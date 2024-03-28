Politie: vijf miljoen Nederlandse e-mailadressen op lijst cybercriminelen

Cybercriminelen verhandelden lijsten met 7,3 miljoen unieke e-mailadressen. De Nederlandse politie trof de lijsten aan tijdens een onderzoek, nadat zes verdachten eind januari waren aangehouden voor bankhelpdeskfraude.

Van de aangetroffen e-mailadressen zijn er 5 miljoen Nederlands, meldt de politie. Uit welke landen de 2,3 miljoen andere adressen komen, is niet bekendgemaakt. De e-mailadressen worden gebruikt voor het versturen van phishingmails.

Dat de zes verdachten zijn aangehouden, betekent niet dat de lijsten verdwijnen, waarschuwt de politie. "Deze lijsten worden verhandeld en opnieuw gebruikt door cybercriminelen. Het is daarom belangrijk om te checken of jij op deze lijst staat en alert te zijn op mails die je niet vertrouwt."

Via Check je hack van de politie is te controleren of een e-mailadres op de lijsten staat. Komt een e-mailadres daarin voor, dan stuurt de politie een bericht met tips over wat gebruikers het best kunnen doen. Staat een gecontroleerd e-mailadres niet op de lijsten, dan volgt er geen bericht.