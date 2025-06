OpenAI voegt tweetrapsauthenticatie toe aan ChatGPT. Gebruikers kunnen een totp-code toevoegen aan hun account en api-toegang.

OpenAI zegt dat die functie beschikbaar is via de instellingen. Gebruikers kunnen een Time-based One-time Passcode instellen, bijvoorbeeld via een authenticatie-app. Fysieke beveiligingssleutels of sms worden niet ondersteund.

De tweetrapsverificatie werkt voor individuele accounts, maar ook voor ontwikkelaarsaccounts met api-toegang.