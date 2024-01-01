KPN en Vodafone verwerkten tot 18 procent meer data tijdens jaarwisseling

KPN en Vodafone hebben deze jaarwisseling een stijging gezien in hun verwerking van mobiele data. KPN zag een toename van 18 procent vergeleken met vorig jaar en Vodafone rond de 17 procent.

De bedrijven zagen een piek rond middernacht. Net als in de voorgaande jaren merken de providers een dalende trend in het aantal belminuten en het aantal sms-berichten die worden verzonden tijdens de jaarwisseling.

KPN

Volgens KPN werd 'zijn record van vorig jaar overtroffen'. Er werd 535 terabyte aan mobiele data verbruikt, wat neerkomt op een stijging van 18 procent vergeleken met vorig jaar. Toen werd er 453 terabyte aan data verwerkt door de provider. Dit komt door het toenemende gebruik van WhatsApp, videogesprekken en social media, zegt KPN. De piekbelasting van het netwerk lag tussen 00:05 en 00:10 uur, zowel voor het gebruik van mobiele data als voor bellen en sms'en.

Tussen 22:00 en 04:00 uur werden bijna 1 miljoen sms-berichten verstuurd via KPN's netwerk. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen werden er nog 1,2 miljoen sms-berichten verstuurd. Ook het aantal telefoongesprekken daalde in vergelijking met voorgaande jaren, met ruim 3,2 miljoen gevoerde gesprekken. Vorig jaar waren dat er nog 3,9 miljoen.

KPN jaarwisseling 2024

Vodafone

VodafoneZiggo zag een toename van 17,3 procent op zijn mobiele netwerk vergeleken met vorig jaar. De hoogste piek in het verbruik van mobiele data was volgens de provider tussen 00.00 en 00.10 uur. Ook op het vaste netwerk van Ziggo werd in dit tijdsframe een piek gemeten. Het aantal mobiele telefoongesprekken daalde met 15 procent vergeleken met vorig jaar, zegt de provider. Verder zijn er minder sms-berichten verstuurd. VodafoneZiggo zag een daling van 4 procent.

Odido

Tweakers heeft maandagochtend bij Odido, voorheen T-Mobile, gevraagd naar zijn dataverwerking. De provider meldt echter dat het geen grote verschillen merkte in vergelijking met de rest van het jaar en daarom geen cijfers deelt. "De jaarwisseling vormt niet meer het drukste moment van het jaar. Zo verwerkt Odido bijvoorbeeld tijdens een Formule 1-race met Max Verstappen twee en een half keer meer dataverkeer dan met oud en nieuw."

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 01-01-2024 11:10 76

01-01-2024 • 11:10

76

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dutchnltweaker
1 januari 2024 11:15
Ook het aantal telefoongesprekken daalde in vergelijking met voorgaande jaren, met ruim 3,2 miljoen gevoerde gesprekken. Vorig jaar waren dat er nog 3,9 miljoen.
Kan er een verband zitten dat er nu veel wordt gebeld via whatsapp/telegram/signal?
Thundertje @dutchnltweaker1 januari 2024 12:55
Ik vermoed dat veel Whatsapp/Telegram/Signal verkeer via vaste internet/Wifi verbindingen wordt verwerkt en niet via de GSM masten.
knakworst @Thundertje1 januari 2024 15:07
Aan de andere kant, als je op bezoek bent ergens, zijn er denk ik steeds minder mensen die de moeite nemen om overal de wifiwachtwoorden te achterhalen, omdat je vaak toch grote bundels hebt.
Thundertje @knakworst2 januari 2024 12:28
Zeker mee eens, maar vaak ben je toch tijdens de jaarwisseling op bezoek bij familie, vrienden of kennissen, waarbij dan gebruik wordt gemaakt van een eventueel "gast, wifi netwerk" omdat dit al eerder was ingesteld vanwege de brakke verbinding door oa. de woning isolatie.
Coolstart @Thundertje1 januari 2024 19:18
Even voor de duidelijkheid: Telefoongesprekken via whatsapp of andere app zijn geen telefoongesprekken in deze statistiek. Ook niet als deze via 5G verlopen :)

In deze statistiek doelt men op gesprekken via uw sim. Dus traditioneel bellen.

Zo zijn whatsapp berichten ook geen sms berichten in de statistiek. Sms-jes dalen ook elk jaar omdat de meeste berichten via andere apps verlopen.

Ik weet nog goed dat providers last hadden van het sms-verkeer en berichten gewoon niet aankwamen door de vele berichtjes. Dat ging dat hoogsten over wat gigabytes dataverkeer over het hele netwerk. Nu pompt men 500terabyte door tijdens de jaarwisseling :)
Frame164 @Thundertje1 januari 2024 15:26
Whatsapp vereist sowieso minstens LTE, met GSM werkt het echt niet.
Polydeukes @Frame1641 januari 2024 15:35
Waar in Nederland (waar huizen staan) heb je niet minimaal 3G? Dat gaat hooguit om wat natuurgebieden of plekken met heel weinig bebouwing. Op landelijke schaal lijkt me dat verwaarloosbaar.
Tweakwondo @Polydeukes1 januari 2024 16:14
nieuwbouwwoningen hebben vaak zeer slecht bereik binnen
Powerblast @Polydeukes1 januari 2024 15:45
Ik neem even m'n persoonlijke situatie, wel Belgie, maar zeker niet extreem landelijk/afgelegen. Heel de wijk heeft binnen zo goed als geen bereik. Huizen zijn tegenwoordig zo geïsoleerd dat ik geen enkel deftig signaal binnenkrijg, maximum dat ik ooit al gezien hebt is één blokje maar daar valt dus niet mee te bellen, whatsapp lukt nog heel af en toe een berichtje. Ik zit binnen steeds met vliegtuigmodus aan en enkel wifi aan. Dus eerst wat m'n bezoekers vragen is het wifi wachtwoord :)
Polydeukes @Powerblast1 januari 2024 16:32
Zou toch eens contact opnemen met je provider. Ik woon ook in 'n goed geïsoleerd huis, maar heb gewoon 4G binnen. Heb wel begrepen dat in België de dekking echt een stuk slechter is als in Nederland.
Powerblast @Polydeukes1 januari 2024 19:43
Heb dit in het begin wel eens gedaan, je krijgt dan het standaard antwoord dat ze nog geen klachten hebben ontvangen. Daarna krijg je als antwoord dat ze wat aan de knoppen van de antenne hebben gedraaid en dat het beter zou moeten zijn, maar zit er nog altijd niks van verbetering in. Vervolgens geef je het op en neem je een vaste lijn of wifi :).

Heb een tijdje met een vaste lijn gewerkt, maar ook dat is niet zo handig want je moet dan weer aan iedereen twee nummers gaan geven. Enkel familie had dat nummer dus. Maar vervolgens vonden ze dan bellen via wifi uit en dat werkt perfect nu. Enkel boven is nog niet volledig gedekt want ook de telenet router geraakt natuurlijk niet uit de garage uit qua dekking... die spullen gaan ook letterlijk vijf meter dekking en niet meer... Maar goed een wifi booster ertussen en dat werkt ook gewoon.

Enige issue is als ik met telenet problemen heb want dan werkt wifi ook niet. Dan moet ik letterlijk twee straten verder gaan rijden met de wagen, me ergens parkeren, wachten tot de 4g ontvangst er doorkomt om te bellen.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 14:10]

HakanX @Powerblast2 januari 2024 05:36
Voor een goed ontvangst binnen een goed geïsoleerd gebouw heb je een netwerk op lage frequentie nodig. Die dringt beter door. 4g/5g op de 700/800Mhz band zal vaak werken, maar alles op 1800Mhz en daarboven weinig kans.
iqcgubon @Powerblast1 januari 2024 16:59
Houtskelet lost dat probleem dan weer op :P
Powerblast @iqcgubon1 januari 2024 19:44
Ik had gehoord dat het probleem de betonnen gewelven gecombineerd met de alumniumfolie of iets dergelijks die op de isolatie hangt is. Beton heb je neem ik aan totaal niet in een houtskelet?
iqcgubon @Powerblast2 januari 2024 14:21
Nope, zoals de naam zegt: het geraamte van het huis is volledig van hout. Het Wifi signaal van de Telenet modem in de hal dekt tot op zolder.
Powerblast @iqcgubon2 januari 2024 20:48
Ben ik jaloers op :p, signaal komt bij mij net de garage uit die net naast de living en keuken ligt. De hal gaat ook nog redelijk, slaapkamers boven zijn bijna allemaal geen signaal meer (zonder booster) :(
Jazco2nd @Powerblast1 januari 2024 22:57
VoWiFi aanzetten op je telefoon. Is dat niet gewoon de oplossing?
Powerblast @Jazco2nd2 januari 2024 20:49
Als dat wat "Bellen over wifi" is, dat gebruik ik nu idd :). Enige wat daar dan weer niet meer werkt zo te zien is gewone sms want dat valt blijkbaar niet binnen bellen. Is wel al even geleden dat ik er nu op gelet heb.

Verder ben ik ook voor zowat alles met familie overgestapt naar whatsapp wat wel altijd lukt.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 14:10]

dutchnltweaker
@Polydeukes1 januari 2024 16:59
Waar in Nederland (waar huizen staan) heb je niet minimaal 3G? Dat gaat hooguit om wat natuurgebieden of plekken met heel weinig bebouwing. Op landelijke schaal lijkt me dat verwaarloosbaar.
Vodafone en KPN hebben hun 3G netwerk uitgeschakeld, dus die hebben minimaal 2G :)
Thundertje @Frame1642 januari 2024 12:00
Ik meende dat GSM een afkorting is voor "Global System for Mobile communications" zeg maar een verzamelnaam voor wereldwijde mobiele communicatie, waarbij LTE (officieel 3.9G) een generatie is net zoals 0G t/m 5G ?

[Reactie gewijzigd door Thundertje op 23 juli 2024 14:10]

Nimac91 @Thundertje1 januari 2024 17:57
Dit vindt ik wel een bijzonder grote gok hoor. Met de enorme bundels tegenwoordig is het vrij normaal om gewoon binnen je bundel te bellen. Gebeld worden kost jou net zo veel data als je niet op wifi afstand bent.

Ik denk dat genoeg mensen gebruik maken van wat hen uitkomt. Ik denk dat een groter stuk data komt van groepsgesprekken waar foto's en video's in worden gedeeld dan het bellen zelf. Die nieuwjaar video's, daar heb ik er zeker een stuk of 12 van binnen gekregen en die worden automatische gedownload bij het gros van de mensen.
Vampyre @dutchnltweaker1 januari 2024 11:41
De gehele bandbreedte van de netwerken zijn nu ordes groter, maar een telefoon gesprek is nog steeds iets van 8 tot 32 kbit. SMS nog steeds 160 bytes (+ overhead).
Er is nu wel een deel dat misschien video belt, maar wat "gewoon" telefoon en SMS verkeer betreft zouden de netwerken het ruim aan moeten kunnen tegenwoordig.
The Zep Man @Vampyre1 januari 2024 15:41
De gehele bandbreedte van de netwerken zijn nu ordes groter, maar een telefoon gesprek is nog steeds iets van 8 tot 32 kbit. SMS nog steeds 160 bytes (+ overhead).
Waarschijnlijk is de overhead met 4G/5G een stuk groter. Maar er is ook (veel) meer bandbreedte in de lucht. ;)
HakanX @Vampyre2 januari 2024 05:30
Het ging toen overigens niet over de bandbreedte in bps toen. Je had slots. Ik zeg maar wat, een 2g mast had bv 150 slots, dus bij 150 actieve verbinding kreeg je een "netwerk bezet" melding. Weet niet of dat nog steeds zo is voor het 2g gedeelte.
sympa @dutchnltweaker1 januari 2024 11:23
Ik kan me wel herinneren dat WhatsApp niet tegen de jaarwisseling kon, in het verleden. Maar goed, nu het van Meta is...
The_Wireless_Guy @sympa1 januari 2024 11:47
Iemand in mijn gezelschap gaf afgelopen nacht wel aan dat de WhatsApp berichten met lichte vertraging werden afgeleverd. Maar zo'n drama is dat ook niet.
rneeft @The_Wireless_Guy1 januari 2024 12:56
Je zou verwachten dat WhatsApp dat zou kunnen tegen gaan. Zij hebben natuurlijk welk uur wel een 00.00 tot 00.10 uur moment.
Tozz @rneeft2 januari 2024 09:04
Dat kon wel eens tegenvallen. Veel van dergelijke diensten hebben lokale datacenters. Een telefoon in Nederland zal niet communiceren met een WhatsApp server in Azie. Dat doen ze met een server in Europa. En die hebben wel allemaal grotendeels dezelfde piek.
pa2ra @The_Wireless_Guy1 januari 2024 14:52
elke zoveel graden is er een nieuwe tijdzone. Ik denk dat Whatsapp daar niet zoveel van merkt.

Ik denk dat die persoon in jouw gezelschap last had van wat wetenschappers 'confirmation bias' noemen: als je denkt dat WA trager wordt tijdens de jaarwisseling door het grote aantal gebruikers en berichtjes, en je merkt dat een appje later binnenkomt, dan wijs je dat toe aan de jaarwisseling. Er kan ook heel wat anders aan de hand zijn (traag wifi bijv).
Vampyre @pa2ra1 januari 2024 15:53
Niet elke tijdzone heeft evenveel mensen. Zowel India en China zitten in 1 tijdzone (hoewel India een TZ gebruikt van +5:30, dus ze hebben hun TZ geheel voor hun zelf).
Weet niet hoe populair WA in India is, maar kan me voorstellen dat een 8e van de hele wereld bevolking wel een piek zou geven ;).
pa2ra @Vampyre1 januari 2024 21:26
en dus merk je er dan in NL niet veel van.
itarix @Vampyre2 januari 2024 02:38
In china is whatsapp geblokkeerd dus daar is het zeker niet populair :+
HarryDeCowboy @Vampyre2 januari 2024 03:40
Moeten ze alleen wel de jaarwisseling überhaupt vieren en geen eigen kalender erop na houden.

Onze tijdzone zal waarschijnlijk de grootste piek geven, dat is praktisch heel Europa en het grootste deel van Afrika.
FrankoNL @sympa1 januari 2024 11:29
Edit:

Laat maar, had hem verkeerd begrepen :)

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 23 juli 2024 14:10]

stormfly
@sympa1 januari 2024 17:06
Ja inderdaad! Die was uit mijn collectief geheugen verdwenen. Leuk dat je het even benoemd hebt.
Xerxes249 @dutchnltweaker1 januari 2024 11:23
Meer dat de data die we gebruiken voor andere toepassingen zoveel meer belastend is dan wat smsdata. Denk aan één netflix 4k stream vs miljoenen smsjes
Brummetje @Xerxes2491 januari 2024 16:26
Dat weet ik zo net nog niet. 1 4k stream verbruikt misschien meer data maar is maar 1 verbinding. Als er 100.000den mensen tegelijk iets doen is dat meer belasting voor het netwerk denk ik.
muffer 1 januari 2024 11:14
De tijd van het landelijke mobiele telefoonnetwerk dat bijna compleet onderruit gaat door iedereen die tegelijk gaat bellen en SMS'en is ver achter ons.
wildhagen @muffer1 januari 2024 11:39
Klopt, maar zelfs toen de daling qua telefoontjes en SMS nog niet zo (hard) was ingezet, was dit ook al het geval. Toen zetten de providers namelijk tijdelijk extra masten in bij hotspots, waardoor die capaciteitsproblemen eigenlijk grotendeels al tot het verleden behoorden. Uiteraard utizonderingen daargelaten.
Andros
@wildhagen1 januari 2024 13:36
Dat werd gedaan bij evenementen en sportwedstrijden etc om de lokale piek op te vangen. Nieuwjaarsnacht is natuurlijk landelijk (en tegelijkertijd in de hele tijdzone), daarvan zeggen providers al jaren dat het de investering voor die paar minuten per jaar niet waard is. Tegenwoordig gebruiken we constant zoveel data dat de berichtjes met nieuwjaar gewoon met de grote hoop meegaan, dat kunnen de huidige netwerken prima aan.
kodak 1 januari 2024 13:35
De cijfers en vergelijkingen zijn natuurlijk een leuke marketing-traditie rond nieuwjaar. Maar omdat er geen enkele duidelijkheid is hoe die cijfers tot stand komen lijkt het vergelijken me niet veel meer dan vermaak.

Jaren geleden werd het wel eens gebruikt om te waarschuwen dat klanten niet te hoge verwachtingen moesten hebben. Tegenwoordig is voor veel klanten onduidelijk wat nog echte een piek (of daling) is en hoe de grens loopt om die op te vangen. Wat dat betreft toont odido hier wel een terecht punt dat de cijfers van de jaarwisseling niet zomaar bijzonder zijn.
GameNympho 1 januari 2024 15:00
Wat ik merkte met Odido, sms kwamen uren later pas aan, bellen ging goed.
Vicje @GameNympho1 januari 2024 16:51
Nou dan klopt de verklaring van Odido. 😉 Lekker makkelijk om te zeggen dat je geen stijging ziet als de stijging uitgesmeerd wordt over meerdere uren.
SunnieNL @Vicje1 januari 2024 22:53
Dat zou alleen zo zijn als de andere partij ook odido had. Als je een sms stuurt naar iemand op een andere provider kan die net zo goed daar in de queue komen te staan.
denkster 1 januari 2024 15:50
Om 00:04 uur kreeg ik 'nummer niet in gebruik' vanuit mijn mobiel KPN op een nummer vaste net KPN dat een half uur later wel werkte.
Dus er was iets overbelast..?
Master Chieftec 1 januari 2024 13:26
Sodeju…je zou denken dat veel mensen rond de jaarwisseling binnen hun WiFi bereik zitten.
Of mensen zijn buiten massaal aan het TikTokken, Live gaan op social media, etc.
Jordyz @Master Chieftec1 januari 2024 13:48
De meeste zijn niet thuis, ga je op bezoek zit je meestal op het netwerk van je provider
Ga je de stad in, kroeg of naar een buiten/binnen festival zit je op het netwerk van je provider.

Tegenwoordig heb je zoveel dagen/weekenden waarbij het netwerk zwaar gebruikt wordt vergelijkbaar als met oud en nieuw denk ik. Nijmeegse vierdaagse, festivals, concerten, F1 race ect ect.

Interessant als providers daar ook inzage in geven.
mr_evil08 @Jordyz1 januari 2024 17:44
De meeste zijn niet thuis.
Ik ben benieuwd hoe je daar bij komt, Nederland is groter dan feestende jongeren.

In mijn grote bubbel was 90 procent gewoon thuis, dat zegt ook niets weet ik, even om 12 uur naar buiten en dat was het weer.

Ouderen en ouders met kinderen blijven sowieso vaak thuis en niet iedereen heeft behoefte aan drukte.

Volle kroegen zegt niets.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 14:10]

Jordyz @mr_evil081 januari 2024 20:23
Klopt helemaal, ik zal het anders toelichten.

Het is een gegeven dat er tijdens oud en nieuw meer mensen buitenshuis zijn, bij vrienden of elders. Er zijn ook zat mensen die thuis blijven maar bezoek ontvangen. Of geen bezoek ontvangen maar juist op vakantie zijn. Kunnen allerlei dingen zijn maar dat er meer bewegingen zijn en mensen op een plaats elders vieren lijkt me logisch dat er dan ook meer data verbruikt wordt.

Dat is ook logisch want mensen die thuis blijven zetten niet ineens hun 5g aan. Lijkt me?
Polydeukes @Jordyz1 januari 2024 15:36
De meeste zijn niet thuis
Heb je daar een bron van, of is dat op basis van eigen waarneming of onderbuikgevoel en dus anekdotisch?
Andros
@Master Chieftec1 januari 2024 13:38
Ga voor de grap de stad eens in op oudjaarsnacht, kroegen zitten stampvol en doorgaans wonen die klanten niet dicht genoeg bij de kroeg om nog bereik te hebben van hun eigen thuisnetwerk :) .
TTMJ! @Andros2 januari 2024 10:43
Ga voor de grap eens de stad in op enig andere dag waar de volgende dag vrij is :P
Verwijderd @Master Chieftec1 januari 2024 13:45
Niet iedereen is thuis he
Frame164 @Master Chieftec1 januari 2024 15:28
De datapiek zal juist buiten worden gegenereerd. Filmpjes van vuurwerk en zo. Als je binnen bent stuur je een berichtje en dat is vrijwel geen data.
mr_evil08 @Master Chieftec1 januari 2024 17:41
Maken filmpjes van vuurwerk en versturen die vervolgens naar vrienden, dat moet altijd direct en op buiten is het WiFi bereik vaak onvoldoende, ook zijn er mensen die dan ineens gaan beeldbellen.
Finger 1 januari 2024 11:15
Niet door mij in elk geval, lag heerlijk te slapen.
DvanRaai89 @Finger1 januari 2024 11:38
Door al dat vuurwerk heen?
loki504 @DvanRaai891 januari 2024 11:57
Als je een huisje hebt gehuurd in een bos en het park is vuurwerk vrij en je zet je telefoon op niet storen dan is het zoals elke andere nacht. :)
mr_evil08 @loki5041 januari 2024 17:30
Je hoort het wel degelijk, Nederland is dichtbevolkt, niet vergelijkbaar met Duitsland.
Carlos0_0 @DvanRaai891 januari 2024 14:14
Als moe ben kan ik gewoon slapen, ook al wordt er vuurwerk afgestoken :).
Finger @DvanRaai891 januari 2024 15:52
Hier in de staat is nooit vuurwerk. Straat hier achter 1 huis met wat kinderen met knal erwtjes enzo. De hele wijk bestaat uit vrijstaande woningen met vooral oudere mensen en honden bezitters, weinig vuurwerk te vinden. Dus nee, niet veel problemen met slapen.
Martinspire 1 januari 2024 11:58
"De jaarwisseling vormt niet meer het drukste moment van het jaar. Zo verwerkt Odido bijvoorbeeld tijdens een Formule 1-race met Max Verstappen twee en een half keer meer dataverkeer dan met oud en nieuw."
:D Go Max! :D

Zullen ze het hier trouwens wellicht hebben over de race van Zandvoort van dit jaar? Dat mensen ook nog zitten te streamen, commentaar luisteren en alles?

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 23 juli 2024 14:10]

CH4OS @Martinspire1 januari 2024 13:28
Ik denk de races die Max gewonnen heeft afgelopen seizoen, met 19 overwinningen zijn dat er nogal wat.
Theratron @CH4OS1 januari 2024 13:43
Mijn eerste ingeving was ook Zandvoort, maar als je de quote goed leest denk ik dat je gelijk hebt. Gewoon.... een gemiddelde race : )
Frame164 @Martinspire1 januari 2024 15:29
De hoeveelheid mensen die tijdens de race in Zandvoort zitten is niet zo groot natuurlijk. Ik denk eerder dat mensen online kijken als ze tijdens de race niet thuis zijn.
DNN!S @Martinspire1 januari 2024 17:28
Ik denk niet dat het helemaal aan Max ligt. Bijna iedereen moet de hele formule1 streamen van F1TV of Viaplay. En tegelijk streamen heel erg veel mensen met België voor het commentaar van Olav. Samen heel veel meer data dan dat ze gewend waren toen Ziggo het gewoon op de zender had.
Autisme_tech 1 januari 2024 14:46
Dat verklaart dan meteen waarom kpn de glasvezel aansluit punten hier verkeerd heeft aangesloten, dan zijn er minder mensen die data kunnen verstoken.
Frame164 @Autisme_tech1 januari 2024 15:31
Glasvezelabonnement levereen meer op. Vrijwel alle data komt uit de bundel. Dus vanuit de businesskant zullen ze liever hebben dat iedereen die nog geen glasvezelabonnement heeft dat krijgt en dat de mobiele databundel zo min mogelijk wordt benut.
easyriider 1 januari 2024 15:13
Het valt me op dat er nog vrij veel SMS gebruikt wordt. Zelf gebruik ik alleen maar Whatsapp en ken ook niemand die nog SMS gebruikt voor berichtjes.
Frame164 @easyriider1 januari 2024 15:32
SMS kan je naar iedere mobiele telefoon versturen, waar ook ter wereld. Je hebt er geen goed 4G/5G netwerk voor nodig, en ook geen smartphone met Whatsapp. Whatsapp wordt niet over de hele wereld zoveel gebruikt als in onze regio.
iAR @easyriider1 januari 2024 15:58
Ik gebruik het nog wel. Mijn go-to app is iMessage, en soms zijn dat sms'jes.
mr_evil08 @easyriider1 januari 2024 20:42
Er lopen nog zat mensen rond zonder mobiel abonnement anno 2024.

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