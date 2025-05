Palworld-maker deelt details over aanklacht Nintendo en The Pokémon Company

Pocketpair heeft details over de aanklacht van Nintendo en The Pokémon Company gedeeld. De twee bedrijven claimen dat de Palworld-ontwikkelaar drie afzonderlijke patenten heeft geschonden en eisen samen een schadevergoeding van minstens tien miljoen yen.

Nintendo en The Pokémon Company vinden volgens Pocketpair dat er drie patenten worden geschonden: 7545191, 7493117 en 7528390. In het eerste patent wordt een in-gameactie beschreven waarbij er een virtuele bal naar een in-gamepersonage wordt gegooid. In het tweede patent wordt onder andere beschreven hoe spelers met behulp van invoermechanismen een virtueel item kunnen richten op een element in een spelwereld. In het derde patent wordt er omschreven hoe spelers zich door een spelwereld kunnen voortbewegen via een 'rijdend object'. Pocketpair vermeldt in zijn communicatie ook de data waarop deze patenten werden aangevraagd en goedgekeurd. Dat is in alle drie de gevallen in 2024.

De ontwikkelaar schrijft ten slotte dat Nintendo en The Pokémon Company niet enkel een verbod op de game willen, maar elk ook vijf miljoen yen aan schadevergoeding eisen. De twee bedrijven eisen samen tien miljoen yen en dat is op het moment van schrijven ongeveer 65.000 Amerikaanse dollar.

Palworld is een openwereld-rpg die volgens sommige fans qua gameplay op Pokémon lijkt. Spelers vangen monsters, die in het spel Pals worden genoemd, en gebruiken ze om mee te vechten of om dingen te bouwen. Het spel laat ook geweren en raketwerpers toe, waarmee er op Pals geschoten kan worden. Palworld ondersteunt ook co-op. Spelers kunnen met anderen de wereld verkennen of naar een server gaan die maximaal 32 spelers toelaat. Palworld werd in juni 2021 aangekondigd en kwam in januari 2024 uit op Steam in early access. Nintendo en The Pokémon Company hebben in september aangekondigd dat ze Pocketpair aanklagen. De twee Japanse bedrijven claimen dat de Palworld-maker inbreuk pleegt op enkele patenten. De rechtszaak is op 18 september in Tokio van start gegaan.