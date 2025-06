Voor wie de originele Fractal North een maatje te klein vond, komt de Zweedse ontwerper met een grotere versie van de North. Naar goed gebruik noemt Fractal de grotere versie simpelweg North XL, en net als de kleinere North is ook de XL verkrijgbaar in versies met een meshzijkant en met een glazen zijkant. Ook het kenmerkende houtenlattenfrontje is gebleven; bij de witte versie is dat hout van een eikenboom afkomstig en bij de zwarte uitvoeringen is het walnotenhout.

Die originele North vond ik in de review een mooie behuizing, maar eerlijk is eerlijk: misschien een beetje krap. De belangrijkste beperking is de ruimte voor videokaarten. Als je de standaardventilators voorin laat zitten, kun je kaarten tot 355mm kwijt. Voor bescheiden gpu's is dat geen probleem, maar zoals we ondervonden bij de bouw van de game-pc die we voor ons 25-jarig jublileum weggaven, is dat voor een kaart als en RTX 4080 nauwelijks afdoende. Met kunst en vliegwerk paste het allemaal maar net.

Met de North XL zul je niet tegen dergelijke problemen aanlopen. De kast is op alle vlakken een stuk ruimer opgezet, van de ruimte voor je videokaart tot die voor je moederbord en je koeling. Daar staat natuurlijk ook een hogere prijs tegenover; de North XL heeft een adviesprijs van 170 dollar, of 205 euro, gekregen. Alle varianten zijn voor die adviesprijs te koop, want Fractal maakt geen onderscheid tussen de Mesh- en de TG-versies. Of de grote versie de meerprijs waard is, bekijken we in deze review. Het korte antwoord kunnen we natuurlijk al geven; als je een grote videokaart of eATX-moederbord wil inbouwen, luidt dat: 'ja'.