Fractal heeft met de North een behuizing geïntroduceerd die scandinavisch design ademt. Het Zweedse bedrijf is al enige tijd wat aan het afwijken van de sobere, strakke behuizingen waar veel tweakers ze van kennen, zoals de Define-serie. Met de Pop-serie en Torrents van eerder dit jaar week Fractal al aardig af van die designfilosofie. Met de North wordt daar een schepje bovenop gedaan en hoewel over smaak niet te twisten valt, doen ze dat niet onverdienstelijk.

De North is verkrijgbaar in zwart of wit, wat geheel naar moderne maatstaven een Charcoal Black en Chalk White genoemd wordt. Het linkerzijpaneel is als naar keus als mesh, een rooster met luchtgaten dus, of met een gehard glazen paneel uitgevoerd. Waar de behuizing zich écht onderscheidt, is het frontje. Dat is opgebouwd uit houten latten die zowel een esthetisch als een functioneel doel hebben: het ziet er mooi uit en de ruimtes tussen het hout zorgen voor ventilatie. Het hout is bij de zwarte uitvoering van walnoothout en bij de witte van eikenhout gemaakt.

We hebben de Charcoal Black-versie met glazen zijpaneel van Fractal ontvangen voor deze test. Zowel de versies met glazen zijpaneel als met metaalrooster hebben een adviesprijs van 155 euro, maar de kasten met glas zijn in de Pricewatch voor € 146,17 (zwart) en € 144,65 (wit) te koop, en de versies met meshzijkanten kosten € 153,88 (zwart) en € 143,95 (wit). De North-behuizingen, met hun inhoud van 45 liter, zijn geschikt voor standaard ATX-moederborden. Uiteraard bouwen we ons eigen testsysteem in om deze elegante verschijning aan een functionele test te onderwerpen.