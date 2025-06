KPN biedt SuperWifi 2-punten te huur aan voor 2,49 euro per maand

KPN start met het verhuren van SuperWifi 2-punten voor 2,49 per maand per wifiversterker. Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen de kastjes afnemen, ook als zij al SuperWifi 2-punten gebruiken.

De provider laat weten dat klanten maximaal zes SuperWifi 2-punten kunnen huren voor de vermelde prijs per stuk, per maand. De huur van de versterkers, die samen met de router een meshnetwerk vormen, is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Huurders krijgen tevens gedurende de hele huurperiode garantie op de zwarte kastjes, terwijl klanten die de wifipunten kopen, twee jaar garantie krijgen. KPN introduceerde de vernieuwde SuperWifi 2-punten in 2022. Intussen kosten de versterkers met Wi-Fi 6-ondersteuning ongeveer 100 euro per stuk. Ze zijn alleen compatibel met modems geleverd door KPN, niet met modems van derden.