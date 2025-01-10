Goedkopere OnePlus 13R is beschikbaar voor 749 euro

OnePlus brengt de goedkopere 13R nu ook uit in Europa. De smartphone kost ten minste 749 euro en wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 3-soc. Het toestel krijgt één configuratie, namelijk met 12GB Lpddr5x-geheugen en 256GB UFS 4.0-opslagruimte.

De OnePlus 13R heeft een 6,78"-oledscherm met een lagere resolutie dan de vlaggenschepen uit deze generatie, die eerder deze week aangekondigd werden: 2780x1264 pixels in plaats van 3168x1440 pixels. Verder gebruikt de fabrikant de iets oudere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 uit 2023, terwijl de duurdere reguliere 13-reeks een Snapdragon 8 Elite uit 2024 heeft. Lees ook onze review van de OnePlus 13R.