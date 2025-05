Palworld bereikt piek van 2 miljoen gelijktijdige spelers op Steam

De Pokémonachtige game Palworld heeft een opmerkelijk speleraantal bereikt. Op vrijdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd waren er ruim 2 miljoen gelijktijdige spelers online, volgens de gegevens van SteamDB.

SteamDB toont de piek die op vrijdagmiddag in Palworld is bereikt. Het komt niet vaak voor dat een Steam-game dit soort spelersaantallen haalt. Het record van hoogste aantal gelijktijdige spelers op Steam aller tijden is van de battleroyalegame PUBG. Volgens SteamDB bereikte die in januari 2018 een piek van ruim 3 miljoen spelers.

De Early Access-versie van Palworld verscheen op 19 januari voor pc en Xbox Series S/X. De Steam-versie van de game was binnen 8 uur na de release 1 miljoen keer verkocht. Tweakers heeft donderdag een videopreview over Palworld gepubliceerd.