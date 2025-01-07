Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case

Corsair introduceert een nieuwe versie van zijn populaire 4000D-behuizing. Deze Frame 4000D krijgt een modulaire opbouw, waarmee gebruikers verschillende aspecten van de behuizing kunnen vervangen. Er komt ook een nieuwe versie van de high-end 5000T-case aan.

Volgens Corsair kan de Frame 4000D op verschillende manieren worden aangepast. Onder meer het frontpaneel wordt verwisselbaar. Standaard wordt de behuizing geleverd met een frontpaneel met 'Y-vormige' gaten, wat volgens Corsair voor een 12,7 procent hogere airflow zorgt dan de gewone 4000D. Er komen echter ook vervangende frontpanelen beschikbaar met verschillende ontwerpen. De fabrikant toont in een video bijvoorbeeld een versie met houten blokken en een aluminium frontpaneel dat nagenoeg helemaal open is.

De Frame 4000D wordt ook voorzien van een nieuw InfiniRail-systeem voor het monteren van ventilators. Gebruikers kunnen daarmee de 'brackets' aan de voor- en bovenkant verschuiven, waarmee gewisseld kan worden tussen ondersteuning voor verschillende formaten fans. Aan de voorkant passen daarmee maximaal drie 120mm-ventilators, twee 140mm-fans of twee 200mm-ventilators. Aan de bovenkant is ruimte voor drie 120mm, twee 140mm- of twee 160mm-fans.

Verder beschikt de case standaard over een i/o-module met twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een 3,5mm-jack aan de voorkant. In de toekomst zegt Corsair echter met los verkrijgbare upgrades te komen voor die module, maar daarover zijn verder nog geen details bekend. Ook de psu-shroud, die de voeding bedekt, is upgradebaar. Corsair benoemt daarbij de mogelijkheid om eigen panelen daarvoor te 3d-printen. Het bedrijf spreekt tot slot over 'upgradebare moederbordtrays', maar deelt ook daarover verder geen details.

De Frame 4000D komt per direct beschikbaar. Het basis model kost op de website van Corsair 99,90 euro, maar die wordt geleverd zonder ventilators. Een Frame 4000D RS-variant met drie 120mm-fans kost 125,51 euro, terwijl de Frame 4000D RS ARGB met drie 120mm-rgb-fans daar opvallend genoeg goedkoper is met 119,90 euro. Vermoedelijk betreft de RS-versie zonder rgb dan ook een prijsfout. Tweakers heeft daarvoor vragen uitstaan bij Corsair.

Corsair 5000T krijgt upgrade met BTF-ondersteuning en meer

Corsair voorziet zijn 5000T ook van een upgrade. Deze high-end behuizing is al sinds 2022 op de markt, maar krijgt nu een nieuwe versie. Deze biedt onder andere ondersteuning voor moederborden waar de stroomconnectors achterop zitten, uit de ASUS BTF-, MSI Project Zero- en Gigabyte Project Stealth-series.

Er komen twee versies van de 5000T beschikbaar. De LX RGB-variant wordt standaard uitgerust met Aurora-rgb-ledstrips, LX120-rgb-fans en een iCUE LINK-hub om alle fans en leds mee aan te sturen. Er komt ook een 'gewone' variant, die wordt geleverd zonder ventilators. Eerstgenoemde staat op de Corsair-website voor 219,90 euro, terwijl de LX RGB-versie 339,90 euro kost.