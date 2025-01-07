Qualcomm kondigt Snapdragon X-soc met acht cores aan voor goedkopere Arm-laptops

Qualcomm introduceert een nieuwe Snapdragon X-soc voor laptops aan. Het betreft een Arm-chip met acht kernen, die is bedoeld voor instaplaptops. Volgens Qualcomm is hij bedoeld voor laptops die rond de 600 dollar kosten.

De nieuwe Qualcomm-soc krijgt enkel 'Snapdragon X' als productnaam, zonder 'Plus'- of 'Elite'-achtervoegsel. De chip beschikt over acht Oryon-kernen met kloksnelheden van maximaal 3,0GHz. De processor krijgt daarnaast 30MB aan cache, ondersteuning voor maximaal 64GB Lpddr5x-8448-geheugen en een npu met 45Tops aan AI-rekenkracht. Daarmee is de Snapdragon X geschikt voor het Microsoft Copilot+-programma voor extra AI-features in Windows 11.

Vorig jaar bracht Qualcomm al enkele Snapdragon X Plus-socs uit, die ook over acht kernen beschikten. Deze nieuwe variant haalt lagere kloksnelheden, maar lijkt verder nagenoeg dezelfde specificaties te hebben. De eerste laptops met de nieuwe chip verschijnen begin dit jaar. Onder meer Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo komen met modellen.

Qualcomm bracht zijn eerste Snapdragon X-processors in juni vorig jaar uit. Het zijn de eerste chips waarvan dat bedrijf de Arm-cores volledig zelf heeft ontworpen. Het chipbedrijf deed dat op basis van technieken van chipstart-up Nuvia, die eerder door Qualcomm werd overgenomen. Voorgaande Snapdragon-laptopprocessors gebruikten kant-en-klare cores van Arm.