Corsair Frame 4000D

Het is misschien wel de populairste Corsair-kast uit de geschiedenis van het bedrijf sinds het in 2009 zijn eerste kast uitbracht, de Obsidian 800D. We hebben het natuurlijk over de 4000D, die in 2020 op de markt verscheen en waarvan er honderdduizenden verkocht zijn. Een kast die bijna de vijf jaar aantikt, los van de rgb-versie die in 2023 verscheen, krijgt echter zo langzamerhand een beetje een baard. Dat moeten ze bij Corsair ook gedacht hebben, want de opvolger van de 4000D is er nu in de vorm van de Frame 4000D.

Dat de naam sterk lijkt op die van zijn voorganger is geen toeval: de nieuwe Frame 4000D lijkt behoorlijk op de gewone 4000D, maar is wel degelijk een nieuwe kast. Navraag leert dat er voor de productie nieuwe tooling gebruikt is; dat is jargon voor de mallen en andere productiemiddelen waarmee de kast gemaakt wordt. Een nieuwe kast, maar wel met een herkenbaar jasje dus. Dat nieuwe zit vooral van binnen, want de Frame is helemaal gemoderniseerd. Het jasje mag dan misschien herkenbaar zijn, maar als je er twee seconden naar kijkt, zie je toch echt dat het een andere kast is dan de versie uit 2020. De nieuwe Frame zou lekker lang mee moeten gaan, want Corsair heeft de kast modulair ontworpen. Vandaar de naam 'Frame': het is de basis die je naar wens kunt modificeren. Zo kun je - met nog uit te brengen accessoires - onderdelen vervangen en upgraden om de kast naar wens aan te passen.

In zijn lange historie heeft de 4000D (Airflow) enorm fluctuerende prijzen gehad, deels wegens de tekorten tijdens de coronapandemie en fluctuerende containerprijzen. De kast was bij introductie en geregeld tijdens zijn 'loopbaan' te koop voor pakweg 80 tot 85 euro. Dat zijn lastige schoenen om te vullen tegenwoordig, want met gestegen prijzen voor alles is het lastig voor de Frame 4000D het prijsniveau van de 4000D te benaderen. Corsair heeft dat geprobeerd door de instapversie van de Frame 4000D te leveren zonder ventilators. Voor die versie, simpelweg de Frame 4000D in wit of zwart, betaal je ongeveer honderd euro. Wil je lekker makkelijk voorgeïnstalleerde fans, dan kun je voor 110 euro de Frame 4000D RS kopen, die drie 120mm-fans aan boord heeft. Voor nog een tientje meer, 120 euro dus, koop je de Frame 4000D RS ARGB, eveneens met drie 120mm-fans, maar dan met acht adresseerbare argb-leds erin. Alle versies zijn in zwart of wit te koop en vooralsnog is er geen uitvoering met een glazen voorkant zoals de 4000X-variant.