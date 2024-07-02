LG brengt 'draadloze' OLED evo M4-serie met Zero Connect Box uit

LG brengt de OLED evo M4-serie televisies met de streamingkast Zero Connect Box wereldwijd uit. De oledtelevisies zijn beschikbaar in 65", 77", 83" en 97" en kunnen dankzij het meegeleverde kastje 'draadloos' video in 4K-resolutie tonen. LG maakt geen adviesprijzen bekend.

De OLED evo M4-serie ondersteunt een verversingssnelheid van maximaal 144Hz, afgezien van de 97"-variant, die net als de M3-reeks tot 120Hz ondersteunt. In tegenstelling tot de reeks van vorig jaar brengt LG nu ook een 65"-versie uit. Het merk rust de tv's met een α11-AI-processor uit, maar deelt hier geen verdere specificaties van. Ook zit er een onbekende npu in de televisies verwerkt.

Alle modellen uit de M4-reeks beschikken over een Zero Connect Box, een meegeleverde transmissiekast waarop vier HDMI 2.1-aansluitingen zitten. Gebruikers moeten hun mediaspelers en andere apparatuur op dit kastje aansluiten, waarna de content over een afstand van maximaal tien meter naar de betreffende tv's gestreamd wordt.

LG OLED evo M4LG OLED evo M4LG OLED evo M4

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 17:06 70

02-07-2024 • 17:06

70

Lees meer

LG OLED evo M4

vanaf € 2.871,-

Alles over dit product

LG onthult buigbare 45”-woledgamingmonitor met resolutie van 5120x2160 pixels
LG onthult buigbare 45”-woledgamingmonitor met resolutie van 5120x2160 pixels Nieuws van 30 december 2024
FlatpanelsHD: LG start met reclame op screensavers smart-tv's
FlatpanelsHD: LG start met reclame op screensavers smart-tv's Nieuws van 26 september 2024
LG stelt webOS ook beschikbaar voor gamingmonitors van andere fabrikanten
LG stelt webOS ook beschikbaar voor gamingmonitors van andere fabrikanten Nieuws van 24 september 2024
LG introduceert smarthomehub ThinQ ON, smartbutton en raamsensor
LG introduceert smarthomehub ThinQ ON, smartbutton en raamsensor Nieuws van 29 augustus 2024
LG introduceert 2024-oledtelevisies, C4 en G4 krijgen 144Hz-refreshrate
LG introduceert 2024-oledtelevisies, C4 en G4 krijgen 144Hz-refreshrate Nieuws van 3 januari 2024
'LG Display gaat oledpanelen leveren aan Samsung'
'LG Display gaat oledpanelen leveren aan Samsung' Nieuws van 16 mei 2023
LG OLED M3-televisie met Zero Connect-box kan draadloos 4k120-beelden ontvangen
LG OLED M3-televisie met Zero Connect-box kan draadloos 4k120-beelden ontvangen Nieuws van 5 januari 2023
Meer producten en artikelen
Televisies LG OLED evo

Reacties (70)

-Moderatie-faq
70
70
16
0
0
42
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
PdeBie 2 juli 2024 17:08
Scheelt wel frezen in de muur als je een “clean” look wil bij het ophangen van je tv. Interessante techniek!
Nyarlathotep @PdeBie2 juli 2024 17:14
Je vergeet de stroomkabel.

Overigens vind ik die zero connect box op de foto's nogal fors van formaat. Een uit de kluiten gewassen Mac Mini lijkt het wel.
7ven @Nyarlathotep2 juli 2024 17:18
zo is dat, wellicht kun je deze kast wel wegwerken achter het scherm :Y)
Seal64 @7ven2 juli 2024 17:29
Denk dat mijn buurman dat niet leuk vindt, zo'n blok die bij hem uit de muur steekt. Hoe krijgen ze het voor elkaar, zo'n strak scherm en dan zo'n lompe combimagnetron voor de aansluitingen...

Wil ik weten wat voor antenne daarin zit, om die verbinding stabiel te houden?
TV_NERD @Seal642 juli 2024 17:54
Niet iedereen woont in een rijtjeshuis, en ik denk het publiek voor deze generatie van deze TV zeker niet :D De woningnood is niet overal zo hoog als in NL, ten oosten van Duitsland is het allemaal nog redelijk te doen om vrijstaand te wonen van niet heel hoge inkomens. Daarom woon ik hier ook. Kan dus best.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 14:31]

donald_dick @TV_NERD2 juli 2024 18:07
Een woning kopen in Duitsland om je tv kwijt te kunnen is ook zo drastisch.
TheVivaldi @donald_dick2 juli 2024 19:07
In Duitsland? Hij zei “ten oosten van Duitsland”, dus ik neem aan dat hij Polen of verder bedoelt.
Llopigat @TheVivaldi2 juli 2024 19:20
Dat is helemaal drastisch, moet je nog een hele ingewikkelde taal leren ook :)
TheVivaldi @Llopigat2 juli 2024 19:25
Valt wel mee. Iedereen roept altijd dat het Pools zo moeilijk is, maar ik vind dat wel meevallen. En een paar andere Oost-Europese* talen, zoals het Tsjechisch, al helemaal. En ik heb geen Oost-Europese roots of zo.

(Afhankelijk van wat je Oost-Europa noemt. De VN schaart Tsjechië bijvoorbeeld bij Oost-Europa, anderen weer bij Centraal-Europa.)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:31]

maevian @TheVivaldi3 juli 2024 09:04
Toch nog altijd vrij drastisch voor een nieuwe tv 😆
TV_NERD @donald_dick2 juli 2024 19:48
Ach, mijn familie is allemaal dood en ik heb hier gezellige vrienden, het is maar wat je drastisch vindt :)
indospartan @TV_NERD2 juli 2024 20:39
Welke omgeving woon je ongeveer? Ik ben ook aan het kijken naar die locatie vandaar. Als je het niet kwijt wilt geen probleem. PM als je dat fijner vindt.
qithoro @donald_dick3 juli 2024 08:52
Hier in het oosten zijn de prijzen ook hoog. Misschien minder hoog als in het westen maar over het algemeen zijn de lonen hier ook lager. Rijtjeswoning heb je hier ook voor bijna 400.000.
84hannes @TV_NERD2 juli 2024 19:22
wellicht kun je deze kast wel wegwerken achter het scherm
Denk dat mijn buurman dat niet leuk vindt, zo'n blok die bij hem uit de muur steekt.
Niet iedereen woont in een rijtjeshuis
Ik kan me vergissen, maar als je je televisie tegen een buitenmuur bevestigd, en deze 'combimagnetron' er achter, dan zit ie in het huis van de buurman/-vrouw, of gewoon buiten. Lijkt me niet direct een betere oplossing.
Skywalker27 @TV_NERD3 juli 2024 08:17
Twente gaat ook nog 3 jaar geleden vrij staande woning gekocht op 700m2 perceel midden in het dorp ;). ruimte zat voor weinig. Echter wat er met de woning waarde nu gebeurd is mij een raadsel holy moly.
maevian @Seal643 juli 2024 09:02
Ik hoop dat de muur tussen jouw en jouw buurman toch wat meer is als een gyprock wandje…
In de meeste nieuwbouw rijhuizen worden er zelf twee muren gebouwd in plaats van 1 gedeelde muur te gebruiken.
nielsdc @7ven3 juli 2024 11:01
De box moet voor de TV staan en lager dan de TV. Niet echt handig dus
Valinor @Nyarlathotep2 juli 2024 21:52
Ding is zo groot dat ze er ook een bluray speler of ssd slot in hadden kunnen bouwen. Dan had ik het minder erg gevonden.
Sluuz @Nyarlathotep2 juli 2024 21:53
Dat is dan wel een understatement want op basis van deze foto’s lijkt dit wel een stuk of 4 mac mini’s.
PdeBie @Nyarlathotep3 juli 2024 08:44
Ow stom ja. Beetje zinloos dan inderdaad.
VonDudenstein @Nyarlathotep3 juli 2024 09:38
Je vergeet de stroomkabel.
Dit dus. Weinig zero connect aan.

Dus je moet sowieso al een oplossing verzinnen voor kabel 1. Vervolgens heb je een hele kist erbij en dan.... die meerprijs. Daar kun je een hele berg kabels voor laten invrezen en je hele muur opnieuw laten stucen.
tweakuwe @PdeBie2 juli 2024 17:17
Het scheelt alleen frezen als er al een stopcontact achter je tv zit, maar in dat geval heb je zeker gelijk.
Stiello @tweakuwe2 juli 2024 20:25
Dat stopcontact moet dan wel verzonken zijn in de muur, anders alsnog een gap. Ik heb dit zelf met de G3 gedaan, dat is plat genoeg en je hebt geen last van een beamer zonder beamfunctie.

Maarja als je er rekening mee hebt gehouden tijdens de bouw scheelt het wel. Dat zal bij deze nieuwe versie dus minder noodzakelijk zijn. Overigens zijn soundbars ook niet echt te gebruiken met deze externe kast.
indospartan @PdeBie2 juli 2024 20:47
Ik vraag mij af wat de latency is, en wat voor een wireless ze gebruiken. Al is het frezen nooit echt een probleem geweest. Heb het in 3 woningen gedaan en ziet er een stuk beter uit. Een tv op een voet ziet er zo lelijk uit imho. Vraag me ook af of je ze kan daisy chainen. 3 van die modules bij de simpit is nogal wat. Ze zijn niet bepaald klein zeg...
TilDan @indospartan3 juli 2024 02:14
Helemaal eens, voor een TV waar je al met al toch heel wat uren naar gaat kijken, is het toch een kleine moeite om alles met wat frezen mooi weg te werken..
Henkdepotvis 2 juli 2024 20:40
Oh cool! Een Gamecube
uiltje @Henkdepotvis3 juli 2024 00:15
Zit er nou echt een Blu-ray speler in? Zal toch niet? Maar dat is wel wat bij me opkomt als ik dat ronde klepje (ofzo) zie.
kh65 2 juli 2024 17:13
En dan krijg je er een 'brick' bij die groter is dan de eerste mobiele telefoons...
Of die dame heeft wel heel kleine handen...
Daar zou ik toch wat kleiners verwachten.
Samsung OneConnect!
machiel @kh652 juli 2024 20:26
Samsungs oplossing van een dunne transparante kabel die signaal en stroom vervoert vind ik ook beter dan dit. LG's oplossing is alleen echt handig als je apparatuur per se niet onder de TV wilt zetten.
giantgiantus @machiel2 juli 2024 21:13
Samsung heeft alleen nog maar korte kabels waardoor het hele idee en nut van die one Connect box een stuk minder is.
ThanosReXXX @kh653 juli 2024 10:41
Dame? Dat zijn toch echt mannenhanden, hoor. ;)
kh65 @ThanosReXXX3 juli 2024 11:07
Inderdaad, mannenhorloge, dus meest logische is mannenhanden...
Wel vrij kleine handen volgens mij, dus ik weet het niet helemaal zeker ;)
ThanosReXXX @kh653 juli 2024 11:11
Als ik kijk naar die eerste en laatste foto kan je dat ook zonder dat horloge wel zien. De handen op zich zijn nu ook niet bepaald vrouwelijk te noemen. Overigens zijn ze ook niet echt klein, die kast is gewoon absurd groot. Die moet naar ik begrepen heb ook nog eens in direct zicht (line of sight) van het scherm staan voor een optimale verbinding, dus weg voordeel van "draadloze" TV... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:31]

xoniq 2 juli 2024 17:18
‘Draadloze’ tussen quotes omdat er nog steeds een stroomkabel is. Dus ja, als die kabel er ook al is, kan een HDMI kabel ook wel mee in een gootje. Heeft dat draadloze connectie stukje niet zoveel zin.
slijkie 2 juli 2024 17:42
Leuk dat het 4K kan ‘tonen’ maar dat zegt dus niks. 4K zoals Netflix dat doet met een zielige bitrate is ook niks waard, helemaal voor een TV in deze prijscatagorie.

Zou graag de transfer-rate zien, zodat men weet wat men kan afspelen met welke bitrate (en compressie)
Ootje70 3 juli 2024 07:51
Het nut van dit ding ontgaat mij volledig, ik heb nu twee kabels aan mijn TV hangen. En dan is het nog een megagroot ding ook. Mooi hoe ze dat visualiseren, zo'n groot zwart ding op een tafeltje naast de bank, met een snoer eraan dat nergens heen gaat. Als je nu een stopcontact achter het scherm hebt en een heleboel apparaten die je wilt aansluiten en je wilt helemaal geen draad zien nou dan is dit de uitvinding van de eeuw, maar dan staat het eronder in een meubel. Wat een bollocks.

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 22 juli 2024 14:31]

vinkjb 2 juli 2024 17:10
Hoe krijgt hij stroom dan.
rscheper @vinkjb2 juli 2024 17:12
Daarom staat er mogelijk ook: 'draadloos'
Bozebeer38 2 juli 2024 17:15
Mwah ik heb de nieuwste Samsung tv, normaal geen fan van Samsung maar die beelden en kleuren zijn wel heel strak, anti glare scherm is ook indrukwekkend.
Wesley-groet @Bozebeer382 juli 2024 17:19
Die Oleds? Die zijn echt niet om aan te gluren met een mat scherm. Zet m naast de nieuwe LG's en je wilt 'm huilend omruilen
Marcievg @Wesley-groet2 juli 2024 17:31
In jouw situatie misschien. Ik heb een LG OLED gehad en toen begon voor mij het huilen. Ik heb hier veel lichtinval en dan was het net een spiegel. Zit je een donkere scene te kijken, zie je jezelf op de bank zitten. Dit is iets dat de nieuwe Samsung niet heeft.
Beetje verder denken dan je eigen situatie kan echt geen kwaad.
MPC60 @Marcievg2 juli 2024 18:59
Ooit gehoord van gordijnen?
Marcievg @MPC602 juli 2024 19:31
Ja daar heb ik van gehoord, maar dat is niet iets dat ik wil. Ik ga de woonkamer niet verduisteren om tv te kunnen kijken.
MPC60 @Marcievg2 juli 2024 20:11
Jouw keus maar ik betwijfel of je Samsung ook alle zwartwaarden in vol zonlicht goed laat zien.
Marcievg @MPC602 juli 2024 23:08
Waarom betwijfelen als het overal al is benadrukt dat dit niet het geval is? Er is gewoon geen perfecte tv voor een situatie als ik heb. Het is gewoon kijken wat je beter bij je wensen vind passen.
Ik zie mezelf niet meer meer zitten en dat was me veel waard aangezien ik me er echt aan ergerde.
voor de momenten dat het donker is doet deze het gewoon goed.
TilDan @Marcievg3 juli 2024 02:17
Als je toch alleen in een omgeving met veel licht gaat kijken, kan je imo beter voor een topklasse LCD gaan, blijft qua piekhelderheid voorlopig toch onovertroffen
Marcievg @TilDan3 juli 2024 06:49
Ik heb het overwogen maar alsnog is het Oled geworden. Vanaf de eerste dag ben ik er weer happy mee.
Het verschil tussen Oled en LCD met helderheid wordt ook steeds kleiner.
Rivanov
@Marcievg2 juli 2024 22:06
Daarom heb ik de 65CX vervangen door de 77G4. Problem solved. ;)
Bozebeer38 @Wesley-groet3 juli 2024 08:55
Ik heb ze toevalligerwijs naast elkaar gezien voor ik het kocht.
In onze woonkamer heb je echt vooral in de middag en avond heel veel zon in de woonkamer.

Je ziet dan echt geen F als je tv ook maar iets van glans heeft.. en 99% heeft glans.
Er is maar 1 tv wat dat niet heeft en ook nog eens de nieuwste oled technieken heeft quantumdots etc en dat is die van Samsung de.. QE65S95D? of hoe dat ook alweer heet.
Tonbors 2 juli 2024 17:17
Die 65 inch versie ga ik halen. Eindelijk minder kabels langs je muur.

Ziet er werkelijk schitterend uit.
Zwaai Haai 2 juli 2024 17:28
Ik weet het nog niet, ik trek liever een goede kabel als ik toch 220 aanleg. Antwoord op sommige vragen hier die ik elders lees;

[Reactie gewijzigd door Zwaai Haai op 22 juli 2024 14:31]

84hannes @Zwaai Haai2 juli 2024 19:29
Ik weet het nog niet, ik trek liever een goede kabel als ik toch 220 aanleg
De jaren 90 belden, ze willen hun netspanning terug :)

Het is grappig hoe lang mensen vasthouden aan termen als 220V en 380V, terwijl al in 1988 beslist werd het gemiddelde tussen het VK en continentaal Europa (230V) na te streven. Overigens zijn de toleranties bij apparatuur zo hoog dat het op 220V en 240V nog zou werken.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 14:31]

supe @84hannes3 juli 2024 10:54
Dan was het dus niet de jaren 90 die belden maar de jaren 80 of eerder.

Al dat yapyapyap en niet eens melden dat het 230v moet zijn. Wat voeg je dan eigenlijk toe behalve je eigen ogenschijnlijke kennis te etaleren?
84hannes @supe3 juli 2024 11:33
Al dat yapyapyap en niet eens melden dat het 230v moet zijn
Dat zou ik ook nooit doen: Volt is een naam, dus moet het een hoofdletter V zijn.

Als je kennis wilt etaleren dan moet je het goed doen ;)
supe @84hannes3 juli 2024 14:01
Als je kennis wilt etaleren dan moet je het goed doen ;)
Dat was inderdaad mijn punt. Ben blij dat je het tot je hebt genomen en je eerdere bericht hebt aangepast. Het komt ineens een stuk minder betweterig en schraal over!

[Reactie gewijzigd door supe op 22 juli 2024 14:31]

ThanosReXXX @84hannes3 juli 2024 10:57
Tenzij je zware machines in je huis of je garage/schuur gaat gebruiken, zal je krachtstroom/380V in een privé situatie nooit nodig hebben. Ik denk verder dat mensen ook wel snappen dat een normale stroomlijn 220V of 230V is, maar om dit nu iedere keer specifiek te moeten vermelden lijkt me toch wat overbodig.

Ik heb overigens het sterke vermoeden dat je gerust kunt stellen dat 220V in de volksmond niet per definitie uitsluitend 220V betekent, maar eerder gewoon een algemene aanduiding is (geworden) voor huis-, tuin- en keukenstroom, of dat nu daadwerkelijk 220V is of stiekem toch 230V.

Ik ben overigens wel benieuwd of het echt zo is, betreffende die toleranties. Tussen 220V en 230V is nog wel te verwachten, maar ik zou toch wel gigantisch balen als ik mijn gloednieuwe TV op zou blazen omdat ik die op aangeven van een Tweaker met een gerust hart op een krachtstroom aansluiting heb aangesloten... :P

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:31]

84hannes @ThanosReXXX3 juli 2024 11:34
Ik denk verder dat mensen ook wel snappen dat een normale stroomlijn 220V of 230V is, maar om dit nu iedere keer specifiek te moeten vermelden lijkt me toch wat overbodig.
Helemaal met je eens.
Zwaai Haai @84hannes3 juli 2024 22:03
hahaha touché @84hannes :) ja, 'showing my age there' door het 'tweetwintig' te noemen :D

Ben ook wel benieuwd waar de ondergrens van die tolerantie ligt, ik denk dat heel veel apparatuur in huis gewoon op 110V ook werkt.

[Reactie gewijzigd door Zwaai Haai op 22 juli 2024 14:31]

84hannes @Zwaai Haai4 juli 2024 07:46
Ben ook wel benieuwd waar de ondergrens van die tolerantie ligt, ik denk dat heel veel apparatuur in huis gewoon op 110V ook werkt.
Apparatuur met een eigen voeding waarschijnlijk wel, omdat ze een chopper gebruiken om de spanning te verlagen. Een stofzuiger, ouderwetse oven en waterkoker zijn waarschijnlijk vooral heel zwak.
White Feather @Zwaai Haai2 juli 2024 20:20
Dus, die 144Hz lijkt niet via de Zero Connect box te gaan.
Dat artikel komt uit 2023, toen was het de box bij de M3. Die heeft een maximum van 120hz.

En aangezien de tv zelf geen HDMI-poorten heeft zal die 144 hz van het huidige model ook gewoon via de Zeeo Connect Box gaan.

Een in de muur weggewerkte HDMI-kabel is handiger, dan hoef je geen kast met ventilator in de line of sight van je tv te zetten.

Al is het wegwerken van HDMI-kabels wat lastig als je meerdere apparaten aansluit. (Versterker, game-console enz.)

[Reactie gewijzigd door White Feather op 22 juli 2024 14:31]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.