Nintendo klaagt makers Switch-emulator Yuzu aan voor faciliteren van piraterij

Nintendo klaagt de makers van de Nintendo Switch-emulator Yuzu aan. Het gamebedrijf beweert dat de emulator 'op een kolossale schaal' piraterij faciliteert. Nintendo eist dat Yuzu uit de lucht wordt gehaald.

Hoewel Yuzu zelf geen illegale games aanbiedt, stelt Nintendo in de aanklacht dat de emulator wel indirect aansprakelijk is voor de auteursrechtenschendingen van gebruikers die er illegaal games op spelen. Als voorbeeld noemt het Japanse gamebedrijf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die game was anderhalve week voor de release al te downloaden op piraterijsites. Op die sites werd veelal verwezen naar Yuzu als methode om de game te kunnen spelen, wordt er gesteld in de rechtszaakdocumenten.

Volgens Nintendo werd de game voor de release meer dan een miljoen keer gedownload. Daar zou Yuzu direct financiële voordelen uit hebben gehaald. De emulator heeft namelijk een Patreon-pagina waarop betalende gebruikers vroege releases van Yuzu kunnen downloaden. Rondom de release van Zelda zou het aantal betalende gebruikers zijn verdubbeld, omdat alleen de nieuwste, vroege versie in staat zou zijn om de game te kunnen draaien. Ook discussieerden gebruikers op de Discord-server van de emulator veelvuldig over het emuleren van de game, waardoor het volgens Nintendo niet anders kon dan dat de Yuzu-makers zich ervan bewust waren dat de emulator veel gebruikt werd om Zelda eerder te kunnen spelen.

Nintendo rekent het Yuzu verder aan dat het bedrijf op zijn website linkt naar sites met instructies over hoe gebruikers hun Switch kunnen hacken. Ook wordt er op de site verwezen naar software waarmee gebruikers decryptiesleutels kunnen verkrijgen. Zonder die sleutels, prod.keys genaamd, kunnen de games niet gespeeld worden via de emulator. Hoewel Yuzu de games dus niet zelf ontsleutelt, beweert Nintendo dat de makers hierdoor alsnog de technologische maatregelen omzeilen die moeten voorkomen dat games illegaal op pc's en smartphones gespeeld kunnen worden.

Het gamebedrijf beweert dat de emulator 'voornamelijk ontworpen' is om technologische maatregelen te omzeilen die piraterij moeten voorkomen, en dat Yuzu verder voor weinig andere dingen gebruikt kan worden. Volgens Nintendo is het ook bewezen dat de makers van de emulator zelf illegale games spelen, aangezien ze meermaals screenshots hebben gepost van Switch-titels die getest worden in Yuzu. Nintendo eist dat de emulator uit de lucht gehaald wordt en dat alle kopieën ervan vernietigd worden. Daarnaast wil het bedrijf een schadevergoeding van 150.000 dollar voor elke auteursrechtschending.

Vorig jaar heeft Nintendo al een takedownverzoek ingediend tegen enkele tools waarmee gebruikers deze prod.keys kunnen downloaden. Als gevolg daarvan besloot een andere Switch-emulator, Skyline, de stekker eruit te trekken, uit angst voor een soortgelijk verzoek. In hetzelfde jaar hield Nintendo de Steam-release van GameCube- en Wii-emulator Dolphin tegen. Het gamebedrijf dreigde met een DMCA-takedownverzoek als de makers de emulator op het gameplatform zouden plaatsen.