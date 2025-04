Nederlandse overheid stelt nieuw exportverbod in voor duv-machines ASML

Chipmachinebouwer ASML mag bepaalde lithografische duv-machines niet meer leveren aan Chinese bedrijven. De Nederlandse overheid zou hiervoor onlangs een nieuw exportverbod hebben ingesteld.

ASML schrijft in een persbericht dat het om twee lithografische machines gaat: de NXT:2050i en NXT:2100i. Het Nederlandse bedrijf had tot voor kort een exportvergunning voor deze machines en daardoor konden deze apparaten ook naar China worden uitgevoerd. ASML zegt dat een klein aantal Chinese klanten getroffen wordt, maar treedt verder niet in detail.

Sinds 1 september 2023 moeten Nederlandse bedrijven een vergunning aanvragen om bepaalde productieapparatuur voor halfgeleiders te exporteren naar het buitenland. Het betreft geavanceerde productieapparatuur, waaronder lithografiemachines met lichtbrongolflengtes korter dan 193nm en 'apparaten ontworpen voor epitaxiale groei van silicium, koolstofgedoteerd silicium, siliciumgermanium, of koolstofgedoteerd siliciumgermanium'. ASML zou ook door deze vergunningplicht worden getroffen en de NXT:2050i en NXT:2100i zouden tot die categorie van productieapparatuur behoren. Het Nederlandse bedrijf zegt dat er al exportrestricties golden en dat de nieuwe regels geen effect zouden hebben op de financiële vooruitzichten.

De nieuwe exportbeperkingen hebben vermoedelijk iets te maken met de exportrestricties naar China die de Amerikaanse overheid in 2022 heeft opgelegd. Tweakers schreef daar destijds een achtergrondverhaal over. Het Nederlandse ASML is een van de vele techbedrijven die door deze maatregel werd getroffen.

Update, 09.40 uur: Persbericht ASML aan broodtekst van het artikel toegevoegd. Er werd voorheen verwezen naar een artikel van Reuters.