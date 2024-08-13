Nieuwe Pixel Buds Pro 2 zijn kleiner, hebben andere pasvorm en kosten 249 euro

Google heeft de tweede generatie van zijn Pixel Buds Pro-bluetoothoortjes aangekondigd. De nieuwe oordoppen zijn kleiner en lichter dan hun voorganger, hebben een nieuwe pasvorm en verbeterde noisecancelling.

Volgens Google zijn de nieuwe oortjes 27 procent kleiner en 24 procent lichter dan hun voorgangers. Dankzij de toevoeging van een klein, draaibaar vleugeltje aan het ontwerp, ook wel de ‘stabilisator’, moeten de buds steviger in het oor blijven zitten. De fabrikant zegt dat het complete audiosysteem, van processor tot driver, voor het eerst intern ontwikkeld is.

Voor de audioverwerking maakt Google gebruik van de zelfontworpen Tensor A1-chip. Samen met de betere pasvorm moet die chip zorgen voor twee keer zo krachtige noisecancelling, waarbij vooral hogere frequenties beter onderdrukt worden. Ook moet de kwaliteit van telefoongesprekken beter zijn, doordat de oortjes ruis van het inkomend geluid beter kunnen filteren.

Pixel Buds Pro 2Pixel Buds Pro 2Pixel Buds Pro 2Pixel Buds Pro 2

Met noisecancelling ingeschakeld moeten de oordoppen acht uur meegaan op een acculading, een uur meer dan Google opgeeft voor de eerste generatie. De accu in het doosje lijkt groter dan voorheen, want Google geeft nu een totale luistertijd van dertig uur op, ten opzichte van twintig uur bij de eerste generatie. Ook is het doosje nu voorzien van een luidspreker, zodat het makkelijker opgespoord kan worden via Googles Find My Device-netwerk.

Waar de eerste generatie Pixel Buds Pro een IPX4-rating had, is dat voor de tweede generatie IP54. Dat betekent dat de oortjes nu ook een rating hebben voor stofbestendigheid. De case heeft nu een IPX4-rating in plaats van IPX2, wat betekent dat hij beter tegen waterstralen moet kunnen. Case noch oortjes zijn echter bestand tegen onderdompelen.

De Pixel Buds Pro 2 zijn vanaf 26 september te koop. Google levert nu naast small, medium en large ook extra small oorkussentjes mee. De oortjes kosten 249 euro, twintig euro meer dan de eerste generatie bij introductie.

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 13-08-2024 19:00 17

13-08-2024 • 19:00

17

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Google Pixel Buds Pro 2

vanaf € 169,-

3 van 5 sterren

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Reacties (17)

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maniac2003 13 augustus 2024 19:20
Alleen nergens info over de ondersteunde codecs.
TV_NERD @maniac200313 augustus 2024 19:42
De laatste alinea van dit artikel heeft info over codecs.
"The Pixel Buds Pro 2 use Bluetooth 5.4 and are relatively futureproofed with LE Audio support, though they still lack a higher-bitrate codec like LDAC or AptX Adaptive"
Bliksem B @TV_NERD14 augustus 2024 13:41
Dat is wel echt een gemis. Zelfs de dopjes van de Action van €6,95 hebben Bluetooth 5.3 LE en AAC codec. Vanaf Bluetooth 5.2 wordt LE audio ondersteund, met tal van verbeteringen (lagere latency, nieuwe codec, etc) Wikipedia: Bluetooth
Frikandel 13 augustus 2024 19:23
Fijn dat ze zijn aangepast dat ze beter blijven zitten. Dat is eigenlijk mijn enige klacht over de eerste generatie Pixel Buds Pro; ze klinken top, maar ze vallen erg makkelijk uit mijn oor tijdens lopen of iets van andere fysieke activiteit.
flojisan @Frikandel14 augustus 2024 19:33
Inderdaad! Ook ik ben super tevreden over de BUDS PRO. Erg benieuwd naar de opvolger.
Jazco2nd 13 augustus 2024 19:56
Qua draagcomfort, geluidskwaliteit en noise cancelling zijn de Sony XM5 wat mij betreft de standaard. Gaan ook nog eens lang mee op accu en hebben ook erg goede passieve noise cancelling (dankzij standaard meegeleverde schuim dopjes in 4 maten).
Een redelijk app, erg goed werkende bediening (ik ben altijd vrij negatief geweest over capacitive touch op oordopjes) én LDAC dat zelfs werkt als je 2 apparaten tegelijk verbindt + bellen met maar 1 dopje maken het wel af.

Erg benieuwd hoe Googles laatste argument om geen audiojack meer op Pixels te zetten uitpakt.
Darkwolf_1982 @Jazco2nd14 augustus 2024 13:44
De Sony MX5 heb ik snel weer ingeleverd daar ze nauwelijks met devices te koppelen waren.
Standaard zaken zoals mijn Samsung Galaxy S23 Ultra geen probleem.
Zowel de Macbook Air M2 als mijn Samsung S95B OLED televisie moesten er niets van hebben.
Dat dit anno 2023/2024 nog steeds een ding moet zijn heeft mij weer toch afgeholpen om ook maar iets anders in de plaats te kopen.
Nu kijk ik naar deze en de eerste ervaring die op komt zijn die met de Sony MX5. Als Sony fan disappointed.

Heb ook de high end Sony WH1000-MX4 koptelefoon. Deze heb ik nog wel, want deze kan wel overal probleemloos mee worden gekoppeld, tot nu toe.

[Reactie gewijzigd door Darkwolf_1982 op 14 augustus 2024 15:54]

Jazco2nd @Darkwolf_198214 augustus 2024 14:05
Ah das wel jammer en niet best nee. Misschien een versie waar de firmware niet helemaal goed op was geladen vanuit de fabriek... Het gaat hier met een Samsung TV, Yahama receiver, ShieldTV maar ook Asus en Pixel telefoons en Dell laptop prima. Zelfs mn HP oude Spectre die Fedora Linux draait.. en een Poke Boox ereader.
Darkwolf_1982 @Jazco2nd14 augustus 2024 15:56
Firmware is het eerste wat ik checkte na het laden van de accu's.
De laatste update bracht geen verandering in de situatie.
En had ze ruim naar introductie aangeschaft.
Waah 13 augustus 2024 20:59
Ik hoop dat ze nog eens een ontwerp maken dat geen dopjes IN je gehoorgang hebben. Zoals de non-pro airpods.

Dat is kwa pasvorm top, erg comfortabel want niets in je oor... Alleen helaas Apple dus niet erg makkelijk in gebruik op non-apple.
yorroy @Waah14 augustus 2024 07:07
Helemaal eens.
Ik heb de eerste AirPods nog en die zitten echt heerlijk.
Mijn vrouw heeft de AirPods Pro en ik heb wel eens de Sony xm4 ingehad, maar vindt dat ook niet fijn.
Ik denk alleen dat je dan geen fatsoenlijke noise cancelling krijgt omdat je gehoorgang niet goed wordt afgesloten.

[Reactie gewijzigd door yorroy op 14 augustus 2024 07:08]

Sentaz @Waah14 augustus 2024 08:27
De Samsung buds 3 (niet de Pro) zijn niet meer in ear.
Waah @Sentaz14 augustus 2024 09:45
Bedankt voor de tip! _/-\o_
Ghoelian @Sentaz14 augustus 2024 10:04
Zat even te kijken, die oordopjes lijken mij wel ideaal als ze vergelijkbare of betere geluidskwaliteit hebben dan de buds pro 2.

Je kunt om de een of andere reden niet hun eigen oordopjes inruilen, alleen die van Apple, alleen de airpods max, en dan krijg je daar ook nog eens maar 25 euro voor terug. Dat slaat toch helemaal nergens op?

Denk alsnog wel dat ik deze ga kopen als mijn huidige paar ermee ophoud, maar dat vond ik wel een beetje bijzonder.
CH4OS 13 augustus 2024 21:05
Waar de eerste generatie Pixel Buds Pro een IPX4-rating had, is die voor de tweede generatie verhoogd naar IP54.
Dat is niet hoe de rating werkt. De rating is exact dat een rating, echter, wanneer de eerste of de tweede een X is, betekend dat simpelweg dat er geen data bekend is over de mate van bescherming. Dan kan het dus maar zo zijn, dat het met nu de IP54 rating vergelijkbaar is, alleen is dat dus niet officieel bekend. Het is dan mijns inziens te kort door de bocht om te stellen dat het een upgrade is, want dat weet je nu niet.

Zie ook Wikipedia: IP code

EDIT:
En is na een topic in het feedback forum snel aangepast door @WoutF, bedankt!

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 augustus 2024 21:54]

Afloatcoin 14 augustus 2024 10:09
mooi dat de beats fit pro eindelijk concurentie krijgt.
Linksquest Moderator Spielerij 14 augustus 2024 11:44
Ik vind dit design wel mooi, beter dan wat Samsung resent heeft laten zien.

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