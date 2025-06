Valve brengt functie om individuele games te verbergen uit voor Steam

Valve heeft een functie aan Steam toegevoegd waarmee gebruikers individuele games als privé kunnen markeren. Er komen ook een paar nieuwe aankoopopties bij. Tot nu toe waren de functies enkel beschikbaar in de bètaclient van Steam.

Gebruikers krijgen zowel voor als na de aankoop de mogelijkheid om individuele games als privé te markeren. Tot nu toe was het enkel mogelijk om alle games tegelijk te verbergen. Ook gekochte dlc’s voor private apps zullen standaard niet zichtbaar zijn. Gebruikers kunnen dat echter aanpassen.

Het is nu ook mogelijk om games aan verschillende vrienden tegelijk te schenken. Vroeger moest elke aankoop apart worden gedaan. Ook deze functie bevond zich voordien in bèta. Ten slotte wordt de winkelwagen nu gesynchroniseerd tussen verschillende apparaten. Dat betekent dat een gebruiker die bijvoorbeeld begint te shoppen op de mobiele app, nu verder kan gaan via de webversie zonder zijn winkelmandje kwijt te raken.

Valve testte de functies al sinds eind vorig jaar met de bètaversie van het gameplatform. Nu bevestigt het bedrijf dat ze voor iedereen beschikbaar zijn op de desktopclient, op Steam Deck en in de smartphoneappversie.