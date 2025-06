'Jongeren denken dat iedereen online slachtoffer kan worden, maar niet zijzelf'

Meer dan twee derde van de Nederlandse jongeren denkt dat iedereen slachtoffer kan worden van onlinecriminaliteit, zoals phishing of hacking. Toch zegt maar ongeveer 15 procent dat de kans dat zij zelf slachtoffer worden, heel groot is.

In het onderzoek van DVJ Insights in opdracht van de Rijksoverheid onder twee groepen van meer dan vierhonderd jongeren zegt rond 68 procent het eens te zijn met de stelling dat iedereen slachtoffer kan worden van onlinecriminaliteit. Ongeveer 30 procent denkt dat de kans groot is dat iemand in hun omgeving slachtoffer wordt, terwijl ongeveer 15 procent denkt dat zij zelf een grote kans hebben om slachtoffer te worden.

Die cijfers zijn afgelopen najaar niet veranderd, hoewel de Rijksoverheid een campagne voerde onder de naam: 'Laat je niet interneppen'. De campagne moest jongeren ervan bewust maken dat iedereen slachtoffer kan worden en dat dus maatregelen, zoals niet op links klikken, proberen oplichters te herkennen en even wachten voordat je antwoordt als je iets verdacht vindt, kunnen helpen. Na de campagne zeiden ongeveer evenveel jongeren dat te doen als voor de campagne, waarmee het doel van de campagne niet is behaald. De campagne bestond onder meer uit posters in de openbare ruimte, uitingen op sociale media en filmpjes van diverse influencers.