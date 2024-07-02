Pixel 9 lijkt Google AI te krijgen inclusief tool voor doorzoeken screenshots

De Google Pixel 9-telefoons lijken Google AI te krijgen, een verzamelnaam voor functies van de zoekgigant die werken met al dan niet generatieve kunstmatige intelligentie. Google stopt al jaren AI-functies in zijn telefoons.

Een van de functies maakt het mogelijk om screenshots doorzoekbaar te maken omdat een AI-model ze lokaal verwerkt en de inhoud beschikbaar maakt, meldt Android Authority. In tegenstelling tot Microsofts Windows-functie Recall neemt de software niet automatisch screenshots, maar werkt het alleen op screenshots die de gebruiker zelf heeft genomen.

Daarnaast is er een functie Add Me die een groepsfoto belooft compleet te maken, maar het is onbekend hoe dat precies werkt. Sinds de Pixel 8 hebben telefoons van Google de functie Best Take die uit een serie foto's van een groep een afbeelding samenstelt waar iedereen zo goed mogelijk op staat.

Bovendien is er een functie met de naam Studio, vermoedelijk om stickers en andere afbeeldingen te maken, ongeveer als Apples Image Playground voor iOS 18. Google heeft in augustus een evenement om nieuwe Pixel-telefoons aan te kondigen.