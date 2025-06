ChatGPT deelt urenlang nonsens door bug

ChatGPT kraamde urenlang onzin uit na een fout in de systemen van OpenAI. Volgens OpenAI werd dit veroorzaakt door een fout in hoe het model tekstfragmenten in kaart brengt, waarmee het vervolgens antwoorden genereert.

Wie in de nacht van dinsdag op woensdag vragen stelde aan ChatGPT, kon rekenen op vreemde antwoorden. Op sociale media als X en Reddit deelden diverse gebruikers de wartaal die het AI-systeem uitsloeg. Zo vroeg een Reddit-gebruiker wat een computer is, waarop ChatGPT onder meer antwoordde: "Het doet dit goede werk van een web van kunst voor het land, een muis van de wetenschap, een gemakkelijke trekking van een triest paar..."

OpenAI, de maker van ChatGPT, weet inmiddels dat het probleem veroorzaakt werd door een fout die 'na een optimalisatie aan de gebruikerservaring geïntroduceerd werd', zo schrijft het bedrijf op zijn statuspagina. ChatGPT's large language model werkt aan de hand van zogeheten tokens; tekstfragmenten die gekoppeld worden aan een nummer. "In dit geval zat de fout in de stap waarin het model deze nummers kiest", legt OpenAI uit.

Volgens het bedrijf koos het model net de verkeerde getallen, waardoor er zinnen werden gevormd die nergens op sloegen. "Meer technisch gezien leverden de inference kernels onjuiste resultaten op als ze in bepaalde gpu-configuraties gebruikt werden."

Enkele uren later werd het probleem verholpen. ChatGPT werkt inmiddels weer zoals gebruikelijk.