Corsair komt met modulaire variant van 4000D-behuizing en nieuwe 5000T-case

Corsair introduceert een nieuwe versie van zijn populaire 4000D-behuizing. Deze Frame 4000D krijgt een modulaire opbouw, waarmee gebruikers verschillende aspecten van de behuizing kunnen vervangen. Er komt ook een nieuwe versie van de high-end 5000T-case aan.

Volgens Corsair kan de Frame 4000D op verschillende manieren worden aangepast. Onder meer het frontpaneel wordt verwisselbaar. Standaard wordt de behuizing geleverd met een frontpaneel met 'Y-vormige' gaten, wat volgens Corsair voor een 12,7 procent hogere airflow zorgt dan de gewone 4000D. Er komen echter ook vervangende frontpanelen beschikbaar met verschillende ontwerpen. De fabrikant toont in een video bijvoorbeeld een versie met houten blokken en een aluminium frontpaneel dat nagenoeg helemaal open is.

De Frame 4000D wordt ook voorzien van een nieuw InfiniRail-systeem voor het monteren van ventilators. Gebruikers kunnen daarmee de 'brackets' aan de voor- en bovenkant verschuiven, waarmee gewisseld kan worden tussen ondersteuning voor verschillende formaten fans. Aan de voorkant passen daarmee maximaal drie 120mm-ventilators, twee 140mm-fans of twee 200mm-ventilators. Aan de bovenkant is ruimte voor drie 120mm, twee 140mm- of twee 160mm-fans.

Verder beschikt de case standaard over een i/o-module met twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een 3,5mm-jack aan de voorkant. In de toekomst zegt Corsair echter met los verkrijgbare upgrades te komen voor die module, maar daarover zijn verder nog geen details bekend. Ook de psu-shroud, die de voeding bedekt, is upgradebaar. Corsair benoemt daarbij de mogelijkheid om eigen panelen daarvoor te 3d-printen. Het bedrijf spreekt tot slot over 'upgradebare moederbordtrays', maar deelt ook daarover verder geen details.

De Frame 4000D komt per direct beschikbaar. Het basis model kost op de website van Corsair 99,90 euro, maar die wordt geleverd zonder ventilators. Een Frame 4000D RS-variant met drie 120mm-fans kost 125,51 euro, terwijl de Frame 4000D RS ARGB met drie 120mm-rgb-fans daar opvallend genoeg goedkoper is met 119,90 euro. Vermoedelijk betreft de RS-versie zonder rgb dan ook een prijsfout. Tweakers heeft daarvoor vragen uitstaan bij Corsair.

Corsair 5000T krijgt upgrade met BTF-ondersteuning en meer

Corsair voorziet zijn 5000T ook van een upgrade. Deze high-end behuizing is al sinds 2022 op de markt, maar krijgt nu een nieuwe versie. Deze biedt onder andere ondersteuning voor moederborden waar de stroomconnectors achterop zitten, uit de ASUS BTF-, MSI Project Zero- en Gigabyte Project Stealth-series.

Er komen twee versies van de 5000T beschikbaar. De LX RGB-variant wordt standaard uitgerust met Aurora-rgb-ledstrips, LX120-rgb-fans en een iCUE LINK-hub om alle fans en leds mee aan te sturen. Er komt ook een 'gewone' variant, die wordt geleverd zonder ventilators. Eerstgenoemde staat op de Corsair-website voor 219,90 euro, terwijl de LX RGB-versie 339,90 euro kost.

Corsair 5000T - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 19:10
11 • submitter: Apart

07-01-2025 • 19:10

11

Submitter: Apart

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Reacties (11)

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nokie 7 januari 2025 19:48
Ben ik de enige die het raar vindt dat de front panel het nog steeds moet doen met 1x usb-c en 2x usb-a? Ik gebruik die aansluitingen eigenlijk best veel en begin toch stilaan usb-a uit te faseren waar het kan. Het is geen drama maar voelt toch een beetje als stilstand…

En ja ik heb gelezen dat er achteraf iets kan komen, maar het is nu niet dat usb-c een nieuwe standaard is…
MPAnnihilator @nokie7 januari 2025 23:26
Vind ik ook wel raar eerlijk gezegd. Als je op AM5 zit heb je er wellicht op je moederbord ook, maar in mijn vorige AM4 build zat er geen usbc op het moederbord en dan wil je er in je kast toch wel 2 tegenwoordig lijkt me.
lezzmeister @nokie8 januari 2025 11:01
Joypads, ontvangers voor muis en/of toetsenbord, usb sticks, allemaal toch usb-a en daty steek ik ook het meest in de voorkant, usb-c in de praktijk zelden.
sus @nokie12 januari 2025 19:16
De meeste mobo’s hebben maar 1 USB-C header, dus hoe wil je er meer gaan aansluiten? Idem met de USB 3.x header, daar hebben de meeste er ook maar 1 van. Handig als je de front i/o en een deftige cardreader wil aansluiten…
nokie @sus13 januari 2025 13:58
Maar is dat niet een beetje kip-ei: er zit er maar één op het mobo dus we doen er maar één op de kast - er zit er maar één op de kast dus we zetten er maar één op het mobo. Ik heb wel wat meer dan een card reader aan te sluiten…
sus @nokie13 januari 2025 14:41
Helemaal mee eens, ik loop er regelmatig tegenaan bij mij in de winkel dat de eindgebruiker meer wil kunnen aansluiten :)
nzall 7 januari 2025 19:31
Leuk om te zien dat BTF connectoren meer en meer ondersteuning krijgen, maar het bestaan van twee standaarden maakt het niet eenvoudiger om keuzes te maken over upgrades. Ook het feit dat BTF zich beperkt tot een paar specifieke modellen van cases en moederborden en niet als alternatief wordt aangeboden voor elk model maakt het niet evident om de stap te maken...
lezzmeister @nzall8 januari 2025 11:06
Met de huidige trend naar kleinere kasten maakt de achterconnector dat de kast weer dikker wordt. Praktisch vind ik het niet.
Source90 7 januari 2025 20:07
Jammer dat er nog steeds weinig kasten zijn die omwisselbaar zijn (zoals de Be Quiet! Silent Base 802). Gehele moederboard tray eruit halen en andersom erin doen (180°c gedraaid) zodat GPU bovenin zit.
Daarmee gelijk te wisselen tussen links en rechts.
Behuizing stond eerst aan de rechterkant van mijn bureau, na aanpassen indeling kamer staat hij nu links. Kast omgebouwd en alles is nu vanaf de andere kant zichtbaar/toegankelijk.

Had gehoopt dat de 5000T dat ook kon, maar zie ik niet terug in de informatie helaas.
Deux @Source908 januari 2025 09:01
Dat vind ik ook een groot gebrek, mijn PC's staan altijd links, dus die glazen wand heeft weinig nut. Ik wist zelfs niet dat er al zo kasten bestaan. Bedankt voor melden.
frankwopereis 7 januari 2025 19:29
Ik denk dat ik dan voor de nieuwe 4000D ga ipv de oude, geen groot prijsverschil en toch enkele "handige" voordelen en betere airflow. Of "ik" dat merk betwijfel ik, maar toch..

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