78"-oled
2780x1264 pixels
1-120Hz		 6,82"-oled
3168x1440 pixels
1-120Hz
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Geheugen en opslag 12GB Lpddr5x
256GB UFS 4.0		 12GB Lpddr5x
256GB UFS 4.0		 16GB Lpddr5x
512GB UFS 4.0
Camera's 1. Primair 50MP, 24mm
2. Ultragroothoek 8MP, 16mm
3. Tele 50MP, 47mm
Front: 16MP		 1. Primair 50MP, 23mm
2. Ultragroothoek 50MP, 15mm
3. Tele 50MP, 73mm
Front: 32MP
Accu en laden 6000mAh, 100W bedraad 6000mAh, 100W bedraad, 50W draadloos, omgekeerd draadloos
Release en prijs 10 januari 2025
749 euro		 7 januari 2025
999 euro		 7 januari 2025
1149 euro

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 14:00 39

10-01-2025 • 14:00

39

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OnePlus 13R

vanaf € 711,33

5 van 5 sterren

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Reacties (39)

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Taedium 10 januari 2025 14:04
Wat een verschil met het merk dat ooit begon met een toptelefoon voor €300 :'(
computerjunky @Taedium10 januari 2025 14:11
En dat geef ik er nog altijd niet aan uit. Ik zie totaal geen meerwaarde in telefoons van meer dan 250 euro. Ze doen alles wat een telefoon van 100 euro doet behalve misschien super snel laden wat ik niet eens wil hebben omdat het slecht voor de accu is.
Telefoons zijn al zo ongeveer 6 jaar uitontwikkeld wat mij betreft.

Edit: faceroll prijs gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 10 januari 2025 14:34]

Danny @computerjunky10 januari 2025 14:15
heb nog een Huawei P20 Pro uit 2018 en die doet het nog prima. Ik moet nu vrijwel gedwongen alsnog aan een nieuwe omdat de ABN-AMRO heeft besloten dat vanaf maart de app het niet meer doet op mijn telefoon.
Dat gaat gewoon hooguit een midrange worden. Ik gebruik m'n telefoon alleen om wat filmpjes te kijken tijdens het schijten en wat whatsappen af en toe. Ik snap ook eigenlijk niet waarom kennelijk zoveel mensen een telefoon van 1300 euro nodig hebben. Als ik ze ermee bezig zie maken ze een fotootje en zitten ze op instagram. Daar heb je echt geen telefoon van 1300 euro voor nodig. Of is het een soort status-symbooltje ofzo?
ServiceDeskBoye @Danny10 januari 2025 14:29
Het is inderdaad een status-symbooltje ofzo.

Ik hoor het veel van mijn kinderen op school, als je niet het laatste model hebt of niet een iPhone bezit dan sta je meteen lager op de rangorde in sommige cliques.
computerjunky @ServiceDeskBoye10 januari 2025 14:41
Gewoon over 15 jaar je bank account laten zien met al het geld dat je bespaard heb door niet aan onzin trends en merkjesjacht mee te doen.
De kids die nu anderen afzeiken om hun goedkope kleding en telefoon zijn dezelfde die over 20 jaar na een week of 2 al door hun inkomen heen zijn terwijl ze zich afvragen hoe de ander een 100 inch tv en game pc heeft.

Als iemand geeft om status ben je die beter kwijt dan rijk.
Frenz64 @computerjunky10 januari 2025 15:31
Ja, want een 110 inch tv en een game pc heb je nodig om gelukkig te leven
ADN @Frenz6410 januari 2025 16:22
Absoluut :). Computerjunky bedoelt natuurlijk dat door je eigen koers te varen/ niet telkens het nieuwste te kopen je er later je vruchten van plukt.
Frenz64 @ADN10 januari 2025 22:56
I know, maar ik kom van 32cm CRT beeldbuizen hè, zwart wit nog :+
Mortov Molotov @ServiceDeskBoye10 januari 2025 15:42
Mijn kinderen zijn nog te jong, maar volgend jaar gaat onze oudste wel naar het middelbaar onderwijs. Maar als ik hoor dat hij met zo'n onzin wordt geconfronteerd, zal ik hem gelijk adviseren om ver weg te blijven van zo'n enggeestige groepjes.
Kiswum
@Mortov Molotov12 januari 2025 10:31
Onze zoon is gewoon met zijn Poco X6 naar de middelbare school gegaan. Op het gebied van smartphones valt het gelukkig mee op zijn school. Merkkleding is bij hen wel weer een stuk belangrijker, maar dat was ook in mijn tijd, medio '90.
Frame164 @Danny10 januari 2025 14:48
Wees blij dat abnamro oude toestellen met oude software niet meer ondersteunen. Zij nemen security serieus.
W00fer @Frame16411 januari 2025 03:21
Onzin, er zijn gewoon landelijke richtlijnen voor. ING en Rabo vereisen geen Android 11 en hebben ook miljoenen klanten.
AMDLegion @Danny10 januari 2025 14:28
Het is zonde om elk jaar 1300€ uit te geven aan een nieuwe telefoon. Maar rond de 1000€ uitgeven eens per 4 jaar is niks mis mee mits je om camera kwaliteit geeft.

Als je niks om foto’s maken geeft ( herinneringen voor later ) dan kan je inderdaad beter zo goedkoop mogelijke telefoon nemen die het 5+ jaar volhoudt.

Maar elke 4-5 jaar zitten er weer goede camera verbeteringen bij en die zijn het wel waard naar mijn inziens. En daar hoef je geen eens 1300€ voor uit te geven, Pixel en iPhone basis modellen zijn 800-900€ doorgaans.
computerjunky @AMDLegion10 januari 2025 14:38
Als er een event is waar ik foto's van wil maken pak ik mijn 16 jaar oude DSLR en dan zijn de fotos ont altijd van betere kwaliteit dan iedere smartphone. De smartphone cam is alleen voor momenten dat je geen DSLR bij je kan/wil hebben.

De kwaliteit van smartphone camera's is wat mij betreft nog altijd bar slecht vergeleken met iedere DSLR. Maar ik snap dat een DSLR voor velen te zwaar, complex en onhandig is.
AMDLegion @computerjunky10 januari 2025 14:45
Het ding is dus juist dat je een smartphone overal bij je hebt.

Jouw DSLR kan je prima meenemen naar wat je zelf al zegt “events”, maar de leukste momenten uit mijn ervaring zijn spontaan en onverwachts en dan heb je eigenlijk alleen je smartphone bij je.

En de nieuwste Google Pixel en iPhones hebben echt geweldige camera’s daarvoor, het verschil met een DSLR word steeds kleiner.
Menhir @computerjunky10 januari 2025 15:53
Ik fotografeer met DSLR en telefoon. Als je inzoomt wint de DSLR natuurlijk. Maar bijvoorbeeld in situaties met weinig ligt waarbij je uit de hand een foto moet maken of HDR wint de telefoon.
apeklootje @AMDLegion10 januari 2025 19:23
Heb een Samsung A34 die goed is voor dagelijks gebruik en gewone foto's, oo reis neem ik mijn Sony camera mee, zo kan ik mooie foto's maken zonder sure gsm
W00fer @AMDLegion11 januari 2025 03:21
1000 euro voor een cameratelefoon is natuurlijk onzin, dan kun je beter 1000 euro in een goede camera steken.
Idanue @Danny10 januari 2025 14:40
Ik zou zeggen kijk eens naar de Pixel A serie telefoons.
Ze zijn snel, goeie camera voor als je toch nog eens een keer een foto wil maken en geen overbodige software wat je opgedrongen krijgt.
Ik ben van de 4a naar de 7a gegaan en deze kan nog wel een tijdje mee.
Largamelion @computerjunky10 januari 2025 14:54
De duurdere telefoons doen wel wat meer dan dat hoor ... beetje kort door de bocht.
- Draadloos laden
- Waterdicht
- Veel betere foto's/video's
- Beter/sneller scherm
- Performantie (games, ...)
- Goed updatebeleid
- Etc ...

Als je die dingen niet nodig hebt dan vind je voor 250€ inderdaad al veel degelijke toestellen, maar zeggen dat die toptoestellen enkel wat sneller laden ...
macnerd @Largamelion10 januari 2025 16:06
Ik heb net een paar maanden geleden een nieuwe smartphone gekocht, omdat mijn vorige (Samsung A40) kuren begon te vertonen.

Een telefoon van 1300,- kan ik prima betalen, maar ik heb het er niet voor over. Ik ben uitgekomen
een Motorola Edge 50 Fusion met 12GB geheugen en 256GB opslag, destijds voor 329,-.
Deze laadt snel op met de bijgeleverde 68W lader (vol in 30 minuten), wel met kabel. De telefoon is geloof ik waterdicht, heeft een zeer goede camera (ook als het wat donkerder is), reageert vlot, en vandaag kreeg ik de update naar Android 15 aangeboden. Misschien zijn die smartphones van 1300,- nog een stuk beter, maar ik ben niet ontevreden (eerder tegenovergesteld).

Ik ben eerder teleurgesteld in zogenaamde A-merken... 4 jaar geleden kocht ik een Sony Experia smartphone (rond 250,-), en na 6 maanden was ie compleet dood. Bovenstaande Samsung A40 gekocht en de Sony laten repareren. Half jaar later Samsung A40 kapot en Sony weer in gebruik genomen. Sony wederom kapot gegaan en inmiddels gerepareerde Samsung weer in gebruik genomen. En nu heeft de Samsung dus al kuren. Mijn Samsung tablet (in Corona-tijd gekocht) gebruik ik ook zelden, om de simpele reden dat deze altijd leeg is. Ik leg 'm volgeladen en uitgeschakeld in de la, maar na een week is deze leeg. En de voorgaande tablet (ook Samsung) is zelfs zonder apps erop niet vooruit te branden. Zonde, want technisch is ie gewoon nog prima (ik ga zuinig om met al mijn spullen).

Ik geef gelukkig niks om merk of status, wel om een apparaat dat gewoon werkt. En dat blijkt voor minder ook te kunnen.
ADN @macnerd10 januari 2025 16:32
Deels ga ik mee in je redenering, echter:
- Soms heb je pech en gaat iets stuk; is niet merk specifiek (tenzij er een structurele fout is gemaakt, maar doorgaans leveren Samsung en Sony goede kwaliteit).
- Motorola is Chinees (mogelijke backdoors)
- Motorola staat niet bekend om hun goed updatebeleid (en een goed updatebeleid kost ook geld)

Telefoons zijn net als auto's. Je hebt goedkope (Aygo) die an sich prima zijn en betrouwbaar doen wat ze moeten doen. Je hebt de middenklasse (Golf ofzo) die op alle vlakken beter zijn en meer luxe bieden, maar uiteraard wel iets duurder. En je hebt het topsegment (zoals Mercedes S-klasse). Alles is dan helemaal top notch, maar je betaalt er een astronomisch bedrag voor. Het is maar net wat je wilt en nodig hebt. Ik snap dat mensen die het niet veel boeit voor de goedkoopste optie gaan. Ik snap ook dat veel voor een klasse hoger gaan. Maar er zijn ook mensen die het beste van het beste willen en/of er status aan ontlenen. Voor ieder zijn doelgroep.
Frame164 @computerjunky10 januari 2025 14:49
Er zit echt wel veel verschil tussen goedkope en dure smartphones. Dat JIJ die verschillen niet belangrijk vindt maakt het nog geen onzin om een highend smartphone te kopen.
PaulHelper @computerjunky10 januari 2025 16:44
Nou ja ik zie wel de meerwaarde van duurdere telefoons maar ik kies zelf ook bewust voor tweedehands oude high end of minder oud midrange.
Ik beschouw me zelf wel redelijk poweruser maar doe echte dingen toch bijna altijd op mijn snelle pc.
En voor social media is alles al snel genoeg inderdaad.
Qua rand dingen zoals camera, batterij en snelheid is er wel echt verbetering mogelijk. Maar vind het zelf niet de prijs waard
Luchtbakker @Taedium10 januari 2025 14:10
Ik wil niet zeggen dat de winstmarges groter zijn geworden, maar anno 2025 kan je simpelweg voor €300,- geen top-of-the-line telefoon meer bouwen zonder er zware verliezen op te maken. Ik durf te wedden dat ook de kostprijs voor OnePlus minstens verdubbelt is.

Overigens kende de eerste 6 toestellen van ze ook behoorlijke zwaktes. Ze waren dan wel snel, en hadden een prima scherm, de camera was altijd ruk. De foto's waren gewoon echt slecht. Geen idee hoe het nu is overigens.
Verwijderd @Luchtbakker10 januari 2025 14:15
Vergeet ook de inflatie niet. Die €300,- in 2014 is al bijna €400,- in 2025.
Menhir @Luchtbakker10 januari 2025 15:50
Wat camera's betreft zit het wel goed tegenwoordig. Bekijk de reviews van de afgelopen jaren maar eens. Ze komen heel goed mee maar scoren zelden op alle fronten het beste. Maar dat doet bijna geen enkel toestel.
Frame164 @Taedium10 januari 2025 14:52
Als de markt waar je je op richt het wil betalen voor je merk dan doe je dat. In het 300 euro segment moeten ze het opnemen tegen het marketinggeweld van Samsung (met de A-series). In een hoger segment kan je je richten op mensen die zich meer verdiepen in het product zelf.
Loller1 10 januari 2025 14:25
In België wordt hij al verkocht door Telenet voor 599 euro in combinatie met een Watch 2R. Dat maakt het in mijn ogen al een veel schappelijkere deal. Dat gezegd hebbende, diezelfde Telenet verkoopt ook de Galaxy S24 met een Galaxy Watch7 voor 599, wat in mijn ogen een betere deal is, zeker als je lang doet met 1 toestel.

OnePlus's 2 jaar software upgrades en 3 jaar updates voor zijn horloge en 4 jaar software upgrades en 6 jaar software updates voor zijn smartphones is maar een ondermaatse vertoning. Samsung belooft 4 jaar software upgrades en 5 jaar software updates voor zijn horloges, en natuurlijk 7 jaar voor hun smartphones.

Ik snap dat volgens OnePlus niet veel mensen een smartphone voor langer dan 4 jaar hebben, maar desondanks is dit toch teleurstellend (opnieuw; zeker voor die prijs). Persoonlijk gaan mijn smartphones over naar mijn ouders als ik upgrade, en dan is het fijn om toch iets te kunnen doorgeven waarvan ik kan zeggen "hier hebt ge nog minstens een paar jaar plezier aan zonder zorgen".

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 10 januari 2025 14:30]

Largamelion @Loller110 januari 2025 14:49
Leuke actie van Telenet, maar je betaalt dan wel al die tijd teveel voor het abo dat je bij Telenet hebt }> .

Even klant worden en weer opzeggen zit er ook niet in:

Een klant die enkel mobiele telefonie heeft, moet bovendien minstens 2 maanden klant zijn om van het aanbod te kunnen genieten.
en
Indien de klant echter binnen een periode van 12 maanden na de aankoop van het toestel waarop hij korting heeft verkregen al zijn Telenet-diensten opzegt of de specifieke Telenetdienst waaraan de korting gelinkt was, wordt een vergoeding aangerekend die overeenkomt met de restwaarde van de korting op het betrokken toestel, lineair afgeschreven over een periode van 12 maanden.

Als je al klant bent dan is het wel 'n mooie deal (150€-300€ korting + de watch erbij).
PaulHelper @Largamelion10 januari 2025 16:52
Dit inderdaad, net als in Nederland regelmatig de telefoon korting stunters die je effectief in het abonnement betaald. Wel altijd verraderlijk.
Frame164 @Loller110 januari 2025 14:46
Is die prijs los of alleen met een Telenet abonnement?
Largamelion @Frame16410 januari 2025 19:04
Losse prijs voor het toestel. Voorwaarde is klant zijn bij Telenet met 1 of meerdere producten. Je moet minimum 2 maand klant zijn en na aankoop van het toestel nog een jaar klant blijven of anders rekenen ze een deel van de korting aan.
koekroeck @Loller110 januari 2025 15:01
Gochja, uw ouders gaan toch niet wakker liggen van een software update? Hun security updates liggen nu op 6 jaar, wat toch al mooi is voor een smartphone.
Van der Berg 10 januari 2025 14:30
Met de komst van de Galaxy S25 deze maand ben ik benieuwd hoe dit zich verhoudt. €749 tegen over €900+ van de S25. De S25 heeft weer een Snapdragon Gen 8 Elite, mogelijk betere camera en ondersteuning tot januari 2032 tot Android 22

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 14:34]

MHDokter 10 januari 2025 17:33
"goedkoper"?
Ik ben meer voor "Veel te duur, maar iets minder belachelijk dan het flagship"
Ik vind het werkelijk waar waanzin dat je in 2014 voor 200 euro een telefoon kon kopen die:
-waterdicht is
-een voor mij prima camera heeft
-3,5mm jackaansluiting heeft
-een verwisselbare batterij heeft
-een zaklamp heeft
-een acceptabel formaat heeft (niet die gare tabletformaten van vandaag de dag, en qua pixels vind ik 1080p wel de max wat je op een telefoon moet willen)
-en ook nog tegen een stootje kan
met inflatie erbij kom ik dan op 290 euro in 2025 uit, maar dan nog kan ik daar geen telefoon voor kopen met bovenstaande specificaties.
De rest van de specificaties zal mij eerlijk gezegd een rotzorg zijn. Als ik maar kan whatsappen.
tweaker2010 @MHDokter10 januari 2025 21:00
In 2014 kon je een rijtjeshuis kopen voor minder dan 200.000
In 2025 mag je blij zijn als het je voor 400.000 lukt. Alle prijzen zijn fors omhoog gegaan.
Smartphones zijn steeds groter geworden, groter scherm, grotere accu, etc.
MaartenNL03 10 januari 2025 17:41
Ik koop elke vijf jaar een nieuwe telefoon en sinds gisteren heb ik de OnePlus 13. Ik vind het ook veel geld, maar zoals sommigen al aangeven ik heb mijn smartphone altijd bij me, maar mijn fotocamera niet. Zeker met mijn kinderen, mijn autohobby en de vele vakanties wil ik mooie foto’s maken.

€1000 elke 4 a 5 jaar vind ik dan meevallen. Het verschil tussen mijn vijf jaar oude OnePlus en deze 13 is enorm wat een fantastische foto’s maakt dit toestel voor een telefoon, echt prachtig! + Hij is lekker snel ondanks ik niks van social media gebruik doe ik er zat andere dingen op waar beetje power en groot scherm wel gewenst is Tradingview bv als ik onderweg ben....
MrMarcie 11 januari 2025 12:36
Iets minder duur ...

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