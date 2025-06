Google voegt nieuwe AI-functionaliteit toe aan Chromebook (Plus)-laptops

Google voorziet zijn Chromebook- en Chromebook Plus-laptops van nieuwe AI-functionaliteit, die per direct beschikbaar moet zijn. Daarnaast geeft de internetgigant een vooruitblik op toekomstige AI-functies.

Chromebook Plus-gebruikers krijgen volgens Google per direct de beschikking over twee functies die het bedrijf al bij de aankondiging van het Chromebook Plus-merk had beloofd. Met 'Help me write' kunnen gebruikers Google AI een stukje tekst laten tikken op basis van een prompt, bijvoorbeeld voor een blog of sociale media. Daarnaast bouwt Google generatieve achtergrondafbeeldingen in ChromeOS in. Daarmee kun je op basis van een prompt een achtergond voor je bureaublad laten genereren. Je kunt ook achtergronden voor videogesprekken genereren. Omdat de videoachtergronden op het niveau van het besturingssysteem gemaakt worden, werken ze ook in software die niet van Google afkomstig is, zoals Zoom en Teams.

Tot slot voegt Google aan Chromebook Plus-laptops Magic Editor toe, waarmee gebruikers gemakkelijk foto's kunnen bewerken, bijvoorbeeld door elementen op foto's te verwijderen of te verplaatsen. De software luistert ook naar suggesties, bijvoorbeeld om de belichting of achtergrond van de foto aan te passen.

Chromebook Plus-laptops krijgen bovendien de Gemini-app standaard geïnstalleerd. Wie vanaf vandaag een Chromebook Plus-laptop aanschaft, krijgt daar een jaar lang Google One AI Premium bij, waarvan onder andere Gemini Advanced deel uitmaakt.

Ook voor niet-Plus-gebruikers heeft Google nieuwe functionaliteit. Zo hoeven zij binnenkort geen wachtwoord meer in te vullen bij het installeren van een nieuwe Chromebook, maar volstaat het scannen van een QR-code met behulp van een Android-telefoon. Gebruikers van Google Tasks kunnen hun taken binnenkort afvinken door rechtsonder in het scherm op de datum te klikken, en het wordt mogelijk om een bewegende schermopname in gifformaat te maken. Er komt ook een nieuw gamedashboard waarmee gebruikers de toetsenbindingen van een (Android)-game kunnen aanpassen. Voor Chromebook Plus-gebruikers wordt het mogelijk om gameplay op te nemen en tegelijk zichzelf te filmen. Deze functionaliteit komt in de komende week beschibaar met een update van het besturingssysteem.

Google toonde ook nieuwe functionaliteit voor ChromeOS waar het nog aan werkt. 'Help me read with Gemini', kan met behulp van Gemini webpagina's of pdf's samenvatten. Het bedrijf werkt daarnaast aan een soort 'samenvatter', die kan laten zien waar je als laatste mee bezig was op je Chromebook of je smartphone met Chrome-browser. Verder komt er een 'concentratiemodus', die tijdelijk notificaties kan pauzeren. De opvallendste geplande functionaliteit is misschien wel het besturen van ChromeOS met behulp van bewegingen van hoofd en gezicht. Google heeft met Project Gameface al ervaring opgedaan met gamebesturing via hoofdbewegingen, maar bijvoorbeeld ook door je mond naar links of naar rechts te trekken. Google wil de genoemde functionaliteit later aan ChromeOS toevoegen, maar wanneer is nog niet bekend.