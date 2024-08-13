Nieuwe Pixel Buds Pro 2 zijn kleiner, hebben andere pasvorm en kosten 249 euro

Google heeft de tweede generatie van zijn Pixel Buds Pro-bluetoothoortjes aangekondigd. De nieuwe oordoppen zijn kleiner en lichter dan hun voorganger, hebben een nieuwe pasvorm en verbeterde noisecancelling.

Volgens Google zijn de nieuwe oortjes 27 procent kleiner en 24 procent lichter dan hun voorgangers. Dankzij de toevoeging van een klein, draaibaar vleugeltje aan het ontwerp, ook wel de ‘stabilisator’, moeten de buds steviger in het oor blijven zitten. De fabrikant zegt dat het complete audiosysteem, van processor tot driver, voor het eerst intern ontwikkeld is.

Voor de audioverwerking maakt Google gebruik van de zelfontworpen Tensor A1-chip. Samen met de betere pasvorm moet die chip zorgen voor twee keer zo krachtige noisecancelling, waarbij vooral hogere frequenties beter onderdrukt worden. Ook moet de kwaliteit van telefoongesprekken beter zijn, doordat de oortjes ruis van het inkomend geluid beter kunnen filteren.

Met noisecancelling ingeschakeld moeten de oordoppen acht uur meegaan op een acculading, een uur meer dan Google opgeeft voor de eerste generatie. De accu in het doosje lijkt groter dan voorheen, want Google geeft nu een totale luistertijd van dertig uur op, ten opzichte van twintig uur bij de eerste generatie. Ook is het doosje nu voorzien van een luidspreker, zodat het makkelijker opgespoord kan worden via Googles Find My Device-netwerk.

Waar de eerste generatie Pixel Buds Pro een IPX4-rating had, is dat voor de tweede generatie IP54. Dat betekent dat de oortjes nu ook een rating hebben voor stofbestendigheid. De case heeft nu een IPX4-rating in plaats van IPX2, wat betekent dat hij beter tegen waterstralen moet kunnen. Case noch oortjes zijn echter bestand tegen onderdompelen.

De Pixel Buds Pro 2 zijn vanaf 26 september te koop. Google levert nu naast small, medium en large ook extra small oorkussentjes mee. De oortjes kosten 249 euro, twintig euro meer dan de eerste generatie bij introductie.