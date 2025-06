Gerucht: OpenAI werkt aan eigen zoekmachine

OpenAI werkt mogelijk aan een eigen zoekmachine. Die zou deels worden aangedreven door Microsofts Bing. Dat zou van OpenAI een rechtstreekse concurrent van Google maken. Details zijn nog niet bekend.

OpenAI ontwikkelt een 'product voor zoeken op het web'. Dat blijkt uit berichtgeving van The Information. De zakelijke publicatie vernam dat van een persoon met kennis van de ontwikkeling, die niet bij naam wordt genoemd.

Het is nog niet bekend hoe ver OpenAI staat en wanneer het de zoekmachine wil uitbrengen. Volgens The Information zal de dienst deels worden aangedreven door Bing, de zoekmachine van Microsoft. Het is nog niet duidelijk of de dienst wordt geïntegreerd in ChatGPT of er los van staat. Gebruikers van ChatGPT Plus kunnen al via Bing zoekopdrachten ingeven.

De ontwikkeling van een zoekmachine zou van OpenAI een rechtstreekse concurrent van Google maken. Ook Google zet de laatste tijd sterk in op AI, ook als aanvulling van zijn bestaande zoekmachine. Eerder deze maand maakte het bekend dat zijn chatbot Bard vanaf nu Gemini heet. Ook krijgt de dienst een betaalde versie.