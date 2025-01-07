OnePlus 13 is beschikbaar vanaf 999 euro

OnePlus brengt de OnePlus 13 in Europa uit. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite en heeft een 6000mAh-accu. De smartphone ondersteunt 100W-snelladen en omgekeerd laden. Het toestel kost 999 of 1149 euro, afhankelijk van de uitvoering.

De OnePlus 13 heeft onder meer een grotere accu dan de OnePlus 12, die een 5400mAh-accu had. Ook de soc is vernieuwd. Verder zijn de specificaties grotendeels hetzelfde gebleven, waaronder het 6,82"-oledscherm met een 3168x1440-pixelresolutie en de beschikbaarheid van 12 of 16GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte. Er zijn drie varianten beschikbaar: de zwarte en witte versies hebben een glazen achterkant, terwijl de blauwe Midnight Ocean-versie een kunstlederen achterkant heeft. De 256GB-uitvoering kost 999 euro en de 512GB-variant heeft een adviesprijs van 1149 euro. Tweakers publiceerde onlangs een review van het toestel.