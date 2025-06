Valve krijgt in VK massaclaim voor vermeend marktmachtsmisbruik Steam

Een consumentenrechtenorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk klaagt Valve aan vanwege diens vermeende dominantie op de pc-markt met gameplatform Steam. De groep eist 656 miljoen pond, omdat Valve gamers jarenlang te veel voor games zou hebben laten betalen.

De massaclaim is aangespannen door een consumentenrechtenactivist die normaal gesproken opkomt voor kinderrechten. De Vicki Shotbolt Class Representative-stichting heeft de massaclaim ingediend bij de Britse Competition Appeal Tribunal. Het gaat om een claim van 656 miljoen pond, omgerekend zo'n 777 miljoen euro. De stichting zegt dat 14 miljoen Britten mogelijk aanspraak kunnen maken op een vergoeding, namelijk maximaal 44 pond of 52 euro per persoon.

De stichting stelt dat Valve met gamewinkel Steam zijn marktmacht heeft misbruikt. De officiële klacht of een dagvaarding staan niet online, maar de organisatie zegt dat Valve op drie manieren de wet zou hebben overtreden. In de eerste plaats zou Valve restricties opleggen aan gamemakers. Die zouden daardoor hun games niet goedkoper mogen aanbieden op rivaliserende platformen, waardoor klanten 'minder opties hebben', stelt de stichting.

De stichting hekelt verder dat spelers add-ons voor Steam-games alleen maar via Steam kunnen kopen, en niet via alternatieve gamewinkels. Het derde punt draait om de commissie die Valve rekent. Gamemakers die hun games via Steam aanbieden, moeten daar dertig procent commissie op betalen. Volgens de stichting zijn Steam-games daarom onnodig duur.