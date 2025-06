Volgens OpenAI heeft The New York Times een bug in zijn AI-modellen misbruikt om ze ogenschijnlijk het auteursrecht van de krant te laten schenden. De NYT klaagde OpenAI in december aan omdat het bedrijf de artikelen van The Times zou hebben misbruikt om zijn chatbots te trainen.

OpenAI beweert in zijn officiële reactie op de aanklacht van The New York Times dat de krant iemand heeft betaald om de AI-modellen te 'hacken'. Dat zou mogelijk zijn door misbruik te maken van een bug en 'misleidende prompts' te gebruiken, hoewel het bedrijf hier niet verder op ingaat. Alleen hierdoor zou het mogelijk zijn om ChatGPT zover te krijgen dat het meerdere paragrafen van The Times-artikelen woord voor woord beantwoordt. Zelfs dan waren er nog 'tienduizenden' pogingen nodig voor het gewenste resultaat, en voerde de krant zelf ook delen van die artikelen aan de chatbot, aldus OpenAI.

Het AI-bedrijf beweert dat gebruikers normaal gesproken niet zomaar OpenAI kunnen gebruiken om naar wens The Times-artikelen voorgeschoteld te krijgen. De krant zou zich 'grote inspanningen' hebben getroost om ervoor te zorgen dat de modellen hun trainingsdata rechtstreeks 'uitbraakten'. Het gaat daarnaast niet om volledige artikelen, maar slechts om delen van artikelen die op sites van derden al gratis te lezen zijn, claimt OpenAI. Het bedrijf eist daarom dat vier van de zeven aanklachten van de NYT worden afgewezen.

De hoofdadvocaat van The New York Times, Ian Crosby, laat aan The Register weten dat het een 'bizarre misvatting' is dat de krant de chatbot heeft gehackt. Volgens Crosby heeft de NYT 'enkel de producten van OpenAI gebruikt om te kunnen bewijzen dat OpenAI het auteursrechtelijk beschermde werk van The Times heeft gestolen en gereproduceerd'. Daarnaast noemt hij het 'verrassend' dat OpenAI toegeeft dat het de prompts van gebruikers controleert, aangezien het bedrijf zou hebben beweerd dat het dat niet doet. Tot slot vindt hij het 'opvallend' dat het AI-bedrijf niet ontkent dat het de artikelen van de krant zonder toestemming heeft gekopieerd.

In december klaagde The New York Times OpenAI en Microsoft aan voor auteursrechtschending. De bedrijven hebben 'de unieke content van The Times onwettig gekopieerd' om de generatieve AI te trainen, stelde de krant toen. ChatGPT zou bij sommige antwoorden 'bijna letterlijk teksten van de NYT kopiëren, waar je normaliter een betaald NYT-abonnement voor nodig hebt'. Tegelijkertijd kunnen chatbots door foutieve informatie te verspreiden, ofwel te 'hallucineren', NYT's imago schaden als ze claimen dat die informatie van de krant komt.