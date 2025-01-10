Inleiding

Samengevat De OnePlus 13R is een goede toevoeging aan het premiummidrangesegment die maar op weinig punten steken laat vallen. Het scherm is voor deze prijsklasse uitstekend. De Snapdragon 8 Gen 3 is binnen dit segment een tactische keuze van OnePlus waarvan we zeker weten dat de community hem ook kan waarderen. De batterijduur is prima, maar niet zo lang als we hadden verwacht van de grote 6000mAh-accu. Hoewel de hoofdcamera prima plaatjes oplevert, is het camerasysteem niet erg veelzijdig. De softwareondersteuning is wat ondergemiddeld. De grootste reden om de 13R aan je voorbij te laten gaan lijkt voor nu de prijs te zijn, al verwachten we dat deze in de toekomst wat schappelijker wordt. Pluspunten Uitstekend beeldscherm

Uitstekend beeldscherm Goede hoofdcamera

Goede hoofdcamera Rappe processor

Rappe processor Prima batterijduur Minpunten Ondergemiddelde softwareondersteuning

Ondergemiddelde softwareondersteuning Slechte ergonomie

Slechte ergonomie Prijzig Getest OnePlus 13R Wit Prijs bij publicatie: € 749,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (2) OnePlus, zoals we het kennen van pakweg tien jaar geleden, bestaat eigenlijk niet meer. De scherp geprijsde ‘flagshipkiller’-toestellen die het Chinese bedrijf op de kaart zetten in het Westen, hebben langzaamaan plaats moeten maken voor telefoons die zelf steeds meer op vlaggenschepen uit het topsegment begonnen te lijken, met bijbehorende prijzen. Sinds vorig jaar brengt OnePlus in de Benelux ook een goedkopere variant uit in de vorm van de R-serie. Dit zou je kunnen beschouwen als een soort ‘light’ uitvoering van het topmodel van datzelfde jaar. Deze keer doet OnePlus dat in de vorm van de OnePlus 13R. OnePlus 13R Los van het feit dat de Chinese fabrikant tegenwoordig meedoet in het topsegment, heeft er nog een andere verandering plaatsgevonden. Het eens zo geliefde OxygenOS is de laatste jaren steeds meer gaan lijken op ColorOS van Oppo. Dat kan verklaard worden door het feit dat BBK Electronics, het moederbedrijf van OnePlus en Oppo, sinds ongeveer een jaar op papier niet meer bestaat. Daarmee is OnePlus een dochterbedrijf van Oppo geworden. In onze recente review van de OnePlus 13 lees je welke nieuwe raakvlakken tussen de twee smartphonefabrikanten dat met zich meebrengt. De OnePlus 12R van vorig jaar kon rekenen op lovende reviews, waarbij sommige publicaties zich zelfs hardop afvragen of de R-serie nu stiekem de flagshipkiller is waarmee het allemaal begon. Het premiummidrangesegment, waarin de OnePlus 13R zich bevindt, zit vol sterke telefoons. Bovendien is de adviesprijs van 749 euro aan de hoge kant binnen dit segment. De 13R zal dus van goeden huize moeten komen om zich die titel weer toe te eigenen. Of dat lukt, zoeken we voor je uit in deze review.

Design en scherm

Het uiterlijk van de OnePlus 13R lijkt veel op zijn duurdere broer die een paar dagen geleden is uitgebracht. Zo bevat het toestel ook (te) hoog geplaatste power- en volumeknoppen aan de rechterzijde van het aluminium frame en is er een alertslider aan de linkerkant aanwezig. Ook het camera-eiland heeft dezelfde vorm, ziet er hetzelfde uit en is eveneens relatief dun, waardoor het toestel niet wiebelt als het op tafel ligt. Wel zijn er een aantal ontwerpverschillen tussen de OnePlus 13 en 13R. Zo loopt de glazen achterkant niet rond af en geldt hetzelfde voor het beeldscherm, terwijl dat bij de 12R nog wél het geval was. Daardoor voelt de telefoon wat blokkerig aan, wat de ergonomie niet ten goede komt. Ook zijn er andere materialen gebruikt en is de telefoon niet volledig waterdicht. Het verschil in ontwerp is vergelijkbaar met dat tussen de Xiaomi 14T en 14T Pro, waarover we kortgeleden een review publiceerden. Telefoon OnePlus 12R OnePlus 13R Hoogte (mm) 163,3 161,72 Breedte (mm) 75,3 75,77 Dikte (mm) 8,8 8,02 Gewicht 207g 206g Schermdiagonaal 6,78" 6,78" Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz Resolutie 1264x2780 1264x2780 Ppi 450 450 Materiaal Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 (front)

Gorilla Glass (back) Aluminium, Gorilla Glass 7i front)

Gorilla Glass (back) IP-rating IP64 IP65 Scherm Waar OnePlus tijdens het persevent voor de OnePlus 13 de spectaculairste claims maakte over het beeldscherm, bleven die een beetje achterwege bij de presentatie van de 13R. Op sommige punten zien we duidelijk terug waarom. De resolutie is lager en de schermranden zijn wat dikker, terwijl ze op een haar na net niet helemaal symmetrisch zijn. Er wordt Gorilla Glass 7i gebruikt, dat voornamelijk in midrangetoestellen zit, en bovendien is het scherm plat in plaats van afgerond aan de zijkanten. Wel fijn: het toestel beschikt over een ltpo 4.1-paneel, waardoor het kan terugschakelen van 120 naar 1Hz om energie te besparen. Niet elk toestel in deze prijsklasse beschikt over een dergelijk paneel. We hebben het scherm zoals gebruikelijk doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware om verder dan de specsheet te kijken. De display van de OnePlus 13R komt voor zijn prijsklasse prima uit de test. Het paneel mist een beetje helderheid in vergelijking met de concurrentie, maar niet zoveel dat je het in de praktijk erg zult merken. De kleurafstelling is net zoals bij zijn duurdere broer erg goed, al was dit ook al het geval bij de 12R van vorig jaar. Ten opzichte van zijn voorganger zijn er vooral stappen gemaakt bij de maximale helderheid. Net als de OnePlus 13 beschikt de 13R over Aqua Touch 2.0. Door deze techniek blijft het beeldscherm goed reageren wanneer het scherm of je vingers nat zijn. In dat scenario treedt bij veel andere telefoons ghost touch op, waarbij het scherm uit zichzelf handelingen gaat verrichten omdat het nattigheid registreert als gebruikersinput. Aqua Touch 2.0 werkt in de praktijk prima, al lijkt het scherm net iets langzamer te reageren dan normaal.

Camerasysteem

Op het camerasysteem van de OnePlus 13R zijn duidelijke concessies gedaan om de prijs te drukken. De primaire camerasensor is de midrange-Sony LYT700, de ultragroothoekcamera heeft net als vorig jaar een lage resolutie en piepkleine sensor, en de frontcamera maakt gebruik van een goedkopere IMX480-sensor in plaats van de IMX615 bij de OnePlus 13. Interessant detail: de sensor die zijn duurdere broer gebruikt voor de ultragroothoekcamera, de ISOCELL JN5, fungeert in de 13R als telecamera met 2x zoom. Deze vervangt de matige macrocamera van vorig jaar. Camera-eiland van de OnePlus 13R Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front Sensor Sony

LYT700 Sony

IMX355 Samsung

ISOCELL S5KJN5 Sony

IMX480 Resolutie 50 megapixel 8 megapixel 50 megapixel 16 megapixel Sensorgrootte 1/1,56" 1/4" 1/2,75" 1/3,09" Pixelgrootte 1,0μm 1,12μm 0,64μm 1,0μm Brandpunt in 35mm-eq. 24mm 16mm 47mm 24mm Diafragma F/1.8 F/2.2 F/2.0 F/2.4 Ois Ja - - - Autofocus Pdaf - Pdaf - Hoewel de camera-app op de OnePlus 13R voldoende mogelijkheden biedt, waaronder een Pro-modus om foto's in raw te schieten, is hij een beetje uitgekleed in vergelijking met de duurdere 13. Zo is er geen AI Telescope Zoom aanwezig en ook de 'slimme scenes' ontbreken. Dat vinden we geen gemis, want die features stellen in de praktijk niet veel voor. Hoewel het nieuwe dualexposurealgoritme wel aanwezig is op de OnePlus 13R, ontbreekt de Clear Burst-techniek. Normale burstfoto's maken kan wél, met een buffer van 20 shots. Wel levert OnePlus zijn AI Editor mee. Daarmee kun je met behulp van AI vier verschillende bewerkingen uitvoeringen op je foto's: de resolutie opschalen, bewegingsonscherpte verminderen, objecten of personen verwijderen en reflecties wegtoveren. Alleen over die laatste optie zijn we positief.

Camera: praktijktest en vergelijking

Om te kijken hoe de camera van OnePlus 13R zich tot de concurrentie verhoudt, hebben we het toestel samen met de Xiaomi 14T Pro mee op pad genomen en een aantal foto's gemaakt. Beide toestellen zijn van tevoren voorzien van de laatste software-updates. Links zie je de foto's van de OnePlus; rechts staan de kiekjes van de Xiaomi. Primair De primaire camera's van de twee toestellen gaan nek aan nek en dat maakt het moeilijk om de een beter dan de ander te noemen. Er is niet veel verschil in scherpte, chromatische aberratie en kleurweergave waar te nemen. Bij genoeg licht produceert de OnePlus een haar minder ruis, terwijl in donkere scènes het tegenovergestelde geldt. Ook zijn foto's afkomstig van dit toestel soms net wat helderder en bevatten ze meer contrast. Door het hogere contrast is het lastig om details in donkere gebieden te bewaken en daar slaagt de Xiaomi dan ook een stuk beter in. Beide toestellen hebben last van lensflares, wat je goed kunt zien bij direct tegenlicht. Daarbij valt op dat de OnePlus-lens hier wel heel veel last van heeft, terwijl het toestel de lichtbron zelf net wat beter weergeeft. Op het gebied van bokeh, de scherptediepte, geeft de Xiaomi een fraaier resultaat. Bij genoeg licht zou onze keuze nipt naar de OnePlus 13R gaan, terwijl de Xiaomi het beter doet wanneer het donker is. Twee keer zoom De OnePlus 13R beschikt over een losse camera die wordt ingezet bij 2x zoom, de Xiaomi niet. Het zal je dan misschien ook verbazen dat de Xiaomi – in ieder geval bij daglicht - goed kan meekomen op het gebied van scherpte, waarbij opvalt dat de OnePlus de scènes soms te hardnekkig verwerkt, zoals je kunt zien op de foto bij de groene kunstplanten. Op elk ander vlak doet de OnePlus het beter. Kleuren worden beter weergegeven, er is minder ruis aanwezig, de scherpte is 's nachts veel beter en highlights worden niet opgeblazen, zoals de Xiaomi doet op de foto van de kerk. Ultrawide Bij de vergelijking van de ultragroothoekcamera's is er iets bijzonders aan de hand: beide camera's presteren matig, maar op tegengestelde wijze. Zo heeft de OnePlus moeite om onderwerpen die dichtbij zijn scherp vast te leggen, zoals het gras aan de rechterkant op de eerste foto, terwijl dat voor de Xiaomi geldt bij objecten in de verte. De OnePlus gaat wat beter met highlights om, maar laat juist minder details zien in donkere gebieden. De kleurweergave is op beide telefoons prima en de foto's van de OnePlus zijn wederom iets helderder. Als je graag ultrawidefoto's vastlegt, kun je de 13R beter overslaan. Macro Om macrofoto's te maken gebruikt de OnePlus zijn telecamera. Van een echte macrocamera is dus geen sprake, wat je kunt merken aan de relatief hoge minimale scherpstelafstand van ongeveer tien centimeter. Ook de Xiaomi beschikt niet over zo'n toegewijde macrolens en mist hiervoor ook een optie in de camera-app. Dat zie je terug aan het resultaat: de OnePlus maakt gehakt van de Xiaomi. Front De frontcamera maakt selfies die prima, maar niet bijzonder zijn. Wel zijn ze overdag noemenswaardig beter dan de resultaten van de 14T Pro. Bij genoeg licht is de kleurweergave wat beter en weet de 13R nagenoeg evenveel detail vast te leggen als de 14T Pro, zonder dat dit er overprocessed uitziet. In het donker is het tegenovergestelde waar wanneer je de Fill Light-optie gebruikt in de camera-app. Dit kun je zien op de tweede rij foto's. De resultaten van de 13R ogen scherper, maar dat komt hier voornamelijk door een stukje computational photography. Zet je Fill Light uit, dan wint de OnePlus het nipt van de Xiaomi. De foto bevat meer contrast, oogt scherper en geeft meer detail weer. De kleurweergave strookt alleen niet helemaal met de realiteit en de scherpte is vooral te danken aan de genoemde computational photography. Video Op het gebied van video is er bij de twee camerasystemen een duidelijke winnaar aan te wijzen: de Xiaomi. Hoewel het voor scherpte wederom gelijk op gaat en de video van de OnePlus een betere kleurweergave presenteert, doet de Xiaomi het op bijna elk ander vlak beter. De video bevat minder ruis, weet beter om te gaan met zowel hooglichten als diepe zwartwaarden en brengt de scène helderder in beeld. Wanneer het licht uit gaat, wordt die voorsprong alleen nog maar groter.

Hardware: Snapdragon 8 Gen 3

Bij tech is de beste keuze voor de consument vaak het topmodel van het jaar ervoor. Dat moet OnePlus ook gedacht hebben, want voor de chipset van het toestel is er gekozen voor een Snapdragon 8 Gen 3. Voor een premiummidranger absoluut geen gekke keuze. Snapdragon 8 Gen 3 Toestellen met deze Snapdragon-chip aan boord zijn al zo vaak de revue gepasseerd, dat we niet ingaan op de chip zelf en enkel kijken naar hoe deze zich gedraagt in de OnePlus 13R. Voor degenen die afgelopen jaar onder een steen hebben geleefd: de Snapdragon 8 Gen 3 was het topmodel van Qualcomm in 2024. We beginnen zoals gebruikelijk met de 3DMark Wild Life Extreme Stress Test. De OnePlus 13R zet een nette score neer. De Snapdragon 8 Gen 3 weet ongeveer 70 procent van zijn prestaties vast te houden tijdens langdurige zware belasting en moet van de groep vergelijkbare toestellen eigenlijk alleen de Xiaomi 14 en OnePlus 13 voor laten gaan. Waarschijnlijk is dat deels te danken aan effectieve koeling: OnePlus gebruikt hiervoor een dubbele vaporchamber. Op het gebied van de gpu zit het dus wel snor. Om een idee te krijgen van de cpu-prestaties gebruiken we Geekbench 6. In de synthetische Geekbench-benchmark zien we geen bijzonderheden. De cpu van de Snapdragon 8 Gen 3 presteert in de OnePlus 13R ongeveer precies zoals je zou verwachten bij een toestel dat net geen topmodel is. De single- en multicoreprestaties zijn goed, al zijn ze net wat minder dan topmodellen die vorig jaar gebruikmaakten van deze chipset. Geheugen, connectiviteit, haptiek en geluid De OnePlus 13R die wij testen beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Dit is tegelijk de enige configuratie die in het westen beschikbaar zal zijn. Dat is ongeveer in lijn met wat andere fabrikanten in dit segment doen, al betaal je er bij OnePlus wat meer voor. Duurzaamheid en verpakking Waar de OnePlus 12R nog van een stekker in de doos werd voorzien, moet je het bij de dertiende uitvoering zonder een oplader doen. De verpakking heeft een gemiddelde grootte en bevat geen plastic. Achterop de verpakking staat vermeld dat er plantaardige sojaolie is gebruikt. OnePlus vermeldt niets over de hoeveelheid gerecyclede materialen en het laatste sustainabilityreport dateert uit 2020. De vingerafdrukscanner is een optisch model in plaats van sonisch zoals bij zijn grotere broer. In de praktijk werkt de scanner redelijk vlot en lijkt hij ook accuraat genoeg te zijn. Wel is de plaatsing van de scanner jammer: hij zit helemaal onderaan in het scherm, wat niet positief bijdraagt aan de verder al matige ergonomie. Het geluid dat de stereospeakers produceren is goed en noemenswaardig beter dan bij andere toestellen in dit segment. Hoewel het maximale volume minuscuul lager uitvalt, is vooral de weergave van het lage bereik een stuk beter. Dat valt meteen op wanneer je de 13R muziek laat afspelen naast andere gelijk geprijsde toestellen. De trilmotor van de OnePlus 13 bekroonde ik onlangs nog als 'beste in een Android-telefoon tot nu toe'. Dat staat behoorlijk in contrast met het exemplaar in de goedkopere 13R. Hoewel de trilmotor in staat is om fijne, subtiele tikjes weer te geven, kan hij niet erg hard trillen en produceert hij bovendien best wat geluid. Netwerk 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19

4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13 /17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71

4G LTE TDD: Bands 38/39/40/41/48

5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 Simkaart-

ondersteuning Dualsim (2x fysiek of 1x fysiek en 1x e-sim) Wifi Wi-Fi 7, dualband Bluetooth 5.4, A2DP, LE Audiocodecs SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 Locatie GPS (L1+L5), Glonass (G1), BDS (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a),

QZSS (L1+L5) NFC Ja USB USB-C 2.0 Overig IR-blaster

Software, accuduur en opladen

Rechtstreeks uit de doos draait de OnePlus 13 op Android 15. Daar overheen draait OxygenOS 15, de OnePlus-schil die tegenwoordig zo goed als identiek is aan ColorOS 15 van Oppo. De Chinese fabrikant voorziet het toestel vier jaar van Android-updates en zes jaar van securitypatches. Je kunt dus rekenen op de nieuwste Android-versie tot en met januari 2029 of Android 19. Dat is wat korter dan bij de meeste andere fabrikanten in dit segment. De bootloader kan ontgrendeld worden, zoals het eigenlijk hoort bij OnePlus-telefoons. We zijn daarom blij dat er gekozen is voor een Snapdragon- in plaats van een MediaTek-chipset, zodat de moddingcommunity volledig los kan gaan op het toestel met custom roms. OxygenOS15 draait als een zonnetje en we zijn er behoorlijk over te spreken. Dit jaar is de grootste vernieuwing de 'Parellel Processing'-engine, waardoor animaties nu gelijktijdig afgespeeld kunnen worden. Dit fenomeen werd voor het eerst geïntroduceerd in de Oppo Find X8 Pro. Lees daarom vooral onze OnePlus 13- en Oppo Find X8 Pro-review om wat meer te weten te komen over OxygenOS 15/ColorOS 15. Hoewel de OnePlus 13R een goedkopere variant is, zijn alle softwarematige functies van OxygenOS 15 die de OnePlus 13 heeft ook present op deze uitvoering.



Waarin de software wel verschilt ten opzichte van zin duurdere broer, is de aanwezigheid van bloatware. Er wordt redelijk wat bloatware meegeleverd: Netflix, Facebook, TikTok, LinkedIn, Booking.com, Amazon Music, AliExpress, WPS Office en Amazon Shopping. Het toestel bevat alleen deze voorgeïnstalleerde apps; van reclame is geen sprake. Accuduur OnePlus heeft zijn vlaggenschip, de 13, voorzien van een grote 6000mAh-accu die gebruikmaakt van een nieuwe silicium-koolstoftechniek. Hoewel de 13R is voorzien van een accu met dito capaciteit, spreekt OnePlus niet van afwijkende accutechnieken en bestaat de accu uit één cel in plaats van de twee bij zijn duurdere broer. Met zo'n grote accu verwachten we een fantastische accuduur, dus laten we snel naar de testresultaten kijken. Net als in onze review van de OnePlus 13 is het resultaat van de accutest nogal bijzonder. De accuduur van de OnePlus 13R is ruim voldoende, maar minder goed dan je zou verwachten: zijn voorganger met een 500mAh kleinere accu houdt het langer vol. In de praktijk zul je alsnog relatief eenvoudig je dag kunnen doorkomen zonder je druk te hoeven maken over je batterijpercentage. Opladen De telefoon kan bedraad met maximaal 80W worden opgeladen wanneer je een SuperVOOC-lader gebruikt. OnePlus-telefoons zijn vrij kieskeurig met opladers, dus met andere stekkers kun je een vermogen van 10W, 18W of 25W verwachten. In onze laadtests haalt de 13R de piek van 80W overigens niet en laadt hij dan ook langzamer op dan de duurdere 13. Zowel draadloos opladen als omgekeerd draadloos opladen, waarmee je andere gadgets en telefoons van stroom kunt voorzien, zijn niet aanwezig.

Conclusie