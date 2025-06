Valve maakt Steam Audio opensource met de release van SDK 4.5.2. Ontwikkelaars kunnen de software voor ruimtelijke gameaudio voortaan direct in hun games verwerken en bijdragen aan de ontwikkeling van de technologie.

Tot dusver was Steam Audio beschikbaar voor grote game-engines via een plug-in. Met de release van Steam Audio SDK 4.5.2 kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van 'de volledige codebase' van de software onder de Apache 2.0-licentie. Ook code van de voorgaande plug-ins is nu beschikbaar onder die licentie.

Valve bracht in 2017 Steam Audio uit. De software development kit stelt ontwikkelaars in staat om de audiotechnologie in hun games te verwerken. Met Steam Audio moet geluid realistischer in virtuele ruimtes gesimuleerd worden, waarbij de geluidsperceptie verandert wanneer objecten relevante geluidsbronnen afschermen of deels verhullen. De technologie wordt zowel in VR-games als in normale games gebruikt.