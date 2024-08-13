Google voorziet Gemini van Live-voicechat en een contextuele Android-overlay

Google introduceert Gemini Live voor Android en later iOS. Dat is een 'conversatie-ervaring' die gebruikers in real time een gesprek laat voeren met Gemini. De AI-dienst krijgt ook een overlay voor Android, waarmee de chatbot kan reageren op dingen die op het scherm worden getoond.

Google stelt dat Gemini Live gebruikt kan worden om vloeiend verlopende gesprekken te voeren met zijn AI-chatbot. Gebruikers kunnen vragen aan de AI-dienst stellen, waarna ze een gesproken antwoord krijgen. Ze kunnen daar vervolgens weer vervolgvragen over stellen. De techgigant zegt dat de feature ook handsfree gebruikt kan worden en ook kan werken wanneer de telefoon vergrendeld is. Google stelt voor de feature tien nieuwe stemmen beschikbaar, die praten met een verschillende toon en stijl.

Gemini Live komt vanaf dinsdag in meer dan 150 landen beschikbaar voor Gemini Advanced-abonnees. Dat gebeurt in eerste instantie alleen in het Engels en voor Android-gebruikers. In de komende weken wordt de feature uitgebreid naar iOS en komt deze beschikbaar in meer talen, hoewel Google niet vermeldt om welke talen dat precies gaat. De functie werkt alleen op smartphones.

Android-overlay en meer integraties

De Gemini-AI-dienst krijgt daarnaast een 'contextuele overlay' voor Android, die beschikbaar komt voor 'geselecteerde telefoons, talen en landen'. Gebruikers met een compatibel toestel kunnen die feature activeren door de aan-uitknop van hun telefoon ingedrukt te houden of 'Hey Google' te zeggen, waarna Gemini verschijnt.

De AI-dienst kan vervolgens vragen beantwoorden over de dingen die op het smartphonescherm worden weergegeven. Daarvoor verschijnt volgens de techgigant een 'Ask about this screen'-suggestie in beeld. Wanneer gebruikers een YouTube-video bekijken, kan Gemini vragen beantwoorden over de video in kwestie. Gemini kan volgens Google ook interacteren in apps waar de dienst in is geïntegreerd. De chatbot kan bijvoorbeeld afbeeldingen genereren en die direct invoegen in Gmail. De feature komt in de komende weken beschikbaar.

Verder wordt Gemini geïntegreerd in meer Google-diensten. Er komen in de komende weken extensies beschikbaar voor diensten als Google Keep, Tasks, Utilities en Calendar. De functionaliteit van Gemini binnen YouTube Music wordt ook uitgebreid, bijvoorbeeld voor het maken van playlists. Deze features komen in de komende weken beschikbaar.