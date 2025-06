Pocket Pair voegt nieuwe Pals, arenamodus en eiland toe aan Palworld

Ontwikkelaar Pocket Pair heeft een nieuwe update voor Palworld aangekondigd: de Sakurajima-update. De game krijgt een nieuw eiland, nieuwe Pals, nieuwe spelmodi, nieuwe gebouwen en servers die voorbehouden zijn voor Xbox-spelers. De update is vanaf 27 juni beschikbaar.

Volgens Pocket Pair worden er via deze update niet enkel nieuwe pals geïntroduceerd, maar ook nieuwe varianten van al bestaande Pals. Er zouden ook nieuwe facties en eindbazen aan het spel toegevoegd worden. Eerder verslagen eindbazen kunnen ook opnieuw uitgedaagd worden via een nieuwe hard mode. Dankzij de update wordt het ook mogelijk om nieuwe gebouwen en structuren neer te planten in de virtuele spelwereld. Spelers die hun aantal basissen willen uitbreiden, kunnen dat binnenkort ook doen omdat het maximum aantal basissen per speler werd opgetrokken.

Pocket Pair heeft ook enkele nieuwe spelmodi geïntroduceerd. Er komt bijvoorbeeld een arenamodus waarin spelers en hun Pals het tegen elkaar kunnen opnemen. Er komt ook een virtueel booreiland, dat verdedigd wordt door in-game tegenstanders, en ingenomen dient te worden. Palworld krijgt ook aparte Xbox-servers. Deze servers moeten voor een stabielere online-ervaring zorgen door bijvoorbeeld de latency te verbeteren en bepaalde inlogproblemen op te lossen. De Sakurajima-update is vanaf 27 juni gratis beschikbaar via Steam en Xbox.