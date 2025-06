Nintendo en The Pokémon Company klagen maker Palworld aan

Nintendo en The Pokémon Company klagen Pocketpair, de maker van Palworld, aan. Volgens de twee bedrijven maakt Pocketpair met zijn game inbreuk op patenten. Palworld verscheen in januari en wordt ook wel omschreven als 'Pokémon met geweren'.

Nintendo en The Pokémon Company zijn de rechtszaak op 18 september in Tokio gestart, schrijft Nintendo in een verklaring. De twee bedrijven willen onder meer een schadevergoeding van Pocketpair. Ook willen Nintendo en The Pokémon Company dat de rechter beveelt dat Pocketpair moet stoppen met inbreuk maken op de patenten.

Bij het verschijnen van Palworld in januari werd al snel de vergelijking met Pokémon getrokken. Het spel is een openwereld-rpg, waarin spelers monsters, ook wel Pals genoemd, vangen om mee te vechten of om dingen te bouwen. Daarnaast is het mogelijk om geweren en raketwerpers te maken, waarmee op Pals geschoten kan worden. Opvallend is dat de Pals qua uiterlijk veel weg hebben van bepaalde Pokémon. Ook lijkt de manier waarop ze gevangen worden, de Pals bij je gedragen worden en gebruikt worden in gevechten op Pokémon.

Het spel bleek direct een hit: binnen acht uur na de release van de earlyaccessversie was de game al een miljoen keer verkocht op Steam. Binnen een maand tijd steeg dat aantal naar 25 miljoen spelers. In juli kondigden Sony Music en Pocketpair aan dat ze een joint venture zijn gestart om de 'ontwikkeling van Palworld te versnellen en uit te breiden'. Het nieuwe Palworld Entertainment gaat merchandise rond de franchise maken en uitbrengen. Daarnaast werd gesproken over het licentiëren van het merk.