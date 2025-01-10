Door Dennis de Vries

Redacteur tablets & smartphones

Feedback • 10-01-2025 14:00 28

Degelijk, maar geen killer

OnePlus 13R Review

10-01-2025 • 14:00

28

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Inleiding

Samengevat

De OnePlus 13R is een goede toevoeging aan het premiummidrangesegment die maar op weinig punten steken laat vallen. Het scherm is voor deze prijsklasse uitstekend. De Snapdragon 8 Gen 3 is binnen dit segment een tactische keuze van OnePlus waarvan we zeker weten dat de community hem ook kan waarderen. De batterijduur is prima, maar niet zo lang als we hadden verwacht van de grote 6000mAh-accu. Hoewel de hoofdcamera prima plaatjes oplevert, is het camerasysteem niet erg veelzijdig. De softwareondersteuning is wat ondergemiddeld. De grootste reden om de 13R aan je voorbij te laten gaan lijkt voor nu de prijs te zijn, al verwachten we dat deze in de toekomst wat schappelijker wordt.

Pluspunten

Minpunten

Getest

OnePlus 13R Wit

Prijs bij publicatie: € 749,-

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OnePlus, zoals we het kennen van pakweg tien jaar geleden, bestaat eigenlijk niet meer. De scherp geprijsde ‘flagshipkiller’-toestellen die het Chinese bedrijf op de kaart zetten in het Westen, hebben langzaamaan plaats moeten maken voor telefoons die zelf steeds meer op vlaggenschepen uit het topsegment begonnen te lijken, met bijbehorende prijzen. Sinds vorig jaar brengt OnePlus in de Benelux ook een goedkopere variant uit in de vorm van de R-serie. Dit zou je kunnen beschouwen als een soort ‘light’ uitvoering van het topmodel van datzelfde jaar. Deze keer doet OnePlus dat in de vorm van de OnePlus 13R.

OnePlus 13R
OnePlus 13R

Los van het feit dat de Chinese fabrikant tegenwoordig meedoet in het topsegment, heeft er nog een andere verandering plaatsgevonden. Het eens zo geliefde OxygenOS is de laatste jaren steeds meer gaan lijken op ColorOS van Oppo. Dat kan verklaard worden door het feit dat BBK Electronics, het moederbedrijf van OnePlus en Oppo, sinds ongeveer een jaar op papier niet meer bestaat. Daarmee is OnePlus een dochterbedrijf van Oppo geworden. In onze recente review van de OnePlus 13 lees je welke nieuwe raakvlakken tussen de twee smartphonefabrikanten dat met zich meebrengt.

De OnePlus 12R van vorig jaar kon rekenen op lovende reviews, waarbij sommige publicaties zich zelfs hardop afvragen of de R-serie nu stiekem de flagshipkiller is waarmee het allemaal begon. Het premiummidrangesegment, waarin de OnePlus 13R zich bevindt, zit vol sterke telefoons. Bovendien is de adviesprijs van 749 euro aan de hoge kant binnen dit segment. De 13R zal dus van goeden huize moeten komen om zich die titel weer toe te eigenen. Of dat lukt, zoeken we voor je uit in deze review.

Design en scherm

Het uiterlijk van de OnePlus 13R lijkt veel op zijn duurdere broer die een paar dagen geleden is uitgebracht. Zo bevat het toestel ook (te) hoog geplaatste power- en volumeknoppen aan de rechterzijde van het aluminium frame en is er een alertslider aan de linkerkant aanwezig. Ook het camera-eiland heeft dezelfde vorm, ziet er hetzelfde uit en is eveneens relatief dun, waardoor het toestel niet wiebelt als het op tafel ligt.

Wel zijn er een aantal ontwerpverschillen tussen de OnePlus 13 en 13R. Zo loopt de glazen achterkant niet rond af en geldt hetzelfde voor het beeldscherm, terwijl dat bij de 12R nog wél het geval was. Daardoor voelt de telefoon wat blokkerig aan, wat de ergonomie niet ten goede komt. Ook zijn er andere materialen gebruikt en is de telefoon niet volledig waterdicht. Het verschil in ontwerp is vergelijkbaar met dat tussen de Xiaomi 14T en 14T Pro, waarover we kortgeleden een review publiceerden.

OnePlus 13R - behuizingOnePlus 13R - behuizing
OnePlus 13R - behuizingOnePlus 13R - behuizingOnePlus 13R - behuizing
Telefoon OnePlus 12R OnePlus 13R
Hoogte (mm) 163,3 161,72
Breedte (mm) 75,3 75,77
Dikte (mm) 8,8 8,02
Gewicht 207g 206g
Schermdiagonaal 6,78" 6,78"
Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz
Resolutie 1264x2780 1264x2780
Ppi 450 450
Materiaal Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 (front)
Gorilla Glass (back)		 Aluminium, Gorilla Glass 7i front)
Gorilla Glass (back)
IP-rating IP64 IP65

Scherm

Waar OnePlus tijdens het persevent voor de OnePlus 13 de spectaculairste claims maakte over het beeldscherm, bleven die een beetje achterwege bij de presentatie van de 13R. Op sommige punten zien we duidelijk terug waarom. De resolutie is lager en de schermranden zijn wat dikker, terwijl ze op een haar na net niet helemaal symmetrisch zijn. Er wordt Gorilla Glass 7i gebruikt, dat voornamelijk in midrangetoestellen zit, en bovendien is het scherm plat in plaats van afgerond aan de zijkanten. Wel fijn: het toestel beschikt over een ltpo 4.1-paneel, waardoor het kan terugschakelen van 120 naar 1Hz om energie te besparen. Niet elk toestel in deze prijsklasse beschikt over een dergelijk paneel. We hebben het scherm zoals gebruikelijk doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware om verder dan de specsheet te kijken.

  • Piekhelderheid wit 15%
  • Piekhelderheid wit 33%
  • Piekhelderheid wit 50%
  • Piekhelderheid wit 100%
  • Minimale helderheid
  • Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde kleurafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9
2.611
Samsung Galaxy S24
2.543
Samsung Galaxy S24+
2.501
Apple iPhone 16
2.269
OnePlus 13
2.095
Apple iPhone 15
2.022
OnePlus 13R
2.018
Samsung Galaxy S24 FE
1.777
Xiaomi 14T Pro
1.615
Motorola Edge 50 Ultra
1.609
OnePlus 12R
1.485
Xiaomi 14
1.349
OnePlus 12
1.240
Sony Xperia 5 V
930
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9
2.437
Samsung Galaxy S24
2.189
Samsung Galaxy S24+
2.158
OnePlus 13
1.873
OnePlus 13R
1.821
Apple iPhone 16
1.806
Apple iPhone 15
1.757
Xiaomi 14T Pro
1.609
Motorola Edge 50 Ultra
1.575
Samsung Galaxy S24 FE
1.535
Xiaomi 14
1.437
OnePlus 12R
1.427
OnePlus 12
1.231
Sony Xperia 5 V
978
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9
2.256
Samsung Galaxy S24+
1.719
OnePlus 13
1.702
Samsung Galaxy S24
1.692
OnePlus 13R
1.664
Xiaomi 14T Pro
1.521
Motorola Edge 50 Ultra
1.499
Xiaomi 14
1.404
OnePlus 12R
1.375
Samsung Galaxy S24 FE
1.364
Apple iPhone 16
1.289
OnePlus 12
1.175
Apple iPhone 15
1.170
Sony Xperia 5 V
982
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9
1.952
Xiaomi 14
1.391
Motorola Edge 50 Ultra
1.340
Samsung Galaxy S24
1.332
Samsung Galaxy S24+
1.303
OnePlus 13R
1.237
OnePlus 12R
1.194
Samsung Galaxy S24 FE
1.104
Apple iPhone 16
1.026
OnePlus 13
1.018
OnePlus 12
1.009
Sony Xperia 5 V
997
Apple iPhone 15
967
Xiaomi 14T Pro
928
Minimale helderheid
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+
0,94
Apple iPhone 16
0,99
Samsung Galaxy S24 FE
1,60
Sony Xperia 5 V
1,71
OnePlus 12R
1,87
OnePlus 13R
1,88
Samsung Galaxy S24
1,89
OnePlus 13
1,90
Xiaomi 14T Pro
1,92
Apple iPhone 15
1,94
OnePlus 12
1,99
Xiaomi 14
2,11
Motorola Edge 50 Ultra
2,33
Google Pixel 9
2,34
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
OnePlus 13
7
Samsung Galaxy S24+
48
Apple iPhone 15
54
Samsung Galaxy S24 FE
67
Motorola Edge 50 Ultra
70
OnePlus 13R
121
OnePlus 12R
158
Google Pixel 9
164
OnePlus 12
180
Samsung Galaxy S24
199
Xiaomi 14
212
Apple iPhone 16
220
Sony Xperia 5 V
458
Xiaomi 14T Pro
782
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+
0,61
OnePlus 13R
0,87
OnePlus 12R
0,89
Samsung Galaxy S24
1,04
Apple iPhone 15
1,16
OnePlus 12
1,18
OnePlus 13
1,19
Samsung Galaxy S24 FE
1,32
Apple iPhone 16
1,57
Google Pixel 9
1,74
Motorola Edge 50 Ultra
2,81
Sony Xperia 5 V
2,99
Xiaomi 14T Pro
3,12
Xiaomi 14
4,41
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Apple iPhone 15
0,69
OnePlus 12R
0,78
OnePlus 13R
0,81
OnePlus 13
0,90
Google Pixel 9
0,92
Samsung Galaxy S24
1,06
OnePlus 12
1,12
Apple iPhone 16
1,22
Samsung Galaxy S24+
1,29
Samsung Galaxy S24 FE
1,42
Motorola Edge 50 Ultra
1,86
Xiaomi 14T Pro
2,37
Sony Xperia 5 V
2,54
Xiaomi 14
3,00

De display van de OnePlus 13R komt voor zijn prijsklasse prima uit de test. Het paneel mist een beetje helderheid in vergelijking met de concurrentie, maar niet zoveel dat je het in de praktijk erg zult merken. De kleurafstelling is net zoals bij zijn duurdere broer erg goed, al was dit ook al het geval bij de 12R van vorig jaar. Ten opzichte van zijn voorganger zijn er vooral stappen gemaakt bij de maximale helderheid.

Net als de OnePlus 13 beschikt de 13R over Aqua Touch 2.0. Door deze techniek blijft het beeldscherm goed reageren wanneer het scherm of je vingers nat zijn. In dat scenario treedt bij veel andere telefoons ghost touch op, waarbij het scherm uit zichzelf handelingen gaat verrichten omdat het nattigheid registreert als gebruikersinput. Aqua Touch 2.0 werkt in de praktijk prima, al lijkt het scherm net iets langzamer te reageren dan normaal.

Camerasysteem

Op het camerasysteem van de OnePlus 13R zijn duidelijke concessies gedaan om de prijs te drukken. De primaire camerasensor is de midrange-Sony LYT700, de ultragroothoekcamera heeft net als vorig jaar een lage resolutie en piepkleine sensor, en de frontcamera maakt gebruik van een goedkopere IMX480-sensor in plaats van de IMX615 bij de OnePlus 13. Interessant detail: de sensor die zijn duurdere broer gebruikt voor de ultragroothoekcamera, de ISOCELL JN5, fungeert in de 13R als telecamera met 2x zoom. Deze vervangt de matige macrocamera van vorig jaar.

Camera-eiland van de OnePlus 13R
Camera-eiland van de OnePlus 13R
Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front
Sensor Sony
LYT700		 Sony
IMX355		 Samsung
ISOCELL S5KJN5		 Sony
IMX480
Resolutie 50 megapixel 8 megapixel 50 megapixel 16 megapixel
Sensorgrootte 1/1,56" 1/4" 1/2,75" 1/3,09"
Pixelgrootte 1,0μm 1,12μm 0,64μm 1,0μm
Brandpunt in 35mm-eq. 24mm 16mm 47mm 24mm
Diafragma F/1.8 F/2.2 F/2.0 F/2.4
Ois Ja - - -
Autofocus Pdaf - Pdaf -

Hoewel de camera-app op de OnePlus 13R voldoende mogelijkheden biedt, waaronder een Pro-modus om foto's in raw te schieten, is hij een beetje uitgekleed in vergelijking met de duurdere 13. Zo is er geen AI Telescope Zoom aanwezig en ook de 'slimme scenes' ontbreken. Dat vinden we geen gemis, want die features stellen in de praktijk niet veel voor. Hoewel het nieuwe dualexposurealgoritme wel aanwezig is op de OnePlus 13R, ontbreekt de Clear Burst-techniek. Normale burstfoto's maken kan wél, met een buffer van 20 shots.

Wel levert OnePlus zijn AI Editor mee. Daarmee kun je met behulp van AI vier verschillende bewerkingen uitvoeringen op je foto's: de resolutie opschalen, bewegingsonscherpte verminderen, objecten of personen verwijderen en reflecties wegtoveren. Alleen over die laatste optie zijn we positief.

OnePlus 13R - camera-appOnePlus 13R - camera-appOnePlus 13R - camera-appOnePlus 13R - camera-app

Camera: praktijktest en vergelijking

Om te kijken hoe de camera van OnePlus 13R zich tot de concurrentie verhoudt, hebben we het toestel samen met de Xiaomi 14T Pro mee op pad genomen en een aantal foto's gemaakt. Beide toestellen zijn van tevoren voorzien van de laatste software-updates. Links zie je de foto's van de OnePlus; rechts staan de kiekjes van de Xiaomi.

Primair

OnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primairOnePlus 13R cameravergelijking - primair

De primaire camera's van de twee toestellen gaan nek aan nek en dat maakt het moeilijk om de een beter dan de ander te noemen. Er is niet veel verschil in scherpte, chromatische aberratie en kleurweergave waar te nemen. Bij genoeg licht produceert de OnePlus een haar minder ruis, terwijl in donkere scènes het tegenovergestelde geldt. Ook zijn foto's afkomstig van dit toestel soms net wat helderder en bevatten ze meer contrast. Door het hogere contrast is het lastig om details in donkere gebieden te bewaken en daar slaagt de Xiaomi dan ook een stuk beter in.

Beide toestellen hebben last van lensflares, wat je goed kunt zien bij direct tegenlicht. Daarbij valt op dat de OnePlus-lens hier wel heel veel last van heeft, terwijl het toestel de lichtbron zelf net wat beter weergeeft. Op het gebied van bokeh, de scherptediepte, geeft de Xiaomi een fraaier resultaat. Bij genoeg licht zou onze keuze nipt naar de OnePlus 13R gaan, terwijl de Xiaomi het beter doet wanneer het donker is.

Twee keer zoom

OnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoomOnePlus 13R cameratest - 2x zoom

De OnePlus 13R beschikt over een losse camera die wordt ingezet bij 2x zoom, de Xiaomi niet. Het zal je dan misschien ook verbazen dat de Xiaomi – in ieder geval bij daglicht - goed kan meekomen op het gebied van scherpte, waarbij opvalt dat de OnePlus de scènes soms te hardnekkig verwerkt, zoals je kunt zien op de foto bij de groene kunstplanten. Op elk ander vlak doet de OnePlus het beter. Kleuren worden beter weergegeven, er is minder ruis aanwezig, de scherpte is 's nachts veel beter en highlights worden niet opgeblazen, zoals de Xiaomi doet op de foto van de kerk.

Ultrawide

OnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawideOnePlus 13 cameravergelijking - ultrawide

Bij de vergelijking van de ultragroothoekcamera's is er iets bijzonders aan de hand: beide camera's presteren matig, maar op tegengestelde wijze. Zo heeft de OnePlus moeite om onderwerpen die dichtbij zijn scherp vast te leggen, zoals het gras aan de rechterkant op de eerste foto, terwijl dat voor de Xiaomi geldt bij objecten in de verte. De OnePlus gaat wat beter met highlights om, maar laat juist minder details zien in donkere gebieden. De kleurweergave is op beide telefoons prima en de foto's van de OnePlus zijn wederom iets helderder. Als je graag ultrawidefoto's vastlegt, kun je de 13R beter overslaan.

Macro

OnePlus 13R cameravergelijking - macroOnePlus 13R cameravergelijking - macro

Om macrofoto's te maken gebruikt de OnePlus zijn telecamera. Van een echte macrocamera is dus geen sprake, wat je kunt merken aan de relatief hoge minimale scherpstelafstand van ongeveer tien centimeter. Ook de Xiaomi beschikt niet over zo'n toegewijde macrolens en mist hiervoor ook een optie in de camera-app. Dat zie je terug aan het resultaat: de OnePlus maakt gehakt van de Xiaomi.

Front

OnePlus 13R cameravergelijking - frontOnePlus 13R cameravergelijking - frontOnePlus 13R cameravergelijking - frontOnePlus 13R cameravergelijking - frontOnePlus 13R cameravergelijking - frontOnePlus 13R cameravergelijking - front

De frontcamera maakt selfies die prima, maar niet bijzonder zijn. Wel zijn ze overdag noemenswaardig beter dan de resultaten van de 14T Pro. Bij genoeg licht is de kleurweergave wat beter en weet de 13R nagenoeg evenveel detail vast te leggen als de 14T Pro, zonder dat dit er overprocessed uitziet. In het donker is het tegenovergestelde waar wanneer je de Fill Light-optie gebruikt in de camera-app. Dit kun je zien op de tweede rij foto's. De resultaten van de 13R ogen scherper, maar dat komt hier voornamelijk door een stukje computational photography. Zet je Fill Light uit, dan wint de OnePlus het nipt van de Xiaomi. De foto bevat meer contrast, oogt scherper en geeft meer detail weer. De kleurweergave strookt alleen niet helemaal met de realiteit en de scherpte is vooral te danken aan de genoemde computational photography.

Video

OnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - videoOnePlus 13R cameravergelijking - video

Op het gebied van video is er bij de twee camerasystemen een duidelijke winnaar aan te wijzen: de Xiaomi. Hoewel het voor scherpte wederom gelijk op gaat en de video van de OnePlus een betere kleurweergave presenteert, doet de Xiaomi het op bijna elk ander vlak beter. De video bevat minder ruis, weet beter om te gaan met zowel hooglichten als diepe zwartwaarden en brengt de scène helderder in beeld. Wanneer het licht uit gaat, wordt die voorsprong alleen nog maar groter.

Hardware: Snapdragon 8 Gen 3

Bij tech is de beste keuze voor de consument vaak het topmodel van het jaar ervoor. Dat moet OnePlus ook gedacht hebben, want voor de chipset van het toestel is er gekozen voor een Snapdragon 8 Gen 3. Voor een premiummidranger absoluut geen gekke keuze.

Snapdragon 8 Gen 3
Snapdragon 8 Gen 3

Toestellen met deze Snapdragon-chip aan boord zijn al zo vaak de revue gepasseerd, dat we niet ingaan op de chip zelf en enkel kijken naar hoe deze zich gedraagt in de OnePlus 13R. Voor degenen die afgelopen jaar onder een steen hebben geleefd: de Snapdragon 8 Gen 3 was het topmodel van Qualcomm in 2024. We beginnen zoals gebruikelijk met de 3DMark Wild Life Extreme Stress Test.

  • 3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
  • Bestloopscore
  • Lowestloopscore
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
73,0
Apple iPhone 16 A18 Bionic
71,0
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
69,2
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
69,2
Google Pixel 9 Tensor G4
69,0
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
67,3
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
65,9
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
65,3
Apple iPhone 15 A16 Bionic
64,2
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
59,6
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
58,4
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
57,1
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
56,9
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
55,8
Best loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
6.802
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
5.065
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
4.995
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
4.851
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
4.381
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
4.323
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
4.095
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
4.093
Apple iPhone 16 A18 Bionic
4.018
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
3.691
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
3.656
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
3.166
Apple iPhone 15 A16 Bionic
3.015
Google Pixel 9 Tensor G4
2.656
Lowest loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
4.444
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
3.696
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
3.459
Apple iPhone 16 A18 Bionic
2.853
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
2.759
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.698
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.576
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
2.557
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
2.462
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
2.337
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
2.321
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
2.190
Apple iPhone 15 A16 Bionic
1.935
Google Pixel 9 Tensor G4
1.834

De OnePlus 13R zet een nette score neer. De Snapdragon 8 Gen 3 weet ongeveer 70 procent van zijn prestaties vast te houden tijdens langdurige zware belasting en moet van de groep vergelijkbare toestellen eigenlijk alleen de Xiaomi 14 en OnePlus 13 voor laten gaan. Waarschijnlijk is dat deels te danken aan effectieve koeling: OnePlus gebruikt hiervoor een dubbele vaporchamber. Op het gebied van de gpu zit het dus wel snor. Om een idee te krijgen van de cpu-prestaties gebruiken we Geekbench 6.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 A18 Bionic
3.291
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
3.037
Apple iPhone 15 A16 Bionic
2.463
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
2.226
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
2.206
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
2.159
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
2.154
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.138
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.116
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
2.078
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
2.049
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
1.975
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
1.857
Google Pixel 9 Tensor G4
1.802
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
9.211
Apple iPhone 16 A18 Bionic
8.001
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
6.917
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
6.866
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
6.809
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
6.794
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
6.746
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
6.557
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
6.373
Apple iPhone 15 A16 Bionic
6.274
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
5.418
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
5.410
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
4.948
Google Pixel 9 Tensor G4
4.601
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 A18 Bionic
28.137
Apple iPhone 15 A16 Bionic
22.533
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
18.615
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
15.745
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
15.651
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
15.198
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
14.455
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
13.956
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
13.500
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
12.563
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
8.946
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
8.803
Sony Xperia 5 V Snapdragon 8 Gen 2
8.595
Google Pixel 9 Tensor G4
6.501

In de synthetische Geekbench-benchmark zien we geen bijzonderheden. De cpu van de Snapdragon 8 Gen 3 presteert in de OnePlus 13R ongeveer precies zoals je zou verwachten bij een toestel dat net geen topmodel is. De single- en multicoreprestaties zijn goed, al zijn ze net wat minder dan topmodellen die vorig jaar gebruikmaakten van deze chipset.

Geheugen, connectiviteit, haptiek en geluid

De OnePlus 13R die wij testen beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Dit is tegelijk de enige configuratie die in het westen beschikbaar zal zijn. Dat is ongeveer in lijn met wat andere fabrikanten in dit segment doen, al betaal je er bij OnePlus wat meer voor.

Duurzaamheid en verpakking

Waar de OnePlus 12R nog van een stekker in de doos werd voorzien, moet je het bij de dertiende uitvoering zonder een oplader doen. De verpakking heeft een gemiddelde grootte en bevat geen plastic. Achterop de verpakking staat vermeld dat er plantaardige sojaolie is gebruikt. OnePlus vermeldt niets over de hoeveelheid gerecyclede materialen en het laatste sustainabilityreport dateert uit 2020.

De vingerafdrukscanner is een optisch model in plaats van sonisch zoals bij zijn grotere broer. In de praktijk werkt de scanner redelijk vlot en lijkt hij ook accuraat genoeg te zijn. Wel is de plaatsing van de scanner jammer: hij zit helemaal onderaan in het scherm, wat niet positief bijdraagt aan de verder al matige ergonomie.

Het geluid dat de stereospeakers produceren is goed en noemenswaardig beter dan bij andere toestellen in dit segment. Hoewel het maximale volume minuscuul lager uitvalt, is vooral de weergave van het lage bereik een stuk beter. Dat valt meteen op wanneer je de 13R muziek laat afspelen naast andere gelijk geprijsde toestellen.

De trilmotor van de OnePlus 13 bekroonde ik onlangs nog als 'beste in een Android-telefoon tot nu toe'. Dat staat behoorlijk in contrast met het exemplaar in de goedkopere 13R. Hoewel de trilmotor in staat is om fijne, subtiele tikjes weer te geven, kan hij niet erg hard trillen en produceert hij bovendien best wat geluid.

Netwerk 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13 /17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71
4G LTE TDD: Bands 38/39/40/41/48
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78
Simkaart-
ondersteuning		 Dualsim (2x fysiek of 1x fysiek en 1x e-sim)
Wifi Wi-Fi 7, dualband
Bluetooth 5.4, A2DP, LE
Audiocodecs SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0
Locatie GPS (L1+L5), Glonass (G1), BDS (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a),
QZSS (L1+L5)
NFC Ja
USB USB-C 2.0
Overig IR-blaster

Software, accuduur en opladen

Rechtstreeks uit de doos draait de OnePlus 13 op Android 15. Daar overheen draait OxygenOS 15, de OnePlus-schil die tegenwoordig zo goed als identiek is aan ColorOS 15 van Oppo. De Chinese fabrikant voorziet het toestel vier jaar van Android-updates en zes jaar van securitypatches. Je kunt dus rekenen op de nieuwste Android-versie tot en met januari 2029 of Android 19. Dat is wat korter dan bij de meeste andere fabrikanten in dit segment. De bootloader kan ontgrendeld worden, zoals het eigenlijk hoort bij OnePlus-telefoons. We zijn daarom blij dat er gekozen is voor een Snapdragon- in plaats van een MediaTek-chipset, zodat de moddingcommunity volledig los kan gaan op het toestel met custom roms.

OxygenOS15 draait als een zonnetje en we zijn er behoorlijk over te spreken. Dit jaar is de grootste vernieuwing de 'Parellel Processing'-engine, waardoor animaties nu gelijktijdig afgespeeld kunnen worden. Dit fenomeen werd voor het eerst geïntroduceerd in de Oppo Find X8 Pro. Lees daarom vooral onze OnePlus 13- en Oppo Find X8 Pro-review om wat meer te weten te komen over OxygenOS 15/ColorOS 15. Hoewel de OnePlus 13R een goedkopere variant is, zijn alle softwarematige functies van OxygenOS 15 die de OnePlus 13 heeft ook present op deze uitvoering.

Waarin de software wel verschilt ten opzichte van zin duurdere broer, is de aanwezigheid van bloatware. Er wordt redelijk wat bloatware meegeleverd: Netflix, Facebook, TikTok, LinkedIn, Booking.com, Amazon Music, AliExpress, WPS Office en Amazon Shopping. Het toestel bevat alleen deze voorgeïnstalleerde apps; van reclame is geen sprake.

OnePlus 13R - OxygenOS 15OnePlus 13R - OxygenOS 15
OnePlus 13R - OxygenOS 15OnePlus 13R - OxygenOS 15OnePlus 13R - OxygenOS 15

Accuduur

OnePlus heeft zijn vlaggenschip, de 13, voorzien van een grote 6000mAh-accu die gebruikmaakt van een nieuwe silicium-koolstoftechniek. Hoewel de 13R is voorzien van een accu met dito capaciteit, spreekt OnePlus niet van afwijkende accutechnieken en bestaat de accu uit één cel in plaats van de twee bij zijn duurdere broer. Met zo'n grote accu verwachten we een fantastische accuduur, dus laten we snel naar de testresultaten kijken.

  • Accuduur wifi
  • Accuduur mobiel netwerk
  • Accuduur video kijken
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 5 V 5.000mAh
21u13m
OnePlus 12 5.400mAh
20u14m
OnePlus 13 6.000mAh
19u
OnePlus 12R 5.500mAh
18u
Apple iPhone 16 3.561mAh
17u28m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
17u24m
OnePlus 13R 6.000mAh
17u5m
Xiaomi 14 4.610mAh
16u38m
Apple iPhone 15 3.349mAh
16u28m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
16u26m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
15u59m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
15u33m
Google Pixel 9 4.700mAh
14u21m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
13u35m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 15 3.349mAh
15u45m
OnePlus 12 5.400mAh
15u14m
OnePlus 12R 5.500mAh
14u46m
Sony Xperia 5 V 5.000mAh
14u32m
OnePlus 13 6.000mAh
14u1m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
13u57m
OnePlus 13R 6.000mAh
13u57m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
12u22m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
12u16m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
12u16m
Apple iPhone 16 3.561mAh
12u3m
Google Pixel 9 4.700mAh
11u55m
Xiaomi 14 4.610mAh
11u4m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
10u48m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1d8u40m
OnePlus 13R 6.000mAh
1d7u38m
OnePlus 12 5.400mAh
1d6u41m
Google Pixel 9 4.700mAh
1d6u29m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1d4u50m
Apple iPhone 15 3.349mAh
1d1u43m
Apple iPhone 16 3.561mAh
1d1u36m
OnePlus 12R 5.500mAh
1d1u33m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
1d1u9m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
1d52m
OnePlus 13 6.000mAh
23u26m
Xiaomi 14 4.610mAh
22u4m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
20u53m

Net als in onze review van de OnePlus 13 is het resultaat van de accutest nogal bijzonder. De accuduur van de OnePlus 13R is ruim voldoende, maar minder goed dan je zou verwachten: zijn voorganger met een 500mAh kleinere accu houdt het langer vol. In de praktijk zul je alsnog relatief eenvoudig je dag kunnen doorkomen zonder je druk te hoeven maken over je batterijpercentage.

Opladen

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
100
OnePlus 12R 5.500mAh
98
OnePlus 12 5.400mAh
98
OnePlus 13 6.000mAh
87
Xiaomi 14 4.610mAh
82
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
59
OnePlus 13R 6.000mAh
56
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
55
Apple iPhone 15 3.349mAh
54
Apple iPhone 16 3.561mAh
53
Google Pixel 9 4.700mAh
52
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
50
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
47
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
23m
OnePlus 12R 5.500mAh
33m
OnePlus 12 5.400mAh
33m
Xiaomi 14 4.610mAh
44m
OnePlus 13 6.000mAh
44m
OnePlus 13R 6.000mAh
1u16m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1u24m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
1u24m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
1u31m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1u34m
Google Pixel 9 4.700mAh
1u40m
Apple iPhone 15 3.349mAh
1u43m
Apple iPhone 16 3.561mAh
2u6m

De telefoon kan bedraad met maximaal 80W worden opgeladen wanneer je een SuperVOOC-lader gebruikt. OnePlus-telefoons zijn vrij kieskeurig met opladers, dus met andere stekkers kun je een vermogen van 10W, 18W of 25W verwachten. In onze laadtests haalt de 13R de piek van 80W overigens niet en laadt hij dan ook langzamer op dan de duurdere 13. Zowel draadloos opladen als omgekeerd draadloos opladen, waarmee je andere gadgets en telefoons van stroom kunt voorzien, zijn niet aanwezig.

Conclusie

In de inleiding liet ik mijn hoop doorschemeren dat de OnePlus 13R misschien wel weer in de buurt kan komen van de flagshipkillergloriedagen. Dat lijkt niet helemaal het geval te zijn: daarvoor is de telefoon net te duur. Hoewel het toestel veel goed doet, zijn er ook genoeg punten waarop je kritiek op kunt hebben.

Het beeldscherm is een van de sterke punten: het kan behoorlijk fel, feller dan menig ander premiummidrangetoestel, en heeft bovendien een erg goede kleurweergave. Daarmee is de display zelfs in fel zonlicht goed afleesbaar. Ook fijn is de aanwezigheid van een ltpo 4.1-paneel, waardoor je telefoon volledig kan terugschakelen van 120 naar 1Hz. Als kers op de taart beschikt het beeldscherm over pwm-dimming met een frequentie van 2160Hz; zo krijg je geen hoofdpijn of vermoeide ogen.

Op het camerasysteem zijn concessies gedaan ten opzichte van de duurdere OnePlus 13. De primaire camera presteert goed en de 2x-telecamera is ook prima, al hadden we in plaats daarvan liever een 3x- of 5x-telecamera gezien om het camerasysteem wat veelzijdiger te maken. De frontcamera legt prima selfies vast, maar is niet erg bijzonder. De zwakste schakel is de ultragroothoekcamera: die presteert ronduit matig.

We zijn erg blij met de keuze voor de Snapdragon 8 Gen 3-chipset. Qualcomms topmodel uit 2024 presteert nog altijd uitstekend en zeker in dit segment is het een zeer mooie cpu om onder de motorkap te hebben draaien. De OnePlus 13R weet de prestaties van de chip bovendien prima te bewaken, zelfs onder langdurige zware belasting. De 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag waarmee de soc gepaard gaat zijn prima hoeveelheden, maar niet uitzonderlijk.

Net als bij zijn duurdere broer zijn we een beetje teleurgesteld in de accuduur van de OnePlus 13. De 6000mAh-accu is erg groot, maar dat vertaalt zich niet een op een naar de accuduur; deze is goed, maar minder lang dan zijn voorganger. Desondanks zul je prima een volledige dag met de accu kunnen doen zonder naar een oplader te hoeven grijpen. Bedraad opladen kan relatief snel, al moet je dan wel een SuperVOOC-lader aanschaffen. Draadloos opladen is niet mogelijk.

OxygenOS 15, dat over Android 15 heen draait, is een fijne schil. Het werkt vlotter en vloeiender dan ooit dankzij de nieuwe Parallel Processing-engine en talloze nieuwe animaties. Het 'leent' bepaalde features van iOS zoals de pilvormige live activiteiten die zich om de frontcamera heen vormen, net zoals Dynamic Island. Wij vinden dat niet erg: OxygenOS 15 ziet er gelikt uit en draait als een zonnetje. Je mag het overigens ook ColorOS 15 noemen, want de twee Android-schillen zijn niet eerder zo identiek aan elkaar geweest. Voor de nodige AI kun je gebruikmaken van Google Gemini en een stukje OnePlus AI, hoewel dat laatste nog niet in het Nederlands beschikbaar is.

Onder de streep is de OnePlus 13R een prima toestel dat voor veel mensen een goede keuze kan zijn, zolang je niet al te veel waarde hecht aan het camerasysteem van je telefoon. Wel merken we op dat zijn voorganger, de 12R, aanvoelt als een luxer toestel. Dat heeft de 13R vooral te danken aan zijn hoekige ontwerp en oncomfortabele ergonomie. Bij release is de prijs wat aan de hoge kant, maar we verwachten dat die de komende tijd nog wel zal dalen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

OnePlus 13R Wit

Prijs bij publicatie: € 749,-

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OnePlus 13R

vanaf € 711,33

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Smartphones OnePlus

Reacties (28)

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DamirB 10 januari 2025 14:25
Nog steeds prima camera hardware, ik ben bezig met het onwikkelen van een gcam lib voor de OnePlus 12/13 dus dat zal vermoedelijk ook voor de 13r uitkomen. Dus dan kom je gelijk boven de kwaliteit van de rest uit (aangepaste gcam is beter dan stock van welke flagship dan ook)

En nodig ook want dit: https://tweakers.net/i/YX...73802.jpeg?f=imagegallery is echt weer verschikkelijk

edit3: https://tweakers.net/i/9L...73826.jpeg?f=imagegallery Deze HDR halo is ook weer niet om aan te gluren.

[Reactie gewijzigd door DamirB op 10 januari 2025 14:33]

illean @DamirB10 januari 2025 14:49
Jouw geoefend oog ziet het wel maar de mijne niet. Waar moet ik precies naar kijken op de foto's die jij bedoelt? En gaat gcam dit oplossen?
DamirB @illean10 januari 2025 16:07
Bij de tweede link die ik stuur, in het donker, daar zie je om het gebouw heen een soort halo, een uitlijning waar de wolken lichter zijn. De eerste is handiger om de foto van de xiaomi naast te houden, in het midden van de wolk zie je een soort saturatievlek. Bij de xiaomi is dat niet het geval.

Gcam lost beide op en nog wel wat meer. Voor mijn "geoefend oog" is het sowieso pijnlijk om te zien hoe overbewerkt dit is (is trouwens voor bijna elke telefoon, ook de Pixel) heel veel ruisreductie en vervolgens om dat te maskeren veel sharpening.


Edit: even een uitleg waarom mijn wat heftigere reactie (niet om aan te gluren) het probleem is dat dit een keuze was van OnePlus. Dit is een high-end(ish) sensor waar ze vrij makkelijk betere software (die ze al hebben) voor hadden kunnen gebruiken. Idem voor Google, het feit dat de community veel meer uit hun eigen app weet te trekken, ook op Pixels laat gewoon zien dat de klant niet voorop staat. Ik zou zelfs beargumenteren dat het maken van een goed toestel niet voorop staat. En ik zie het omdat ik inmiddels erg bekend ben hiermee, maar al zou jij meerdere jaren een goede camera app hebben gehad zal het je ook zijn opgevallen

[Reactie gewijzigd door DamirB op 10 januari 2025 18:14]

illean @DamirB11 januari 2025 12:15
Ik zie wat je bedoelt en begrijp de emotie ;). Dank voor je reactie!
MotorLum @DamirB10 januari 2025 17:51
Interessant. Wist niet dat je je eigen software voor de camera op android kon gebruiken. Hoe ingewikkeld is dat om zelf te doen? Betekent zo'n eigen gcam dat de potentie van een camwerasensor beter qordt benut?
DamirB @MotorLum10 januari 2025 18:07
Klopt ja, Gcam is het meest toegankelijke. Dat is eigenlijk de Google Camera app van de Pixels maar dan op een manier dat we alles in de pipeline kunnen aanpassen. Op die manier kan de "smartphone look" eruit. Wanneer je reviewers & puristen ruis en lelijke details ziet verdedigen als het resultaat van een kleine sensor en slechte lens is dat onjuist, het is een keuze (of in sommige gevallen) onkunde van de fabrikant.

Het makkelijke voor gcam is dat je veel mensen hebt (zoals ik) die het optimaal instellen van die honderden parameters al hebben gedaan, dus dat maakt het relatief eenvoudig te porten naar andere apparaten.

Het is echter niet de enige optie, je hebt ook PhotonCam voor foto's die ook computational photography benutten, en voor video is er MotionCam, hiermee kan je zelfs op de OnePlus 13R (main camera dan) betere video schieten dan de iPhone 16 Pro
MotorLum @DamirB11 januari 2025 22:33
En jouw gcam variant en gcam versies van jou "collega" tweakers, zijn die openbaar? Kan ik ze ergens vinden en dan zelf gebruiken? Is het dan bruikbaar voor alle telefoons met dezelfde sensor of zijn de aanpassingen alleen te gebruiken voor die specifieke telefoon? Zijn er ook ergens tutorials om te leren welke parameters wat doen? Ben erg benieuwd dit proberen.
DamirB @MotorLum11 januari 2025 22:51
Yes, alles openbaar. Beste plek is Telegram al zijn en wel een paar Discords. Je kan ze zelf vinden en gebruiken. En zijn mensen zoals ik die ze redelijk kant en klaar maken. Tutorials zijn er maar zijn wel semi-technisch. Verwacht het niet binnen een uurtje allemaal te begrijpen (installeren en gebruiken wel, zelf alles aanpassen niet)
Garret1410 @DamirB12 januari 2025 09:52
Dit klinkt allemaal mooi maar praktijk is vaak anders. Tevens is het ook subjectief natuurlijk.

Bijvoorbeeld MotionCam kan inderdaad goede video maken maar het is geen point and shoot zoals veel mensen hun camera gebruiken. Stabilisatie is erg slecht en moet achteraf met Gyroflow bewerkt worden.
Ook zie ik nog steeds frame drops bij ‘pannen’ wat er kennelijk niet uitgehaald kan worden.

Dus MotionCam is naar mijn mening voor mensen die serieus met filmen bezig zijn en B-rolls maken maar niet voor de mensen die even snel willen filmen en toch hele goede kwaliteit willen zoals de iPhone dat doet.
DamirB @Garret141012 januari 2025 13:27
Motioncam gebruik ik als voorbeeld wat mogelijk is als je ver gaat, gebruiksgemak is een ander. Ik weet niet wel toestel je hebt maar frame drops bij pannen en slechte stabilisatie klinkt als een zwakke soc of zwakke koeling/software icm met een sensor zonder OIS?
DamirB 10 januari 2025 14:28
De groothoek is volgens mij een Omnivision OV08D10, niet de Sony. Zal het even dubbelchecken in de dumps. Misschien een regio ding?
Xfade @DamirB10 januari 2025 16:38
misschien heeft tweakers leentjebuur gedaan bij androidcentral z'n review. Klagen ook over traag laden en noemen ook een Sony sensor.

Geen enkele andere review die ik zo snel kon lezen gaven een merk bij de groothoek.
kimovil geeft bij de specs een omnivision aan.
AuteurDennis de Vries Redacteur @Xfade10 januari 2025 17:18
Dat hadden we dan wel heel knap gedaan, gezien alle 13R reviews op exact hetzelfde tijdstip online werden gezet. ;)

@DamirB In dit geval een combinatie van de specsheet die we van OnePlus hebben gekregen plus een app op het toestel zelf om deze te bevestigen.
DamirB @Dennis de Vries10 januari 2025 17:22
Dan zal het inderdaad een regio dingetje zijn, heb dumps gezien die de OV hebben. Zou kunnen omdat ze best wel wat van de Ace hebben gebruikt voor de 13R. Dank voor de opheldering iig!

Grappig genoeg voor mij altijd veel relevanter, de sensor en lens info vergeleken met de prestaties. Ik gebruik de stock camera app het liefst zo min mogelijk of helemaal niet!

[Reactie gewijzigd door DamirB op 10 januari 2025 17:24]

DamirB @Xfade10 januari 2025 16:56
Zou kunnen, al is een issue zoals traag laden natuurlijk redelijk universeel. @Dennis de Vries kan misschien een bron geven voor de sensor info?
Menhir 10 januari 2025 14:14
OnePlus heeft regelmatig flinke aanbiedingen of combo-kortingen. Dus de prijs valt wel mee over het algemeen. Kunnen we alstublieft ophouden met telkens weer te vermelden dat OnePlus niet meer de revolutionaire flagship-killer is van 10 (!) jaar geleden? Dat is een eeuwigheid. Laten we de toestellen waarderen naar huidige waarden. En dan bieden ze een prima prijs-kwaliteit.
LucvdM @Menhir10 januari 2025 14:25
De 12R is ook van 699 na 9 maanden verkocht voor 499. Hiermee zal de 13R ook snel dalen naar 550 neem ik aan, dan is het zeker een flagshipkiller.

Ben wel benieuwd waardoor het laden zo tegenvalt van de 13R? Ik neem aan dat ze rapid charging-mode hebben ingeschakeld voor de test? :p
Xfade @LucvdM10 januari 2025 16:29
Staat dat aan of uit dan? Op mijn 10Pro is dat gewoon automatisch.
LucvdM @Xfade10 januari 2025 18:59
Bij mijn 12R staat hij standaard uit, je krijgt echter wel een melding dat deze uit staat. Is daarentegen nog steeds erg rap
Van der Berg 10 januari 2025 14:23
OnePlus komt vaak met zeer goede smartphone en dit vind ik ook een goede. Al is mijn voorkeur een Samsung. Ondersteuning tot 2029 is redelijk goed vind ik. Leuke review van de OnePlus 13R

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 14:24]

RepareerDroid 10 januari 2025 14:54
Toevoeging op kopje Duurzaamheid:
De OnePlus 13R scoort een enigzins redelijke 7,2/10 op de Franse Indice de réparabilité:
https://www.oneplus.com/c...ility_grid_Smartphone.pdf

De OnePlus 13 scoort een 7,3/10 (en is volgens de eerste tests redelijk goed zelf te repareren):
https://www.oneplus.com/c...ility_grid_Smartphone.pdf

Ter vergelijking de meeste Samsungs en Google Pixels scoren daar minstens een 8,5.
eddy Cosworth 10 januari 2025 17:05
ik heb sinds kort de One plus 12R, ter vervanging van mijn One plus Nord 2, zeer tevreden, de snelle 80Watt lader word er overigens gewoon bij geleverd.
Wat ik niet in de test terug zag is dat alle One plus toestellen standaard met een screen protector worden geleverd, een groot pluspunt, omdat deze af fabriek is geplaatst, is dat zo netjes gedaan dat je heel goed moet kijken wil je hem kunnen zien, dat is met zelf geplaatste exemplaren wel anders (stofjes en/of luchtbellen)
P8ter 10 januari 2025 18:20
Het merk brengt een flagship-model uit en kort daarna een model dat daar maar een klein beetje onder zit.

Waarom zou het dan teleurstellend zijn dat het laatste geen flagship-killer is? Moet een bedrijf vanaf dag 1 zijn eigen line-up per saldo en marges afbranden?
snippe1983 10 januari 2025 21:28
Raar ik weet dat het een review is ( een mening) ,maar het hoekige ontwerp heeft mij doen besluiten een OnePlus 13R te bestellen. Een screenprotector is voor mij een must. Laat dat nou net een dingetje zijn met alle lux ( reviewer zijn mening) aanvoelende telefoons met gebogen glas. Nu heb ik nog een OnePlus 11 met gebogen glas met het geluk een Whitestone dome screen protector te kunnen gebruiken. Alleen voor alle latere OnePlus toestellen worden geen Whitestone dome protectors meer gemaakt vandaar (hopelijk ) de OnePlus 13r met een plat ontwerp. Tevens de prijs is mijn optiek redelijk met 50 euro korting 700 euro en een OnePlus Watch 2r. Vanuit gaande 220 euro ongeveer voor een horloge en 50 euro korting kom ik uit op 480 euro. Je moet wel een horloge nodig zijn zoals ik ,maar dan heb je een flagship killer prijs ( voor wat het waard is ).
ReceiverNL 11 januari 2025 00:00
Is de OnePlus 12 niet de betere koop? Is al voor 699€ te krijgen zie ik!
Koen B. 11 januari 2025 09:20
Wat ik niet zo goed begrijp is dat elk jaar de telefoons van oneplus, maar ook de andere android merken, steeds maar weer net iets groter worden.

In 2014 kocht ik de oneplus one. Deze had toen een schermdiagonaal van 5,5 inch maar had daaronder nog de drie touchknoppen vergelijkbaar met de ronde iphone knop die nu nog op de SE zit.
In 2018 was deze echt aan vervanging toe, omdat ik erg tevreden over het merk was de oneplus 6 bij de launch besteld. Schermdiagonaal 6,1 inch, maar door smallere bezels en omdat de touch knoppen in het scherm opgegaan zijn bleven de totale afmetingen van de telefoon gelijk, terwijl je meer op het scherm kon zien. Helemaal prima dus.

Na ruim zes jaar was ook deze echt weer aan vervanging toe door de zwaardere apps en de accuduur. Met al het lof op het web over de 12R deze maar besteld, maar ik kon maar niet wennen aan de grootte van het toestel. Elk jaar leek het scherm, en daarmee de telefoon geleidelijk aan 0,1 inch groter geworden te zijn. Waarom? Ik heb de 12R naast mijn oude 6 gehouden en met het lettertype op de kleinste stand kon je precies evenveel op het scherm zien. Daarnaast zitten er natuurlijk ook van die enorme camera eilanden op, waardoor hij al helemaal als een baksteen aanvoelde. Ik heb de 12R uiteindelijk geretourneerd.

Maar oprecht de vraag, waar komt deze trend vandaan? De nieuwe iphone is namelijk wel weer gewoon 6,1 inch wat in mijn ogen en handen (ik heb vrij lange vingers, handschoenmaat XL) gewoon het optimum is.

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