LG brengt 'draadloze' OLED evo M4-serie met Zero Connect Box uit

LG brengt de OLED evo M4-serie televisies met de streamingkast Zero Connect Box wereldwijd uit. De oledtelevisies zijn beschikbaar in 65", 77", 83" en 97" en kunnen dankzij het meegeleverde kastje 'draadloos' video in 4K-resolutie tonen. LG maakt geen adviesprijzen bekend.

De OLED evo M4-serie ondersteunt een verversingssnelheid van maximaal 144Hz, afgezien van de 97"-variant, die net als de M3-reeks tot 120Hz ondersteunt. In tegenstelling tot de reeks van vorig jaar brengt LG nu ook een 65"-versie uit. Het merk rust de tv's met een α11-AI-processor uit, maar deelt hier geen verdere specificaties van. Ook zit er een onbekende npu in de televisies verwerkt.

Alle modellen uit de M4-reeks beschikken over een Zero Connect Box, een meegeleverde transmissiekast waarop vier HDMI 2.1-aansluitingen zitten. Gebruikers moeten hun mediaspelers en andere apparatuur op dit kastje aansluiten, waarna de content over een afstand van maximaal tien meter naar de betreffende tv's gestreamd wordt.