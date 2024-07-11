Google Foto's krijgt functie om hoogtepunten van de week te delen met contacten

Google Foto's krijgt waarschijnlijk een functie om hoogtepunten van een week te delen met zelfgekozen contacten. De functie krijgt als naam My Week en is te zien in screenshots die online zijn verschenen.

Android Authority kon de functie aanzetten in een testversie van de app, ook al is de functie nog niet live. Gebruikers kunnen contacten uitnodigen om de hoogtepunten per week te bekijken. Het toevoegen van foto's gebeurt via de carrousel met herinneringen boven in beeld.

Het is nog onduidelijk wanneer en of Google de functie gaat activeren. Het delen van mappen en foto's is al sinds het begin mogelijk in Googles fotodienst, maar dit is voor het eerst dat het gaat om een ingebouwde manier om hoogtepunten te delen met vooraf geselecteerde contacten. Het gebeurt vaker dat Android Authority onaangekondigde functies vindt via zogenoemde 'apk teardowns', waarbij de site verwijzingen vindt in de code of functies kan activeren die nog niet live staan.

Google Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android AuthorityGoogle Foto's My Week. Bron: Android Authority

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 17:07 23

11-07-2024 • 17:07

23

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Reacties (23)

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iceman1964 11 juli 2024 17:23
Ik vind google foto een ramp. Allerlei albums en samenvattingen waar ik niet om vraag. Een eenvoudige fotoapp zonder poespas werkt voor mij veel beter.
moonlander @iceman196411 juli 2024 18:03
Voor jou misschien, ik vind het leuk om herinneringen te krijgen, zo kijk je nog eens fotos terug.
FreshMaker @moonlander11 juli 2024 22:55
Totdat je geconfronteerd wordt met de kist van oma, die op het punt staat om weggedragen te worden.
En de foto van een buurvrouw, die je gestuurd was na een storm, met de vraag of dit jouw auto is onder een boomtak.

Nee, dank je ... Herinneringen heb je zelf, die hoeven me niet door een AI voorgeschoteld te worden
tweaker2010 @FreshMaker11 juli 2024 23:08
Je noemt een paar extremen. Over het algemeen zijn de meeste herinneringen positief althans die van mij wel. Een vakantie terugkijken of een hoe je kind er een paar jaar geleden uitzag. Ik ga er vanuit dat je ook geen fysieke fotoalbums hebt thuis?
FreshMaker @tweaker201012 juli 2024 19:02
Fysieke albums zijn uitgezocht, of bewaard vanwege redenen.
Daar staan geen schokkende foto's in, of niemendalletjes die ergens opdoken vanuit het niets.
Vermillio @FreshMaker12 juli 2024 09:21
Dan zet je dit soort gevoelige afbeeldingen in je vergrendelde map en worden ze niet meer opgenomen binnen de herinneringen.

Edit:
Zie dit artikel van vorige week

[Reactie gewijzigd door Vermillio op 22 juli 2024 15:45]

twkr18526 @moonlander11 juli 2024 19:54
Ben met jou eens. Persoonlijk vind ik Google Foto’s wel handiger dan Apple Photos. Al je foto’s sinds het jaar 0, met heel goede gezichtsherkenning van baby af tot nu. Leuke herinneringen (wat Apple Photos ook kan met lokaal/iCloud foto’s).

@iceman1964 : misschien is foto opslag van Amazon Prime of Onedrive iets voor jou? Heb ze zelf allemaal in gebruik en het is maar wat je zelf fijn vindt.

Overigens vond ik het wel fijn dat foto’s uit Google Foto’s ook in je tijdlijn terug te zien, als je bijv weer eens ging nazoeken wanneer je waar op vakantie was en die foto’s erbij zag. Ben benieuwd hoe die tijdslijn gaat werken, zodra Google die uit Google Cloud gaat halen. Ik vind het geen privacy issue als ik er zelf voor kies om die geschiedenis daar te bewaren.

[Reactie gewijzigd door twkr18526 op 22 juli 2024 15:45]

moonlander @twkr1852611 juli 2024 20:01
De gps coördinaten blijven volgensmij nog steeds opgeslagen als metadata bij de fotos.
Hansie9999 @iceman196411 juli 2024 17:31
Ik gebruik totaal niets van die functie's,

maar vind het super grappig dat om eens goed te lachen met die "AI" als ik weer eens een herinnering van 1 jaar geleden krijg met de tekst "in de Rimboe" en dat is dan mijn 2 zonen met geitjes in het bosje/heide een paar straten van ons huis :) :) :) , niet bepaald de "Rimboe" maar wel om eens goed mee te lachen :)
Ghoelian @iceman196412 juli 2024 10:49
Als je dat zo vervelend vind, dan zet je dat toch gewoon uit? Is volgens mij best makkelijk te doen in de app.

Ik gebruik die memories ook niet echt, maar vind de andere features zoals de foto bewerker, en gezichten herkennen en zoeken wel best handig.
Maarten_E 11 juli 2024 17:17
Zijn er mensen die zo'n dergelijke feature daadwerkelijk missen? Heb de laatste jaren juist het idee dat mensen bewust minder delen dan vroeger.
FeareX @Maarten_E11 juli 2024 18:41
Ik gebruik op Signal de verhalen feature hiervoor. Als we op vakantie zijn zet ik daar wat foto's in. Degene die het willen zien kunnen daar dan kijken.
Ik heb al m'n social media de deur uit gedaan, dus dit is wel een leuk alternatief voor sommige momentjes (zoals vakanties). Het komt m.i. anders over dan een lading foto's in alle groepen posten van "kijk ons eens".

Aangezien ik Google Foto's al gebruik zou dit best een leuk alternatief kunnen zijn. Zei het niet dat niet iedereen Google (Foto's) heeft.
Kiswum @Maarten_E11 juli 2024 19:50
Ik schakel Google foto's juist zo snel mogelijk uit en gebruik de standaard "offline" foto app van de smartphone. In veel gevallen heet die app dan: Gallerij.
Doe maar gewoon lekker simpel en zonder ingebouwde synchronisatie functionaliteit.

Zaken die ik wel graag automatisch wil synchroniseren zijn: notities via Keep of mijn afspraken via de Agenda app.
RAMillu @Maarten_E12 juli 2024 06:50
Ik deel eerlijk gezegd niks op social media (gebruik eerlijk gezegd helemaal geen sociale media) Maar ik deel wel mijn recent high lights op Google foto's met het foto lijstje bij mijn ouders thuis. Zij vinden dat heel fijn en het is soms een goeie aanleiding voor mijn moeder om even te kort te bellen over een foto. en ik hoef niet na te denken over het delen van alle klein kinder foto's. En ja soms zien ze dan ook een foto van het tampon schap in de super die ik aan mijn vriendin had gestuurd om te vragen wat ze nodig heeft.

En voor mensen zeggen dat ik zelf ook gewoon af en toe mijn moeder kan bellen. Ik ga iedere week minimaal 2 uur langs voor een kop thee en een babbel. En ook dan is zo een een foto lijst met automatische foto's die ik niet zelf uitzoek soms een goeie conversatie starter.

[Reactie gewijzigd door RAMillu op 22 juli 2024 15:45]

tw_gotcha 11 juli 2024 17:26
mijn ai die samenvattingen waar ik niet om vraag automatisch deelt met mensen die daar niet op zitten te wachten. Sharing is caring, privacy is theft.

En sowieso, dit is toch waar je insta voor hebt?
Reisfoto 11 juli 2024 20:53
Heb van al onze reizen ( ook korte of 1 dag) een album gemaakt.
Aangezien we al de halve wereld gezien hebben, kunnen we heel eenvoudig een reis reportage terug kijken.
We fotograferen alles met jpg en de mogelijkheden van bewerking vindt ik heel uitgebreid en goed!
Delen van een album( reis) is heel eenvoudig.
Ook om een foto uit duizenden te vinden zijn legio.
Ik ken iemand die zweert bij Lightroom, maar die vind ik veel te traag als je veel foto's wilt bewerken. Mi is het verschil op een grote monitor niet te zien. Je kunt de beste foto's maken met een goedkoop toestelletje als je inhoud, standpunt, onderwerp, ed goed in de vingers hebt.
kodak 11 juli 2024 17:35
Deze functie was begin dit jaar dus ook al door ze ontdekt. Het verschil is dat het ze nu gelukt is om de functie alvast te activeren om een voorbeeld van de mogelijke werking te tonen.

Wat beide berichten onvermeld laten is hoe lang deze mogelijke feature nu al in de app terug te vinden is. Want hoewel het niet ongebruikelijk is dat dit soort features al enige tijd voor een officiële ingebruikname te vinden zijn komen ze ook wel lange tijd voor zonder ooit in gebruik worden genomen. Wat nu niet bepaald een professionele ontwikkeling is.
Accretion 11 juli 2024 17:41
Kunnen ze Google Fotos niet gewoon eens met rust laten, wellicht kunnen ze die cloud meuk dan ook goedkoper maken in plaats van elk jaar verhogen...
TigerXtrm 11 juli 2024 19:05
Lekker al je privé kiekjes aan Google geven. Top idee.

:')
Gutteguttegut @TigerXtrm11 juli 2024 19:51
Het gaat ook om de hoogtepunten ;)
aliberto 11 juli 2024 19:13
Met Google Chromecast heb ik Google Photo's
de Ambient modus ingesteld om zodoende een slideshows te tonen van mijn avonturen in het verleden te op tv te tonen. Er is best veel herhaling van dezelfde foto's en Google maakt vanzelf uit wat voor jou een favoriet is (jammergenoeg). Op dit gebied ben ik redelijk tevreden met Google Photo's.

Verder heeft Google Photo's de eigenaardige eigenschap om originele foto's op jouw Samsung toestel te verwijderen nadat deze helaas zijn geupload naar Google Photo's met compressie. Uiteraard kan je dit omzeilen met een maandelijkse abonnement bij Google.
Nadat Google Photo's verwijderd was had ik mijn foto's voor altijd op mijn toestel en zodoende de controle terug.

Ook met Google Photo's werd ik gek van alle gezeur van herinneringen & notificaties. Als ik dan eindelijk een bestand deed uploaden werd dit zogenaamd gedaan maar kwamen de foto's niet in mijn gewenste map terecht. Wanneer ik online via web deed inloggen lukte het wel.

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