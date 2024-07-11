Google Foto's krijgt functie om hoogtepunten van de week te delen met contacten

Google Foto's krijgt waarschijnlijk een functie om hoogtepunten van een week te delen met zelfgekozen contacten. De functie krijgt als naam My Week en is te zien in screenshots die online zijn verschenen.

Android Authority kon de functie aanzetten in een testversie van de app, ook al is de functie nog niet live. Gebruikers kunnen contacten uitnodigen om de hoogtepunten per week te bekijken. Het toevoegen van foto's gebeurt via de carrousel met herinneringen boven in beeld.

Het is nog onduidelijk wanneer en of Google de functie gaat activeren. Het delen van mappen en foto's is al sinds het begin mogelijk in Googles fotodienst, maar dit is voor het eerst dat het gaat om een ingebouwde manier om hoogtepunten te delen met vooraf geselecteerde contacten. Het gebeurt vaker dat Android Authority onaangekondigde functies vindt via zogenoemde 'apk teardowns', waarbij de site verwijzingen vindt in de code of functies kan activeren die nog niet live staan.