Aanklagers gaan geen tweede rechtszaak aanspannen tegen FTX-oprichter

Er komt geen tweede rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried, de oprichter van cryptobeurs FTX. Er waren nog vijf overgebleven aanklachten tegen de oud-topman, maar de rechter had deze achterwege gelaten 'om de vertraging van het proces te voorkomen'.

Het uitblijven van een tweede rechtszaak is een bewuste keuze van de aanklagers, schrijven onder andere The Wall Street Journal en persbureau Reuters. Veel van het geleverde bewijs in de huidige rechtszaak heeft betrekking op dat van de vijf overige aanklachten, is te lezen in een brief van de aanklagers aan de rechter. Dat bewijs wordt hoogstwaarschijnlijk ook meegenomen in de uitspraak van de rechter, die op 28 maart 2024 bekend wordt gemaakt. Ook vinden de aanklagers dat het van 'sterk publiek belang' is dat de afronding van de zaak spoedig verloopt.

Bankman-Fried is in november al schuldig bevonden aan fraude en samenzwering. De FTX-oprichter had 8 miljard dollar gestolen van zijn klanten. Dat bedrag werd doorgesluisd naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Toen dit aan het licht kwam, besloot Bankman-Fried in november vorig jaar om aan FTX gekoppelde tokens te verkopen. In december 2022 werd Bankman-Fried opgepakt op de Bahama's, een maand nadat FTX faillissement had aangevraagd.