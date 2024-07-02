OM eist jaar celstraf en taakstraf voor maker 'phishingpanel'-websites

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro voor een 27-jarige verdachte die 'phishingpanels' zou hebben gemaakt.

Volgens het OM is de verdachte een zogenoemde facilitator van cybercrime omdat hij phishingwebsites maakte die niet te onderscheiden zijn van legitieme bankwebsites. Criminelen konden deze panels kopen om de bankinloggegevens van slachtoffers te stelen en vervolgens hun rekeningen leeg te halen. De verdachte zou namaakwebsites van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Bank, ASN en Regiobank hebben aangeboden.

Het Team High Tech Crime van de politie heeft de verdachte opgespoord. Deze politiedienst zette bijzondere bevoegdheden zoals 'pseudokoop en stelselmatige informatie-inwinning' in om de phishingpaneelmaker op te pakken. De verdachte zou onder een pseudoniem op Telegram zijn diensten hebben aangeboden.