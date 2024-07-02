Pixel 9 lijkt Google AI te krijgen inclusief tool voor doorzoeken screenshots

De Google Pixel 9-telefoons lijken Google AI te krijgen, een verzamelnaam voor functies van de zoekgigant die werken met al dan niet generatieve kunstmatige intelligentie. Google stopt al jaren AI-functies in zijn telefoons.

Een van de functies maakt het mogelijk om screenshots doorzoekbaar te maken omdat een AI-model ze lokaal verwerkt en de inhoud beschikbaar maakt, meldt Android Authority. In tegenstelling tot Microsofts Windows-functie Recall neemt de software niet automatisch screenshots, maar werkt het alleen op screenshots die de gebruiker zelf heeft genomen.

Daarnaast is er een functie Add Me die een groepsfoto belooft compleet te maken, maar het is onbekend hoe dat precies werkt. Sinds de Pixel 8 hebben telefoons van Google de functie Best Take die uit een serie foto's van een groep een afbeelding samenstelt waar iedereen zo goed mogelijk op staat.

Bovendien is er een functie met de naam Studio, vermoedelijk om stickers en andere afbeeldingen te maken, ongeveer als Apples Image Playground voor iOS 18. Google heeft in augustus een evenement om nieuwe Pixel-telefoons aan te kondigen.

Google AI op Pixel 9. Bron: Android AuthorityGoogle AI op Pixel 9. Bron: Android AuthorityGoogle AI op Pixel 9. Bron: Android Authority

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 17:15 13

02-07-2024 • 17:15

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Reacties (13)

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RetroHead 2 juli 2024 18:53
En gaan ze dit dan ook in de EU releasen? Apple blokkeert juist AI in de EU vanwege de DMA.. dan is dat argument ook meteen van tafel als Google het wel gaat doen. Of afwachten op wetgeving en duidelijkheid en dan wint Google in marktaandeel tot die tijd.
p.klokgieters @RetroHead3 juli 2024 09:55
google AI is er al in de EU hoor.
Ghostery @RetroHead3 juli 2024 13:50
nee, dan hoeft het argument nog steeds niet van tafel te zijn, het kan zijn dat Google bijvoorbeeld wel bepaalde compromis wilt doen, en Apple niet, ook al zou dit nadeling voor de gebruiker zijn.
De_Daapse 2 juli 2024 17:20
Een tool om een screenshot te doorzoeken? Nu kan ik eindelijk mijn telefoonscherm van 16cm bij 7cm doorzoeken met een tool. Anders ben ik er uren mee bezig om dat gigantische scherm te bekijken
nestview @De_Daapse2 juli 2024 17:22
Een tool om een screenshot te doorzoeken? Nu kan ik eindelijk mijn telefoonscherm van 16cm bij 7cm doorzoeken met een tool. Anders ben ik er uren mee bezig om dat gigantische scherm te bekijken
Ik denk dat er met screenshots doorzoeken wordt bedoelt zoals Windows recall dat doet en zoals je foto's van bepaalde onderwerpen kunt zoeken. In dit geval kun je zoeken naar info in de screenshots die je ooit gemaakt hebt.

[Reactie gewijzigd door nestview op 23 juli 2024 12:48]

Gohan040 @nestview2 juli 2024 18:17
Dat vermoeden heb ik ook, al kon je je screenshots al doorzoeken als ze in Google Photos staan. Al verwacht ik dat dit beter werkt, en screenshots je Google Photos laten vervuilen is behoorlijk zonde van de opslag. Benieuwd hoe goed het werkt.
typetje1965 @De_Daapse2 juli 2024 18:27
Daarom heb ik nog steeds de Pixel 5 :)

Met 6 inch lekker handzaam en altijd werkende fingerprint sensor op de juiste plek op de achterkant.
TheVivaldi @De_Daapse2 juli 2024 19:27
Als je een screenshot van de desktopversie van een site neemt en het is een lang verhaal, dan wens ik je veel succes op je kleine schermpje.
Peoplen @De_Daapse3 juli 2024 00:11
Vermenigvuldig die 16x7 screenshots die je daadwerkelijk hebt met een factor 5000 (?) en je bent wel een aantal uur bezig ja..
Zyphlan 2 juli 2024 17:23
Add Me die een groepsfoto belooft compleet te maken
Klinkt een beetje alsof je dan een persoon toe kan voegen aan een groepsselfie bijvoorbeeld.
Pascal 2 juli 2024 20:13
Google Photos kan dit, dat doorzoeken van screenshots lite iig alleen tekst zoeken (elke foto trouwens met tekst erop) alleen werkt dit alleen als de foto/screenshot geupload is @Google.

[Reactie gewijzigd door Pascal op 23 juli 2024 12:48]

Agima! 2 juli 2024 23:28
Dat zit al in mijn pixel 7. Als je je vinger op het lijntje onderin vast houd kun je een selectie van een willekeurig stukje scherm aanwijzen dan er een cirkel omheen trekken en hij doet ai dingen. Of is dit wat anders?
punishedbrains 3 juli 2024 07:38
Heb speciaal een Pixel voor GrapheneOS. Heerlijke combo voor mij.

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