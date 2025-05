Android Authority: Google wil Tensor G6-soc koeler, zuiniger en goedkoper maken

Google wil de Tensor G6-soc koeler, zuiniger en goedkoper maken. Dat schrijft Android Authority. Uit interne documenten van Google zou blijken dat Pixel-apparaten met een Tensor-chip te veel warmte ontwikkelen, niet energiezuinig genoeg zijn en de financiële doelstellingen niet halen.

Android Authority schrijft dat Google een nieuwe richtprijs voor de aankomende Tensor G6-soc in gedachten heeft. Die zou op ongeveer 65 dollar moeten komen liggen. "Anders is deze onderneming niet rendabel", klinkt het naar verluidt bij het Amerikaanse bedrijf. Uit de documentatie blijkt ook dat warmteontwikkeling de voornaamste reden is waarom klanten hun Pixel-apparaat naar de winkel terugbrengen. Dit probleem zou vooral opspelen bij intensief gebruik. De Tensor G6 moet hier volgens Google een oplossing voor aanbieden door koeler te draaien.

Google wil volgens de techwebsite ook blijven inzetten op accuduur. Het Amerikaanse bedrijf vermeldt in zijn documentatie dat minder dan 86 procent van de Pixel 6- en Pixel 7-gebruikers de dag doorkomt op een enkele acculading. Uit feedback van een 'vertrouwde' tester zou ook blijken dat Pixel 6- en Pixel 7-apparaten over een ‘slechte’ accuduur beschikken.

Google heeft volgens Android Authority al enkele ontwerpkeuzes vastgelegd om aan de klachten tegemoet te komen. Het Amerikaanse bedrijf zou de Tensor G6-soc bijvoorbeeld willen laten produceren op het N3P-procedé van TSMC en zou ook gebruik willen maken van een andere gpu dan aanvankelijk gepland: de Redondo-gpu. Deze chip werd eerder voor de Tensor G4-chip ontwikkeld en zou zonder bepaalde functies komen, zoals raytracing. De digital signal processor van de Tensor G6 zou het ook met een rekenkern minder moeten stellen en de system-level cache zou tot 4MB worden gereduceerd. Google heeft nog niet gereageerd op de geruchten.