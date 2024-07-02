OM eist jaar celstraf en taakstraf voor maker 'phishingpanel'-websites

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro voor een 27-jarige verdachte die 'phishingpanels' zou hebben gemaakt.

Volgens het OM is de verdachte een zogenoemde facilitator van cybercrime omdat hij phishingwebsites maakte die niet te onderscheiden zijn van legitieme bankwebsites. Criminelen konden deze panels kopen om de bankinloggegevens van slachtoffers te stelen en vervolgens hun rekeningen leeg te halen. De verdachte zou namaakwebsites van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Bank, ASN en Regiobank hebben aangeboden.

Het Team High Tech Crime van de politie heeft de verdachte opgespoord. Deze politiedienst zette bijzondere bevoegdheden zoals 'pseudokoop en stelselmatige informatie-inwinning' in om de phishingpaneelmaker op te pakken. De verdachte zou onder een pseudoniem op Telegram zijn diensten hebben aangeboden.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 15:14
55 • submitter: wildhagen

02-07-2024 • 15:14

55

Submitter: wildhagen

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Reacties (55)

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410Gone 2 juli 2024 15:17
Erg lage straf helaas.
wildhagen
@410Gone2 juli 2024 15:59
Ten eerste is het nog geen straf, het is een strafeis door het OM. De rechter moet nog uitspraak doen en dan legt die ook de door hem gekozen straf op. Die kan dus ook zwaarder uitvallen dan geëist.

Ten tweede is bekend dat zwaar straffen niet per definitie helpt. Kijk naar de VS, daar hebben ze enorm zware straffen (en dan doel ik niet eens op de doodstraf). Toch heeft de VS met grote afstand veel meer mensen in de cel zitten dan andere landen, per 100.000 inwoners. Dus echt afschrikken doen zware straffen niet, of iig niet voldoende....

En ten derde zal de (vermoedelijke) dader ooit ook weer terug moeten keren in de maatschappij. Als je iemand 10 jaar opsluit is dat minder kansrijk dan bij een wat lichtere straf(eis), zoals hier. Dan is de kans op (succesvolle) reintegratie toch net een stukje groter.
hoosterb @wildhagen3 juli 2024 04:08
Het gaat hier om iemand van 27 die ernstige criminele acties pleegt. Vreemd is wel dat er èn een gevangenisstraf èn een taakstraf geëist wordt. Ben ik niet op tegen, maar is wel wat verwarrend want als argument voor taakstraffen wordt het vermijden van gevangenis en de maatschappelijke gevolgen daarvan (baanverlies etc.) aangevoerd.
OruBLMsFrl @hoosterb3 juli 2024 09:01
Half jaar voorwaardelijk is duidelijk een stok achter de deur. Als die opnieuw de fout in zou gaan, gaat die meteen achter de tralies. Als die het leven betert, dan is die niet in het gevangeniscircuit terechtgekomen, zeker ook winst maatschappelijk als het nog kansrijk te vermijden is.
Mittchel @wildhagen2 juli 2024 22:03
Met alle respect, maar dit is appels met peren vergelijken. In Dubai delen ze ook zware straffen uit en daar is het zeer veilig, werkt het dan wel?

Het Amerikaanse systeem is sowieso een vreemde, omdat men daar geld verdient aan gevangenen. Bizarre situatie.
The Zep Man
@410Gone2 juli 2024 15:22
Sowieso een half jaar de bak in, een taakstraf, een geldboete en gedag zeggen tegen een VOG op de relevante onderwerpen in het vakgebied. Dit is best wel een straf voor iets dat bijdraagt aan (enkel) economische delicten. Als de rechter hierin meegaat bij veroordeling blijft dit de verdachte nog best wel even volgen.

Waarom zou de straf te licht zijn, met in het achterhoofd dat zwaarder straffen niet significant bijdraagt aan afschrikking?

[edit]
Het romantische idee dat een veroordeelde hacker later makkelijk aan een baan komt is echt verleden tijd. Bedrijven vereisen minstens een VOG en screening van personeel (van zichzelf en door leveranciers voor hun personeel). Ethisch hacken en een relevant strafblad staan lijnrecht tegenover elkaar in een markt die voor een groot deel draait op vertrouwen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:27]

ookhoi @The Zep Man2 juli 2024 16:18
Het romantische idee dat een veroordeelde hacker later makkelijk aan een baan komt is echt verleden tijd.
Deze verdachte lijkt wat verder afgegleden dan een overenthousiaste hacker:
Bij zijn aanhouding werd in de woning onder de salontafel ook een vuurwapen (omgebouwd alarmpistool) en munitie aangetroffen.
Bovendien stelde het technisch blijkbaar niet veel voor dus een eventuele veroordeling levert geen geuzentitel op:
Voor hem was het slechts een ‘basisniveau’ om zo’n panel te ontwikkelen”, aldus de officier.
Bron: https://www.om.nl/actueel...-bouwer-phishing-software
The Zep Man
@ookhoi2 juli 2024 16:45
Deze verdachte lijkt wat verder afgegleden dan een overenthousiaste hacker:
De verdachte is (nog) niet veroordeeld en de genoemde punten zijn geen onderdeel van de besproken strafzaak. Onschuldig totdat het tegendeel is bewezen is een belangrijk principe van een rechtsstaat en een ontwikkelde samenleving. Met die gedachte kan je het genoemde niet tegen de verdachte gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:27]

StCreed @The Zep Man3 juli 2024 18:51
Toch *lijkt* hij wat verder afgegleden dan een overenthousiaste hacker. Ongeacht de technische details van wat je hem wel of niet ten laste kan leggen heeft een overenthousiaste hacker meestal geen vuurwapen thuis.

Verder is het bouwen van dit soort websites nou niet direct hacken. Tenzij hij ze invoert via morsecode natuurlijk.
410Gone @The Zep Man2 juli 2024 15:42
Waarom zou de straf te licht zijn, met in het achterhoofd dat zwaarder straffen niet significant bijdraagt aan afschrikking?
Ben ik het niet mee eens.
Vlizzjeffrey @410Gone2 juli 2024 15:45
Dat is jou mening, maar onderzoek en cijfers wijzen uit dat zwaardere straffen niet zorgen voor minder criminaliteit.
mphilipp @Vlizzjeffrey2 juli 2024 15:56
Precies. Het feit alleen al dat in de landen met de doodstraf deze nog steeds wordt uitgevoerd, bewijst in principe al dat het niet echt afschrikwekkend werkt. En als vergelding...de persoon die bijvoorbeeld vermoord is. krijg je er niet mee terug, dus ja....helpen doet dat ook niet.
PolarBear @mphilipp2 juli 2024 16:14
Precies. Het feit alleen al dat in de landen met de doodstraf deze nog steeds wordt uitgevoerd, bewijst in principe al dat het niet echt afschrikwekkend werkt. En als vergelding...de persoon die bijvoorbeeld vermoord is. krijg je er niet mee terug, dus ja....helpen doet dat ook niet.
.
Ik weet niet of je dit allemaal zo stellig kan zeggen. Dat er nog steeds misdrijven worden gepleegd is natuurlijk niet perse hetzelfde als het werkt niet afschrikwekkend. Dit heeft natuurlijk ook verband met de pakkans, de rechtshandhaving. Een analogie (die niet helemaal klopt maar toch), op een trajectcontrole is de pakkans nagenoeg 100%. Maar als je alleen maar een briefje thuis krijgt foei niet meer doen dan zal dat al snel geen enkele uitwerking meer hebben. Een boete van 10 euro per keer zal ook door veel mensen voor lief worden genomen. 200 euro boete zal voor het over grote deel van de mensen afschrikwekkend zijn, maar er zullen alsnog mensen te hard rijden.
mphilipp @PolarBear2 juli 2024 17:26
Er is een groot verschil tussen misdrijven en overtredingen. Overtredingen nemen mensen niet altijd even serieus. Tuurlijk, als fout parkeren €1000 kost, parkeert er niemand bewust fout (I'll take my chances), of, zoals hier in Rotterdam met de scanauto's waardoor de pakkans erg hoog is. Maar er is iets als redelijkheid en dat de straf in verhouding moet staan tot de overtreding. En je hebt, geloof het of niet, altijd mensen die (claimen) 'per ongeluk' te hard te rijden. Of ze letten gewoon niet op, zitten te kletsen, en bingo. Ja, die mensen zullen misschien de volgende keer beter opletten, maar het is zo gebeuird...

Een misdrijf is toch echt iets anders. Daar denk je over na, dat doe je bewust. Maar ook daar is er met de strafmaat rekening gehouden met redelijkheid en de verhouding tot het misdrijf.
De straf die deze figuur krijgt (als de eis wordt overgenomen; de rechter kan volgens mij ook meer of minder opleggen), is toch niet zo slap naar mijn idee. Een half jaar de cel in, een strafblad, waardoor je veel ICT baantjes kunt vergeten en een flinke boete. In dat half jaar verdien je niets, dus als je een eigen woning hebt, moet je toch ervoor zorgen dat je de hypotheek kunt blijven betalen. Of de huur van je woning. En zo zijn er meer betalingen waar je in dat half jaar best moeite mee kunt hebben. Qua impact op zijn leven is dit echt gaan malse straf naar mijn idee.
TIGER79 @mphilipp3 juli 2024 09:07
In dat half jaar verdien je niets, dus als je een eigen woning hebt, moet je toch ervoor zorgen dat je de hypotheek kunt blijven betalen. Of de huur van je woning. En zo zijn er meer betalingen waar je in dat half jaar best moeite mee kunt hebben.
En wat doe je als je aan het einde van de dag toch nog je rekeningen moet betalen ? Geld regelen natuurlijk ! En dan zijn de bekende paden, de criminaliteit weer in, de snelste en meest opleverende...
mphilipp @TIGER793 juli 2024 10:20
nouja...je moet natuurlijk wacht tot je weer vrij bent. Maar dat is inderdaad duidelijk. Het geeft echter wel aan dat het geen heel erg lichte straf is. Een detentie, ook al is het 'maar' een half jaar, is niet niets. Dat was even het punt dat ik probeerde te maken.
Klauwhamer @PolarBear2 juli 2024 16:28
Er zijn legio gedegen en peer reviewed onderzoeken die onderschrijven wat @Vlizzjeffrey zegt. Het is geen discussie of 'mening', of zo.

Mogelijk levert dit mij een matige beoordeling op door verder niets aan te leveren maar ik ben bang dat als dit onderwerp je interesseert, je al na zijn opmerking en de reactie waar je op reageert wat had uitgezocht voor je dit bericht ging typen.

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 14:27]

timeraider @mphilipp3 juli 2024 12:37
En als vergelding...de persoon die bijvoorbeeld vermoord is. krijg je er niet mee terug, dus ja....helpen doet dat ook niet.
Sure.. maar het bespaard wel geld. Zie liever dat mensen waarbij onomstotelijk is bewezen dat ze ernstige misdaden zoals moorden hebben gepleegd meteen maar verdwijnen ipv dat ze de staat tientallen jaren aan gevangenis kosten.
StCreed @timeraider3 juli 2024 18:53
De doodstraf is duurder dan gevangenisstraf. Tenzij je iedereen standrechtelijk wil executeren. Maar anders zit je met zware bewaking en ellenlange rechtsgang. Dus ook dat argument gaat niet echt op.
CharlesND @Vlizzjeffrey2 juli 2024 16:37
Dat is jou mening, maar onderzoek en cijfers wijzen uit dat zwaardere straffen niet zorgen voor minder criminaliteit.
Tenzij die criminelen een recidive van 0 procent hebben lijkt het mij een onwaarschijnlijke uitkomst. Als een crimineel een celstraf van 1 jaar krijgt kan hij na 1 jaar weer verder gaan met z'n criminele activiteiten. Als de crimineel een celstraf van 10 jaar krijgt is de maatschappij 9 jaar langer van die criminele activiteiten af.

Als de zwaardere straffen alleen zitten in zaken als hogere boetes, rijbewijs invorderen, activiteiten verbieden etc, kortom om straffen die het de crimineel niet onmogelijk maken om 'gewoon' door te gaan met criminele activiteiten dan zou het natuurlijk wel kunnen kloppen. Dat is dan gewoon dom bestraft.
cariolive23 @CharlesND2 juli 2024 17:35
En daarom zou je imho straffen elke keer moeten verdubbelen. Dus de eerste keer krijg je voor een misdrijf 1 jaar celstraf. 3 jaar later krijg je opnieuw een straf voor een nieuw misdrijf, bijvoorbeeld 3 jaar. Maar omdat je al een celstraf hebt gehad, wordt die 3 jaar verdubbelt naar 6 jaar. Blijkbaar heb je niks geleerd van de eerste keer.

Wordt deze persoon vervolgens nóg een keer veroordeeld, geldt ook daar weer/nog steeds de verdubbelaar.

Zouden ze met verkeersboetes ook mogen doen, uit ervaring weet ik dat de duurdere boetes beter in het geheugen blijven staan... O-)
Somoghi @cariolive232 juli 2024 20:46
Ja en daar bovenop komt dan eens je een verdubbelaar 2x voorbij hebt zien komen, de boete voor 2kmh te snel ook ineens wel voelbaar is in de portemonnee.
In het verhaal van dit stuk; als diverse bestraffing cq veroordelen leiden tot een significant hogere straf, met in het achterhoofd reeds wat de straf inhoudt, zal dit wellicht voeren tot bewustere criminelen. Diegenen die het toch al niet interesseert heb je sowieso nooit met een straf. Maar elke overtreding minder is er toch weer 1.ook de burger die zich wel netjes aan de regels houdt heb je met een dergelijk systeem niet direct.
PolarBear @Vlizzjeffrey2 juli 2024 15:52
Dan nog afschrikking is niet de enigste reden om een gevangenisstraf op te leggen, vergelding, incapicitatie, rehabliitatie zijn allemaal andere redenen. En je kan prima vinden dat de vergelding voor dit soort vergrijpen hoger moet liggen.
mphilipp @PolarBear2 juli 2024 15:55
Wraak is ook overschat.
TIGER79 @mphilipp3 juli 2024 09:05
Wraak is ook overschat.
totdat het je verkrachte en vermoorde kind is of je partner... stukje gevoel van eerlijkheid, oog om oog, kan best wel wat betekenen, immers een veroordeling die voor jou niet in verhouding staat zal helemaal niets doen/betekenen...
mphilipp @TIGER793 juli 2024 10:22
Dat is nou juist wat ik zeg: dan is die persoon ter dood veroordeeld, en na een paar weken is je gevoel van wraak ook weer verdwenen en blijf je nog steeds zonder kind of partner achter. Doel niet bereikt zeg maar...het verandert niets. Doodstraf is alleen goed voor de bühne en Telegraaf lezers die steeds roepen dat we 130 moeten kunnen rijden en zwaarder straffen. Beide zijn bewezen zinloos en leveren helemaal niets goeds op. Alleen onderbuik.
TIGER79 @mphilipp3 juli 2024 10:46
Natuurlijk veranderd er niets aan de situatie, diegene is er niet meer. Maar het gaat om het gevoel. Kijk als je baas kritiek levert waar je je niet in kunt vinden, of sterker nog niet terecht vindt (onrecht wordt aangedaan), dan kan je er ook voor kiezen om er niet op te reageren. Immers de kritiek is al geleverd, en je baas heeft al zijn mening. En dan ga je tobben/piekeren, omdat je in dat onrecht-gevoel blijft zitten. De een zal zeggen je moet een andere baan zoeken, je moet het gesprek aangaan, je moet het gewoon slikken, je moet je er niets van aantrekken of negeren. Al die "oplossingen" zullen bij de een effectief iets opleveren op emotioneel vlak en bij de ander niet. Voor de gebeurtenis zelf zal het niets uitmaken.
Straffen zijn er niet enkel om iemand bijv weg te zetten zodat diegene geen kwaad meer kan doen, maar zijn er ook om de overlevenden enige vorm van genoegdoening te geven, dat onrecht wat hen is aangedaan wordt aangepakt. Dat laatste is niet te kwantificeren en zal per persoon verschillen, dat maakt het ook moeilijk. Er zijn mensen die over een dergelijke gebeurtenis hun leven lang verbitterd blijven maar anderen die de moordenaar zelfs kunnen vergeven.
Uit jou reacties lees ik met name veel ratio en weinig emotie. En dat is natuurlijk waar we de laatste paar honderd jaar hard naartoe willen. Als resultaat nog nooit zoveel mensen met psychische klachten, de ZZG die het niet aankan. Dat is niet verwonderlijk, immers die laatste paar honderd jaar hebben ons veel gebracht, maar het overgroot gedeelte van de homo sapiens (evolutionair gezien) zit nog steeds aan de basis van ons, en dat was, en is, juist wat jij "onderbuik gevoel" noemt.
Hoe dan ook, denk simpelweg dat we daar anders in staan.

[Reactie gewijzigd door TIGER79 op 22 juli 2024 14:27]

mphilipp @TIGER793 juli 2024 11:39
Het is ook gewoon gebleken in de VS dat nabestaanden vaak geen enkele voldoening meer hebben na de terechtstelling van een moordenaar. Niet altijd natuurlijk, maar vaker niet dan wel zeg maar.
slane147129 @Vlizzjeffrey2 juli 2024 16:34
Wat is "zwaarder?" Misschien waren de "zwaardere" straffen nog niet zwaar genoeg waardoor men vind dat het ok is om strafbare feiten te plegen?

Alsof, lichter straffen ineens wel de oplossing is of afschrikwekkend genoeg werkt.
mphilipp @slane1471293 juli 2024 11:45
Niet waarder straffen wil niet zeggen dat er lichter gestraft wordt.
Kijk, er zijn landen waar ze behoorlijk zwaar straffen. Vaak bizar zwaar, om precies de reden die je zelf noemt: dan is het afschrikwekkend en wil niemand het risico meer lopen. Dat is ondertussen een meermalen bewezen foute redenering. Sterker nog: gevangenisstraf werkt eigenlijk helemaal niet. Het werkt maar voor een bepaald deel van de bevolking, maar die wordt al afgeschrikt met één dag gevangenis; die worden al zenuwachtig bij de gedachte aan een bekeuring voor fout parkeren.
Van gevangenisstraf wordt het grootste deel niet beter. En nee, ik zeg niet dat we de gevangenissen moeten sluiten. We weten gewoon niets beters; je moet iets doen natuurlijk om iemand te straffen. Maar het is niet zo dat gedetineerden massaal hun leven gaan beteren en voortaan op het rechte pad blijven.
En gedetineerden slecht behandelen helpt al helemaal niet. Vooral in de VS zijn er een aantal lieden die het de gevangenen zo moeilijk mogelijk willen maken, omdat dat nóg afschrikwekkender werkt. Maar ook dat heeft een tegenovergestelde werking. Men wordt nóg asocialer en nóg meer anti-overheid/politie/justitie.
Dutch_CroniC @Vlizzjeffrey3 juli 2024 11:08
Onderzoek in NL?
hoosterb @Vlizzjeffrey3 juli 2024 04:23
Maar te lage straffen maken de drempel om iets te flikken wel lager! En er is geen algemene uitspraak over te maken, ik heb gewerkt in een jeugdbajes en wat door de een als flinke straf ervaren werd was voor een ander een lachertje. Een manneke uit Marokko vertelde me: Ik heb in Marokko voor een winkeldiefstal een half jaar in een ondergrondse cel gezeten, hier voor een inbraak drie maanden lekker rustig in een gezellige groep, goed eten, lekker sporten en naar school... Het is beter dan vakantie !
Voor een pyromaantje van goeden huize was het echter een zware tijd...
Lagonas @410Gone2 juli 2024 15:47
Dat is niet echt een stelling waar je het mee eens of oneens kan zijn. Het is gewoon zo. Het is in talloze studies bewezen dat zwaarder straffen niet resulteert in minder criminaliteit. Enkel dat daders medogelozer zijn om niet te gepakt te worden.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 22 juli 2024 14:27]

TheVivaldi @410Gone2 juli 2024 16:41
Je legt ook zo lekker uit waarom je het er niet mee eens bent…
Ossebol @The Zep Man2 juli 2024 15:54
Economische delicten kunnen net zo goed ernstige gevolgen hebben. Onze samenleving leunt sterk op onderling vertrouwen. Mensen moeten banken en elkaar kunnen vertrouwen. Dit is ook de reden dat identiteitsfraude bijvoorbeeld zwaar wordt gestraft.
Vlizzjeffrey @The Zep Man2 juli 2024 15:38
Edit: oops niet goed gelezen.

[Reactie gewijzigd door Vlizzjeffrey op 22 juli 2024 14:27]

Lagonas @Vlizzjeffrey2 juli 2024 15:44
Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk
Nee? 6 maanden voorwaardelijk, 6 maanden direct brommen.
cariolive23 @410Gone2 juli 2024 15:46
Een straf is geen wraak, zo werkt een goed juridisch systeem niet. De middeleeuwen liggen al een tijdje achter ons.

Mocht hij in de toekomst weer de criminaliteit in duiken, dan zul je hem imho wel significant langer moet opsluiten. Maar wederom niet als wraak, maar gewoon om de samenleving tegen deze "beste" man te beschermen. Soort van strafverdubbelaar. Mocht je binnen 10 jaar voor hetzelfde vergrijp nogmaals worden veroordeeld, wordt de nieuwe straf verdubbeld.

Zou trouwens ook wel mogen met bijvoorbeeld boetes voor te hard rijden, binnen 12 maanden weer gepakt, dan ook een verdubbeling. 1 boete in de maand wordt dan wel een héle dure grap...
PolarBear @cariolive232 juli 2024 16:09
Een straf is geen wraak, zo werkt een goed juridisch systeem niet. De middeleeuwen liggen al een tijdje achter ons.
Oh, misschien moet je dat ook even aangeven bij de rechters in Nederland.

https://www.rechtspraak.n...28_4f49_9cc6_a8ab2642aa96
vergelding. Tegenover het gepleegde strafbare feit staat een straf die in verhouding is tot de ernst van het feit en die de dader treft in een belang dat hem dierbaar is, bijvoorbeeld zijn vrijheid of geld;
Vergelding, oftewel wraak, is natuurlijk onderdeel van de strafoplegging en helemaal niet zo barbaars.

Voorbeeldje uit een van de uitspraken in de liquidatie van Peter R de Vries:
De rechtbank is van oordeel dat de strafoplegging, naast vergelding voor deze afschuwelijke daad, als doel moet hebben dat er een afschrikkende werking van uitgaat om anderen ervan te weerhouden over te gaan tot het plegen van dit soort feiten.
cariolive23 @PolarBear2 juli 2024 17:11
Er is een (subtiel) verschil tussen wraak en vergelding. Vergelding is begrensd, wraak niet. Wraak is ook maar 1x bruikbaar, daarna heeft het z'n afschrikkende werking verloren.

Een goed en actueel voorbeeld is de situatie in Gaza/Israel waar ze al tientallen jaren wraak nemen op elkaar. En dat blijft maar doorgaan, ondanks (of moet ik zeggen "dankzij") de verschrikkelijke vormen van wraak. Wraak zorgt voor recidive. Wat je dus juist niet wilt.

Vergelding, Ja. Wraak, Nee.
Lagyter @410Gone2 juli 2024 15:27
Dat was dan wel in ruil voor een "efficiënte en effectieve afdoening" van de strafzaak:
Het OM houdt bij de strafeis rekening met de lange duur van de zaak en met het feit dat de man spijt betuigt. Ook hebben de officier van justitie en de verdediging procesafspraken gemaakt. Afgesproken is dat de officier van justitie de strafeis verlaagt en dat de advocaat zich dan o.a. niet zal verzetten tegen het bewijs of in beroep zal gaan.

[Reactie gewijzigd door Lagyter op 22 juli 2024 14:27]

Verwijderd @410Gone2 juli 2024 15:37
En dat concludeer je na de onderbouwing van de rechter te lezen of op basis van het nieuwsbericht?
Vlizzjeffrey @410Gone2 juli 2024 15:42
Maar waarom vind je het een erg lage straf, vind je het laag in vergelijking met straffen voor andere delicten? 240 uur taakstraf is een beetje in lijn met een veroordeling voor zware mishandeling.
witstert @410Gone3 juli 2024 23:40
Who is going to feed the criminal during her/his stay in jail? Not the public, surely? Thus, not only the victims are victims but the tax-paying public are, subsequently, victims. Does the word, "JUSTICE" have any meaning?
410Gone @witstert4 juli 2024 00:12
Leer eens Nederlands..
witstert @410Gone4 juli 2024 14:26
Hoekom. Ek praat Afrikaans goed genoeg. Miskien u moet leer om die "Google Translate" faciliteit te gebruik. Ek kan sê "Leer Afrikaans" of is jy te dom? Do not be xenophobic! "Tweakers" looks like an English word. The website is littered with English terms and words. Wat is jy probleem? Even that question is easily understood because it looks similar to "What is your problem?"
witstert @410Gone4 juli 2024 14:27
Is that the best response you can give? It is off topic! Why not "Hollands" of/or "Nederlands"?

[Reactie gewijzigd door witstert op 22 juli 2024 14:27]

orthello @410Gone4 juli 2024 23:31
Eensch. Magertjes. Ik heb ze zwaarder gestraft zien worden. https://www.tubantia.nl/a...-voor-criminelen~a451946e

Neemt niet weg dat de rechter de strafeis lang niet altijd overneemt. Vaak gaat de rechter onder de strafeis van de OvJ zitten. Maar ik hoop dat de rechter in dit geval ziet dat, in relatie tot vergelijkbare zaken, dit een magere eis is en daarom, hoewel niet heel gebruikelijk, boven de strafeis gaat zitten.

[Reactie gewijzigd door orthello op 22 juli 2024 14:27]

kodak
2 juli 2024 16:04
De strafeis is niet alleen op basis van maken en beschikbaar stellen van phishingpanel(s). Er is ook verdenking van het witwassen van contante geldbedragen en bitcoins. De totale waarde: ongeveer €60.000,- euro. En verdenking van het bezit van een vuurwapen en munitie.

En kennelijk heeft de verdachte bekend en afspraken gemaakt deze eisen als schikking te accepteren en niet in beroep te gaan.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 14:27]

witstert @kodak4 juli 2024 14:30
"Suspicion" of possession of a firearm? A firearm is either there or not!
HarryDeCowboy 2 juli 2024 16:21
Een straf van een jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, dat houdt in dat hij netto zo'n 4 maanden moet zitten. Met aftrek van voorarrest zou hij dan nog een paar weken tot een maand de bak in moeten.
Al met al een vrij milde straf, zeker als je ziet hoeveel mensen hierdoor hun spaargeld zijn verloren.
witstert @HarryDeCowboy3 juli 2024 23:45
Why not give the criminal a holiday in Dubai? Perhaps, the criminal will continue there and get caught. I have "heard" that some countries in the middle East have interesting ways of denying criminals the ability to repeat offend.
wout1001 2 juli 2024 15:19
Mooie tautologie in de titel.
Bitzer @wout10012 juli 2024 15:31
Scherp!
faim 2 juli 2024 17:07
Ga naar de website van je bank, rechtsklik pagina opslaan als, ‘volledige pagina opslaan’ aanvinken -> ooh nee ik heb de website van mijn bank nagemaakt.

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