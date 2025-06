Google maakt op Gemini gebaseerd AI-model Gemma opensource

Google maakt twee nieuwe AI-modellen openbaar beschikbaar onder de naam Gemma. Deze modellen zijn volgens het bedrijf gebaseerd op 'hetzelfde onderzoek en dezelfde technologie' als Googles gesloten Gemini-model, hoewel de Gemma-modellen kleiner zijn.

Google maakt twee verschillende AI-modellen openbaar, die verschillen op het gebied van omvang. Het gaat om Gemma 2B en Gemma 7B, die respectievelijk beschikken over twee miljard en zeven miljard parameters. Beide modellen zijn wereldwijd beschikbaar op sites als Kaggle, Hugging Face, Nvidia NeMo en Google Vertex AI.

De Gemma-modellen zijn minder geavanceerd dan Google Gemini, hoewel de twee modellen volgens Google nog steeds beter presteren dan grotere modellen in bepaalde AI-benchmarks. Volgens de techgigant kan Gemma ook lokaal draaien op laptops en desktops, of in de cloud. Het bedrijf vergelijkt Gemma 7B met Meta's Llama-2 7B- en 13B-modellen in acht verschillende benchmarks. Volgens de cijfers van Google presteert Gemma in alle tests beter. Google heeft een technisch rapport gepubliceerd waarin het bedrijf meer details deelt over Gemma en diens prestaties.

Beide Gemma-modellen mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, hoewel de techgigant wel verbiedt dat deze gebruikt worden voor bepaalde doeleinden, zoals het genereren van content over kindermisbruik, desinformatie of content die aanzet tot geweld. Gemma wordt daarnaast geleverd met 'responsible-AI-toolkits' met veiligheidsclassificaties, debuggingtools en best practices voor het bouwen van AI-applicaties.

Gemma kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van AI-applicaties. Ontwikkelaars mogen daarbij hun eigen guidelines of lijsten met verboden woorden toevoegen. Volgens Google werkt Gemma vooralsnog het beste in taalgerelateerde taken, en dan specifiek in het Engels, schrijft ook The Verge. Googles geavanceerdere Gemini-model is ook beschikbaar voor ontwikkelaars, hoewel dat model meer gesloten is. Ontwikkelaars kunnen Gemini alleen gebruiken via api's, of via Googles Vertex AI-platform. Gemma is vrij inzetbaar.