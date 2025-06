Sharkoon introduceert Rebel C70 RGB-behuizingen met houten frontpaneel

Sharkoon brengt de Rebel C70 RGB-behuizingen uit. Deze zwarte modellen vallen vooral op door de houten accenten op de voorkant. Naast de Rebel C70G is er ook de C70M, die een zijpaneel met mesh in plaats van glas heeft. Beide kasten kosten 120 euro en zijn per direct beschikbaar.

De voorzijde van de Rebel C70 RGB-serie doet denken aan die van de Fractal Design North. In tegenstelling tot de case van Fractal, heeft Sharkoon echter ook hout op de zijkanten van het frontpaneel aangebracht.

De fabrikant voorziet de kast van vier argb-fans van 120mm, waarvan er drie voorop en een achterop zijn geplaatst. Voor extra koeling is er ruimte voor drie extra 120mm-fans aan de bovenkant en nog eens vier stuks naast de moederbordtray. Gebruikers kunnen de lichteffecten instellen via de 8-channel argb-controller en het moederbord. De kast bevat ook een knop om de rgb-leds aan te sturen, met 22 presets. Verder bestaat het i/o-paneel uit twee USB 3.0 Type-A-poorten, een USB 3.2 Gen 2 Type C-poort en een 3,5mm-audiopoort.

De behuizing is 47,9x23,0x49,5cm groot en heeft een volume van 54,5 liter. De case ondersteunt maximaal ATX-moederborden. Cpu-koelers mogen maximaal 16,5cm hoog zijn. Grafische kaarten en voedingen mogen respectievelijk een lengte van 40 en 27 centimeter hebben. Er is verder plek voor drie 3,5"-hdd’s en nog eens drie 2,5"-drives.