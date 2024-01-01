Aanklagers gaan geen tweede rechtszaak aanspannen tegen FTX-oprichter

Er komt geen tweede rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried, de oprichter van cryptobeurs FTX. Er waren nog vijf overgebleven aanklachten tegen de oud-topman, maar de rechter had deze achterwege gelaten 'om de vertraging van het proces te voorkomen'.

Het uitblijven van een tweede rechtszaak is een bewuste keuze van de aanklagers, schrijven onder andere The Wall Street Journal en persbureau Reuters. Veel van het geleverde bewijs in de huidige rechtszaak heeft betrekking op dat van de vijf overige aanklachten, is te lezen in een brief van de aanklagers aan de rechter. Dat bewijs wordt hoogstwaarschijnlijk ook meegenomen in de uitspraak van de rechter, die op 28 maart 2024 bekend wordt gemaakt. Ook vinden de aanklagers dat het van 'sterk publiek belang' is dat de afronding van de zaak spoedig verloopt.

Bankman-Fried is in november al schuldig bevonden aan fraude en samenzwering. De FTX-oprichter had 8 miljard dollar gestolen van zijn klanten. Dat bedrag werd doorgesluisd naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Toen dit aan het licht kwam, besloot Bankman-Fried in november vorig jaar om aan FTX gekoppelde tokens te verkopen. In december 2022 werd Bankman-Fried opgepakt op de Bahama's, een maand nadat FTX faillissement had aangevraagd.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 01-01-2024 12:53 81

01-01-2024 • 12:53

81

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Reacties (81)

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wildhagen
1 januari 2024 12:58
Veel van het geleverde bewijs in de huidige rechtszaak heeft betrekking op die van de vijf overige aanklachten, is te lezen in een brief van de aanklagers aan de rechter.
Euh, ik snap dit even niet.

De rechtzaak die nu loopt houdt die 5 punten (aanklachten) dus buiten beschouwing, en velt daar dus geen oordeel over. Maar het bewijs in de rechtzaak gaat dus blijkbaar grotendeels juist over die 5 overige aanklachten die dus niet meegenomen worden in de huidige rechtzaak?

En dan lees je vervolgens dit:
Dat bewijs wordt hoogstwaarschijnlijk ook meegenomen in de strafeis van de rechter, die op 28 maart 2024 bekend wordt gemaakt.
Ze gaan dus wel bewijs meenemen die betrekking hebben op aanklachten die men niet behandelt.

Iemand die me hier de logica van kan uitleggen, want ik mis hem even?
TheekAzzaBreek @wildhagen1 januari 2024 14:00
Die logica ontbreekt in dit stukje.

The Guardian biedt wat meer detail:
Bankman-Fried had faced six additional charges that had been severed from his first trial, including campaign finance violations, conspiracy to commit bribery and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business.

He had been extradited in December 2022 from the Bahamas, where FTX was based, to face the seven earlier charges.

The Bahamas, however, had yet to grant its consent for a trial on the remaining charges, leaving the timetable uncertain, prosecutors said.

(...)

Prosecutors said much of the evidence that could be offered at a second trial was already presented at the first trial.

They also said a second trial would not affect how much time Bankman-Fried could face in prison under recommended federal guidelines, because Kaplan could consider all of Bankman-Fried’s conduct when sentencing him for the counts on which he was convicted.
Wat niet ze benoemd wordt maar denk ik wel meespeelt: hoe langer er geprocedeerd wordt hoe langer de gedupeerden op (gedeeltelijke) schadevergoeding moeten wachten. Gezien de onwil van de Bahama's zou dat wel eens erg lang kunnen worden.
MrFax @TheekAzzaBreek2 januari 2024 04:32
Precies. Ik denk dat ze in dit geval voor de gedupeerden hebben gekozen ipv nog een groter strafmaat.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 00:21]

Cergorach @wildhagen1 januari 2024 13:12
Stel je rijd iemand expres dood en rijd daarmee 150km per uur. Het bewijs dat je 150km per uur reed wordt als bewijs gebruikt omdat je iemand expres dood reed, maar datzelfde bewijs zou ook zorgen voor een overtreding voor te hard rijden. Als je iemand veroordeeld tot moord, ga je dan nog moeilijk doen over een boete voor te hard rijden als aanklager?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Cergorach1 januari 2024 13:43
Dat hangt er o.a. vanaf of je 1 straf stelt naar het zwaarste vergrijp of alle strafbare zaken los bestraft en de straffen optelt.
dasiro @Bor1 januari 2024 14:23
in de VS wordt élk vergrijp apart bestraft, waardoor je idiote uitspraken als 5x levenslang en dubbele doodstraf krijgt
Guru Evi @dasiro1 januari 2024 15:54
Ik vind dit in meeste gevallen helemaal niet idioot, veel levenslange straffen moeten maar deels uitgezet worden, 25 jaar later zitten ze toch terug op straat. Als je 2x levenslang krijgt is dit tenminste 50 jaar en ‘echt’ levenslang (voor de meeste mensen). Sommige mensen behoren gewoon niet meer in de samenleving. Je kunt ook in beroep gaan en de straf wordt er vaak aangepast omdat bepaalde bewijzen eruit gegooid moeten worden niet omdat het niet waar is maar puur omdat er een lettertje in het proces verkeerd gelopen is. Als er bewezen wordt dat je bepaalde dingen verkeerd doet wil je niet iemand vrijstellen omdat je een papiertje verkeerd gelegd hebt.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:21]

Frame164 @Guru Evi1 januari 2024 22:55
In Nederland is, als 1 van de weinige landen, levenslang echt levenslang. Wij hebben dan geen stapeling van straffen nodig voor die situaties.
Juggernaut1987 @Frame1642 januari 2024 09:52
Ik snap wat je wil zeggen maar heb toch ook het gevoel dat in Nederland mensen die levenslang krijgen zelden levenslang zitten.
Hawkboy71 @Juggernaut19872 januari 2024 13:27
In Nederland zaten tot voor kort levenslang gestraften ook echt levenslang. Wat je gevoel ook zegt.
Ik zeg zaten, want een paar jaar geleden is er een kleine aanpassing geweest, waarbij levenslang gestraften na 25 jaar herbeoordeeld worden of terugkeer mogelijk is. Dat houdt niet in dat ze dan vrij komen.
Een andere manier om vrij te komen als levenslang gestrafte is als toch blijkt dat je onschuldig bent.
Meer informatie is hier te vinden: https://www.rechtspraak.nl/Themas/Levenslang
Guru Evi @Frame1642 januari 2024 23:49
Dat is onlangs toch beperkt (of denk ik aan een ander land?) - levenslang is maximum 25 jaar.
robertlinke @Guru Evi3 januari 2024 10:50
nee, na 25 jaar komt er een beoordeling, maar je word niet vrijgelaten
als die beoordeling positief is gaat er een rechtbank nog een keer naar kijken, en dan kan je misschien vrijgelaten worden. maar in NL is een levenslange straf in beginsel echt voor de rest van je leven
voske @dasiro1 januari 2024 14:49
Dat geldt niet voor federale strafzaken (zoals die tegen Bankman-Fried). Daar wordt één straf voor alle feiten tegelijk opgelegd. Deze tweet (incl. afbeeldingen) legt aardig uit hoe de strafoplegging op federaal niveau werkt.
FooLsKi @dasiro1 januari 2024 16:10
Ligt ook aan waar (welke staat) het misdrijf/de misdrijven gepleegd is/zijn en wat voor misdrijven. Het komt ook regelmatig voor dat je meerdere celstraffen tegelijk kunt uitzitten, waardoor je in feite dus 'enkel' de langstdurende straf uitzit. Bij zware meervoudige geweldsmisdrijven zie je inderdaad wel vaak dat de straffen bij elkaar opgeteld worden.
Frame164 @dasiro1 januari 2024 22:56
Dat zijn de bijzondere gevolgen daarvan. Maar stapelen van straffej lan wel nuttig zijn als je bijvoorbeeld 1x 2 jaar, 4x 1 jaar en 8x 6 maanden hebt gekregen. In Nederland zou je dan maar 2 jaar krijgen. In de VS 10 jaar. In principe, de werkelijkheid is anders. Je kunt in de VS veel makkelijker eerder vrijgelaten worden dan hier.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 23 juli 2024 00:21]

rbr320 @Bor1 januari 2024 14:47
In de VS is het gebruikelijk dat er voor gerelateerde vergrijpen per vergrijp en straf wordt vastgesteld, maar de opgelegde gevangenisstraffen worden vervolgens in parallel uitgezeten. Dus als je in dezelfde zaak voor het ene delict 10 jaar celstraf krijgt en voor iets anders 5, zit je alsnog "maar" 10 jaar in de gevangenis. En dan komen er uiteraard nog dingen als vervroegde vrijlating wegens goed gedrag bij.
dabronsg @rbr3202 januari 2024 01:19
Als je in Nederland meerdere gevangenisstraffen opgelegd hebt gekregen dan zit je ze na elkaar uit. Opgeteld 10 jaar is gewoon 10 jaar en niet 2 jaar. 6 maanden cel is dan wel 6*30 dagen en niet 365/2
KabouterSuper @wildhagen1 januari 2024 13:19
Is het niet zo dat in Amerika de schuldvraag (schuldig of niet) apart staat van de strafeis (hoe lang de gevangenis in)?
Groningerkoek @KabouterSuper1 januari 2024 15:30
Yep, Jury zegt Schuldig of onschuldig. In het 2e geval ga je naar huis, in het 1e geval kom je op een andere dag terug om je straf aan te horen.
WillySis @wildhagen1 januari 2024 14:49
De aanklachten zelf worden achterwege gelaten, maar het bewijs daarvoor kan best voor meerdere aanklachten gelden. Als jij iemand doodschiet, is dat waarschijnlijk omdat je een wapen hebt. In de aanklacht kan dan best een vermelding over verboden wapenbezit staan, maar in de rechtszaak wordt dat vermoedelijk niet meegenomen, maar het feit dat je een wapen hebt gebruikt wel. Het wapen bewijst beide delicten. Voor de uiteindelijke strafmaat maakt het ook nauwelijks uit of verboden wapenbezit nu wordt meegenomen of niet. Dat jij een wapen hebt gebruikt is echter wel een bewijs voor die aanklacht.

Het niet meenemen van aanklachten die er voor de strafmaat nauwelijks toedoen bespaart de rechtbank wel veel tijd. Ze hoeven namelijk niet bewezen te worden en er hoeft niet eens over gediscussieerd te worden.
TechSupreme @wildhagen1 januari 2024 15:18
Heel makkelijk. Het bewijs is al gebruikt en hij is schuldig bevonden. Hetzelfde bewijs zouden ze nog eens kunnen gebruiken in 5 andere klachten, MAAR waarschijnlijk gaat hij 100 tot 115 jaar krijgen.

Hij is aansprakelijk bevonden voor die 8 miljard en hij zit voor de rest van zn leven in de gevangenis. Z'n vervroegde vrijlating gaat hij niet meemaken, effectief gezien gaat hij in gevangenschap overlijden.

Er valt voor de aanklager niks meer te halen, het bewijs is al onomstotelijk bevonden, de rest is een formaliteit om nog meer jaren op zijn straf te krijgen, naar die formaliteit gaat hun disproportioneel veel tijd en geld kosten.

De uitleveringsvoorwaarden van de Bahamas ging alleen over de 7 klachten waar hij nu voor is veroordeeld. De 5 overgebleven klachten zijn nogal complex omdat het gaat over corruptie en fraude in de Bahamas. Eerst moeten ze de Bahamas zover krijgen om akkoord te gaan met vervolging wat weer implicaties heeft voor de politiek en functionarissen in de Bahamas, dat zullen ze dus niet 1, 2, 3 doen. Niet zolang het huidige regime er zit.

De aanklager kiest ervoor om er geen tijd en moeite meer in te steken. Er valt gewoon niks meer te halen watbetreft SBF. Dat stukje corruptie in de Bahamas zal een zorg zijn voor functionarissen in de Bahamas, maar zoals het er naar uitziet gaat daar niks mee gebeuren.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 00:21]

Jeroenneman @The Jester1 januari 2024 22:38
Iemand heeft iets te diep in het glaasje gekeken met nieuwjaar.
MacGyverNL 1 januari 2024 14:37
Kan iemand met verstand van rechtszaken mij
Dat bewijs wordt hoogstwaarschijnlijk ook meegenomen in de strafeis van de rechter, die op 28 maart 2024 bekend wordt gemaakt.
uitleggen?

Voor zover ik Nederlands recht begrijp is de strafeis de straf die het Openbaar Ministerie vindt dat opgelegd zou moeten worden, en derhalve "eist" bij de rechter. Strafmaat is de daadwerkelijk door de rechte opgelegde straf. Is dit een fout in de vertaling, of werkt het in de VS anders omdat bijvoorbeeld hier de rechter een instructie aan de jury geeft, en het is een jury die de strafmaat bepaalt?
Groningerkoek @MacGyverNL1 januari 2024 15:21
Valt niets aan uit te leggen, is een fout in de vertaling.

Jury gaat trouwens alleen over schuldig of onschuldig. Indien schuldig bevonden dan is het de Rechter die de strafmaat bepaalt. En de instructies mogen geen hints omtrent schuld of onschuld bevatten. Het is een verhaaltje over de procedure van het juryberaad en informatie over de wetten welke van belang zijn voor de zaak.
Guru Evi @Groningerkoek1 januari 2024 16:08
Het is mogelijk in bepaalde zaken dat de jury de straf ook bepaalt, en dan de rechter kan hier restricties op zetten om binnen de wet te blijven. Meestal wil je dit echter niet, een jury is veel hardvochtiger dan een rechter. En dan is er ook nog jury nullification, dat wil zeggen dat een jury je schuldig bevindt maar dat de wet op zichzelf niet gerechtigd is en je dus niet schuldig bevonden wordt.

Zowel rechters als de overheid is enorm bang van jury nullification, het wordt niet aangeboden als een optie, want de regering wilt de stemmer niet laten weten dat zij ook een veto op de wet hebben.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:21]

Groningerkoek @Guru Evi1 januari 2024 16:36
Als een jury de strafmaat bepaalt dan wilde een verdachte dat dus juist wel. Want alleen de aangeklaagde kan besluiten om voordat een zaak begint om te bepalen dat een jury ook de strafmaat bepaalt (kan slechts in een paar staten).

Dit kan gunstig zijn in twee omstandigheden. De 1e is als je een lichte straf verwacht want een rechter mag geen voorwaardelijk straf opleggen, een jury mag dat wel. Of als je verwacht dat je toch schuldig wordt bevonden en de rechter een zeer lange straf gaan opleggen. In tegenstelling tot een rechter heeft een jury namelijk geen referentiekader omtrent hoe er in soortgelijke zaken is gestraft, je kunt dan het geluk hebben dat de jury 15 jaar voldoende vindt, terwijl een rechter andere uitspraken meewegende eerder geneigd is om 40 jaar op te leggen (kan ook de andere kant opgaan dat een jury er 60 jaar van maakt.) maar die gok zou ik wel durven nemen want 40 jaar is voor mij toch al gelijk aan levenslang.
Guru Evi @Groningerkoek3 januari 2024 00:20
Dat denk je inderdaad wel, dit ziet er op het eerste zicht wel dat je een jury beter om de tuin kan leiden. Echter in de praktijk zal een jury vaker naar de bovenkant van een strafmaat gaan terwijl een rechter naar de lagere kant gaat. Jury’s veroordelen ook vaker in vergelijking met paneel van beroepsjuristen (zoals je vaak ziet in Europa maar ook in hoger beroep in de VS), zo ook jongere rechters en een jongere jury veroordelen meer dan oudere rechters of een oudere jury.

De psychologische verklaring is dat een lid van de jury of een jongere persoon minder vaak (misschien een of twee maal in hun leven) echt in een strafzaak betrokken zijn, dus ze stemmen de straf af op hun eigen geweten en zich ook echt in de voeten van een slachtoffer zetten of in veel gevallen is tenminste 1 van de 8-12 jury leden zelf een slachtoffer geweest in gelijkaardige zaken. Vooral bij de “minder erge” criminaliteit zoals inbraak en diefstal gaat een jury dus zwaarder aanmeten terwijl een rechter tientallen zaken dagelijks te zien krijgt en dus altijd kan vergelijken met mensen die “erger” geweest zijn.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:21]

Inanna @MacGyverNL1 januari 2024 14:54
Ik kan het niet uitleggen maar ga er maar van uit dat rechtspraak in de VS flink afwijkt van Nederlandse rechtspraak. Sterker nog, de verschillen per Staat kunnen enorm zijn, en dan is er ook nog Federaal recht.

Als ik een podcast mag aanraden die dit goed illustreert, luister eens naar enkele afleveringen van Opening Arguments. Twee democratische advocaten die rechtszaken die in het nieuws zijn inzichtelijk proberen te maken voor de leek. Zij hebben ook vaak gasten met kennis van zaken op een heel specifiek vlak van recht omdat je zonder deze kennis simpelweg niets zinnigs kan zeggen over de gang van zaken in sommige rechtszaken of over de uitspraken.
Arnoud Engelfriet @MacGyverNL1 januari 2024 15:32
Het gaat om de staat New York, en daar hebben ze twee fases in een strafproces. In de eerste kijken ze of je het gedaan hebt (en of er eventueel omstandigheden zijn zoals overmacht waardoor je geen straf verdient). In de tweede kijken ze wat je straf zou moeten zijn de sentencing phase.

De rechter bepaalt de straf, maar betrekt daarbij nog wel input van het OM en de verdediging. Dit gebeurt in een hoorzitting die op 28 maart zou plaatsvinden. Het is mogelijk maar onwaarschijnlijk dat de rechter ter plekke de straf oplegt. De maximumstraf is iets van 110 jaar de cel in (https://www.forbes.com/si...hink-hell-be-behind-bars/).

Ik ben een beetje roestig in mijn New Yorks strafrecht maar het is dus niet zo dat het OM een strafeis legt zoals bij ons en dat de rechter die volgt of aanpast. Het OM komt met bewijs waarom je schuldig bent, en daarna verzint de rechter (op basis van richtiljnen, dat wel) wat de straf moet izjn.
panterarosso @MacGyverNL1 januari 2024 22:56
er is natuurlijk een bandbreedte voor de straf en eventueel of de straffen tegelijk of achter elkaar uitgezit moeten worden, plus de rechter bepaald welk regime de veroordeelde terecht komt.
DjCoke @MacGyverNL2 januari 2024 06:01
In Nederland kennen we dit ook. Dat noemen we ad informandum zaken. Iemand die veroordeeld is voor bijvoorbeeld diefstallen en verdachte is in vele andere diefstallen kan die zaken als ad info worden aangebracht. Deze zaken moeten wel bekend zijn door de verdachte en mogen niet later alsnog worden aangebracht.

Dan wegen die mee met de strafmaat voor de wel aangebrachte feiten.
Verwijderd 1 januari 2024 13:02
denk iets met kale kip... waarschijnlijk is de man al voor de rest van zijn leven veroordeeld nu dus de zaak complexer maken zorgt alleen maar voor een lang proces waar verder geen meerwaarde uit komt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Verwijderd1 januari 2024 13:06
Het laten zien dat misdaden niet ongestraft blijven en we geen strafbare zaken achterwege laten lijkt mij op zich al winst genoeg. Hier gaat ook mogelijk een voorbeeld functie vanuit.
Groningerkoek @Bor1 januari 2024 15:26
Probleem is dat de Bahamas helemaal nog geen toestemming hebben gegeven voor de andere mogelijke aanklachten (en ja die toestemming is nodig omdat dit een voorwaarde was bij uitlevering). Alleen die toestemming zou in theorie al jaren kunnen duren.

Meeste van de bewijslast voor die andere aanklachten is nu al ingebracht en de rechter mag dat meenemen in de stafmaat.

Tevens is het goed voor de slachtoffers dat er niet jarenlang wordt geprocedeerd want genoegdoening en schadevergoeding zitten al in dit proces en zouden anders ook jaren op zich laten wachten.

Aanklagers hebben hier gelijk, het zou amper wat nuttigs toevoegen en hij is al schuldig bevonden voor de hoofdzaken.
Yzord @Bor1 januari 2024 13:25
Voorbeeldfunctie van wie? De rechter? De verdachte? Lijkt mij namelijk dat je de verdachte niet meer als voorbeeldfunctie hoeft te nemen. Niet voor, tijdens of na de rechtszaak. En vwb de rechter en aanklagers nemen ze een grote voorbeeldfunctie door te stellen dat een tweede rechtszaak niets toevoegt en de bewijzen al meegenomen worden in de eventuele in de strafeis. Dit scheelt tijd, maar voornamelijk ook geld.
Aldy @Yzord1 januari 2024 13:33
Ik denk dat @Bor bedoelt dat fraudeurs zwaar gestraft worden met voorbeeldfunctie.
TweakingRens @Aldy1 januari 2024 13:58
Tsja, maakt het nou uit of iemand 100 jaar of 10.000 jaar gevangenisstraf krijgt?
FFW @TweakingRens1 januari 2024 14:25
Voor de geschiedenisboeken wel ; welke moordenaar was het ergste ; die 1 x levenslang kreeg, of die moordenaar die 80 x levenslang kreeg ?
Groningerkoek @FFW1 januari 2024 16:26
Ja sorry slachtoffers, jullie moeten nog een paar jaar wachten want we gaan voor een notitie in de geschiedenisboeken...
panterarosso @TweakingRens1 januari 2024 23:03
niet maar 20 v 100 wel
HuisRocker @Bor1 januari 2024 15:44
"Misdaden niet ongestraft" en "voorbeeld functie", in wat voor opzicht?
Van 'ongestraft' gaat hier sowieso geen sprake zijn, hij kan meer dan 100 jaar (ik meen iets van 110 gelezen te hebben) gevangenisstraf krijgen.
Dat is ongeveer 2 keer zo lang als dat hij nog te leven heeft (hij is 31)...

Wat voor 'voorbeeld functie' heeft nog meer (sowieso kleinere!) straffen stapelen en dan misschien op maximaal 120-130 jaar (ik zeg ook maar wat) gevangenisstraf uitkomen? En, nog veel belangrijker; is dat dan altijd belangrijker dan al het andere dat kan spelen in een zaak?
Duidelijke nee, de keuze om het zo te doen is heel bewust gemaakt en heeft voordelen die, i.t.t. bovengenoemde, wel relevant zijn.
panterarosso @HuisRocker1 januari 2024 23:04
de boodschap is doe dit en je sterft in de gevangenis, zonder kans op vrijlating, het zal niet iedereen tegenhouden maar het is wel een boodschap
TechSupreme @Bor1 januari 2024 15:29
Die vent gaat 100 tot 115 jaar krijgen. Tot de tijd dat hij vervroegd vrijgelaten mag worden is hij allang dood.

De klachten die overblijven gaan over corruptie en fraude in de Bahamas, dat is zeer complex en voegt effectief niks toe aan de straf die SBF gaat krijgen.
Blokker_1999
@TechSupreme1 januari 2024 16:37
Nee, die gaat geen 100 tot 115 jaar krijgen. Dat is het maximum van elke individuele aanklacht bij elkaar opgeteld. Voor het bepalen van de strafmaat bestaan er uiteindelijk een hele hoop richtlijnen en de verwachting is dan ook dat de uiteindelijke strafmaat voor de gevangenisstraf zal uitkomen tussen de 15 en 25 jaar.
TechSupreme @Blokker_19991 januari 2024 16:48
Bernie Madoff werd veroordeeld voor 11 klachten en kreeg 150 jaar (was ook max).
Elizabeth Holmes werd veroordeeld voor 4 klachten en kreeg 15 van de 20 jaren max.

Het is aan de rechter om ermee te doen wat hij/zij will, maar 15 tot 25 zal hem niet worden. Als we uitgaan van 3/4 zoals Elisabeth zal hij 90 tot 100 jaar krijgen. Daarom zei ik 100 tot 115 jaar.

Bij SBF zitten trouwens nog veel zwaardere klachten tussen zoals corruptie, witwassen, samenzwering en belemeren. Dat is veel zwaarder als wat Bernie of Elisabeth hebben gedaan. Bij samenzwering gaan de straffen direct al x2.

1. committing wire fraud on FTX customers
2. conspiring to commit wire fraud on FTX customers
3. committing wire fraud on Alameda Research lenders
4. conspiring to commit wire fraud on Alameda Research lenders
5. conspiring to commit securities fraud against FTX investors
6. conspiring to commit [commodities?] fraud against FTX customers
7. conspiring to commit money laundering to hide the proceeds of wire fraud on FTX customers

En de rechter zal zeker de 5 niet behandelde klachten zoals corruptie en campagne fraude in achtnemen bij het uitspreken van de straf.

Alles bij elkaar is het niet mals.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 00:21]

Blokker_1999
@TechSupreme1 januari 2024 18:46
Maar nu ben je gewoon statistiek aan het spelen met niet relevante zaken.

Het is inderdaad aan de rechter, en rechter Kaplan staat nu niet direct bekend om het uitspreken van zeer strenge straffen maar wordt vooral aanzien als een man die eerlijke straffen uitspreekt.

De New York Times heeft een expert gevraagd en die verwacht ergens iets boven de 20 jaar uit te komen en in het ergste geval 50 jaar. Als ik kijk naar wat LegalEagle (YouTube) gepost heeft, en die heeft eens een hele video gewijdt aan hoe de strafbepaling via de richtlijnen gaat, dan kom je ook rond die 20 jaar uit.

Als 2 experts, die de wetgeving een stuk beter kennen dan jij of ik, rond dat cijfer uitkomen, dan verwacht ik dat het sowieso een stuk realistischer zal zijn dan 100+ jaar.
aliberto 1 januari 2024 14:36
Paar dagen geleden zag ik een documentaire over OneCoin en dat het een piramidescam was. De CryptoQueen zoals ze/de bazin werd genoemd was ineens met het grote geld vandoor gegaan en daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. Er werd een grote geldsom op haar hoofd gezet. Men vermoedt dat ze in Dubai leeft.

Video op YouTube

De reden dat ik dit vertel is omdat ik nu weer schimmige praktijken lees meer betrekking tot crypto.
Ik durf om deze reden niet bezig te houden met de digitale munt maar dit is persoonlijk.
Vlizzjeffrey @aliberto1 januari 2024 17:39
Het Onecoin schandaal waar je naar refereert is al bijna 10 jaar oud, je lijkt in de veronderstelling dat je hier iets nieuws met ons deelt.
cariolive23 @aliberto1 januari 2024 17:14
Dan is dat het nieuws dat jij opzoekt. De uitvinder van de Ponzi fraude had nog nooit van computers of cryptomunten gehoord. Madoff heeft evenmin ooit iets met crypto gedaan. Crypto is populair, dat trekt criminelen aan en maakt makkelijk slachtoffers
cariolive23 @aliberto1 januari 2024 19:09
Nog even een linkje naar een artikel over de groep die zich het gemakkelijks slachtoffer laat maken:
https://businesscloud.co....-of-cryptocurrency-scams/

Een groep die naar alle waarschijnlijkheid flink oververtegenwoordigd is hier op Tweakers...
Frame164 1 januari 2024 23:00
Wat voor technologie gebruikte ftx eigenlijk? Ik zie in het artikel en reacties niets over tech staan. Slechts een artikel dat ook bij zusterbedrijven Nu.nl of AD had kunnen staan....
Noobie2010 2 januari 2024 12:24
In dit leven moet je niet stelen.
Maar als je het toch doet, doe het dan absoluut niet bij rijke mensen.
FTX gaat echt megalang in de gevangenis. Ik gok langer dan Bernie Maddof.

Ik snap niet dat die rijke mensen zo naïef waren om deze oplichter blind te geloven. Net als die andere oplichter die Ruja Ignatova die nog vrij is maar ook de boel heeft opgelicht. Luchtkasteel na Luchtkasteel, ze heeft er een grote secte van gemaakt, net als FTX, om dan de boel te flashen.

Veel geld maakt mensen niet slimmer.
Crisium 1 januari 2024 20:14
Zeker wat betreft de campagnefraude is het in het publieke belang wel jammer dat hier geen aparte vervolging voor plaatsvindt.

In de huidige zaak kan het vergaarde bewijs weliswaar ter sprake gebracht worden, maar de vraag is of daarbij dezelfde mate van waarheidsvinding plaats zal vinden, bij gebrek aan een specifieke aanklacht en daaruit volgende vragen.

Mocht er sprake zijn van politieke verwevenheid en/of een politieke beerput, dan is het nu vraag of die wel aan het licht komt.
Groningerkoek @ViNOK16Bit1 januari 2024 18:02
Sorry hoor maar wat een ongelofelijk domme tweet met tevens een zeer hoog Alu hoedjes gehalte.
panterarosso @Groningerkoek1 januari 2024 22:54
het is in ieder geval bekend dat hij regelmatig politieke donaties deed, zijn ouders zijn ook bekend in het politieke circuit

https://www.theverge.com/...rypto-lobbying-washington
He was the kind of guy who could get meetings with Gary Gensler, the head of the Securities and Exchange Commission. He was a major Democratic donor; his parents run in elite circles that overlap heavily with Washington, DC.
Groningerkoek @panterarosso1 januari 2024 23:55
Maar natuurlijk is dat bekend, dat is namelijk publiekelijke info

https://www.opensecrets.o.../results?name=Sam+Bankman

Dat zegt verder helemaal niets over omkoping/corruptie.
panterarosso @Groningerkoek2 januari 2024 16:08
waar, echter het is geen alu hoedjes verhaal. Donatie geeft je toegang, dat is een feit. Ja je kunt wat belasting besparen maar dit soort donaties komt altijd met strings attached
Groningerkoek @panterarosso2 januari 2024 17:06
Maar dat is iets heel anders dan wat ViNOK16BIt beweert, die stelt dat men bepaalde aanklachten niet wil opstarten om het onderzoek te ontlopen omdat er geld onder de toonbank is doorgeschoven.
panterarosso @Groningerkoek2 januari 2024 18:12
ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn die belang erbij hebben dat de vraag hoe kon hij zijn gang gaan niet wordt beantwoord, als je ziet dat hij banden had met de baas van het SEC en nauwe contacten met politici
cariolive23 @ViNOK16Bit1 januari 2024 17:17
Zie de vele reclames en sponsors, oa Mercedes F1 met Hamilton als boegbeeld
cariolive23 @OLED1 januari 2024 17:41
Dat mag je dan gerust verwachten van elk proces in de VS: donaties zijn heel normaal, is een miljarden industrie
k995 @OLED1 januari 2024 14:31
Nope grappig die samenzweringstheorien
panterarosso @Rem_NL1 januari 2024 23:01
die zijn al geïnstalleerd, het hoge gerechtshof is niet van hem maar heeft wel een stevig meerderheid die de letterlijke uitleg van de grondwet aanhangt en niet zo van de interpretatie is.

Daarom is bv het federale recht op abortus opgeheven, de basis van de vs is de omgekeerde pyramide, van klein naar groot, met de staat in bijna alles het hoogste niveau, de vs minister van binnenlandse zaken heeft bv alleen iets te vertellen op federale grond (nationale parken, militaire basis en reservaten), het leger mag niet intern actief zijn (de staats nationale gardes) en de fbi mag alleen in heel beperkte mate zich bemoeien
k995 @Rem_NL1 januari 2024 15:21
Waarom? Ik woon niet in de vs. Trump was een regelrechte ramp voor de vs maar grappig as het wel , mag gerust herverkozen worden als de vs debiel genoeg is.
k995 @Rem_NL1 januari 2024 23:30
samenzweringstheorieën hebben betere voorspellende vermogens dan de voorspellende vermogens dan de [i]wetenschappenlijke[i] modellen
Langs geen kanten
die jou in je huisje hebben gehouden een paar jaar terug.
geen idee wat je daarmee bedoelt.
We leven in een post waarheids tijd maat. Je bent vrij om de staats en corporate verhaallijnen als zoete koek te slikken. Vind ik prima, het scheelt mij gewoon een hoop tijd en moeite om hier nooit meer in mee te gaan. En 100% de CoNsPiRaCy tHeOrIeS aan te houden. Ik vind het namelijk ontzettend fijn om tegen mensen die Trump debiel vinden te zeggen, zie je wel, ik zei het toch. Geen oorlog, 100% energie zelf voorzienend, economie op volle toeren. Mag nog wel een paar millenia aanhouden. Trump 1, 2, 999 lijkt me heerlijk voor de wereld.
De realiteit echter is dat de economie slecht ging, er net zoveel oorlog was en trump blijkbaar verantwooordelijk is voor energie beleid uit de jaren 2000 .

Niet enkel samnzwering theorien idioot maar ook 1 die denkt dat trump echt iets verwezenlijkt heeft, maar idd trump 2024 lijkt me heerlijk, mensen zoals jou die zo achterlijk zijn zijn gewoon de kers op de taart :-)
Sam hier was een vriendje van de establishment. De Neo cons en Neo Libs.. Hij krijgt natuurlijk een speciale behandeling. Net als alle anderen die de globalistische agenda helpen.
Zoals trump bedoel je? Ook vriendje van het establishment die decenia lang hem hielpen uit de gevangenis te houden?
Lijkt me heerlijk als Trump straks er alles aan doet om knetter nationalistische rechtse rechters in het zadel te hijsen. Het kan niet nationalistisch genoeg, niet rechts genoeg. En ik hoop dat hij de hele FBI en de CIA op de schop doet, achter all e globalisten hun geld aangaat. En alle rechters die met twee maten meten naar Gitmo zend.
Lijkt me idd een goede agenda voor trump, hij is gek en dom genoeg om dat te doen en eht zal een enorme leuke tijd worden voor elkeen buiten de VS.
Wat zal ik lekker slapen als hij straks zijn 6e termijn aan zijn zoon overdraagt.
Ach een kinderhand is ...
Vlizzjeffrey @Rem_NL1 januari 2024 17:41
Jammer voor je dan dat hij in meerdere staten al van het stembiljet wordt afgehaald.
k995 @Vlizzjeffrey1 januari 2024 23:31
zal niks uitmaken, hij word daar wel terug opgezet en gaat over voorverkiezingen.
Het zal trump vs biden worden, 2 80 jarigen die in een rusthuis zouden moeten zitten.

Biden is ten minste nog een beetje bij zinnen wat je van trump niet kan zeggen.
Michael Smit @k9952 januari 2024 02:51
Ze zijn beide niks. De VS moet eens wat meer kandidaten naar voren brengen die niet bejaard zijn. Maarja de VS is echt niet meer te redden denk ik.
Jeroenneman @Rem_NL1 januari 2024 22:40
Even een nieuwe pil erin, want dit kan niet zijn wat de psychiater je heeft voorgeschreven.
Vlizzjeffrey @Rem_NL5 januari 2024 11:09
Maar Trump is dus geen leugenaar volgens jou, enkel de rest? 8)7

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