OnePlus 13 is beschikbaar vanaf 999 euro

OnePlus brengt de OnePlus 13 in Europa uit. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite en heeft een 6000mAh-accu. De smartphone ondersteunt 100W-snelladen en omgekeerd laden. Het toestel kost 999 of 1149 euro, afhankelijk van de uitvoering.

De OnePlus 13 heeft onder meer een grotere accu dan de OnePlus 12, die een 5400mAh-accu had. Ook de soc is vernieuwd. Verder zijn de specificaties grotendeels hetzelfde gebleven, waaronder het 6,82"-oledscherm met een 3168x1440-pixelresolutie en de beschikbaarheid van 12 of 16GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte. Er zijn drie varianten beschikbaar: de zwarte en witte versies hebben een glazen achterkant, terwijl de blauwe Midnight Ocean-versie een kunstlederen achterkant heeft. De 256GB-uitvoering kost 999 euro en de 512GB-variant heeft een adviesprijs van 1149 euro. Tweakers publiceerde onlangs een review van het toestel.

OnePlus 13OnePlus 13OnePlus 13
Uitvoering OnePlus 13 256GB OnePlus 13 512GB
Afmetingen 162,9mm
76,5mm
8,5mm
210 gram
Scherm 6,82"-oled
3168x1440 pixels
1-120Hz
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Geheugen en opslag 12GB Lpddr5x
256GB UFS 4.0		 16GB Lpddr5x
512GB UFS 4.0
Camera's 1. Primair 50MP, 23mm
2. Ultragroothoek 50MP, 15mm
3. Tele 50MP, 73mm
Front: 32MP
Accu en laden 6000mAh, 100W bedraad, 50W draadloos, omgekeerd draadloos
Release en prijs 7 januari 2025
999 euro		 7 januari 2025
1149 euro

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 17:30 32

07-01-2025 • 17:30

32

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OnePlus 13

vanaf € 939,-

4 van 5 sterren

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Reacties (32)

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Almeda 7 januari 2025 18:22
Bij de eerste OnePlus stond het merk nog bekend om de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Dat is helemaal weg.
JoepD @Almeda7 januari 2025 19:40
Precies, mijn laatste was de 5T. Geweldig toestel voor een geweldige prijs. Nu zijn ze duur en alles is het net niet.
Paul01 @Almeda8 januari 2025 07:41
Ik denk dat er niet zo veel toestellen zijn in dit prijssegment die beter scoren qua specs. Dus prijs-kwaliteitverhouding is dan aardig marktconform of misschien wel beter.
ElFreemason @Paul0110 januari 2025 20:16
Gaat om 'geweldig' prijs gecombineerd met die specs. Het waren flagshipkillers voor weinig geld. Vanaf €999 is niet geweldig. Ik ben ook afgehaakt bij de 5.
Rooosje 7 januari 2025 19:57
Ik heb de OnePlus 8 en wilde nu heel graag een nieuwe versie. 😀
Had hem ook in de pre order besteld .
Vandaag via OnePlus account de 13 -516 besteld .

Nu zie ik op verschillende sites dat je de telefoon tegen de zelfde condities en cadeautjes kan bestellen en dan al volgende week in huis hebt. Via OnePlus pas eind januari. Best bijzonder. Lijkt me dat je je eigen klanten toch wel voorrang mag geven toch!!!

Hoop dat ik er wel heel veel plezier van ga hebben. Maar dat denk ik wel, is best wat stappen vooruit
stuffie123 @Rooosje7 januari 2025 21:21
Bij mij stond leveringsdatum 21 januari, maar kreeg twee uur later al een verzendbevestiging.
Probook8979 @stuffie1238 januari 2025 06:30
Oh, wanneer krijg je hem? Ik ergens rond de 16e van januari
stuffie123 @Probook89798 januari 2025 13:41
Edit: ik heb hem al binnen. Een blauwe met smartwatch (die marktplaats op gaat, want zo'n ding ga ik echt niet dragen).

[Reactie gewijzigd door stuffie123 op 9 januari 2025 18:47]

Rooosje @stuffie1238 januari 2025 08:07
Dat is fijn! En waar heb je hem gekocht ?
stuffie123 @Rooosje8 januari 2025 13:41
oneplus.nl
Probook8979 7 januari 2025 20:20
Is de battery SuperVOOC niet slecht voor de telefoon battery als je de voeding van 100wat besteld?
DarkBlaze @Probook89797 januari 2025 20:34
Merk ik met mijn OP12 nog weinig van, OP heeft de regel elektronica in de lader zitten waardoor de telefoon veel minder warm wordt. Verder werkt zelfs mijn 6T nog prima na al die jaren, wel wat minder natuurlijk maar goed.

Mijn 9 Pro wordt nu ook gewoon nog dagelijks gebruikt door mijn vrouw en die laad met 65W.
Probook8979 @DarkBlaze7 januari 2025 21:08
Thanks, Heb zojuist ook de 120W besteld.
Nee ik dacht het slecht zou zijn omdat die snel oplaadt waardoor het kan sneller slijten..
Zojuist ook gelijk de Oneplus 13 aangeschaft losse lader aangekocht.
Tweakzer @Probook897910 januari 2025 22:14
Bij OP is het zo dat de oplader warm wordt en niet de telefoon, mits je hem met de OP lader oplaad.
midyatmaster 7 januari 2025 17:59
Eind van deze maand is het vaak "btw-vrije-dagen" actie. Misschien dan ff weer kijken wat de prijs doet
Mopperman @midyatmaster7 januari 2025 18:03
Alleen jammer dat meestal de prijzen in de weken ervoor verhoogd worden, en er ook producten uitgesloten worden.
Oon 7 januari 2025 18:54
Pff wat een prijs zeg.. De tijd dat OnePlus vlaggenschepen had voor budgetprijzen is wel voorbij zo :+
Kruiwagen 7 januari 2025 19:37
Heb ook uitgekeken naar deze telefoon, maar sinds dit toestel lijkt Oneplus wel het tegenovergestelde van hoe ze begonnen zijn. Dit lijkt nu meer op een midrange specced toestel voor een high-end prijs. Ik wacht wel lekker op de Nord 5.
Tommy M 7 januari 2025 20:33
Heb vorige maand Oneplus 12 gekocht en nog helemaal geen spijt van. Als je de topspecs wil en vanaf de lancering van het product dan betaal je ervoor ...
Ten opzichte van de top Samsung of Apple telefoons ben je nog steeds voordeliger uit....
Menhir 8 januari 2025 10:13
OnePlus doet het nog steeds heel erg goed met uitstekende toestellen, een focus op fotografie, snel laden en een Android ervaring met praktisch geen bloatware. Ik blijf bij OnePlus!
Haykee 7 januari 2025 17:46
Ik ben al bij Oneplus sinds dag 1 en wilde deze ook weer gaan bestellen, echter nu ik de review hier gezien heb en de prijs bekend is heb ik de pre-order toch maar geannuleerd.

Wel een mooi toestel ik vind het alleen te duur voor hetgeen wat ik ervoor terug krijg.
Bull @Haykee7 januari 2025 18:02
Ik had ook een pre-order geplaatst maar deze prijzen zijn mij wat te gek, zelfs met de €100 korting en die Bluetooth speaker die je er gratis bij krijgt. Even denken wat ik ga doen.
Haykee @Bull7 januari 2025 19:00
Zonde hè! Ik had goede hoop.
Bull @Haykee7 januari 2025 19:01
Echt wel en ik ook.
Paul01 @Bull8 januari 2025 07:43
Speaker kun je weer doorverkopen. Scheelt toch weer een slok op een borrel ;)
xzces @Bull8 januari 2025 08:40
Ik zat zelf ook te twijfelen, maar heb hem toch bestelt. Mijn vrouw heeft de oppo x8 pro voor 899 gehaald. In feite is de OP13 hetzelfde, iets meer rekenkracht en 1 telecamera minder.

Ik had gehoopt dat hij hierom iets goedkoper zou zijn, maar waarschijnlijk duurt dit nog een paar maanden. Oneplus is duidelijk afgestapt van hun oorspronkelijke designkeuzes en doelgroep.
TomONeill @Haykee7 januari 2025 19:08
Huh, hoe kun je een pre-order doen van iets waarvan én de prijs nog niet bekend is én de specs nog niet eens bekend zijn?

Ik snap in de eerste plaats niet dat ze dit aanbieden en in de tweede plaats niet dat mensen dat dan ook echt nog doen ook.
Haykee @TomONeill7 januari 2025 19:13
Heel simpel, Je kon €50 aanbetalen, om zo €50 cadeau te krijgen bij de release.

Deze €50 krijg ik nu weer terug gestort omdat ik de bestelling heb geannuleerd.
ricjuh @TomONeill8 januari 2025 09:57
Specs waren al bekend aangezien het toestel al een tijdje uit is in Azië.
bobberg @Haykee7 januari 2025 23:11
Ik denk dat ik wacht op een global rom en dan een OnePlus uit China haal voor ~650,-
jetse83 8 januari 2025 15:20
Ik kocht ooit de eerste OnePlus en ben nog een keer terug gekomen voor de OnePlus3. De reden om over te stappen van de iPhone was omdat het de helft van de prijs was (en Android was vanilla wat toen een groot voordeel was). Na de 3 ben ik weer terug gegaan naar iPhone want voor deze prijs is het niet leuk meer.

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