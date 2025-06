Meer dan 500 games hadden in 2023 omzet van minstens 3 miljoen dollar op Steam

Meer dan vijfhonderd games hadden een omzet van drie miljoen dollar of meer via Steam. Dat is volgens het platform een record. Het gaat om de omzet van een game binnen een kalenderjaar, inclusief dlc en microtransacties.

Steam geeft geen absolute cijfers, maar zegt wel dat het meer dan twee keer zoveel is als in 2018. Omzet uit games en software blijft volgens Steam op het platform toenemen. Ook de diversiteit aan games en ontwikkelaars blijft toenemen. Zo trackt het platform elke maand de twintig populairste nieuwe games op basis van omzet en de vijf meest gespeelde free-to-play games. Ruim een kwart van die games kwam van studio's die voor het eerst een game uitbrachten op Steam. Die nieuwe studio's kwamen ook uit tientallen verschillende landen. Zo komen 'grote IP's zoals Diablo en Harry Potter naast indietitels als (the) Gnorp Apologue en Slay the Princess te staan', schrijft Steam.

Ook de Steam Sale-aanbiedingsperiodes blijven meer omzet genereren. Het aantal games die binnen de Steam Autumn Sale meer dan een miljoen dollar omzet opleverden, namen bijvoorbeeld met 21 procent toe. Bij lagere omzetmijlpalen is de groei iets kleiner, met een toename van tussen de 17 en 19 procent.

Verder meldt het platform dat de Playtest-functie, waarmee ontwikkelaars games voor release kunnen laten testen door gamers, in populariteit is toegenomen. In 2023 gebruikten 11,8 miljoen Steam-gebruikers Playtest, 41 procent meer dan een jaar eerder.