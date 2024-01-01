KPN en Vodafone verwerkten tot 18 procent meer data tijdens jaarwisseling

KPN en Vodafone hebben deze jaarwisseling een stijging gezien in hun verwerking van mobiele data. KPN zag een toename van 18 procent vergeleken met vorig jaar en Vodafone rond de 17 procent.

De bedrijven zagen een piek rond middernacht. Net als in de voorgaande jaren merken de providers een dalende trend in het aantal belminuten en het aantal sms-berichten die worden verzonden tijdens de jaarwisseling.

KPN

Volgens KPN werd 'zijn record van vorig jaar overtroffen'. Er werd 535 terabyte aan mobiele data verbruikt, wat neerkomt op een stijging van 18 procent vergeleken met vorig jaar. Toen werd er 453 terabyte aan data verwerkt door de provider. Dit komt door het toenemende gebruik van WhatsApp, videogesprekken en social media, zegt KPN. De piekbelasting van het netwerk lag tussen 00:05 en 00:10 uur, zowel voor het gebruik van mobiele data als voor bellen en sms'en.

Tussen 22:00 en 04:00 uur werden bijna 1 miljoen sms-berichten verstuurd via KPN's netwerk. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen werden er nog 1,2 miljoen sms-berichten verstuurd. Ook het aantal telefoongesprekken daalde in vergelijking met voorgaande jaren, met ruim 3,2 miljoen gevoerde gesprekken. Vorig jaar waren dat er nog 3,9 miljoen.

Vodafone

VodafoneZiggo zag een toename van 17,3 procent op zijn mobiele netwerk vergeleken met vorig jaar. De hoogste piek in het verbruik van mobiele data was volgens de provider tussen 00.00 en 00.10 uur. Ook op het vaste netwerk van Ziggo werd in dit tijdsframe een piek gemeten. Het aantal mobiele telefoongesprekken daalde met 15 procent vergeleken met vorig jaar, zegt de provider. Verder zijn er minder sms-berichten verstuurd. VodafoneZiggo zag een daling van 4 procent.

Odido

Tweakers heeft maandagochtend bij Odido, voorheen T-Mobile, gevraagd naar zijn dataverwerking. De provider meldt echter dat het geen grote verschillen merkte in vergelijking met de rest van het jaar en daarom geen cijfers deelt. "De jaarwisseling vormt niet meer het drukste moment van het jaar. Zo verwerkt Odido bijvoorbeeld tijdens een Formule 1-race met Max Verstappen twee en een half keer meer dataverkeer dan met oud en nieuw."