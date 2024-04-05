Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 06:00 282

Miljarden voor de Eindhovense chipsector

Hoe het kabinet ASML in Nederland wil houden

05-04-2024 • 06:00

282

Artikel

Vorige week kondigde het demissionaire kabinet een investering van ruim 2,5 miljard euro in de Brainport Eindhoven-regio aan. Die investering, vooral gericht op techbedrijven als ASML, moet ervoor zorgen dat dergelijke bedrijven hun groeiplannen binnen Nederland uitvoeren, en niet in het buitenland.

De investeringsplannen van Nederland komen niet uit de lucht vallen; de NOS meldde begin maart al dat het demissionaire kabinet werkte aan een geheim plan om te voorkomen dat techbedrijven als ASML vertrekken naar het buitenland. Dat volgt op klachten van bedrijven uit de regio Eindhoven. Voorop stond ASML, verreweg het grootste bedrijf in Nederland en een belangrijke exporteur van geavanceerde chipproductiemachines. Maar ook andere Eindhovense techbedrijven maken zich al langer zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat.

Brainport Eindhoven
Bron: Brainport Eindhoven

De zorgen van de Nederlandse chipbedrijven

Al in januari sprak onder andere ASML-topman Peter Wennink zich hiertegen uit. De zorgen van bedrijven als ASML hebben meerdere facetten. Het bedrijfsleven hekelt onder meer recente belastingwijzigingen. Die draaien bijvoorbeeld om de belasting op het terugkopen van eigen aandelen. Voorheen was dat mogelijk zonder dividendbelasting te betalen, maar die regeling werd in december afgeschaft.

De bedrijven maken zich ook zorgen over het woningtekort en de infrastructuur. Daarnaast maakt ASML zich zorgen over migratie. Van de 23.000 werknemers die ASML in Nederland heeft, is veertig procent niet afkomstig uit Nederland. Het bedrijf is dus erg afhankelijk van technisch geschoolde expats.

Enerzijds verminderde het parlement vorig jaar de belastingvoordelen voor expats, wat het moeilijker maakt voor bedrijven om buitenlands personeel naar Nederland te halen. Tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen hebben enkele (centrum)rechtse partijen bovendien veel zetels gewonnen. De vier partijen die momenteel een coalitie proberen te vormen, PVV, VVD, NSC en BBB, hebben vrijwel unaniem de wens om immigratie in verschillende mate te beperken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld kennis- en studiemigratie, wat schuurt met de wensen en behoeften van de chipsector.

ASML-cijfers medewerkers
Veertig procent van ASML's medewerkers in Nederland heeft geen Nederlandse nationaliteit. Bron: ASML

De partijen verschillen onderling in de mate waarin ze dat willen. De BBB-fractie laat aan Tweakers weten dat Nederland 'moet blijven werken aan een goed investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland'. Die partij erkent ook dat 'hoogtechnologische bedrijven' niet zonder expats en kennismigranten kunnen, hoewel de voordeelregelingen voor dergelijke migranten volgens hen wel versoberd moeten worden om die eerlijker te maken ten opzichte van andere werknemers.

De overige drie formerende partijen reageerden niet op vragen van Tweakers over kennismigratie voor de techsector, hoewel zij in hun partijprogramma's wel ingaan op arbeidsmigratie. De VVD heeft als lid van het demissionaire kabinet natuurlijk wel meegewerkt aan de nieuwe Project Beethoven-plannen, die vermoedelijk dus op steun van de partij kunnen rekenen. In zijn verkiezingsprogramma spreekt de VVD wel over een te hoge instroom van studie- en arbeidsmigranten.

NSC en PVV zitten niet in het huidige kabinet. Die partijen zijn in het verleden altijd kritisch geweest op deze kwestie. De eerdergenoemde versobering van belastingvoordelen voor expats kwam er op initiatief van NSC. De PVV staat bekend om zijn strenge asielstandpunten en heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat de instroom van arbeids- en studiemigranten 'fors' moet worden beperkt.

Waar gaat het geld van Project Beethoven naartoe?

ASML liet mede door dit migratievraagstuk doorschemeren dat het bedrijf mogelijk in het buitenland zou doorgroeien als het vestigingsklimaat in Nederland niet verbetert. Vertrekkend ASML-topman Peter Wennink zei in januari bijvoorbeeld dat ASML 'zal gaan waar het bedrijf kan groeien', waarmee hij suggereert dat ASML toekomstige uitbreidingen zal richten op het buitenland als de situatie in Nederland niet verbetert. Chipbedrijf NXP hintte ook op een gedeeltelijk vertrek naar het buitenland.

Vorige week kondigde het demissionaire kabinet officieel Project Beethoven aan, in de hoop dat te voorkomen. Het gaat in totaal om een investering van 2,51 miljard euro, waarvan 1,73 miljard euro afkomstig is van het Rijk. Ongeveer een kwart daarvan komt uit het Nationaal Groeifonds. De rest van het bedrag wordt bijgedragen door de regio. Het geld wordt geïnvesteerd in verschillende facetten die het aantrekkelijker moeten maken om uitbreidingen in Nederland te doen. Zo gaat er geld naar onderwijs, kennis en infrastructuur, bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van talent, voldoende ruimte, bereikbaarheid en betaalbare woonruimte in de regio.

De skyline van Eindhoven. Bron: Brainport Eindhoven
De skyline van Eindhoven. Bron: Brainport Eindhoven

Concreet trekt het demissionaire kabinet onder meer geld uit voor talentontwikkeling, om de beschikbaarheid van 'zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma' te bevorderen en snel technici op te leiden voor de chipsector. Tot en met 2030 steekt de overheid daar 450 miljoen euro in. Daarna wordt jaarlijks 80 miljoen euro vrijgemaakt voor talentontwikkeling. Dit geld moet concreet gebruikt worden voor het werven en toelaten van studenten, naast het om- en bijscholen van mensen. Mbo's, hbo's en universiteiten uit Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven moeten 'op korte termijn' samen met de chipsector met een uitgewerkt plan komen om dit te bewerkstelligen.

Verder volgen ook 'forse investeringen in infrastructuur' in de Brainport Eindhoven-regio, waar veel techbedrijven en onderwijsinstellingen zijn gevestigd. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in station Eindhoven, waar meer ruimte moet komen voor treinen, bussen, fietsen en woningbouw. Er komen ook maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer snelbussen rijden, bijvoorbeeld tussen Eindhoven en ASML-thuisbasis Veldhoven. Verder wordt geld gereserveerd voor de wegen rondom EIndhoven en komen er kortetermijnmaatregelen voor bijvoorbeeld hubs en fietsverbindingen.

Daarnaast verkent het demissionaire kabinet de tekorten op het stroomnet in de regio en zet het Rijk en de regio in op bijna 20.000 extra woningen tot en met 2030. Eerder was al afgesproken om 45.000 woningen bij te bouwen. Voor deze woningen wordt een investering van 425 miljoen euro gedaan.

Verder stuurt het kabinet aan op meer Europese coördinatie op het gebied van chipmachines. Vermoedelijk doelt het daarmee op de exportrestricties naar China die van toepassing zijn op bepaalde duv-machines van ASML. Het demissionaire kabinet presenteert binnenkort ook 'alternatieven voor een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers', hoewel daarover nog gestemd moet worden in de Tweede en Eerste Kamer.

Groeiplannen ASML

De Rijksoverheid geeft aan ervan uit te gaan dat deze maatregelen ervoor zorgen dat ASML 'verdere investeringen in Nederland doet', hoewel demissionair minister Micky Adriaansens moest bekennen dat ASML geen harde garanties heeft gegeven dat het blijft doorgroeien in Nederland.

ASML heeft echter al langer grote groeiplannen, ook in Nederland. Momenteel heeft ASML bijna 23.000 werknemers in Nederland. Dat Nederlandse personeelsbestand groeit volgens eerdere verwachtingen tegen het einde van dit decennium uit tot 40.000. ASML zegt de komende jaren onder andere zijn productiecapaciteit te willen verhogen. Vorig jaar leverde de chipmachinemaker 42 euv-machines, maar tegen 2026 moet het bedrijf in staat zijn om jaarlijks 90 euv-machines af te leveren.

ASML-cijfers chipsector
De totale waarde van de chipsector groeit tegen 2030 uit tot 1 biljoen dollar, verwacht ASML.

Die groeiplannen zijn volgens ASML ook hard nodig. Naar verwachting verdubbelt de totaalwaarde van de chipsector dit decennium tot een biljoen dollar. "Als het hele chipecosysteem wil groeien en ASML niet meedoet, heeft het ecosysteem een probleem", zei ASML-cfo Roger Dassen eerder dit jaar in een interview met Tweakers. "We moeten groeien; dat is geen keuze, maar een morele verantwoordelijkheid", grapte de topman toen, waarschijnlijk doeldend op het belang van ASML's machines voor grote chipfabrikanten.

Het Veldhovense bedrijf heeft in het verleden al de voorkeur uitgesproken om een groot deel van zijn toekomstige uitbreidingsplannen in Nederland te realiseren. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een hoop grondgebied opgekocht in de regio, met zijn uitbreidingsplannen in het achterhoofd. Dit jaar nam het bedrijf het hoofdkantoor van ict-dienstverlener Simac over. Dit zit gevestigd aan De Run, op fietsafstand van de huidige ASML-campus. Vorig jaar kocht het bedrijf een halve straat in Veldhoven en gaf het miljoenen uit aan percelen op een industrieterrein naast het bestaande terrein van ASML.

ASML verwelkomt Project Beethoven, maar werkt nog aan uitbreidingsplannen

ASML heeft nog steeds de voorkeur voor groei binnen Nederland. Het bedrijf benadrukt tegenover Tweakers nogmaals dat een volledig vertrek uit Nederland niet aan de orde is. “De beslissing die we moeten nemen is niet of we blijven, maar waar we [verder] groeien”, vertelt Monique Mols, woordvoerder van ASML. De chipmachinemaker geeft daarnaast aan ‘de stappen en snelle actie’ van het demissionaire kabinet te verwelkomen. Volgens het bedrijf zullen de voornemens een goed effect hebben op het vestigingsklimaat in Nederland.

“Zoals we eerder hebben gezegd, hebben wij er de voorkeur aan om een aanzienlijk deel van onze uitbreidingsplannen in Nederland te realiseren, op voorwaarde dat de uitbreidingsplannen worden ondersteund door gunstige bedrijfsomstandigheden zoals de beschikbaarheid van hoogwaardig talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk algemeen ondernemingsklimaat”, vertelt Mols aan Tweakers.

ASML campus in Veldhoven
Bron: ASML

“Wij zijn van mening dat de gepresenteerde plannen, als ze door het parlement worden gesteund, deze omstandigheden krachtig ondersteunen, en zullen met de Nederlandse regering blijven samenwerken om de besluitvorming over onze expansie af te ronden.” Het bedrijf zegt nog geen concrete beslissingen genomen te hebben over verdere expansie. ASML is bezig met het finaliseren van de besluiten over de locaties voor toekomstige uitbreidingen, aldus Mols.

ASML is niet de enige. Afgelopen week spraken vertegenwoordigers van acht Nederlandse techbedrijven tegenover het parlement hun steun uit voor de Project Beethoven-plannen, schrijft ook persbureau Reuters. Ze klaagden onder meer over de nieuwe belastingmaatregelen, buitensporige bureaucratie, inconsistente beleidsvorming en maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van immigratie. Naast ASML, ging dat bijvoorbeeld ook om chipfabrikant NXP en machinemakers ASM International en Besi. Zij vroegen het Nederlandse parlement om Project Beethoven te steunen en zeiden dat de maatregelen breder ingezet moeten worden.

Project Beethoven is een stap in de goede richting, zoveel is duidelijk uit de reacties van ASML en andere techbedrijven. Tegelijkertijd is de kou hiermee niet uit de lucht, mede door het onzekere politieke speelveld. De tijd zal leren waar ASML groeit en of, en zo ja hoelang, Nederland het belangrijkste land blijft voor ASML.

Bannerfoto: NurPhoto / Getty Images

ASML-campus
De campus van ASML in Veldhoven. Bron: ASML

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Reacties (281)

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Leon81 5 april 2024 06:38
Ik vraag me af of het voor ASML niet veel interessanter is om dichter bij de Randstad te zitten. Dichter bij Schiphol, groter aanbod van faciliteiten en interessanter en aantrekkelijker gebied in allerlei opzichten ook voor expats.
wildhagen
@Leon815 april 2024 06:44
Wellicht, maar dichter bij de Randstad betekent ook schaarsere grond (want drukker bebouwd), die ook nog eens aanzienlijk duurder is. Het betekent ook minder beschikbare én duurdere woningen voor je werknemers.

Ook de verkeersdrukte is er groter, wat vervelend is voor je transportkosten en logistiek, en qua reistijd voor je personeel, want meer files enzo. En dan zit je nog met dingen als het energienetwerk die volgens mij in de Randstad aanzienlijk meer belast zijn dan waar men nu zit. Met alle risico's vandien voor uitbreiding in de toekomst.

Waar ASML nu zit, de bredere regio rondom Eindhoven, is Brainport, een verzameling van high-tech bedrijven die allemaal met elkaar kunnen meeliften qua ontwikkelingen.

En wat dacht je van de TU Eindhoven, toch één van de topinstituten op dit vlak in Nederland, die bijna letterlijk op loopafstand van AMSL zit?

En het is niet alsof de regio Eindhoven nu de wild, wild rimboe is waar de dichtstbijzijnde voorzieningen op minstens een afstand van een uur rijden zijn. Het is nota bene de 5e stad van Nederland.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:11]

cmegens @wildhagen5 april 2024 08:16
Niet alleen Eindhoven, maar je plukt ook vruchten over de grens. Genoeg werknemers uit België en Duitsland ook die bij ASML werken. En ja, ook België heeft zeer goede universiteiten, waardoor je een goede aanwas van hoog en divers opgeleide werknemers. Amsterdam heeft Schiphol, maar heeft ook soms last van navelstaren.
rickboy333 @wildhagen5 april 2024 09:58
Niet te vergeten dat ASML kan bouwen over de botten die Philips heeft achtergelaten.

Mensen vergeten wel eens dat hoe gigantisch het Eindhovense Philips ooit was als bedrijf, het was een van de grootste electronicabedrijven ter wereld. En Philips deed wel wat meer dan simpel radiootjes in elkaar zetten. Ook op technologisch vlak waren ze op veel vlakken marktleider. ASML zelf is ooit mede door Philips opgericht samen met ASM.

Dat betekend dat de kennis en kunde om een gigantisch technologiebedrijf te faciliteren nog steeds in Eindhoven aanwezig is. Medewerkers die door de faaldende Philips directie in de jaren 90 en 00's op straat zijn gedonderd konden bij ASML aan de slag, hetzelfde geldt voor de medewerkers van NATlab die ook door de jaren heen op straat zijn gezet. De medewerkers die te oud waren konden hun ervaring doorverkopen als consulant/adviseur. Nog bestaande instanties die Philips ooit direct of indirect heeft opgezet zoals de TU Eindhoven of de hi-tech campus gebruikt ASML nu om talent aan te trekken.

ASML gebruikt zo veel mogelijk wat Philips heeft achtergelaten en daarmee hoefde ASML niet opnieuw het wiel uit te vinden. Zoiets zouden ze nooit in de randstad voor elkaar hebben gekregen.

[Reactie gewijzigd door rickboy333 op 22 juli 2024 14:11]

Leon81 @wildhagen5 april 2024 06:51
Ja goed bedachte naam, Brainport, alleen zit in de Randstad natuurlijk een veel hogere concentratie van intellect en creativiteit (meer en diverser aanbod van universiteiten en tech/ creative startups)

Grond is wel stuk duurder maar heb niet het idee dat geld het grootste probleem voor ASML is.
mac1987 @Leon815 april 2024 09:05
Alleen hebben die doorgaans alfa (zoals Geschiedenis) of gamma (Bedrijfskunde) wetenschap gestudeerd, waar een bedrijf als ASML vooral behoefte heeft aan beta wetenschappers (zoals Natuurkunde of Wiskunde).
De UvA en VU staan nu niet echt bekend om hun natuurkundigen.
Tuxwielder @mac19875 april 2024 11:54
De UvA en VU staan nu niet echt bekend om hun natuurkundigen.
Dank, ik had wel even nodig om te kunnen lachen :-)

https://www.asml.com/en/n...itute-for-nanolithography

https://iop.uva.nl/people/permanent/staff.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Zeeman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals

Overigens zitten we in Nederland allemaal maar een paar milliseconden van elkaar af hoor...

[Reactie gewijzigd door Tuxwielder op 22 juli 2024 14:11]

mac1987 @Tuxwielder5 april 2024 12:05
Het argument was dat er een grotere poel aan "slimmere" mensen aanwezig zou zijn in de Randstad dan in de omgeving Eindhoven. Daar ben ik het niet mee eens (ook al kom ik zelf uit de Randstad en heb ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd). Hoewel er klaarblijkelijk weldegelijk aandacht is voor Natuurkunde in Amsterdam, met enkele toppers zoals door jou benoemd, is dit niet het primaire aandachtsgebied voor de universiteiten aldaar. De universiteiten met primaire focus op gamma wetenschappen blijven vooralsnog die in Delft, Enschede en Eindhoven, met daarnaast Belgische en Duitse universiteiten die tevens dichter bij Eindhoven dan Amsterdam zijn gepositioneerd.
Lang verhaal kort: de poel hoger opgeleiden in de gewenste studierichting is in de regio Amsterdam niet groter dan in de regio Eindhoven.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 14:11]

ChillinR @mac19875 april 2024 13:18
De universiteiten met primaire focus op gamma wetenschappen blijven vooralsnog die in Delft en Eindhoven
En Enschede.
mac1987 @ChillinR5 april 2024 16:35
Klopt, bedankt voor de aanvulling.
Tuxwielder @mac19875 april 2024 12:18
En natuurlijk tellen ze hier verkeerd (kannietzozijn dat Utrecht beter scoort :-) ), maar dit lijkt toch aardig randstad te suggereren:

https://edurank.org/physics/nl/
cmegens @Tuxwielder5 april 2024 16:09
En ook hier weer; het gaat niet alleen om wie het beste is, het gaat ook om hoeveelheden en aandachtsgebieden. Welke Universiteit levert dan de meeste potentiële werknemers af, dat is wat het belangrijkste is.
Tuxwielder @mac19875 april 2024 12:11
Je had ook op de eerste link geklikt? ASML kiest daar denk ik juist voor omdat de noodzakelijke fundamentele kennis daar aanwezig is. Overigens richt ik, voor een bijzaakje, de laatste tijd aardig wat HPC-systemen in voor die jongens en meisjes :-)

Maar natuurlijk maakt het niet uit waar ze zitten, in Nederland werken de meeste universiteiten gewoon samen en vullen ze elkaar redelijk aan... Dat zei ik al; we zitten maar een paar milliseconden van elkaar af...
Hagdos @mac19875 april 2024 09:22
Exact. De relevante (technische) universiteiten staan in Delft (Amsterdam is net iets dichterbij dan Eindhoven vanuit Delft), Twente (Amsterdam/Eindhoven lood om oud ijzer), Eindhoven, Leuven, Aken. Voor de laatste 3 is Eindhoven veel dichterbij.
rene2024 @Hagdos6 april 2024 11:56
Bij ASML werken niet allemaal mensen die aan de universiteit zijn afgestudeerd. Waarom denken mensen dit?
Hagdos @rene20247 april 2024 05:55
Dat denk ik niet. Technische hogescholen zijn wat beter verspreid, en het zijn wel de universitair geschoolden waar het meest behoefte/gebrek aan is bij ASML.

Er werken ook niet-technische mensen bij ASML, maar ze zullen hun locatie niet uitzoeken op een goede opleiding accountancy of HR
rene2024 @Hagdos7 april 2024 10:35
Er werken genoeg MBO/HBO geschoolden mensen bij ASML.
Hagdos @rene20247 april 2024 10:48
Dat ontken ik toch ook niet? Ik zeg alleen dat dat niet is waar locatiekeuze op gemaakt wordt, want HBO/MBO is veel meer gerspreid tov technische universiteiten.
cmegens @Hagdos5 april 2024 16:10
Veldhoven ;)
Leon81 @mac19875 april 2024 12:13
Ik kan me voorstellen dat voor een bedrijf als ASML het belangrijkste is om goed talent aan te trekken en daarom denk ik dat het ook goed is om te kijken wat studenten en expats precies zoeken.

Ook in de Randstad zit natuurlijk het een en ander aan Beta wetenschap, daar staat Delft zelfs bekend om en ook in Amsterdam is er genoeg te vinden. Daarnaast is de startup scene veel groter in de Randstad. bron: startups per gemeente

Ook het aanbod betreft culturele voorzieningen, (historisch) interessante omgevingen, creativiteit/ dynamiek etc. ook wat groter en misschien ook wel belangrijk voor ze. Geen idee maar misschien dat ASML hier vast wel een onderzoekje naar doet. Niet voor niks is AMSL aan het rondkijken naar eventueel een andere plek. Hoop dat ze in NL blijven in ieder geval.

[Reactie gewijzigd door Leon81 op 22 juli 2024 14:11]

fenrirs @Leon815 april 2024 07:05
Typisch gedachten goed van een randstedeling. Voor hightech maakt het echt niet uit of je nu rond schiphol zit en een half uur op de ring vast staat, of ff een video call doet. Met die hoge concentratie intellect lijkt het dus wel mee te vallen
kizke @fenrirs5 april 2024 08:29
Precies, en een netwerk aan toeleveranciers in de regio, inclusief kennisinstituten, goede verbinding voor vracht richting Dusseldorf/Brussel (Schiphol heeft echt niet het monopolie op luchtvaart vanuit Nederland). Natuurlijk zijn er vast ook wel slimme mensen in de randstad, maar voor technici kijkt men gewoon naar de TU's en de RUG, en natuurlijk talent uit het buitenland.
P. vd Loo @Leon815 april 2024 14:25
Grond doet er inderdaad niet toe. Onderschat het belang van cultuur ook niet. Het is zeer dynamische regio. Niet de Randstad is dan ook uitgeroepen tot slimste regio van de wereld, maar de regio Eindhoven. Er liggen dan ook meerdere universiteiten in de regio. ASML voelt zich daar als een vis in het water en toont dat ook door miljoenen te steken in het behoud van de Brabantse cultuur.

Als ze al gaan verplaatsen of uitbreiden, is het naar het zuiden, zo heeft ASML al aangegeven. Frankrijk is erg kansrijk. In het westen van Nederland heeft ASML niets te zoeken.

[Reactie gewijzigd door P. vd Loo op 22 juli 2024 14:11]

n4m3l355
@P. vd Loo5 april 2024 18:14
Grond doet er niet aan toe voor ASML lijkt me kortzichtig maar niet alleen dat, het is ook voor de werknemers aantrekkelijker om in die regio te zitten dan de randstad. Ook vermoed ik dat niet alleen de regio qua opleiding belangrijk is, maar zo ook gewoon veel mensen uit die regio zelf komen. Uiteindelijk heeft ASML die keus al lang gemaakt, hadden ze maar de randstad willen uitbreiden dat hadden ze dat wel gedaan. Ze zijn immers erg actief als bedrijf ook met de leefomgeving zelf, en de randstad trekt hun blijkbaar niet.
ctrl-tab @Leon815 april 2024 07:36
Ik geloof niet dat locatie zo belangrijk is als het gaat om intellect. Zeker nu alles dat digitaal is 75% van de tijd op afstand werkt. En ASML is 75% digitaal denk ik.

Ik werk zelf in de randstad (woon in brabant) , en 1x per dag op kantoor is prima te doen. Met dank aan COVID.

Ben het er overigens mee eens dat dit typisch gedachtengoed van een randstedeling is zoals hieronder verkondigd.
De beste techneuten heb ik ontmoet bij ASML (pre-covid) , en heb toch het gros van mijn tijd bij bedrijven uit de randstad doorgebracht (als brabander).

Vooral veel lullen en niet poetsen, dat is de grove samenvatting van mijn 20 jaar werkervaring met randstedelingen. (natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, ik zie echter wel een trend ;) )
FreezeXJ @ctrl-tab5 april 2024 11:23
1x per dag op kantoor vind ik vrij vaak nog :+ Ik zit nu op ruwweg 0.4x per dag naar kantoor, vooral omdat het voor project-werk toch heel handig is om je collegas niet altijd te hoeven bellen, maar gewoon even naar het bureau naast je te rollen.

Dat er weinig gepoetst wordt varieert gewoon per bedrijf, ik ben hele slimme, en hele domme mensen tegengekomen in de Randstad. Aangezien ik nog geen procentje van alle IT-bedrijven gezien heb blijft het een steekproef. Ik zie meer een verband met de grootte van een organisatie en de ballast die ze dan meeslepen, maar ken ASML niet goed genoeg om hun ballast-gehalte te bepalen.

In elk geval is Eindhoven nu vooral zo groot juist door Philips en spin-offs (waar ASML er 1 van is), en daarmee heeft het zijn eigen geschikte klimaat opgebouwd. Ik snap heel goed dat ze dat niet zomaar verlaten, en snap ook dat ze willen concurreren (met wie dan? :+ ).
Van de andere kant: biedt de overheid mij ook mooie bonusjes als ik het land dreig te verlaten?
Sjaak098 @Leon815 april 2024 07:55
Haha wat? Ben je wel eens voorbij de ring van Amsterdam geweest? In Eindhoven struikel je over de start ups en expats. Het bruist daar echt. Vergelijk dat eens met leiden waar ik nu woon (Randstad dus) dat voelt toch een beetje aan als vergane glorie.
socialhugo @Sjaak0988 april 2024 10:03
Ik ben het helemaal met je eens. Het is dat typisch Nederlandse gelul om te denken dat je met zijn allen op de ring A10 moet zitten. Want (is de gedachte) als je een internationaal bedrijf bent dan moet je die allure uitstralen. Wij zijn een piepklein land waar we niet gewend zijn lang te reizen. De gemiddelde zakenpartner die overkomt is gewend om minimaal 3 uur te reizen vanaf het vliegveld naar het hoofdkantoor. Je kan de gemiddelde zakenpartner van ASML met droge ogen vertellen dat Eindhoven een buitenwijk van Amsterdam is. Net zoals de meeste stranden worden verkocht aan toeristen als 'Amsterdam beach'.
Daarbij komt dat er heel veel hoog opgeleiden zijn die helemaal niet meer willen wonen in de grote steden van Nederland. Er is juist een wens om hoogopgeleid werk buiten de steden te krijgen zodat je toch uitdagend werk kan doen terwijl je niet een klein kakhuis woont.
a_rated @Leon815 april 2024 08:54
Het intellect, in mijn ervaring, is zeker significant hoger in de Brainport. Heb zelf het gevoel dat mensen uit de Randstad een groter zelfbeeld van zichzelf hebben (in de Brainport is het precies andersom en realiseren ze niet altijd hoe slim ze wel niet zijn).

Ben een randstedeling die nu 5 jaar bij ASML werkt.

[Reactie gewijzigd door a_rated op 22 juli 2024 14:11]

jantjec @Leon815 april 2024 09:09
Oja de randstad de slimste regio....?

https://businessam.be/daa...slimste-regio-van-europa/

Daar zijn ze het niet overal mee eens....
Singelaar @jantjec8 april 2024 09:06
Ja precies :) Dat dacht ik ook.

Check bijvoorbeeld: https://www.intelligentcommunity.org/eindhoven

Of: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/836735/eindhoven-slimste-regio-ter-wereld
atlaste @Leon815 april 2024 09:21
Volgens mij zit er vooral een hogere concentratie van fijnstof. Toen ik destijds kon kiezen tussen Delft, Eindhoven of Enschede, werd het Enschede omdat dat met afstand de fijnste leefomgeving was. Vakinhoudelijk zit het in alle drie de universiteiten wel goed.

Met een hoop pijn in mijn hart ben ik destijds alverwege terugverhuisd naar de randstad omdat ik destijds dacht dat daar meer werk zat. Voor mijn vrouw is dat absoluut het geval en is het lastig om werk te vinden in Twente; in mijn geval zit er werk zat in Twente en liefst zou ik daar de rest van mijn leven willen blijven. Een hoop van mijn studiegenoten hadden niet dit dilemma en wonen daar nog steeds.

Belangrijke redenen waarom ik denk dat je heel erg ongelijk hebt is omdat "natuurlijk schoon", spontane contacten met mensen en de faciliteiten die horen bij high-tech allemaal nodig zijn om tot intellect en creativiteit te komen. Natuurlijk schoon is er absoluut meer buiten de randstad; echte creativiteit in een kantooromgeving gaat gewoon lastig samen. Mensen zijn daarnaast over het algemeen simpelweg bereidwilliger om contact te leggen zonder daar iets tegenover te verwachten, wat betekent dat je meer spontane contacten hebtm ongeacht waar je bent. High tech is er ook gewoon, vaak is hiervoor simpelweg grond nodig.

Dat Phillips ooit van Eindhoven naar Amsterdam is vertrokken is volgens mij hun stomste fout ooit geweest. Voorheen realiseerden ze de ene na de andere innovatie, met spinoffs zoals ASML. Tegenwoordig doen ze leuk mee met de mediocratie.
Dekar @Leon815 april 2024 09:25
Waar haal je deze info vandaan? Een hogere concentratie intellect lijkt mij onjuist.
swoutr @Leon815 april 2024 09:40
In welk opzicht heeft Rotterdam een hogere concentratie van intellect en creativiteit dan? Met de TUe scoort Eindhoven enorm hoog op intellect en daarnaast wordt Eindhoven gezien als een enorm creatieve stad met enorm veel startups in het gebied Strijp. Ook de design academy staat hoog in het vaandel onder de creatievelingen, met "daaronder" voor MBO het Sint Lucas. Daarnaast trekt de DDW jaarlijks miljoenen bezoekers vanuit de hele wereld. Ik snap dus niet zo goed waar je reactie op gebaseerd is.
D-Ed @Leon815 april 2024 09:55
Ik moet altijd wel lachen als ik ff in ‘de Randstad’ ga stappen.. Kom ik aan de bar of toiletten ook mensen als jij tegen. Ik kom er voor de muziek maar voor intellect/gezelligheid en vriendelijkheid hoef je er niet te komen en ben ik altijd weer blij als ik in Brabant aankom ;)
peeceej @Leon815 april 2024 10:13
Dus mensen zijn wel bereid om naar de Randstad te verhuizen voor studie of werk, maar niet andersom?

Ik weet niet of je wel eens in Eindhoven komt, maar daar is in pak em beet 10 jaar tijd enorm veel veranderd. Veel internationaler en bruisender dan voorheen, en ik verwacht dat dit alleen maar verder zal toenemen. Ik woon er niet, maar door de jaren heen valt het echt op als ik er kom.
Wolfos @Leon815 april 2024 10:25
alleen zit in de Randstad natuurlijk een veel hogere concentratie van intellect en creativiteit
Huh, vrijwel de hele Nederlandse techsector zit al zo'n 100 jaar rond Eindhoven. De opleidingen en logistiek zijn er gewoon.

In mijn sector (games) is de universiteit van Breda dan weer wereldwijd bekend. Er gebeuren echt wel dingen buiten de randstad hoor :+

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:11]

Aldy @Leon815 april 2024 11:35
Zelf geef ik de voorkeur aan Groningen. Niet alleen de ruimte, maar Groningen kan heel goed zo'n high techbedrijf gebruiken. Daarnaast is een concentratie aan intellect en creativiteit (echt waar, bedoel je dit echt?) niet belangrijk, aangezien de werknemers van ASML van over de hele wereld komen. Ook qua infrastructuur zit het daar wel goed, met een Eemshaven om de hoek. En laten we de schaarse grond in de Randstad vooral gebruiken voor woningbouw.
ijdod @Aldy5 april 2024 14:32
Het grote uitdaging in Groningen is dat het een plaatselijke hoge concentratie is, en daarbuiten vrijwel niets (even gechargeerd). Dat is in bv Eindhoven echt anders.
Aldy @ijdod5 april 2024 14:42
Het grote uitdaging in Groningen is dat het een plaatselijke hoge concentratie is, en daarbuiten vrijwel niets (even gechargeerd). Dat is in bv Eindhoven echt anders.
Daar heb ik ook aan gedacht, maar dat is zowel de kracht als de zwakte. In de buurt van Eindhoven loop je snel tegen je grenzen aan. Het is er zo vol. Dat ligt natuurlijk anders in Groningen. Daar kun je je ontplooien, aan energie geen schaarste. Bedenk dat Eindhoven ook maar niet meer dan een provinciestadje was voordat meneer Philips er zijn lampenfabriek neerzette.
knirfie244 @Leon815 april 2024 13:18
Een veel hogere concentratie intellect in de Randstad?

Brainport en ELAt (Eindhoven - Leuven - Aachen triangle) komen uit meerdere internationale onderzoeken juist naar voren als de meest intelligente regios in de Wereld in de wereld...

Die paar fysici van de UVA/VU/FOM die ASML nodig heeft die forenzen wel, of werken op gewoon op de universiteit aan projecten voor ASML.

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 22 juli 2024 14:11]

Aldy @knirfie2445 april 2024 14:57
Een veel hogere concentratie intellect in de Randstad?
Vergeet de genoemde creativiteit niet. ;) En ik maar denken, waar zitten die dan.
Bux666 @Leon815 april 2024 14:45
[...] alleen zit in de Randstad natuurlijk een veel hogere concentratie van intellect en creativiteit [...]
Hahaha...de Randstedelijke arrogantie spat ervan af! Ooit verder geweest dan de file op de A10? Meer dan 40% van alle patenten in Nederland worden in de regio Eindhoven aangevraagd. Jaarlijks. Dat is praktisch de helft.
De Randstad is voornamelijk dienstverlenend, zakelijk en entertainment. Banken, verzekeraars, RTL 4, dat soort lui. Pakken op de Zuidas. In de regio Eindhoven zit, tezamen met Twente, het intellect. Vanuit Eindhoven ben je ook zo richting Aken, Düsseldorf en Leuven (imec, de wereldtop in microchiponderzoek).

[Reactie gewijzigd door Bux666 op 22 juli 2024 14:11]

DLSS @Leon815 april 2024 15:23
Volgens mij wordt juist de regio Eindhoven in verschillende rapporten regelmatig de hoogste concentratie van beta intellect toegedicht maar goed, dat is wat mij betreft veel natte vinger werk.

Los daarvan kan je als hoog betaald personeel ook veel beter wonen in de regio Eindhoven met aantrekkelijke aangrenzende gemeenten.

Ik heb toevallig een vriend die bij ASML werkt. Je ziet dat hij, en meerdere van zijn collega's er kiezen om te gaan wonen in prachtige vrijstaande huizen in bijvoorbeeld Veldhoven en Oirschot, waarbij het woon/werk verkeer nog steeds zeer aangenaam in. Een mooie vrijstaande nieuwe woning met een fijne tuin zit er in Amsterdam bijvoorbeeld niet in.

Eindhoven ligt daarnaast ook veel centraler als je kijkt naar belangrijke regio's in Duitsland en België. En zo zijn er nog tal van redenen waarom Eindhoven helemaal niet onder hoeft te doen voor de Randstad.

Sterker nog, de hele regio Noord-Brabant is economisch vrij sterk en het is allemaal net even wat ruimer opgezet. Niet iedereen heeft dezelfde smaak als het gaat om een prettige leefomgeving.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:11]

Centurion183 @Leon815 april 2024 09:06
https://www.ad.nl/binnenl...egio-ter-wereld~a8d7eb91/

De randstad is dus niet slimmer dan de regio Eindhoven. En dit betreft een grote regio, Helmond valt hier ook onder bijvoorbeeld.
De Technische Universiteit zit hier ook.
Kortom, wel een beetje kortzichtige gedachte dat de Randstad slimmer is dan alle andere regio's als je het mij vraagt.
Centurion183 @pkuppens5 april 2024 09:31
Haha, tja, Helmond. Weet je waarom Helmond een naam heeft? Werkloze mensen en mensen in de ziektewet?
In Helmond zat de Vlisco, die maken kleding voor Afrika. Veel Helmonders werkte daar, maar het was veel sjouwen met zware spullen. Hernia's en slechte ruggen kwamen er dus ook vaak voor.
Naderhand is die industrie grotendeels verdwenen en waren er veel mensen zonder werk.

Ff voor de rest, over Helmonders worden veel grapjes gemaakt betreffende werkloosheid, slechte ruggen, te lui om te werken etc.

Edit: Niet alleen de mensen zijn slim in Helmond, de huizen/wijken ook: https://brainporteindhove.../wonen-in-een-slimme-wijk
In de praktijk zijn die slimme woningen wel lelijk geworden naar mijn mening en passen ze qua stijl niet in Brandevoort.

[Reactie gewijzigd door Centurion183 op 22 juli 2024 14:11]

BobJung @wildhagen5 april 2024 09:08
ASML is niet uit die regio los te maken.
Brabanders die ineens in de randstad moeten gaan wonen, nee dat gaat echt niet gebeuren.
Een satteliet afdeling in Delft zou nog kunnen, maar het kennis bolwerk en de productie zitten in Veldhoven prima. Die opgebouwde cultuur is niet verplaatsbaar.
Als ze productie uitbreiding zouden overwegen , zijn er deel constructie elders te assembleren en te fabriceren. Dat zullen ze ongetwijfeld al doen.
Nee verwacht niet dat het bolwerk verplaatst binnen nederland, laat staan naar het buitenland.
FreezeXJ @BobJung5 april 2024 11:30
Ik zou juist wel een dependance richting Leuven ofzo verwachten, dan zit je in een ander land (jeee voordeeltjes trekken), en toch nog heel dichtbij, zodat je de uitwisseling nog wel houdt. Eventueel rond Aken zou ook prima kunnen, maar het Ruhr-gebied heeft weinig te bieden voor ASML. Er nog een vestiging in Nederland naast bouwen lijkt me zinloos, ze zitten prima daar in Eind/Veldhoven.
BobJung @FreezeXJ5 april 2024 17:40
Wij hebben speciaal een afdeling in Delft ivm aantrekken studenten. Werkt.
roelst1 @wildhagen5 april 2024 13:32
En wat dacht je van Eindhoven Airport? Het verschepen van de systemen en onderdelen is al niet goedkoop, laat staan als het via Schiphol moet gebeuren.

Het enige echte voordeel van de Randstad is de aantrekkingskracht van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor expats. Eindhoven is leuk, maar voor expats zijn de drie grote steden in de randstad toch echt interessanter. Bij een vorige werkgever hadden we extreem veel moeite om expats binnen te houden omdat het kantoor niet in Amsterdam zat en de commute van Amsterdam naar Eindhoven te lang was.
ijdod @roelst15 april 2024 14:41
Ik heb dit vaker gehoord. Het opmerkelijke is dat de Randstad en Eindhoven samen vaak kleiner is dan de alternatieven cq de stedelijke gebieden waar men niet zelden vandaan komt. Nederland is schattig klein, met overschat de afstand Amsterdam Eindhoven ook vaak.

Sowieso kan je je afvragen of, als dit de criteria zijn, het expats betreft die we 'echt' nodig hebben. :D
roelst1 @ijdod5 april 2024 14:50
Sowieso kan je je afvragen of, als dit de criteria zijn, het expats betreft die we 'echt' nodig hebben. :D
Dit zijn juist vaak de expats die op ieder moment uit tien vacatures kunnen kiezen en dus eisen kunnen stellen waar anderen slechts van dromen. Soms is het salaris zo hoog dat een paar duizend euro meer/minder in de maand het verschil niet maakt, maar wel dingen zoals de locatie en leuk werk.
Marty79 @wildhagen7 april 2024 00:29
Ik sluit mij hier volledig bij aan op de opmerking van @wildhagen , en laat duidelijk zien dat @Leon81 waarschijnlijk nog nooit in Eindhoven geweest is of blijkbaar niet weet wat er allemaal gebeurt qua Hightech ontwikkeling in de Brainport regio.
Op zijn opmerkingen dat het interessante is voor ASML dichter bij de randstad te zitten, aanvullend op de opmerking van Wildhagen, is er een uitstekende vliegveld in de buurt, waar zelfs ons eigen leger gebruik van maakt. Transport via de lucht kan prima via Eindhoven Airport.
Ook verplaatsing naar de randstad zou niks veranderen aan het vestiging klimaat in Nederland, waar o.a.
ASML over "klaagde".

Ook snapt Leon81 kennelijk niet dat ASLM voor het grootste gedeelte zelf niks produceert, ze assembleren voornamelijk, waardoor de chip machines ontstaan. 3 keer raden waar al die assemblage producten vandaan komen, just regio Brainport! Dus als je (theoretisch) ASML uit Velthoven haalt en ergens in de randstad plaats, dan creëer je een logistieke nachtmerrie, aangezien je ASML uit zijn biotoop van allerlei toeleveranciers verwijderd hebt.
En over de opmerking van "aantrekkelijker gebied in allerlei opzichten ook voor expats" vind ik bijzonder arrogant, dat alle expats alleen tevreden zouden zijn als ze bijvoorbeeld in Amsterdam zouden wonen. Alsof er niks te doen is in Eindhoven en omgeving. Door deze opmerking bevestigd mijn mening, en onderstreept ik mijn opmerking, dat Leon81 nog nooit in Eindhoven geweest is, behalve misschien met carnaval.

[Reactie gewijzigd door Marty79 op 22 juli 2024 14:11]

obimk1 @wildhagen7 april 2024 15:24
Voormalige ASML'er (wat veel mensen NIET weten)

- Elke ASML'er zorgt voor 3 tot 4 banen in de regio Eindhoven.
tweaker2010 @wildhagen7 april 2024 21:38
Wellicht, maar dichter bij de Randstad betekent ook schaarsere grond (want drukker bebouwd), die ook nog eens aanzienlijk duurder is. Het betekent ook minder beschikbare én duurdere woningen voor je werknemers.
Grond en huizen in Eindhoven zijn bizar duur juist door alle expats, denk zeker gelijkwaardig aan een stad als Rotterdam. Enkel Amsterdam is duurder.
Ook de verkeersdrukte is er groter, wat vervelend is voor je transportkosten en logistiek, en qua reistijd voor je personeel, want meer files enzo. En dan zit je nog met dingen als het energienetwerk die volgens mij in de Randstad aanzienlijk meer belast zijn dan waar men nu zit. Met alle risico's vandien voor uitbreiding in de toekomst.
Alsof dit een reden is om voor Eindhoven te kiezen? Distributiecentra staan niet in Eindhoven maar in Moerdijk bijvoorbeeld, lekker centraal en kunnen ze fijn in de file staan bij de Moerdijkbrug of ring van Antwerpen.
Waar ASML nu zit, de bredere regio rondom Eindhoven, is Brainport, een verzameling van high-tech bedrijven die allemaal met elkaar kunnen meeliften qua ontwikkelingen.
De Brainport is ontstaan dankzij ASML en Philips. Niet andersom.
Je hebt ook de TU Delft dus dat lijkt me dan bepaald geen argument om niet voor de Randstad te kiezen...
isomis @Leon815 april 2024 07:06
Die afstanden hier in Nederland zijn voor buitenlanders niks. Als wij als Nederlander al een uur in de auto zitten, zijn we helemaal kapot :)
mac1987 @isomis5 april 2024 09:11
In de Randstad kom je in een uur ook niet zo ver in de spits ;) Met een beetje geluk ben je dan net de stad in of uit.
Verder is de omgeving qua soort kennis en toeleveranciers rond Eindhoven veel geschikter voor een bedrijf als ASML. Die is rond Amsterdam meer gericht op banken en advocatenkantoren.
Llopigat
@isomis5 april 2024 08:31
Dat is ook doordat het verkeer zo zenuwslopend druk is in Nederland.
Cid Highwind @Llopigat5 april 2024 08:43
En laat dat nu net een goede reden zijn waarom je dus dergelijke bedrijven goed verspreid over het land wilt hebben, in plaats van dat ook deze sector nog eens in de Randstad zou gaan zitten :)
Llopigat
@Cid Highwind5 april 2024 08:58
Ja dat is wel waar alhoewel de ringweg Eindhoven voor mij altijd een gruwel was met zakenreizen. Weet niet hoe het nu is want ik ben gelukkig al anderhalf decennium weg.
MazeWing @Leon815 april 2024 07:07
Ik neem aan dat ASML tot in detail heeft uitgezocht waar ze het beste kunnen zitten. Ik ben blij dat zo'n groot bedrijf voor de verandering eens NIET in de randstad zit en ASML laat zien dat dit ook helemaal niet hoeft. Verplaatsing naar de Randstad zou ook gevolgen hebben voor medewerkers uit België, Duitsland en Limburg.

Puur kijkend naar de faciliteiten komen ze ook niets te kort en zorgt verplaatsing naar de Randstad alleen maar voor een drukkere infrastructuur om van A naar B te gaan. Het gemak waarmee je nu vanuit Veldhoven naar Eindhoven Airport komt is minuten werk. Dat zie ik nog niet zo snel met een Schiphol gebeuren. Ook qua verbindingen is het dankzij de A67 en vervolgens A2/N2 prima.

En als je kijkt naar voorzieningen voor expats dan komen ze volgens mij ook echt helemaal niets te kort in Eindhoven. Zoals @wildhagen al aangeeft is Eindhoven geen gehucht in de middle of nowhere. Tevens denk ik dat een gebrek aan goed opgeleide engineers een "Nederlands" probleem is en dit in de Randstad precies hetzelfde gaat zijn. Misschien zelfs nog wel erger....
Hagdos @MazeWing5 april 2024 09:24
De reden dat ze Veldhoven/Eindhoven zitten is omdat het is ontstaan vanuit Philips. En die zijn ooit in Eindhoven gaan zitten omdat daar nog weinig werkgevers waren maar wel veel (goedkope) werknemers. Dat is dus meer historisch dan dat ASML daar hard over heeft nagedacht.

In de loop der tijd is er een netwerk van ondersteunende bedrijven in de regio ontstaan, waardoor de randstad zeker niet interessanter is om te zitten voor ASML. Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf dat als volledige businessmodel heeft "Het ontwerpen en maken van verpakkingen voor machines en onderdelen voor ASML".
Tc99m @Hagdos5 april 2024 10:42
ASML heeft niet blind voor Eindhoven gekozen; door Philips zijn er door de decennia heen in Eindhoven voorzieningen ontstaan waardoor een techbedrijf goed kan floreren (ondersteunende bedrijven, maar ook infrastructuur en onderwijsinstellingen). Zoals iemand anders hier in de comments al zei: "ASML gebruikt zo veel mogelijk wat Philips heeft achter gelaten en daarmee hoefde ASML niet opnieuw het wiel uit te vinden. Zoiets zouden ze nooit in de randstad voor elkaar hebben gekregen."
ASML is ook echt niet het enige techbedrijf in Eindhoven, er zijn er meer die het juist in Eindhoven goed doen hierom.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 22 juli 2024 14:11]

Calypso @Leon815 april 2024 07:50
Om te beginnen heeft Veldhoven natuurlijk Eindhoven Airport; dichterbij een vliegveld als ze daar zitten kan ASML echt niet meer komen.

Verder moet je je niet verkijken op afstanden binnen Nederland; vanaf Eindhoven zit je in 1, 1,5 uur in Amsterdam; pak een stad als Londen, en je doet er ook bijna een uur of meer over om vanaf een vliegveld (Heathrow of Gatwick) naar de binnenstad te komen.

Zelf heb van dichtbij het beslisproces van buitenlanders mogen meemaken waarin men bekeek waar in Nederland een nieuw distributiecentrum gevestigd moest worden. Men heeft een cirkel van 1 uur vrachtwagentijd rondom Amsterdam getrokken en is toen gaan kijken. Dan zit je dus al bijna in Brabant...
Cid Highwind @Calypso5 april 2024 08:48
De gemiddelde Nederlander heeft nogal een beperkt begrip van het concept "afstand", tot het punt dat iets als ver ervaren wordt, wanneer je er de snelweg voor op moet. Dat is hetzelfde wanneer men het over "grote stad" heeft.

Zeker met de huidige thuiswerkconcepten zou je verwachten dat één of twee keer in de week ff een uurtje of anderhalf enkele rit geen probleem zou moeten zijn als het echt je goedbetaalde droombaan betreft en verhuizen geen optie is.
Neophyte808 @Leon815 april 2024 07:09
Zitten ze al sinds ze Mapper hebben overgenomen. Maar in Veldhoven zijn al investeringen gedaan om uit te breiden. Ik meen dat de locatie in Delft niet uitgebreid wordt.

Overigens verhuis je een personeelsbestand van 20000 werknemers niet zomaar mee, of dat nou naar het binnenland of buitenland is. Daarbij lijkt me de situatie rondom het woningtekort niet per se beter in de Randstad dan in Veldhoven/Eindhoven.
marcjo @Leon815 april 2024 07:33
Voor veel buitenlanders is alles in Nederland dicht bij Schiphol.
Voor ons lijkt het ver weg.
FreezeXJ @marcjo5 april 2024 11:33
Dat is het ook in uren auto-rijtijd in de spits. Dat ik 's avonds in een uurtje in Belgie of Duitsland zit wil niet zeggen dat je dat in de spits binnen 2 uur enkele reis kunt doen. Daarnaast vreet filerijden energie, vergeleken met over een lege N-weg rondcrossen.
Sissors
@Leon815 april 2024 07:42
Daarom is Philips hoofdkantoor verhuisd naar Amsterdam. Zou beter zijn. Als we kijken naar de beurskoersen doen afgestoten takken die rond Eindhoven hun hoofdkantoor hebben gehouden (NXP, ASML) het toch een stuk beter. (Oké Signify loopt het niet heel geweldig bij geloof ik).
Dekar @Sissors5 april 2024 09:32
ASML was ooit een tak van Philips. Ze zijn niet zo goed in voorspellen wat ze moeten doen met hun bedrijf.
Pep7777 @Leon815 april 2024 07:53
Ze zitten om de hoek bij Eindhoven Airport, niet geheel onhandig
tw_gotcha @Leon815 april 2024 08:50
ze zitten bijna naast een vliegveld, betere treinverbinding, het internet is overal sowieso goed, in de randstad zijn geen woningen en banen voor partners, meer files, grondprijzen (?) etc. dat is juist helemaal niet aantrekkelijk denk ik. De randstad is vooral stedelijk gebied, et is niet perse aantrekkelijker voor bedirjven.
LOTG @Leon815 april 2024 10:22
Ik ben dan geen expat maar ik zie geen voordelen aan de randstad, eigenlijk alleen maar nadelen ten opzichte van het zuiden. Het is er harstikke duur, een appartement van een paar vierkante meter kost afhankelijk van de locatie even veel of meer dan een compleet woonhuis met tuin en eigen oprit wat in de buurt van ASML te krijgen is nu.

Verder af wonen is ook geen pretje want de files zijn ook significant langer.

Volgens mij heeft ASML alles wat ze nodig hebben waar ze nu zitten. En je zit ook dicht bij Duitsland en België, dat is voor sommige ook interessant qua woonsituatie.

Ik heb nooit begrepen waarom iedereen zo graat letterlijk op elkaar wil wonen in de randstad, alles alleen maar druk en duur. Doe mij maar lekker rustig en groen.
Tc99m @Leon815 april 2024 10:47
Ik woon in de buurt van Eindhoven en heb ook een aantal expats in mijn vrienden- en kennissenkring, en die vinden het juist in Brabant fijn wonen.
De stad en regio Eindhoven is echt geen uithoek, er is het hele jaar door genoeg te beleven voor alle leeftijden, er zijn goede scholen voor de kinderen, de stad is veel internationaler geworden (dat is in ieder geval voor de expats positief ;) ) en er is i.t.t. de Randstad (vooralsnog) voldoende ruimte en rust te vinden. En als je toch naar de Randstad wilt/moet, ben je er zo, met het bijkomende voordeel dat je ook snel in Duitsland/België (en verder) zit.

Richt je niet alleen naar binnen, maar kijk ook af en toe naar buiten. ;)
ovm @Leon815 april 2024 11:28
Ik vind dat je de regio Eindhoven hier echt tekort doet. Niet alles wat in de Randstad zit is per definitie beter hoor. Regio Eindhoven is niet voor niets een aantal jaar geleden uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Je hebt er veel High-bedrijven zitten, de TU zit er. Een vliegveld. Vlakbij de grens van Duitsland en België.
Autisme_tech @Leon815 april 2024 11:55
Waarom niet bij Eindhoven? Daar hebben ze ook een vliegveld en is de grond goedkoper als in de randstad
HollovVpo1nt @Leon815 april 2024 12:17
Ik denk eerder dichter tegen de Duitse grens aan: meer betaalbare woningen, meer ruimte, dichterbij luchthaven Düsseldorf, dichterbij de vele toeleveranciers uit Duitsland.
Kubrix @Leon815 april 2024 13:08
Ach ja, nu zitten ze dichtbij Eindhoven Airport, en wat is er precies zo interessant en aantrekkelijk aan de Randstad?
knirfie244 @Leon815 april 2024 13:09
Hoezo een groter aanbod van facilitieiten? Er zitten talloze toeleveranciers in de regio Eindhoven, zowel qua kennis als qua productie. Brainport is binnen Nederland gewoon de geschikste regio voor ASML met toegang tot high-tech toeleveranciers en universiteiten.

Daarnaast geven veel expats die bij ASML of ergens anders in Eindhoven werken heel weinig om Amsterdam. En dat uurtje extra reistijd naar Schiphol maakt ook weinig uit voor die ene keer per jaar dat ze familie bezoeken in thuisland. Als ze al van buiten Europa komen, want Europese expats zitten in Eindhoven waarschijnlijk beter met Eindhoven Airport.

Daarnaast heeft het ook vele nadelen: Duurdere en schaarsere grond, hogere lonen, duurdere woningen.

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 22 juli 2024 14:11]

P. vd Loo @Leon815 april 2024 14:16
Dat is niet het geval. ASML kan alleen niet opereren. Het is afhankelijk van honderden bedrijven in de directe omgeving. ASML is niet voor niets op die plaats ontstaan. Het is het Silicon Valley van Europa. Dan heb je in de Randstad natuurlijk niets te zoeken. Een luchthaven, die nog verder kan groeien, ligt om de hoek. Dan laat ik de TU Eindhoven nog buiten beschouwing. Er is enorme kruisbestuiving tussen ASML en de TU. Het economisch zwaartepunt van Europa, met zijn Ruhrgebied ligt dan ook tegen de grenzen van Brabant, België en Duitsland. Naar de Randstad vertrekken komt niet eens bij ASML op.

[Reactie gewijzigd door P. vd Loo op 22 juli 2024 14:11]

Slijpschuiver @Leon815 april 2024 16:35
Ik denk niet dat je de streek rond Eindhoven goed kent. Dan zou je wel anders praten.
kabelmannetje @Leon815 april 2024 17:25
Eindhoven-Randstad is al vlakbij. Kan je aangeven wat het voordeel is van het verhuizen van enorme high tech labs enkele tientallen kilometers verderop? En dat alles zonder verstoring van de werkzaamheden. Al die mensen die ineens veel verder van hun werk moeten wonen en daar geen lokaal huisvesting kunnen vinden?
Bruin Poeper @Leon815 april 2024 15:14
Dat zou een heel domme beslissing zijn, want de randstad ligt diep onder de zeespiegel.
Je moet er niet aan denken dat al het intellect verzuipt als het water komt, nog afgezien van de materiële waterschade.
Betekent het einde van de wereldwijde chipindustrie...

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 14:11]

noway @Leon815 april 2024 18:16
Eindhoven heeft ook een airport
Littlemarc @Leon816 april 2024 12:56
Als je aan regio optimalisatie wil doen zou je de hele ASML toko moeten verhuizen naar Silicon Valley. Laten we zien.

- Zeer veel en erg goed opgeleid personeel aanwezig wegens de aanwezigheid van de absolute top universiteiten ter wereld.
- Zeer voordelige arbeidswetgeving (arbeidstijdenwet, ziekteverzuim wetgeving, ontslag wetgeving) waardoor je makkelijk kan schakelen bij toenemende en afnemende vraag.
- Je kan absolute toppers over de wereld trekken en ze alleen equity pay te geven boven minimumloon. Dit is in Nederland haast onmogelijk omdat er direct loonbelasting over wordt geheven en als je 90% van je loon in opties krijgt heb je soms het geld niet om de fiscus af te rekenen want dat moet met eigen middelen worden gedaan.
- Een Biden regering die 240 miljard aan subsidies heeft toegezegd aan deze sector.
- Een feast/famine mentaliteit waardoor mensen geregeld 70-80 uur op kantoor willen werken.

Je moet wel je hele supply chain opzetten, rekening houden met een gigantisch verloop van personeel wat je kennis positie behoorlijk kan beschadigen.

Ik snap wel dat ASML aan het rondkijken is en Frankrijk is misschien niet de beste optie maar moeten ze naar Amerika.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 22 juli 2024 14:11]

Conrado @Leon816 april 2024 22:52
Ach gut, want de Randstad is beter dan Eindhoven? Wen maar vast aan het idee dat de techindustrie de Randstad niet nodig heeft :)
Omnicron1 @Leon817 april 2024 16:12
Asteblief niet!
Laatste wat ik wil is elke dag naar die regio heen en weer kachelen..
En ik hoef nog maar 5 jaar
ABD @Leon815 april 2024 10:59
ASML hoeft helemaal niet dichterbij de Randstad te komen liggen, het ligt al dichtbij, we moeten het fileprobleem oplossen en dat kan deels opgelost worden door woon-werkverkeer te verbeteren.

Ik sprak een tijd terug met iemand van TNO - we hadden over de woningnood, dat hier ook mee te maken heeft - die vertelde dat als we hoge snelheidstreinen zouden aanleggen zonder tussenliggende stations, zodat je (ruiim)binnen een half uur van bv Utrecht naar zeg Doetinchem of Almelo zou kunnen reizen. Dit zou los van het huidige spoortraject moeten komen, dus je kunt ook bv een andere soort vervoersmiddel en spoor kiezen(hoewel een hyperloop het niet zal worden ') ). In forensensteden als Doetinchem of Almelo maak je een hub, en dan kunnen mensen daar in de buurt gaan wonen en kunnen ze in een uur op hun werk in Utrecht of Amsterdam zijn. Mensen die bv een gezinnetje willen beginnen, zouden daar zo naartoe gaan, zeker omdat je in de regio een ruime eengezinswoning met tuin kan kopen voor de prijs van een studio in de Pijp in Amsterdam. Je zou ook twee lijnen naar Zeeland en Brabant kunnen aanleggen

Zon hogesnelheidslijn is een megaproject en ontzettend duur, maar het lijkt mij nodig, want de Randstad is op allerlei gebieden verzadigd. Dit zou ook de infrastructuur en de reis van Schiphol naar Veldhoven bevorderen. Als het goed uitpakt, heb je misschien een commercieel aantrekkelijk product dat je aan het buitenland kan verkopen(?)

Voor 'corona' kon 90 miljard uitgetrokken worden, dus waarom kan er geen pot geld vrijgemaakt worden voor infrastructuur en woningbouw(sociale huur), en de daaraan gekoppelde WKOs, die schijnbaar te duur zijn voor de Essents en Vattenvals van deze wereld.

Ik denk dat als je multinationals mee laat denken, ze bereid zijn om mee te denken hoe dat gefinancieerd kan worden met belastingmaatregelen.

Het probleem zit hem in de rechtse partijen, die klein en protectionistisch denken , en dus bij het volk, dat daar steeds vaker op stemt. Die moet progressief links gaat stemmen, want alleen die partijen gaan dergelijke mega-overheidsprojecten starten.

Overigens zou het geld wat Rutte tijdens de financiele crisis ruim 10 jaar geleden uit de woningbouwverenigingen heeft getrokken weer teruggestort worden, want die moeten huurwoningen gaan bouwen zonder woningen te hoeven verkopen. Woningnood komt deels door speculatie. Wonen is sowieso te duur, vandaar het enorme tekort aan sociale woningen en andere betaalbare woningen. Los van het feit dat bouwen te duur is, waardoor investeerders niet zullen gaan bouwen.

De Overheid moet snel zwaar gaan investeren, anders blijft het volk ontevreden en stemt het steeds conservatiever komen we in een neerwaardse spiraal terecht waar we nooit meer uitkomen. Wat dat betreft hoop ik dat de formatie snel ontspoort.

Voor de duidelijkheid, ik denk dat Nederlanders zich niet meer druk zullen maken over migranten, en het belastingvoordeel dat expats hebben, een belastingvoordeel dat per 1 januari 2024 enorm is versoberd, als ze gelukkiger zijn. Dat bewerkstellig je door de woningnood op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. Met dat laatste bedoel ik het spreiden van autochtonen, waardoor de mierenhoop die de Randstad geworden is kleiner wordt.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 14:11]

Typhone @ABD6 april 2024 23:12
Dat TNO betoog gaat niks doen met die hoge snelheidslijnen. Zodra dat er is wordt het rustiger op de wegen (in theorie) en duiken de mensen daarna weer de auto in want gemak en minder belasting én de snelweg is dan toch vrij. Daar is ook reeds onderzoek naar geweest.
ABD @Shaffy5 april 2024 20:08
JIj bent precies de doelgroep die mijn betoog zou moeten lezen, alleen focus jij je op de verkeerde details. Criminaliteit was er 40 jaar geleden en eerder ook, en als je opsporing verzocht programmas in welk ander land ter wereld dan ook waar er enorme inkomensongelijkheid is, aanzet, zie je dergelijke kleine criminaliteit. Een mens die weinig heeft, laat staan een toekomst, gaat dingen doen die niet mogen, dat is van alle tijden. Dit is de aard van het beestje, dat heeft niets met afkomst te maken. Waar jij op focust is het klein denken waar ik het over heb en waar we als natie aan onderdoor zullen gaan, als we het tij niet kunnen keren.

Wat denk je wat er gebeurt met ons lands als bijna iedereen weer kan wonen en werken, en we bijna allemaal, welke groep je ook toebehoord, een toekomst hebt en huisje boompje kunnen nastreven? Werk is er genoeg door de groei van de economie en de vergrijzing, nu nog betaalbaar wonen en ruimte om je heen.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 14:11]

biomechanical 5 april 2024 11:33
Ondanks dat het belangrijk voor Nederland is dat dit soort bedrijven in Nederland blijven en doorgroeien, voelt het voor mij als een verkapte dwang om zoveel aan de bedrijven te moeten geven zodat ze niet weggaan.

Het voelt als een bedreiging, een "blackmail".
Geeft mijn bedrijf €xxx en ik zal in uw land blijven, zoniet dan ga ik ergens anders heen , wetende dat men overstag moet gaan.

Nogmaals, bedrijven zoals ASML zijn goed voor Nederland en de Nederlandse economie, maar zou een bedrijf niet dit soort "blackmail" Zou (moeten) uitoefenen en zelf het benodigde geld (kan) begroten, dan zou al die miljarden gebruikt kunnen worden om de rest van de problemen in Nederland aangepakt kunnen worden.

Nu ben ik geen econoom en ik weet niet hoe het allemaal financieel geregeld is in dit soort bedrijven.
Het voelt alleen "oneerlijk", vooral als je bedenkt hoeveel huurhuizen er voor dit soort bedragen gebouwd kunnen worden of hoeveel agenten er extra op straat kunnen komen ipv boa's.
WoutervOorschot @biomechanical5 april 2024 12:12
Al dit geld gaat puur naar faciliteiten in de regio. Meer onderwijs, meer woningen, betere bereikbaarheid. Van dit geld kunnen juist woningen betaalbaar blijven in een erg gewilde groeiende regio. Daarnaast trekt betere bereikbaarheid van Eindhoven de hele regio mee waardoor ook omliggende dorpen en steden aantrekkelijker kunnen worden.

Als de chipsector ('brainport') zou vertrekken of zou krimpen in Eindhoven zou de stad wellicht goedkoper worden, maar ook leegstromen. Dan krijg je het tegenovergestelde effect, waar in bijvoorbeeld Zeeland en Groningen vaak problemen mee zijn, bedrijven en mensen vertrekken waardoor er minder geld is voor publieke verzieningen waardoor juist alles verder versobert.

Als dit geld direct naar ASML zou gaan zou ik het met je eens zijn.
rene2024 @biomechanical5 april 2024 14:51
Bedrijven als ASML zijn alles behalve goed oor de Nederlandse economie. Ze betalen bijna geen winst belasting. Sinds 2022 betalen ze net 15%. De jaren er voor was dit 1% tot 6%. Ook ontvangt ASML 1 miljard innovatie subsidie uit de innovatie box.

Expats krijgen 30% korting op de inkomsten belasting. Twee derde van de werknemers van ASML komt an buiten Nederland. Dus die krijgen allemaal 30% korting op de inkomsten belasting. Dus dit levert de schatkist minder op dan Nederlanders.

ASML is een subsidie spons. In het verleden hebben ze miljarden ontvangen van de Nederlandse staat. Ook via Phillips.
Sissors
@rene20245 april 2024 18:30
Ik ben het ermee oneens dat ze niet goed zijn voor de Nederlandse economie, ze dragen alsnog een hele hoop bij, en ook indirect zorgen ze voor veel meer soft power voor Nederland.

De andere kant is: de 30% regeling is niet 30% korting op je belasting, het is over de eerste 30% van je salaris geen belasting betalen. En door progressieve inkomensbelasting, zorgt dat voor significant meer dan 30% minder belasting die je betaald. Hoeveel hangt af van je totale salaris, maar dat is al snel >40%.

Weer een andere kant: Zeker niet al die expats vallen onder de 30% regeling. Ondanks wat regelmatig geclaimd wordt, is het al wel afgebouwd, en dus na 5 jaar raak je het kwijt. En zat expats zitten hier langer dan 5 jaar. Daarnaast geld het niet als je hier gestudeerd hebt. Dus alle buitenlandse master studenten die hier blijven hangen, vallen niet onder de 30% regeling.
rene2024 @Sissors6 april 2024 10:19
Een groot gedeelte van de expats valt wel degelijk onder de 30% regeling. Het enige criterium is dat je verder dan 150km van de grens vandaan komt.
Sissors
@rene20246 april 2024 11:03
En minder dan 5 jaar hier gewerkt hebt, en niet hier gestudeerd hebt. Alsnog zijn het er heel veel, en zoals ik al schreef, dat betekend dat je belasting korting nog veel hoger dan 30% is. Maar er zijn nog wel meer eisen dan alleen de 150km van de grens.
rene2024 @Sissors6 april 2024 11:08
Er zijn niet meer eisen dan het salaris criterium en de 150km an de grens.
Sissors
@rene20246 april 2024 11:16
Dat is simpelweg niet waar, zie: https://www.rijksoverheid...l-buitenlandse-werknemers

En nu sowieso versoberd sinds 1 januari, maar daarvoor ook al:
Sinds 1 januari 2024 krijgen expats die voldoen aan de voorwaarden:

de eerste 20 maanden 30% belastingvrij;
de daaropvolgende 20 maanden 20% belastingvrij;
de laatste 20 maanden 10% belastingvrij.
Tot eind 2023 kregen hoogopgeleide buitenlandse werknemers 5 jaar lang 30% van hun jaarsalaris belastingvrij.

Werknemers die in 2023 gebruikmaakten van de regeling, krijgen 5 jaar de belastingvrije vergoeding van 30%.
Er is een 5 jaar limiet, dus dat is een extra eis. Ook moet je een in het buitenland geworven werknemer zijn, als je dus hier je (technische) master hebt gedaan, en daarna bij een Nederlands bedrijf wordt aangenomen, ben je niet in het buitenland geworven, zie: https://www.belastingdien...nitie_ingekomen_werknemer. (Aparte resultaat is dat niet technische master studenten wel onder de 30% regeling vallen, want die duur maar één jaar).
rene2024 @Sissors6 april 2024 11:22
Welke eisen zijn er dan nog meer, volgens jou, dan het salaris criterium en 150 km an de grens? Op specifieke deskundigheid wordt niet gekeken/gecontroleerd. Dat criterium is niet van toepassing.

Daarnaast heb je het over de 30% regeling zelf. Ik heb het over wanneer je deze regeling kunt krijgen wanneer je naar Nederland komt. Ik weet dat deze regeling oor 5 Jaar geldig is.

[Reactie gewijzigd door rene2024 op 22 juli 2024 14:11]

Sissors
@rene20246 april 2024 13:44
Welke eisen zijn er dan nog meer, volgens jou,
Kom op zeg. Ik heb dit nu al 3x op een rij gepost, en je blijft het gewoon negeren. Wat wil je nu? De eis is dat je hem niet meer dan 5 jaar gebruikt (en ja, je schrijft nu op het eind dat je dat al weet, maar toch blijf je claimen dat omdat enige criterium is op 150km afstand te wonen oorspronkelijk, dat een groot gedeelte van de expats eronder valt. Maar alle expats die hier langer dan 5 jaar zijn vallen er niet onder. En zoals ik nu ook al meerdere keren heb geschreven, iedereen die hier een technische master heeft gedaan valt er ook niet onder. Je moet in het buitenland geworven zijn.

Waarbij nogmaals, ik ben nog steeds tegen hoe de 30% regeling was. De nieuwe versie vind ik al een stuk redelijker, omdat de belasting afdracht van expats meer dan 40% lager daarmee is dan Nederlanders, wat gewoon oneerlijke concurrentie is (plus ik geloof er weinig van dat we daardoor zoveel meer expats krijgen dat het bijna de helft minder belasting afdracht compenseert). Maar een flink gedeelte van de expats bij bijvoorbeeld ASML valt er ook niet onder. Omdat ze hier al te lang zijn, of omdat ze hier gestudeerd hebben.
rene2024 @Sissors7 april 2024 10:27
Ik heb het er over wanneer je aanspraak kunt maken op de expat regeling. Niet dat de expat regeling 5 jaar geldig is. Het is nogal wiedes dat je er daarna geen aanspraak meer op kunt maken. Maar daar heb ik het ook helemaal niet over.
Om voor het eerst aanspraak te maken op de regeling is alleen het salaris en de afstand tot de grens bepalend. Voor de rest niets.
Sissors
@rene20247 april 2024 11:03
Dus je stelt dat de overheid liegt op hun eigen website over dat je geworven in het buitenland moet zijn? https://www.belastingdien...nitie_ingekomen_werknemer
rene2024 @Sissors7 april 2024 11:04
Wat begrijp je niet van 150 km van de grens ?
Sissors
@rene20247 april 2024 11:06
Er is een verschil tussen waar je vandaan komt en waar je geworven bent. Anders hadden ze dat niet expliciet in de wet gezet.

Punt blijft, heel veel expats vallen niet (meer) onder de 30% regeling, en hij is (gelukkig) flink afgebouwd in de loop der jaren.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 14:11]

MarvinJames @Sissors5 april 2024 23:06
Mja, weet je, dit was laatste ergens op tv in een nieuwsprogramma. Dan heb je twee werknemers, zelfde opleidingsniveau en kwaliteiten. De een uit Nederland, de ander een expat. Die verdienden bruto in principe hetzelfde, maar voor de expat werd z'n huis betaald en hij kreeg die dikke korting op z'n belasting. Puntje bij paaltje verdiende de expat €2.000 netto meer per maand dan de persoon uit Nederland. Dat gaat mij wel heel erg ver.
K0L3N @MarvinJames6 april 2024 03:57
Tja, als jij goed genoeg bent dat de baas je huisvesting voor je gaat betalen dan valt een flink stuk van die 2k ook weer weg. Dat ze het op die manier moeten doen omdat er niet genoeg mensen zijn die voldoen hier zorgt er dus voor dat Nederland deze grote investeringen moet doen.
garogum @rene20246 april 2024 11:56
Welke bedrijven zijn wel goed voor de Nederlandse economie?
rene2024 @garogum7 april 2024 10:29
Bedrijven die winstbelasting betalen en gelijke inkomstenbelasting voor alle werknemers. Maar de inkomstenbelasting betaald de werknemer niet het bedrijf.
Conrado @rene20246 april 2024 22:53
O ja, vertel eens :)
Overigens heeft NL aan de ontwikkeling van deze expats nul bijgedragen.
herpiederpienow 5 april 2024 08:54
Dat de nationale overheid geld uitgeeft aan infrastructurele projecten en educatieve mogelijkheden is tot daar aan toe, maar dat ASML verwacht nationaal beleid op het gebied van belastingen te beïnvloeden is mijns inziens uiterlijk misselijkmakend. Begrijp me niet verkeerd. ASML is een commercieel bedrijf met slechts één primair doel en dat is zo veel mogelijk geld verdienen voor hun aandeelhouders. Als politieke beïnvloeding daaraan bij kan dragen zullen ze het niet laten, maar dat betekent nog niet dat ze daarin enigszins effectief behoren te zijn.

Bedrijven als ASML betalen al amper belasting en als een groot deel van hun medewerkers ook nog eens beperkt belasting hoeven te betalen dan moet je je serieus afvragen wat nu de meerwaarde is van hen aanwezigheid in Nederland. Tuurlijk, nog steeds brengt hun aanwezigheid een flinke duit aan belastinginkomsten op, maar hoe terecht of eerlijk is dit ten opzichte van andere arbeiders of zelfs bedrijven die meer betalen? Dit heeft ook effect op de kwaliteit van leven van je inwoners. Daar dient men ook rekening mee te houden.

Het wordt tijd dat Nederland zich meer in gaat zetten voor het gelijk trekken van internationale belastingregels zodat het op dat vlak minder uitmaakt waar bedrijven zich lokaliseren. Alle statistieken laten zien dat bedrijven en hun aandeelhouders relatief steeds minder en minder belasting betalen en de rest steeds meer. Als je echter kijkt naar de maatschappelijke bijdrage van inkomsten uit vermogen en inkomsten uit arbeid, dan is de maatschappelijke bijdrage uit arbeid véél hoger, maar betaald die meer belasting. Dat is letterlijk krankzinnig te noemen, een grandioze design fout.

Ook zijn er regels nodig die de lobby capaciteit van dergelijke bedrijven aan banden leggen. Met dergelijke effectieve beïnvloeden is het ook compleet onverantwoord dat mensen die beslissen over hun rechten en plichten vervolgens ook nog eens voor dat soort partijen kan gaan werken. Dit zou absoluut niet mogelijk moeten zijn. Daar zijn de persoonlijke belangen veelste groot voor. Politici dienen het algemeen belang van de burgers te dienen, niet het belang van de aandeelhouders van een commercieel bedrijf in de hoop voor een leuk baantje later.

Hoe dan ook, als de overheid van mening is dat een bedrijf als ASML zo belangrijk is dat het absoluut niet mag vertrekken of bereid is belasting regels aan te passen om te voorkomen dat het elders gaat groeien moet men gewoon een belang nemen in ASML net als men bijvoorbeeld bij KLM heeft gedaan.
cold_as_ijs @herpiederpienow5 april 2024 10:11
Even goed om te kwantificeren, want weinig is anders niks meer dan een hyperbool. ASML betaalde afgelopen jaar 1 miljard aan winstbelasting(15% vd winst). De verwachting is dat dit in 2030 gaat groeien naar 1.5 Miljard. 4 Miljard werd afgelopen jaar geïnvesteerd in R&D en 15,5 miljard in sourcing (40% daarvan in NL). Er werken direct in NL bij ASML 20000 werknemers en nog eens 100 000 in de toeleverende bedrijven. Punt is vooral dat de maak industrie heel veel toevoegt aan de Nederlandse economie, het is niet zo maar een brievenbus firma dat met royalties schuift en dus letterlijk zo goed als geen belasting (1%) betaald en verder heel weinig toevoegt aan de NL economie.

Natuurlijk moeten we een discussie voeren over de internationale belastingregels en het gelobby van grote bedrijven. Maar politici moeten rond deze kwestie ook de hand in eigen boezem steken en stil staan dat bedrijven verwachten van de overheid langjarig beleid voert zodat de bedrijven hier ook rekening mee kunnen houden in hun investeringen. De expatregeling om maar als voorbeeld te noemen, die werd om 3 uur 's nachts ineens in een debat naar voren gehaald en meteen over gestemd zonder vooraankondiging. Voor een bedrijf dat een omzetsgroei verwacht van 13 miljard de komende 6 jaar, betekend het simpelweg wel ervan uit moet kunnen gaan dat je het personeel moet kunnen aannemen om die groei te kunnen halen. En dit gaat dan ook verder dan ASML alleen, ook geld dit voor de toeleveranciers.

Zelf ben ik iemand uit die regio en ben heel blij dat er nu eindelijk eens serieus gekeken wordt door Den Haag naar deze regio. Het is een economisch heel belangrijke regio voor NL, vooral omdat er ook veel maak industrie zit. Maar het voelt alsof de meeste politici niet realiseren dat NL groter is dan de randstad.
herpiederpienow @cold_as_ijs5 april 2024 14:22
Die brievenbusfirmas zijn inderdaad veel erger. Die voegen al helemaal bedroevend weinig bij aan de maatschappij. ASML produceert tenminste nog iets bruikbaars wat de maatschappij als geheel (hopen we) ten goede komt.

Alleen dat bedrag van 1 miljard, ervanuit gaande dat dat klopt is natuurlijk niet bepaald veel als je het vergelijkt met de belastingdruk op arbeid. Daar gaat het over veel hogere percentages dan 15%. Dat de overheid nu 2,5 miljard gaat investeren wat toch wel een beetje gebeurt onder druk van ASML betekent dat ze dus 2 jaar effectief weinig opbrengen. Natuurlijk krijgen we daar ook iets voor terug, maar de enige reden dat dit kan is doordat ASML een krachtige lobby campagne kunnen organiseren. Dat krijg je als normale burger/werknemer niet voor elkaar. Die zouden 15% belasting ook wel zien zitten.

Maar inderdaad, idealiter worden dit soort belastingregels internationaal en ordentelijk geregeld. Belasting ontwijking voor dergelijke grote internationaal opererende bedrijven is gewoon weg te makkelijk en nationale overheden worden simpelweg tegen elkaar uitgespeeld. Mijns inziens is dat gewoon onwenselijk.
sympa @herpiederpienow5 april 2024 15:04
De mensen die in Nederland bij ASML werken - zo'n 20.000 - verdienen bij elkaar ongeveer 2 miljard euro per jaar.
Dat betekent vele honderden miljoenen aan inkomstenbelasting, en daar komen dan hun uitgaven in onze economie ook nog bij. Begint bij BTW...
cold_as_ijs @herpiederpienow5 april 2024 16:10
die investering is natuurlijk niet iets voor de komende 2 jaar, dit zijn langjarige investeringen, dus die investeringen komen dubbel en dwars weer terug in winstbelasting maar ook deels via investeringen in nieuwe bebouwing etc.. Beetje weg aanleggen kan zo 10 jaar duren (sommige wegen wel 40 jaar). En hoewel het heel wrang smaakt vanwege de lobby van een grote multinational vind ik wat er opgetuigd wordt toch maatschappelijk relevante zaken. Het gaat dus niet in belastingverlaging, voorbeeld was natuurlijk de afschaffing van de dividendbelasting (looking at you Unilever). Het gaat volledig naar scholing, wegenbouw en woningbouw, allemaal zaken die een overheid dient te organiseren en die ten goede komen aan ons allen. En ja je kan je afvragen waarom regio Eindhoven moet worden voorgetrokken ;).

Om het ook nog in perspectief te plaatsen. Dat dreigement is mogelijk een overdrijving, maar er wordt heel veel aan ASML getrokken door verschillende landen. Ambassadeurs komen letterlijk met bidbooks op bezoek om dit bedrijf over te halen te investeren in hun land. Als je dit uitzet tegen Nederland die in korte tijd onaangekondigd het investeringsklimaat heel hard verslechterd. En dan is niet het grootste probleem dat dit an sich gebeurd, maar wel dat het even tussen de soep en de aardappelen wordt gedaan zonder aankondiging. Bedrijven gaan zich dan wel de vraag stellen.
herpiederpienow @cold_as_ijs6 april 2024 00:02
Nee, dat klopt, maar het zet dat narratief van we betalen als bedrijfsleven veel belasting wel een beetje in perspectief. Als je naar de begroting kijkt dan wordt veruit de meeste belasting betaalt door de normale burger/consument en dus niet door het bedrijfsleven.
rare-Quark @herpiederpienow5 april 2024 12:10
Interessante visie. Nederland is het meest succesvol in het lokken van brievenbusfirma’s die niks anders doen dan geld in onze schatkist stoppen zodat ze het in hun eigen land niet hoeven te doen.

Zodra je dit stop zet, krijg je minder inkomsten en mag je flink bezuinigen op je voorzieningen. In het buitenland zullen ze je oproep met open armen verwelkomen.

Het klopt uiteraard wel dat personen veel zwaarder belast worden dan bedrijven. De reden daarvoor is simpele onderhandeling. Een bedrijf wil winst maken en is minder gehecht aan een plek. De burger verhuist een stuk moeilijker naar buurlanden als de belastingen/voorzieningen niet bevalt. De politiek speelt hierop in door bedrijven minder te belasten dan het naaste buurland. De vraag is ook hoe erg is deze disbalans? De werknemer gaat vanzelf meer loon vragen bij hogere belastingen als deze er niet van kan leven en de extra omzet die bedrijven brengen door zich bij jou te vestigen zorgt er indirect via de werknemers voor dat zij hun spullen op de wereld goedkoper kunnen krijgen. Het gaat allemaal om de balans. ‘Eerlijkheid’ gaat het totaal niet om. Je kan uiteraard met zoveel mogelijk landen afspraken maken over de belasting, maar dat is erg lastig (zelfde met klimaatafspraken) en de vraag is of je in de praktijk iets verandert. Het enige dat ik zie is juist een eerlijker speelveld tussen bedrijven afhankelijk van locatie, maar ik vrees juist dat Nederland hierin op verliest.

Zelfde geld overigens voor belasting op kapitaal (laag) en arbeid (hoog). Ik denk dat dit wel schade doet aan de welvaart, maar het is extreem lastig te corrigeren. Je kan makkelijker rijk worden door te investeren dan door met arbeid fysieke goederen en diensten te ontwikkelen of leveren. Terwijl de welvaart veel meer baat heeft bij slimme koppen in de maakindustrie welke echt bijdraagt aan de welvaart. Piketty heeft een punt.
herpiederpienow @rare-Quark5 april 2024 14:33
Ik bekijk dit soort zaken toch vooral op grotere schaal en ben er van overtuigd dat we collectief als mensheid simpelweg niet gebaat zijn bij de huidige gang van zaken waarbij de welvaart die we uiteindelijk met zijn allen creëren vooral wegvloeit naar een relatief kleine groep. Vooral ook omdat we weten dat er overduidelijk sprake is van diminishing returns op het vergaren van meer geld ten opzichte van de ervaren kwaliteit van leven. Dergelijke verhoudingen zijn in mijn ogen zwaar achterhaald en brengt de maatschappij onnodig schade aan. Bovendien werken we er onze leefomgeving mee naar de gallemiezen.

Dat het allemaal lastig is om te veranderen is mijns inziens ook complete onzin. Dat we het niet van de één op andere dag kunnen veranderen zonder onnodige chaos te creëren lijkt mij wel duidelijk, maar de gehele economie is een menselijke constructie. We kunnen het vormgeven met de verhoudingen die we zelf willen. Er is geen natuurwet die ons daarvan weerhoudt. Zwichten voor de dreiging van het grootkapitaal is ik mijn ogen ook niet meer dan een teken van zwakte en opportunisme van onze zogenaamde democratische vertegenwoordigers.
rare-Quark @herpiederpienow5 april 2024 16:19
Eens dat het kapitalisme in dienst moet staan van een welvarende en ultimo gelukkige samenleving. Het is een noodzakelijk kwaad.

Het interessante is dat de scheve verdeling heel lastig blijkt uit te drukken in de cijfers. Nederland is nog nooit zo gelukkig geweest, ondanks eg een gezondheidszorg die m.i. stuk is. Het nieuws is dan vaak ook geen goede representatie van wat er echt speelt. Desalniettemin bekruipt mij het gevoel van een scheve verdeling ook. Zeker gezien het gedrag van sommige miljardairs.

Ik ben echter wel blij als politici iets minder idealistisch en wat pragmatischer omgaan op het wereldtoneel. Op land-niveau heb je simpelweg de invloed niet om dit te veranderen en berokken je vooral schade aan je welvaart/geluk. Dat heeft alles met realisme te maken, niks met zwakte en ook dat is een noodzakelijk kwaad.
herpiederpienow @rare-Quark6 april 2024 00:26
Die onderzoekcijfers over iets subjectief als ervaren geluk kan ik eerlijk gezegd niet echt serieus nemen. Ik denk dat zoiets voor een héél groot gedeelte ook cultureel bepaald wordt. Er heerst een taboe op het uitspreken dat je ongelukkig bent. Hoe dat zit in andere landen durf ik niet te zeggen, maar hier in Nederland is de feedback op uitingen van ongeluk overwegend negatief in veruit de meeste kringen. Ik denk dat dit culturele effect onderzoek naar geluks ervaring héél lastig maakt. Ik zou meer vertrouwen hebben in hormonale onderzoeken. Misschien zijn die er wel, maar daar ben ik niet van op de hoogte.

Maar ik ben het met je eens dat we niets hebben aan populistische praat, maar meer aan pragmatische daden. Misschien heb ik te hoge verwachtingen van onze volksvertegenwoordigers, maar ik ben het eens met het principe dat bezitten van macht gepaard hoort te gaan met nemen van verantwoordelijkheid. Dat zie ik helaas niet terug in hun daden, maar dat komt ook voor een groot gedeelte door ons collectieve stemgedrag waarbij grote groepen mensen direct tegen hun eigen belang in stemmen.
rare-Quark 5 april 2024 06:42
En ondertussen heeft de rest van de wereld ook geluisterd en is de VS al aan het azen op ASML, welke zij van groot strategisch belang vinden. Minder handelsrestricties met China, visa voordelen voor expats en toegang tot de universiteit zijn al geboden. Project ‘roll over Beethoven’ is inmiddels al volop aan de gang. De grootste investeerders zijn Amerikaans en zullen druk uitoefenen. Als we niet uitkijken word dit te aanlokkelijk en draai je het niet meer terug.

De reactie van de BBB dat het ‘oneerlijk’ zou zijn vind ik echt weer grenzeloos naïef. Je zit nu eenmaal in een competitieve kapitalistische markt. Je haalt een paar stuivers op voor de schatkist en zet een toekomstige 30+ miljard euro omzet/jaar op het spel zonder de navenante schade aan de natuur. Als je geld tekort hebt, voer dan een carbon tax in om te selecteren in welke industrie je wil ontwikkelen voor de mondiale markt.
Sissors
@rare-Quark5 april 2024 07:39
De reactie van de BBB dat het ‘oneerlijk’ zou zijn vind ik echt weer grenzeloos naïef. Je zit nu eenmaal in een competitieve kapitalistische markt.
Hoe is het grenzeloos naïef dat wanneer je een competitieve kapitalistische markt wil, je rekening ermee houdt dat veel lagere belastingen voor expats gewoon significante negatieve gevolgen heeft voor je eigen bevolking? Nederlandse techneuten moeten dan dus concurreren met expats die netto veel meer geld overhouden bij hetzelfde bruto salaris. En zelfde natuurlijk voor bijvoorbeeld huizenkopers.

En sowieso gaat het natuurlijk niet om 30 miljard omzet op het spel zetten. ASML zelf dreigt zelfs niet meer om geheel te verhuizen, wat natuurlijk altijd al chantage was. En ja het kan dat ze dan bijvoorbeeld in Frankrijk meer gaan groeien. Prima toch? Of als in Veldhoven geen ruimte is, dan vraag ik me af moet het echt daar, of kan je niet op een half uurtje afstand groeien? In een Weert bijvoorbeeld.
ABD @Sissors5 april 2024 11:25
De techsector levert de staatskas 80 miljard per jaar op op een begroting van ca 400 miljard, dus het is helemaal niet prima als die naar andere landen trekken. Dat zet een braindrain in werking, als ASML gaat, volgt de rest vanzelf en dan lopen de technische universtiteiten leeg, en vervolgens is Nederland over 50 jaar een soort Griekenland met een onrendabele economie. Zo'n proces is nauwelijks keerbaar, dus dat komt waarschijnlijk nooit meer goed.

Je kunt het chantage noemen, maar dat is het niet. Zij willen - nee moeten - overleven en door kunnen groeien. Dat is noodzakelijk, voor zowel dat bedrijf als de Nederlandse economie. Aan al dat vee, de slachthuizen en de kassen, die Carolina wel eerlijk vindt, hebben we, zeker op lange termijn, helemaal niets. Dat vervuilt, slurpt energie, neemt enorm veel grond in en het levert te weinig op. Het is ook de toekomst niet, vlees eten van dieren is eindig en groente telen met kunstlicht ook. Juist dat kan beter in andere landen, waar er meer ruimte is en meer schone energie.

Je moet voor de grap de debatten integraal gaan bekijken, dan val je stijl achterover van het gebrek aan inhoud en het lagere schoolniveau van o.a. Carolines commentaar. En zo zijn er nog meer nieuwe kamerleden die maar wat roepen en geen idee hebben waar ze het over hebben. Het is shocking en ongehoord als je bedenkt dat die mensen ons land besturen. Mensen weten het niet, want je ziet alleen de soundbites op TV, en die doen het wel goed.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 14:11]

Sissors
@ABD5 april 2024 11:32
De techsector levert de staatskas 80 miljard per jaar op, dus het is helemaal niet prima als die naar andere landen trekken.
Gelukkig gaat het daar helemaal niet over. Het gaat erom dat ze mogelijk meer in andere landen willen groeien. Niet dat de hele techsector weg zou gaan.
Dat zet ook een braindrain in werking en over 50 jaar ben je een soort griekenland met een onrendabele economie. En dat komt nooit meer goed.
Gezien het aantal expats wat we nu al nodig hebben lijkt dat wel mee te vallen. Maar als je bang bent voor een braindrain, dan moet je dus precies NIET expats flinke voordelen geven tov Nederlanders, waardoor het voor Nederlanders interessanter wordt om in het buitenland te werken. Dan is al snel het enige waarom bedrijven in Nederland zijn een race to the bottom voor belastingen, en niet omdat de Nederlanders goede arbeidskrachten zijn: Waarom zou je die inhuren als je in Nederland goedkoper expats kan aannemen?
Het is ook de toekomst niet, vlees eten van dieren is eindig en groente telen met kunstlicht ook. Juisty dat kan beter in andere landen, waar er meer ruimte is en meer schone energie.
Ik ben echt geen voorstander van alles wat de boeren doen, of hoeveel we exporteren. Maar laten we niet afhankelijk gaan zijn voor onze voedselvoorziening puur van andere landen. Het levert namelijk wel wat op: Eten. (Overigens hoe is vlees eten van dieren eindig? Het is geen olie waarbij er niks nieuws bijkomt).
Je kunt het chantage noemen, maar dat is het niet. Zij willen - nee moeten - overleven en door kunnen groeien.
Nee, ze willen gewoon hogere winstmarges voor de aandeelhouders. En hey, ik snap dat ze daarvoor betaald worden. Maar als land hoeven we niet alles overboord te gooien zodat de aandeelhouders van multinationals meer geld krijgen.
klonic @Sissors5 april 2024 17:03
[...]

Gelukkig gaat het daar helemaal niet over. Het gaat erom dat ze mogelijk meer in andere landen willen groeien. Niet dat de hele techsector weg zou gaan.
Nee boskalis overweegt dus gewoon om weg te gaan. ASML overweegt om meer te focussen op andere regios waarbij ze hebben aangegeven dat een verhuizing op termijn dan realistisch wordt. Hoe zoiets werkt heb ik ergens anders in dit draadje reeds uitgelegd.
Gezien het aantal expats wat we nu al nodig hebben lijkt dat wel mee te vallen. Maar als je bang bent voor een braindrain, dan moet je dus precies NIET expats flinke voordelen geven tov Nederlanders, waardoor het voor Nederlanders interessanter wordt om in het buitenland te werken. Dan is al snel het enige waarom bedrijven in Nederland zijn een race to the bottom voor belastingen, en niet omdat de Nederlanders goede arbeidskrachten zijn: Waarom zou je die inhuren als je in Nederland goedkoper expats kan aannemen?
een brain drain gaat niet om enkel Nederlanders. Maar stel dat een Belg hier dus de eerste 7 jaar van zijn carriere van de 30% regel gebruik kan maken, hoe zorgt dat ervoor dat het voor Nederlanders interessanter wordt om naar het buitenland te gaan? Ja misschien naar Duitsland omdat ze daar een zelfde soort regel hebben. Maar de 30% regel maakt NL interessant voor Buitenlanders. Het maakt niet het buitenland interessant voor NL'ers.
Nee, ze willen gewoon hogere winstmarges voor de aandeelhouders. En hey, ik snap dat ze daarvoor betaald worden. Maar als land hoeven we niet alles overboord te gooien zodat de aandeelhouders van multinationals meer geld krijgen.
Bedrijven MOETEN doen wat de aandeelhouders willen. In principe betekend dat dat ASML in NL moet zijn want plotseling verhuizen is duur. De kennis is hier, faciliteiten en supplychains zijn hier. Maar als er uitgebreid moet worden, en dat kan hier niet, bvb omdat er werknemers gevonden kunnen worden, of omdat er geen woningen zijn. Dan zal het bedrijf ergens anders moeten groeien. Een aandeelhouder interesseert het niets waar een bedrijf zit. Als ze hun business daar maar goed kunnen uitoefenen.

Een andere reden waarom ASML overigens mogelijk wil verhuizen, en dat gaat dan expliciet met productie. Is vanwege de exportbeperkingen. NL zegt dat ze nauwelijks naar China mogen exporteren. Maar stel dat ASML naar de Emiraten zou verhuizen, dan mag opeens alles.
mmboy @klonic7 april 2024 10:12
Ik wil me helemaal ni in deze ASML discussie mengen, maar wil wat duidelijkheid scheppen over de 30% regel. Werk zelf in ASML al 14 jaar en ben Belg en woon ook nog steeds in België.
30% regel is al ongeveer zo een 5 - 6 jaar geleden gereduceerd naar 5 jaar.
Ben ergens in 2010 van unif afgekomen en onmiddelijk begonnen bij ASML, heb als Belg nooit recht gehad op die 30% regel. Je initiële woonlocatie moet 200 km (of iets in die aard) van de Nederlandse grens verwijderd zijn. Vroeger was die afstandsregel er niet, ma in ieder geval is die er al minstens 14 jaar. Dus in principe kan geen enkel persoon woonachtig in Be hier gebruik van maken. Verder stelt die 30% regel voor 80% van de rechthebbenden ni veel voor, tot een loon van bruto 70000 zit iedereen zoiezo in een max belastingsschaal van 37%.
Die 7% die ze minder betalen scheelt echt ni veel. Als beginnend afgestudeerde begin je ver onder 70000 bruto per jaar. En de meeste buitenlandse beginners zijn ook pas afgestudeerde. Dit belastingvoordeel begint pas te tellen als je meer dan 70000 verdient..
klonic @mmboy8 april 2024 17:47
Stel je krijgt 50k bruto. dan is dat netto €38.112, dus zonder 30% regeling.

Met de 30% regel is dat:
30%*50000=€15.000 (die is namelijk belastingvrij) +
70%*50000=€35.000 bruto = €30.161 netto
Geeft bij elkaar dus €45.161.

Dit is 7k verschil. (ik snap eigenlijk niet waarom het verschil zo groot is, ik had 37% van 15k verwacht, dus €5500 en dat is ook nog een mooi bedrag).

Overigens is de regel nu niet simpelweg 30% voor 5 jaar, inmiddels is het geloof ik voor 2 jaar en daarna gaat het afbouwen.

ASML ligt natuurlijk net over de grens, een Belg die daar gaat werken is een ongelukkig voorbeeld. Maar Zwolle, Enschede, Hengelo liggen meer dan 200km bij Antwerpen vandaan. Ik ken een Duitser die de regeling ook had.

Maar ASML trekt ook veel ervaren mensen aan die beduidend meer verdienen.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 14:11]

rickboy333 @Sissors5 april 2024 17:27
Gelukkig gaat het daar helemaal niet over. Het gaat erom dat ze mogelijk meer in andere landen willen groeien. Niet dat de hele techsector weg zou gaan.
[
Met andere woorden je wil dat onze nieuw-gevonden expertise gaan verspreiden over andere landen waardoor de dichtheid aan technologiebedrijven in Eindhoven (en dus Nederland) verslechterd en de soft power van Nederland daardoor afneemt?

De hele reden waarom ASML in Eindhoven zit is vanwege Philips wat vroeger een gigabedijf was. Als Philips in de jaren 50 al was vertrokken uit Eindhoven was Eindhoven een arm verloederd stadje geworden. Nu is het de 5e stad van Nederland. Dankzij ASML gaat Eindhoven opnieuw groeien, en plukt de Nederlandse overheid er de vruchten van. Niet alleen geld, maar wat dacht je van de diplomatieke kracht (soft power) die we dankzij ASML hebben?

Dus nee, je wil ASML zoveel mogelijk in Nederland houden, en proberen andere techbedrijven aan te trekken. Dat is ook goed voor de economie in ons land.

En als voorbeeld om het van een andere boeg te gooien. Weet je hoe de Nederlandse overheid Fokker compleet kapot liet vallen? Alle expertiese voor het bouwen van vliegtuigen is door het Franse Airbus opgepeuzeld, omdat wij zo slordig waren. De CEO's van Airbus vierde feest toen ze het personeel van Fokker konden overnemen. Daar ging onze expertise en softpower.....
Gezien het aantal expats wat we nu al nodig hebben lijkt dat wel mee te vallen. Maar als je bang bent voor een braindrain, dan moet je dus precies NIET expats flinke voordelen geven tov Nederlanders, waardoor het voor Nederlanders interessanter wordt om in het buitenland te werken. Dan is al snel het enige waarom bedrijven in Nederland zijn een race to the bottom voor belastingen, en niet omdat de Nederlanders goede arbeidskrachten zijn: Waarom zou je die inhuren als je in Nederland goedkoper expats kan aannemen?
Typish voorbeeldje van short-term denken waardoor onze hele Europeese techsector naar de klote is gegaan en we afhankelijk zijn geworden van Amerika.

Simpelweg groeit de techsector harden dan wij kunnen bijbenen. Hier is tevens al jaren voor gewaarschuwd door oa ASML. Want tja, we willen kinderen geen leuke scheikunde en natuurkunde lessen geven, lekker saai uit een boekie leren en dan verbaasd zijn dat kinderen geen techopleiding kiezen.....

Tevens zitten er ook veel expats in Californie en Taiwan. Dus waarom is dit in Nederland dan opeens een groter probleem? Ook in die regio's zijn de huizenprijzen hoog.
Ik ben echt geen voorstander van alles wat de boeren doen, of hoeveel we exporteren. Maar laten we niet afhankelijk gaan zijn voor onze voedselvoorziening puur van andere landen. Het levert namelijk wel wat op: Eten. (Overigens hoe is vlees eten van dieren eindig? Het is geen olie waarbij er niks nieuws bijkomt).
Alleen is het wel jammer dat 85% van al het vlees export materiaal is en we zelf dus maar ongeveer 15% zelf gebruiken.

Nederland is de tweede grootste voedselproducent ter wereld. Wij voeden niet alleen onszelf. Maar zowat heel China. En gezien de economische waarde van voedsel niet zo hoog is, en we een hele hoop ruimtegebrek hebben, en ook nog eens een stikstofprobleem (een van de hoogste per m2 van de wereld) kan je beter de techsector laten groeien ipv die boeren.

Laat de boeren hun kennis maar naar het buitenland gaan. In Polen, Romenie en (hopelijk als ze de oorlog winnen) Oekraine hebben ze plek zat. Geef ze wat subsidie als ze zich houden aan Nederlandse milieuwaarde en je hebt ook nog eens duurzame boeren in die landen die hun kennis verspreiden naar andere boeren.
Nee, ze willen gewoon hogere winstmarges voor de aandeelhouders. En hey, ik snap dat ze daarvoor betaald worden. Maar als land hoeven we niet alles overboord te gooien zodat de aandeelhouders van multinationals meer geld krijgen.
Helaas leven we in een wereld waarbij je als land rijk wordt als de grote bedrijven zich in je land zetelen. Zeker techbedrijven. Waarom denk je dat Californie en Taiwan zo rijk zijn geworden? Niet om het mooie weer. Voordat de techsector in Taiwan op stoom kwam was Taiwan straatarm. Dat is niet de realisatie die we willen aanhoren, maar het is simpelweg wel de waarheid.

Hoe kut de winstmaximalisatie cultuur ook is, uiteindelijk wordt je er als land harstikke rijk van dit soort bedrijven en creeer je een hele bak soft power die je kan uitoefenen op andere landen. En dat is good voor alle burgers in Nederland.

Tevens doet de boerenlobby ook gewoon aan winsmaximalisatie. Boeren hebben wel eens de neiging om zich voor te doen als anti-coorperate, maar op de achtergrond worden de kleine boeren ook door de grote jongens uit de markt gedrukt. Het eerste beursgenoteerde boerenbedrijf moet misschien nog komen, maar daar zijn we echt niet ver van af.

Feit is dat winsmaximalisatie in elk bedrijf orde van de dag is. Dan kunnen we beter techbedrijven binnenhalen, princiepes en voordelen balanseren, en er zelf rijk van worden. Het alternatief is armer en minder relevant worden.

[Reactie gewijzigd door rickboy333 op 22 juli 2024 14:11]

Sissors
@rickboy3335 april 2024 17:51
Typish voorbeeldje van short-term denken waardoor onze hele Europeese techsector naar de klote is gegaan en we afhankelijk zijn geworden van Amerika.

Simpelweg groeit de techsector harden dan wij kunnen bijbenen. Hier is tevens al jaren voor gewaarschuwd door oa ASML. Want tja, we willen kinderen geen leuke scheikunde en natuurkunde lessen geven, lekker saai uit een boekie leren en dan verbaasd zijn dat kinderen geen techopleiding kiezen.....
Voor de duidelijkheid: Jij bent voorstander van het korte termijnsdenken van techniek in Nederland minder aantrekkelijk te maken voor Nederlanders, niet ik. Ik vind dat als je een brain drain wil voorkomen dat je niet je primair moet richten op expats, maar dat het belangrijker is ook Nederlanders in de techniek te krijgen. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het goedkoper maken voor bedrijven om ipv Nederlanders aan te nemen een expat hierheen te halen helpt iig niet.
Alleen is het wel jammer dat 85% van al het vlees export materiaal is en we zelf dus maar ongeveer 15% zelf gebruiken.
Dat schreef ik zelf ook al...

Maar dat betekend nog niet dat geen landbouw in Nederland hebben en compleet afhankelijk zijn van andere landen voor je eten een goed idee is.
rickboy333 @Sissors5 april 2024 19:25
[...]

Voor de duidelijkheid: Jij bent voorstander van het korte termijnsdenken van techniek in Nederland minder aantrekkelijk te maken voor Nederlanders, niet ik. Ik vind dat als je een brain drain wil voorkomen dat je niet je primair moet richten op expats, maar dat het belangrijker is ook Nederlanders in de techniek te krijgen. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het goedkoper maken voor bedrijven om ipv Nederlanders aan te nemen een expat hierheen te halen helpt iig niet.
Dit is toch gaslighting eerste klas....

Als ASML niet er voor zorgt dat zij de knapste koppen binnenhalen worden ze gewoon keihard ingehaald door de concurrentie en gaan ze Fokker/Philips achterna, zo simpel is het gewoon. ASML moet concurreren met notebene de Chinese overheid die geen geldkraan maar een geld-hogedrukspuit volledig open heeft staan om zelf chipproductie machines te maken. ASML heeft niet de luxe om te wachten dat de Nederlandse regering ooit-misschien-na-1000-debatten eens het lesprogramma aangepast.

Het missen van hoog geschoold personeel is dus ook PRECIES waarom Philips en Fokker ten onder zijn gegaan. Ze hadden slimmere mensen nodig, ze hadden innovatie nodig, ze hadden out-of-the-box thinking nodig. Die hadden ze niet (genoeg) en daardoor is Philips gekrompen tot een middelgroot bedrijf en is Fokker totaal verdwenen. Er is een hele goede reden waarom Philips zoveel moeite stak in het bouwen van Philips wijken en Philips scholen, dat was geen liefdadigheid, maar puur een strategie voor de toekomst.

En ASML ziet de bui al hangen en DAAROM dreigen ze naar Frankrijk te verhuizen.

De reden waarom de techsector zo dramatisch weinig studenten krijgt is omdat we met z'n allen het belangrijker vinden dat de Nederlandse jongeren op school rommel zoals levensbeschouwing en CKV krijgen ipv natuurkunde en techniek. En bij natuurkunde en scheikunde vinden we opeens 90% van de experimenten ''''''te gevaarlijk''''''' en moeten jongeren vooral stilzitten op het stoelletje en alles mooi uit het boekje leren. Ik weet niet of je ooit een scheikundelokaal in Japan, China of de VS hebt gezien, maar dat is echt wel 20 keer indrukwekkender dan het gemiddelde scheikunde lokaal in Nederland.

Laat jongeren maar eens lekker actief (onder begeleiding natuurlijk) experimenten doen tijdens natuur- en scheikunde en laat ze maar eens lekker actief bezig zijn. Dan word er maar een keertje zuur gemorst op hun kleding, zitten ze onder de olie of moet de leerkracht een keer een leerling onder de oogdouche duwen.

Gooi maar eens een keer een oude Honda 2-takt op de werkbank en zeg maar tegen HAVO 3 leerlingen dat ze die motor in- en uit elkaar mogen draaien. Als ie het nog doet na de les krijgen ze een sticker.

Of nog extremer/stimulerender, maak techniek een verplicht vak ipv rommel zoals CKV (CKV als keuzevak zorgt er ook meteen voor dat je alleen jongeren hebt die daadwerkelijk in CKV geïnteresseerd zijn) dan heb je helemaal een groter bereik.

En pats-boem dan heb je een hele bak jongeren die met plezier in de techniek willen werken.
Dat schreef ik zelf ook al...

Maar dat betekend nog niet dat geen landbouw in Nederland hebben en compleet afhankelijk zijn van andere landen voor je eten een goed idee is.
Ik moest hier even 4 keer overheen lezen, want....... hoezo???? 8)7

Dit is toch geen binaire keus? Dit is geen aan-uit switch tussen 100% van de boeren en 0% van de boeren????? Ik snap deze hele comment niet.

Als je bij wijze van 1 miljard (1.000.000.000) kg aan vlees in totaal produceert (ik heb geen zin om de daadwerkelijke cijfers op te zoeken) waarvan 15% voor de Nederlander is, wat dus 150.000.000 kg vlees is, dan betekend dat toch dat je 850.000.000kg vlees toch niet nodig hebt om aan de landelijke vraag te voldoen?

Als wij in theorie (en dit is puur simpel voorbeeld op een ongelooflijk complex probleem) een beleid opzetten waarbij we bij wijze van er voor zorgen dat Nederland 200.000.000kg vlees per jaar produceert, dan hebben we toch genoeg vlees om tegen de veehouders, die de overige 800.000.000kg vlees produceren, te zeggen ''wij hebben je niet meer nodig''. Dan komt onze vleesvraag totaal niet in gevaar (in werkelijkheid wel natuurlijk door 1001 redenen, maar nogmaals, dit is even een simpel voorbeeld).

Dit is ook waarom D66 ooit voorstelde om de veestapel in Nederland met 50% te laten krimpen. Dat was een extreem voorstel maar laten we eerlijk zijn, al dat exportvlees heeft Nederland niet nodig. Bedrijven als ASML wel. En als we in Europa en wereldwijd relevant willen blijven moeten we toch echt die kant op. Anders worden we gewoon kei- en keihard ingehaald door andere landen en verliezen we alle wereldwijde relevantie.

[Reactie gewijzigd door rickboy333 op 22 juli 2024 14:11]

Euma3000 @Sissors7 april 2024 02:08
Als we het over een braindrain hebben is betekent dat kennis in zijn geheel, dus als ASML "deels" vertrekt naar het buitenland is dat economisch een doorn in het oog van de politiek. Het gaat de regering er voornamelijk om dat er kennis binnen komt, niet waar deze kennis vandaan komt. Dat ASML in Nederland moet blijven is puur vanwege het grote geld in zijn geheel. De politiek staat gericht op globalisme en import, dus denk dat concurrentie van expats op kleine schaal wel wat gevolgen heeft voor Nederlanders, maar dat het voor het grote plaatje niet interessant is, althans, puur economisch bekeken. Hoe interessant is het voor Nederlanders om te werken in het buitenland? Ik heb er geen kijk op.

[Reactie gewijzigd door Euma3000 op 22 juli 2024 14:11]

memphis @Sissors5 april 2024 08:09
Als dergelijke bedrijven willen vertrekken vanwege (veelal) het belastingklimaat gaat meestal alleen het hoofdkantoor papiertechnisch naar een ander land. Persoonlijk vind ik het schandalig dat dergelijke miljardenbedrijven heel simpel kunnen dreigen met verhuizen als ze niet hun voordeeltjes krijgen, het is inderdaad 1 grote middelvinger naar de burger die niet zo makkelijk kan dreigen om de belastingdienst en de rest van de overheid op de knieën te krijgen en zo op moet draaien door de gemiste inkomsten .
FreezeXJ @memphis5 april 2024 11:44
Tja het is niet alsof we dit Europees op kunnen lossen ofzo, ieder land moet dat lekker voor zichzelf bepalen, want anders is het zo opgelegd van bovenaf. Laat staan dat we wereldwijde afspraken hierover maken (de OECD heeft er eindelijk iets van gevonden, en nu begint iedereen daar meteen de poten onderuit te zagen om er zelf voordeel uit te halen).

Overigens even voor het perspectief: ASML heeft afgelopen jaar 1.8 miljard aan inkomstenbelasting bijgedragen in Nederland, en daarmee kon dit hele project wel eens een sigaar uit eigen doos worden.
klonic @memphis5 april 2024 12:13
Nee de bedrijven hebben het nu juist over de daadwerkelijke uitbreiding van hun personeelsbestand. Boskalis groeit enorm in het midden oosten en overweegt nu om dan het hoofdkantoor daar ook maar daarnaartoe te verplaatsen. Je ziet dat een bedrijf dus langzaam verhuisd. ASML moet groeien en de vraag is, wordt frankrijk een dependance voor meer productie capaciteit. Of gaan ze daar echt R&D doen? Als dat laatste het geval is, komt er een laboratorium. Gaan hoge ASML mensen daarheen. komen er conferenties en zou het zomaar kunnen dat een fabriek voor een nieuwe techniek daar ook komt. Dat ze op die regio gaan focussen, dat de Board daar geregeld gaat zitten, dat klanten daarheen komen, dat de conferenties daar worden georganiseerd etc. Voor je het weet is dat de groeiregio van het bedrijf en is Veldhoven juist de krimpregio van het bedrijf (met ALLE bedrijvigheid er omheen: OV, taxibranch, toeleveranciers, hotels, conferentiecentra etc.).

Het leuke is at ik ook geregeld aanbiedingen krijg uit het Midden Oosten of Singapore. Het is dat ik gewoon hier wil wonen, maar de arbeidsvoorwaarden zijn daar echt kneitergoed. Waarom zou jij je middelvinger dus niet kunnen opsteken en daarheen kunnen verhuizen?
klonic @Sissors5 april 2024 12:06
Ja, maar rook met techneuten uit het buitenland die dus familiebezoeken moeten bekostigen, die studieschulden hebben of mogleijk nog belasting moeten afdragen in het eigen land.

Dat huizenprobleem moet je niet afwenden op dat we te veel mensen hebben, maar op dat we te weinig huizen hebben. Als je zegt, het probleem toch bij bevolkingsgroei neerlegt, dan moeten we dat inderdaad remmen, maar dan moet dat ook het beleid en het argument zijn. Gezien het feit dat we met vergrijzing kampen, lijkt me dat niet handig.

En nee verhuizen naar Frankrijk is niet prima, want veel andere Europese landen trekken actief bedrijven naar zich toe, dus het kan een domino-effect veroorzaken. Als ASML gaat groeien in Frankrijk, dan zal dat zijn met hun nieuwste technologie. Vervolgens wordt Veldhoven een fabriek voor oude systemen. Dan gaan de R&D banen daarheen, gaat dus supply chain langzaam daarheen. In feite zouden regio Eindhoven dan iets kunnen worden als Wallonië, een oude industrieregio die in verval raakt.
Sissors
@klonic5 april 2024 12:08
Ja, maar rook met techneuten uit het buitenland die dus familiebezoeken moeten bekostigen, die studieschulden hebben of mogleijk nog belasting moeten afdragen in het eigen land.
Zo duur is een familiebezoek tegenwoordig niet, dat is het hele punt waarom dat bedrag idioot hoog is. En enorme belastingkortingen vanwege studieschulden? Euhm, je realiseert je dat genoeg Nederlanders dat ook een goed idee lijkt? Voor belasting hebben we gewoon belastingverdragen. Ik geloof er geen drol van dat een significant gedeelte van de expats hier ook inkomstenbelasting moeten betalen in land van herkomst.
klonic @Sissors5 april 2024 16:52
Waar het om gaat is niet of Nederlanders minder belasting willen betalen, maar hoe je buitenlands talent naar Nederland lokt. Studiekosten voor bijvoorbeeld een Amerikaan, maar want studiekosten en daarmee dus ook de te verwachten studieschuld. Er zijn zat landen waar studies duurder zijn.

Een collega van mij is Pakistaans en moest recentelijk zijn vader naar een ziekenhuis brengen in Pakistan. Het kostte hem ongeveer 5 dagen alleen om van en naar zijn geboortedorp te komen. De reis kostte hem ongeveer 1500 euro per persoon, zijn familie is 4 personen groot. Nee een retourtje pakistan hoeft niet duur te zijn, maar als je daar op stel en sprong heen moet dan is dat wel het geval.

Amerikanen moeten gewoon inkomstenbelasting in de VS betalen zolang ze ook nog Amerikaans staatsburger zijn. De enige oplossing daarvoor is het beeindigen van je Amerikaans staatsburgerschap. Laat ASML nu juist veel medewerkers hebben uit de VS doordat ze daar dochterondernemeningen hebben.

Daarnaast valt me op dat je hele argumentatie lijkt te draaien om dat het niet eerlijk is (of het dus niet nodig is) dat expats de 30% regel zouden krijgen, maar waar je aan voorbij gaat is dat dit ook bedoeld is voor concurrentiepositie van Nederland, om talent uit het buitenland te halen. Veel buitenlanders kijken gewoon naar netto jaarinkomen. En de 30% regel helpt daar enorm bij. Wil je iemand dus 100k netto geven, dan is kost een bedrijf dat 150 bruto met de 30% regeling, of 180k zonder die regeling. Dit maakt dus heel veel uit.

Het is heel simpel, bedrijven hebben mensen nodig. Hoe gaat Nederland ervoor zorgen dat die bedrijven die mensen krijgen?
Sissors
@klonic5 april 2024 17:13
Laten we even wel wezen, veruit van de meeste ASML expats hier komen niet uit de VS. En ook met de VS hebben we gewoon belastingverdragen. Ik ga niet uitzoeken hoe dat precies werkt, maar ik eet mijn schoenen op als ze gewoon 2x volledige inkomstenbelasting betalen.

En zelfs met dat uitzonderlijke voorbeeld van een reis naar Pakistan is dat natuurlijk nog steeds heel veel minder dan zijn belastingvoordeel.
Het is heel simpel, bedrijven hebben mensen nodig. Hoe gaat Nederland ervoor zorgen dat die bedrijven die mensen krijgen?
Betalen? Laten we wel wezen, lonen liggen in de VS nog een stuk hoger. Overigens voor echt hoge posities liggen ook lonen in Azië hoger dan in Europa. En als het zo slecht is hier voor werkgevers, is het dan niet heel veel logischer het voor alle werkgevers te verbeteren? Ipv enkel voor degene die veel expats hierheen halen? En zorgen voor een eerlijk speelveld (en ja, mijn argumentatie is voor een flink gedeelte dat het compleet oneerlijk is dat Nederlandse techneuten op salaris moeten concurreren met mensen die veel minder belasting betalen). In je andere post maak je je druk over een braindrain in Nederland, maar je vind het nul problemen als je Nederlanders aanmoedigt om maar in het buitenland werk te zoeken, zolang er maar genoeg Indiers hierheen komen om die te vervangen... Ook om het bij elkaar te houden:
Maar de 30% regel maakt NL interessant voor Buitenlanders. Het maakt niet het buitenland interessant voor NL'ers.
Natuurlijk wel! Want in het buitenland hoef je niet te concurreren als werknemer met andere werknemers die veel minder belasting hoeven te betalen, en dus de bruto lonen onder druk zetten, waardoor als je wel gewoon normale belasting betaald je minder overhoudt.
Bedrijven MOETEN doen wat de aandeelhouders willen.
Ja maar Nederlandse staat MOET niet doen wat aandeelhouders van multinationals willen! En natuurlijk, voor werkgelegenheid en concurrentiepositie moet je ook niet automatisch alles negeren wat ze zeggen. Maar als je gewoon blindelings naar hun luistert dan betalen ze straks nul belasting, en moet alles door het MKB en Nederlandse arbeidskrachten worden opgehoest.
Maar stel dat ASML naar de Emiraten zou verhuizen, dan mag opeens alles.
Nee, zo werkt dat niet. Die tech is alsonog in Europa / VS gemaakt, en mag dus niet zomaar naar China zonder toestemming daarvandaan. Alleen als ze alles van begin tot einde in de Emiraten maken en ontwikkelen kan dat. En dat gaat natuurlijk never nooit niet gebeuren. Even los van hoeveel ze mensen moeten betalen om in de Emiraten te gaan werken, dan gebeurd niet voor Nederlandse salarissen...
klonic @Sissors5 april 2024 17:25
Jammer dat je er steeds zo in staat, hier is een bron bij ASML werken best veel amerikanen. Misschien niet de grootste groep expats. Maar iedereen heeft wat.

Verder zou ik zeggen, denk er nou eens goed over na. Is die 30% regel nou zo belangrijk voor jou? Om hoeveel geld gaat het nou? En dit argument geldt voor meedere punten. Het punt is dat Nederland juist verdient aan die 30% regel.

En je hebt helemaal gelijk als ASML een ledje gaat assembleren in de UAE dan gelden de exportrestricties nog steeds. Maar als zij final assembly daar doen, dan wordt het een heel ander verhaal. Alleen de bron wordt een probleem omdat dat patent beperkt is. Maar in NL is dat niet zo voor bijvoorbeeld de scanner met complexe waferstage technologie en optiek.
Sissors
@klonic5 april 2024 17:47
Verder zou ik zeggen, denk er nou eens goed over na. Is die 30% regel nou zo belangrijk voor jou? Om hoeveel geld gaat het nou? En dit argument geldt voor meedere punten. Het punt is dat Nederland juist verdient aan die 30% regel.
Nou, als ik gewoon daar ook onder viel, om heel veel geld. En is er bewijs dat Nederland eraan verdient? En dus niet de chantage-claims van ASML geloven, zouden er echt zoveel minder expats hier komen dat het ervoor compenseert dat ze richting de 50% minder belasting hoeven te betalen (beetje afhankelijk van hun salaris waar je precies op uitkomt als je het narekent).

Overigens ik werk in de tech industrie, en zie gewoon dat het een stuk aantrekkelijker is om expats hierheen te halen dan bijvoorbeeld een Nederlandse HBO'er aan te nemen die even slim is. En dat is niet alleen vanwege de 30% regeling hoor, dat HBOs soft skills belangrijker vinden dan hard skills helpt ook niet. En ik geloof ook wel dat HTS vroeger hoger niveau had dan HBO nu heeft. En uiteraard wil ik ook niet zeggen dat best alles wat nu door expats gedaan wordt, door Nederlanders gedaan had kunnen worden. Maar wel dat het ook wel heel erg makkelijk is om een Indiër hierheen te halen.
Maar als zij final assembly daar doen, dan wordt het een heel ander verhaal.
Nee, dat is redelijk irrelevant nog steeds zolang het ontworpen is in Europa / VS. Dan hebben ze zich te houden aan de regels daar, tenzij ze compleet alles naar de Emiraten willen doen. Waarbij nog steeds, dan gaan ze mensen een hele hoop meer moeten betalen dan in Nederland.
Seal64 @rare-Quark5 april 2024 07:47
Dat "oneerlijk" deel slaat vziw vooral op het feit dat expats veel belastingvoordelen hebben waardoor ze van hetzelfde salaris zomaar 30% meer overhouden dan een Nederlander. Met als gevolg dat zij dus ook gewoon veel meer kunnen bieden bij het kopen van een woning, waardoor zij dus een "oneerlijk" voordeel hebben. Die snap ik ook wel, want Jan met de Pet ziet dat ook gebeuren, maar heeft geen benul van waar die expat werkt en wat ze daar doen.
jongetje @Seal645 april 2024 08:32
Los van het salaris is er ook weinig integratie. Ik heb ook 2 of 3 expats in de straat wonen maar die sluiten zich elke dag op in hun woning en hebben 0 sociale interactie met de omgeving. Rijden met een BN of GN kenteken en betalen ook nog weinig belasting de eerste jaren (en zijn daarna ook vaak weer weg). Ik begrijp wel dat we ook afhankelijk zijn van kennismigranten, maar met dergelijke salarissen zijn lagere belastingschalen echt niet nodig. En nu moet de overheid investeren in betaalbare woningen waar vervolgens de expats weer kunnen wonen? De woningmarkt was toch jij helemaal vrij gelaten (en losgeslagen).

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 14:11]

Rogers @jongetje5 april 2024 08:56
Ik heb meerdere expat vrienden en veel expat collegas. Ik zie dat ze vooral optrekken met hun eigen landgenoten, doordat de expat gemeenschap zo groot hier is zijn die er meer dan genoeg. Ze bouwen veel vlugger een netwerk op dan wij doen.

Daarnaast klagen ze vaak over hun salaris (net zoals Nederlanders), alleen realiseren ze zich niet dat ze netto 10-30k meer hebben dan ons (voor hetzelfde werk) en daardoor een veel betere standaard van leven.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 14:11]

klonic @Rogers5 april 2024 11:58
Het probleem is dat hoogopgeleid personeel in bijvoorbeeld Duitsland aanzienlijk beter verdient. Laag opgeleid juist slechter. De PvdA zei: "nivelleren is een feest" maar dat is vooral het geval voor voor mensen met lage inkomens. Daarnaast is alles hier ook gortig duur.

Je kan klagen dat expats meer netto salaris krijgen. Maar je kan ook blij zijn dat ze nog steeds belasting bijdragen terwijl ze ze in hun eerste 24 levensjaren niet alleemaal belasting hebben zitten opzuigen (wat dat doen jongeren). Probeer jeeigen belsting afdracht dus te zien als het bekostigen van je studie en zorgkosten.
Tc99m @jongetje5 april 2024 10:55
n = 1; ik woon dicht bij Eindhoven en ben er vaak, en heb meerdere expats in mijn vrienden- en kennissenkring.
Dus het ligt er maar net aan wie je treft; ik heb in mijn eigen straat (voor zover ik weet geen expats) ook niet zo heel veel contact met mijn buren...

Daarnaast betalen expats misschien minder loonbelasting (in de eerste jaren, want volgens mij is die regeling eindig), maar voor alle andere zaken betalen ze net zoveel belasting als jij en ik. Veel expats willen juist hier blijven, omdat het over het algemeen prettig wonen is. We hebben ze (in ieder geval op Brainport) ook hard nodig, want in Nederland zijn er helaas te weinig kenniswerkers.
Sissors
@Tc99m5 april 2024 11:38
Ja ze betalen ook gewoon BTW bijvoorbeeld, maar dat staat natuurlijk los van de loonbelasting. Ik krijg ook niet een veel lager tarief, omdat ik net als iedereen BTW betaaln.

En N=1, maar ik woon ook dicht bij Eindhoven, werk veel met expats, en het is een minderheid die na 10 jaar hier meer dan 3 woorden Nederlands spreekt. Als ze kinderen krijgen hier dan is dat voor een gedeelte een teken dat ze misschien ook de taal moeten leren, en voor andere is het gewoon dat ze wel met de juf in het Engels kunnen praten.

Dat we hier allemaal Engels kunnen vind ik goed, en dat iemand die hier een jaar komt werken het op 3 woorden Nederland houdt snap ik. Maar als we het over 10-20+ jaar hebben hier, dan mag je imo wel een keer de taal fatsoenlijk kunnen. Weleens over gehad met Franse collega's. Die hebben ook steeds meer expats. Dus dat zijn bijvoorbeeld Chinezen. Die Frans kunnen. Anders is het namelijk heel lastig in Frankrijk.
martwoutnl @jongetje5 april 2024 11:50
Het varieert. Ik heb zelf een expat als klant en prima contact. Mijn ouders hebben sinds een tijd een expatgezin als buren. Weinig contact en als je aanbelt met een pakje doen ze niet open.
rene2024 @Seal645 april 2024 09:13
Het is schandalig dat expats 30% korting op de inkomstenbelasting krijgen. Meestal zijn deze werknemers niet eens zo bijzonder qua kennis. De Indiërs waar ik mee gewerkt heb brengen meestal geen kennis maar halen die.
klonic @rene20245 april 2024 11:43
Dat is niet schandalig. Stel iemand verdient 50k per jaar (startsalaris voor een WO'er bij ASML). Dat groeit in 5 jaar naar 70k., DAt betekend dat op 15 tot 21k, er geen 40% belasting wordt betaald. Dat betekend dus dat Nederland in totaal over 90, 40% belasting misloopt, dus €36.000.

Echter hebben wij niets hoeven te betalen voor de basisschool van deze persoon, voor de middelbare school, voor de universiteit, voor zorgkosten die uit inkomstenbelastingen komen, voor AOW niet (want je spaarpot begint bij 16 jaar geloof ik en wordt uit je inkomstenbelasting betaald). Ik heb bij ASML gewerkt, en zij halen ENORM veel starters naar Nederland. De hoop is, dat ze na die 5 jaar zodanig gehecht en geseattled zijn in NL dat ze blijven hangen.

Het voelt misschien niet eerlijk, omdat je ziet dat iemand meer besteedbaar inkomen heeft dan jij. Maar voor Nederland is dit gewoon een geweldige deal.

Het alternatief is dat bedrijven die mensen niet 36.000 euro meer betalen, maar 70.000 want over dat extra bruto inkomen betalen die medewerkers ook weer inkomstenbelasting.
rene2024 @klonic5 april 2024 11:57
Iedereen moet belasting betalen. Het is onzin om te zeggen dat deze personen geen opleiding hebben genoten in Nederland. Dus dat onze overheid deze kosten niet heeft gemaakt voor deze expats.
Op deze manier ken ik er nog wel een paar. Ik heb nog nooit gebruik gemaakt van huursubsidie. zorgtoeslag enz. Of welke subsidie dan ook. Maar ik krijg geen korting op de inkomstenbelasting.
Ik maak ook geen gebruik van een auto. Dus ook geen gebruik van de snelwegen. Maar toch krijg ik geen korting op de inkomsten belasting.

Ik krijg ook geen korting op de zorgverzekering want ik ben een man en kan niet zwanger worden. Dus ik begrijp niet waarom ik geen korting krijg op de zorgverzekering. Want ik zal immers nooit zwanger worden.

Je redenering slaat dus nergens op. En daarnaast snap ik niet waarom je deze expat regeling staat te verdedigen. Maar je zult er zelf wel belang bij hebben.
klonic @rene20245 april 2024 17:09
Expats moeten ook belasting betalen, ik heb nooit gezegd dat dat niet zo is, maar je geeft ze dus een korting omdat:
-wij ze nodig hebben
-ze minder van onze publieke diensten hebben gebruikt
-ze meer kosten hebben ivm het feit dat ze nou eenmaal expat zijn (familie bezoek, vanalles niet snappen)
Ik maak ook geen gebruik van een auto.
En daarom hoef je dus ook geen MRB te betalen, terwijl die MRB voor vanalles en nogwat gebruikt wordt waaronder stoepen en wegen waar jou ambulance ook overheen kan rijden. Ik heb persoonlijk niet direct iets aan de Expat regeling. Maar ik werk en heb gewerkt bij bedrijven die er wel van afhankelijk zijn. Overigens zijn we ook afhankelijk van een goed functionerend schiphol met vluchten naar overal en nergens, 5x per dag.

Dit zijn allemaal zaken die Nederland tot een geweldig vestigingsland maken.

Het EMA heeft ook voor NL gekozen omdat het een fijn land is waarbij je goed mensen van buiten NL kan aantrekken (overigens niet door de 30% regeling, want zij betalen uberhaupt geen inkomstenbelasting, net zoals mensen bij het patentbureau, ESA, EP, EC, Europol etc).
rene2024 @klonic6 april 2024 10:12
Expats moeten inderdaad ook belasting betalen, maar ze hebben wel een korting van 30% op de inkomstenbelasting. Dit scheelt gewoon 1000 euro per maand netto dat een expat over houdt. Dat is waanzin.

Ik snap sowieso niet dat er mensen zijn die dit verdedigen. Dat zijn meestal mensen die er zelf baat bij hebben. Zoals werkgever of headhunters die massaal Indiërs hier naar toe willen halen. Een Nederlandse ingenieur heeft er totaal geen belang bij dat expats 30% korting krijgen.
klonic @rene20248 april 2024 23:54
Ik ben een Nederlandse ingenieur (projectmanager om precies te zijn). Zoals gezegd, ik geloof dat dit goed is voor onze economie. Als zo’n expat blijft hangen gaat die vet belasting betalen, en tot die tijd betaald die redelijk belasting. Dit zijn tenslotte niet de giro mensen die veel van onze sociale voorzieningen vragen.

Mij bedrijf groeit nu buiten Nederland omdat we hier de mensen niet kunnen vinden. Dat betekend dat projecten bij onze klanten, vooral geld opleveren in de economie van bijvoorbeeld Polen, India en Brazilië. Zij doen het engineering werk en ik mag met de stakeholders babbelen. Laat ze dan hiernaartoe komen, geeft ze 30% korting op hun belasting, maar dan dragen ze wel bij aan onze economie.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 14:11]

rene2024 @klonic9 april 2024 11:21
Jouw bedrijf groeit, buiten Nederland, niet omdat ze geen mensen kunnen vinden binnen Nederland maar omdat mensen in Polen, India en Brazilie goedkoper zijn. Dat is de enige reden.
Rogers @klonic5 april 2024 13:02
We laten ook ontzettend veel buitenlandse studenten binnen waar we de opleiding van subsidiëren. Dus je vergelijking gaat daar al krom.
Dekar @rene20245 april 2024 09:37
Dat is niet het geval voor veel expats die ik ken. Die werken net zo goed of beter dan hun NL collegas en klagen mibder. Maar die korting is nog steeds oneerlijk.
rene2024 @Dekar5 april 2024 09:57
Ik heb voor de top 5 IT bedrijven van de wereld gewerkt. Ik heb twintig jaar met Indiërs gewerkt. Ik moet de eerste Indiër nog tegen komen die kennis komt brengen. Of überhaupt snapt waar hij mee bezig is. Indiërs zijn robots en kunnen niets zelf bedenken.
Dit is ongeveer wat ze kunnen:
What ere the next steps?
Please do the needful.
And kindly revert back
My shift is over.
Dekar @rene20245 april 2024 10:11
Ik heb Indische programmeurs en consultants in mijn team en die werken als een robot inderdaad. Alles op tijd af zonder fouten. Wellicht geen Indier probleem maar een management/inhuur probleem.
Edit: en dat geldt ook voor expats uit andere landen. Gewoon de goeie houden en afscheid nemen van de slechte.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 22 juli 2024 14:11]

rene2024 @Dekar5 april 2024 10:41
Het is geen management probleem. Het is een cultureel probleem.
Transferno @rene20245 april 2024 10:33
Ik kom beide types tegen. Indische expats die wel zelf meedenken naar oplossingen, zelf zien waar werk is en dat oppakken. Zeg maar meer de NL mentaliteit.
En daarnaast exact zoals jij beschrijft, mensen welke exact uitvoeren wat gevraagd wordt en bij elke hobbel met je willen bespreken hoe nu verder. Die zijn vaak wel nuttig voor het uitvoeren van standaard repeterende taken. Dat kan best complex zijn, maar zonder veel afwijkingen. Geef je ze iets spannenders, dan moet je er rekening mee houden dat het jou ook nog tijd kost om er telkens in te duiken en keuzes te maken. Ik vermoed dat het eerder iets cultureels is dan dat het gaat om de capaciteiten van deze mensen.
Maar er is ook een enorme krapte aan lokale mensen met de nodige skills. Dus zonder die instroom, redt je het momenteel niet.
De enige oplossing is technische studies populairder maken. Zo zie je nog redelijk weinig meisjes aan zo'n studie beginnen in NL of BE. Terwijl de teams waar ik mee werk in Oost- en Zuid-Europa best veel vrouwelijk talent hebben. Idem met India.
martwoutnl @rene20245 april 2024 11:52
Je hoeft nog niet eens kennis aan te tonen. Je moet een bepaald salaris hebben dan voldoe je al. M.i. mogen ze deze regeling beperken tot sectoren waar het echt aantoonbaar tekort aan mensen geeft. Nu kan elk bedrijf iemand uit het buitenland halen, dat salaris geven en dan die 30% krijgen.
rene2024 @martwoutnl5 april 2024 12:04
Idd het is onverstelbaar dat dit allemaal maar kan. Er wordt niet eens naar de kennis gekeken. Alleen maar naar het salaris.
Fox @Seal645 april 2024 12:00
De vraag is waarom we expats een 30% belastingkorting aanbieden, maar niet het net zo schaarse Nederlandse talent in dit soort sectoren voor de eerste X jaar dat zij werken. Dat moedigt ook meer mensen aan om moeilijkere beta studies te gaan doen. Als expat krijg je hier een prima salaris, als Nederlander kan je beter vertrekken.

Daar klopt iets gewoon niet, immers werken Nederlanders net zo goed aan deze hoge belastinginkomsten en de toekomst van de sector. Ik zou daar nog bij toevoegen dat het misschien wel belangrijker kan zijn dan de hele expatregeling omdat het aanwakkeren van lokaal talent een stuk duurzamer is en zorgt voor meer startups zoals je dat ziet in de VS.
bie100 @Seal645 april 2024 08:03
Dat is niet niks 30% meer overhouden :o maar goed aan de andere kant hebben de praktisch opgeleiden last van de arbeidsmigranten die het werk doen voor minder dan het minimumloon

Moet wel zeggen krijg vaak wel een vieze bijsmaak van dat ASLM
Countess @bie1005 april 2024 09:52
Door het woningen te kort, ook zeker in Eindhoven, hebben deze kennismigrarten, die toch al hoge lonen hebben, en 30% meer overhouden, een enorm voordeel op de woning market waardoor alle andere Nederlanders achter het net vissen in de regio.
klonic @Countess5 april 2024 12:00
Het woningtekort heeft niets te maken met die 30%. Ja het drijft de prijzen wat op. Maar als alle prijzen 30% lager zoulden zijn, zouden er not zo veel woningen te kort zijn.

Als je te weinig woningen hebt moet je meer woningen bouwen, dan gaan de prijzen vanzelf weer wat dalen. Daarnaast huren de meeste expats zodra ze hier komen omdat ze eerst willen voelen hoe het leven hier is voor ze een half miljoen aan een woning uitgeven.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 14:11]

Countess @klonic5 april 2024 12:11
nee, maar het maakt het tekort wel erger voor Netherlanders, want de kennismigraten kunnen altijd hoger bieden en zullen dus een groter percentage van de beschikbare huizen oppikken, waardoor de Nederlander minder kans maakt.

En dat ze eerst gaan huren maakt geen verschil, dan doen ze het zelfde met de private huurpijzen, wat veldhovenaren en eindhovenaren ook uit hun eigen woonplaats drijft.
bie100 @Countess5 april 2024 11:14
Ze zullen toch niet alleen kennismigranten hebben bij ASLM ? hebben de Nederlanders die daar werken geen 30% voordeel dan?
kizke @bie1005 april 2024 11:21
Nee enkel en alleen kennismigranten gedurende de eerste 5 jaar. "Nederlandse" medewerkers hebben dat voordeel niet, ook b.v. PHD studenten die dan al jaren in Nederland hebben "gewerkt" verliezen dit recht.
bie100 @kizke5 april 2024 12:00
Nou dat zal dan wel scheve gezichten geven lijkt mij :)
kizke @bie1005 april 2024 13:10
Het leukste is dat na 5 jaar ze ineens toch ook maar broodtrommels gaan gebruiken :)
rene2024 @bie1005 april 2024 12:05
"hebben de Nederlanders die daar werken geen 30% voordeel dan?" Is dit een serieuze vraag? Natuurlijk hebben Nederlanders geen korting van 30% op de inkomsten belasting.
bie100 @rene20245 april 2024 13:12
Stel altijd een serieuze vraag als daar geen serieuze antwoord op komt tja daar heb ik geen controle over :)
tweakuwe @Seal645 april 2024 10:25
Ze houden niet 30% meer over, ze houden ~15% meer over. Dit was ooit bedoeld als compensatie dat het voor arbeidsmigranten veel moeilijker is om te huren of te kopen in Nederland, want je hebt als Nederlander een oneerlijk voordeel op de woningmarkt.
Sissors
@tweakuwe5 april 2024 11:48
Welk oneerlijk voordeel is dat?

En even als voorbeeld, iemand die €100k per jaar verdient betaald €38.4k belasting en houdt €61.6k over. De expats betaald €21.9k belasting (43% minder!) en houdt €78.1k over (27% meer!).

Ik weet niet precies hoe de banken rekenen, maar met €100k kan een Nederlander €484k hypotheek krijgen, en om €78.1k netto te verdienen moet je €136k verdienen, en daarmee kan je €675k hypotheek krijgen (39% meer!). Nu weet ik niet of banken op dezelfde manier rekenen, maar dit zijn natuurlijk idiote bedragen. Zover ik weet was dit overigens ook ooit bedoelt om dingen als verhuiskosten te betalen. Dus ipv dat ze van alles bonnetjes moeten overhandigen, gewoon één percentage voor iedereen. En weet je, dat vind ik prima, het scheelt een hoop papierwerk en regeldruk. Maar dat percentage is natuurlijk gigantisch vergeleken met de kosten waar het over gaat.
rare-Quark @Seal645 april 2024 11:09
1. Er zijn heel veel zaken in de wereld ‘oneerlijk’. Je kan/mag hier uiteraard principieel over zijn, maar op een bepaald moment doe je je eigen belang schade aan (een welvarende economie met onder meer een toegankelijke zorg en een goed sociaal vangnet is niet vanzelfsprekend). Dat is hier duidelijk het geval. Dat dit komt van de boerenpartij van een industrie met een extreme belasting op de natuur vind ik nogal hypocriet. Ik heb zelf meer moeite met de import van producten uit China / gebrek aan Carbon Tax die een globale economie stimuleert ten koste van het milieu of de impact van sommige vormen van agrarische industrie.
2. Men speelt nu de expat de zwarte piet toe, terwijl het werkelijke probleem uiteraard politieke incompetentie is. Als je weet dat de regio groeit, dan moet je bouwen! Bovendien is men net als bij het beleid om zonnepanelen compleet onbetrouwbaar. Investeren is altijd met risico en doe je op de groei. Extra risico door het veranderen van de regels maakt je onaantrekkelijker. Zelfde reden waarom je gaan complexe industrie gaat beginnen in politiek instabiele regio’s in Afrika ondanks lagere kosten: teveel risico! Het is wel handig dat je dit speelveld snapt in de politiek voordat je maatregelen bedenkt.
3. Snap dat de expat regel zeer succesvol was in het aantrekken van hoogwaardige industrie. Door deze welvaart kan ook Jan met de Pet als loodgieter een uurloon vragen waar men in het buitenland van kan dromen. Ik ben zelf van een sociale economie en heb een hekel aan Trickle down economics, maar iemand moet wel te belasten zijn met je idealen. Je had de regeling ook 5-10 jaar van tevoren kunnen aankondigen en in gesprek gaan over de bijdrage van bedrijven en het investeringsklimaat. In ruil voor wat extra belasting vanuit een ASML had je meer kunnen faciliteren. Nu komt dat er alsnog na een dreigement met ‘Beethoven’. Hopelijk is het genoeg.
4. Ik heb zelf meerdere expat vrienden die hier toch echt zijn blijven wonen na de regeling, kinderen krijgen en hun best doen. Beetje anekdotische dooddoener dat ze niet willen meedoen. Ik zie zelf vaak het tegengestelde. Hoe zou jij je voelen als je in een vreemd land kwam wonen direct na de verhuizing? Dan kijk je eerst even de kat uit de boom, zeker de techneuten. Overlast heb je zeker niet van ze.

Ik blijf het oliedom en licht xenofoob vinden om hierover te beginnen. Ik heb zelf geen zin om naar de VS te verhuizen, dus ik hoop dat onze ex-CEO niet te succesvol is in zijn oproep :-P. Dat risico is wel zeer reeel als men met in de VS met 10 tallen miljarden subsidie begint te strooien en overwegend Amerikaanse aandeelhouders.

[Reactie gewijzigd door rare-Quark op 22 juli 2024 14:11]

tw_gotcha @rare-Quark5 april 2024 08:52
ikgeloof er niks van dat ASML naar de US zou willen, het politieke klimaat en de wisselvalligheid van de regelgeving is totaal niet aantrekkelijk. Het gaat hier helemaal niet alleen maar om geld of belastingvoordelen

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:11]

klonic @tw_gotcha5 april 2024 11:53
Het gaat om het kunnen werven van medewerkers. En dat heeft wel met die wisselvalligheid van onze overheid te maken. Zo hebben expats in 2018 ofzo gewoon een brief gekregen waarin ze is beloofd dat ze 7 jaar lang over de bovenste 30% geen inkomstenbelasting hoeven te betalen en ook geen VRB.

Echter is dat na een jaar of 3 veranderd naar 5 jaar. Dat is wel lulliog als je net een huis hebt gekocht of een leasecontract bent aangegaan. Dit heeft voor enorm veel problemen gezogd voor bedrijven die afhankelijk zijn van Expats, omdat veel mensen dat zien als een onbetrouwbare overheid, ik ken dus een aantal mensen die vertrokken zijn. Want let op, als je 100k verdient, en je moet van het ene op het andere jaar 15k euro per jaar belasting meer betalen dan wat je is beloofd, dan valt dat niet goed bij mensen.

En die wisselvalligheid wordt benoemd, omdat deze wet er om 3 uur snachts doorheen is gejast zonder fatsoenlijk overleg met de belanghebbenden. ASML en Boskalis zeggen nu, dat wetgeving ook voor hun moet werken. In het verleden hebben Shell en Unilver dat ook gezegd.
tw_gotcha @klonic5 april 2024 13:11
Je hebt gelijk maar volgens mij is dat in de US op het moment nog veel erger,met de enorme politieke rotzooi in het gevecht van republiekijnen tegen democraten en de haat tegen buitenlanders (uit midden amerika). Het bedrijf zal zelf veeeel meer moeten doen aan verzekeringen, gevechten met vakbonden etc etc. Dat is mijn beeld tenminste
sympa @tw_gotcha5 april 2024 15:11
Ik heb het idee dat ASML ook wakker is geschud door de rechts-populistische wind die er waait. Want je kan de uitslag van de verkiezingen "rechts" noemen, maar het is een bedrijfsonvriendelijk soort links.
klonic @tw_gotcha5 april 2024 17:19
Ik denk dat de VS gemiddeld genoment niet duur is om in te ondernemen. Het is heel gebruikelijk dat men daar zelf spaart voor het pensioen, dus dat kan je extra bruto uitbetalen. Dat mensen vervolgens niet sparen voor hun pensioen is hun eigen keus.

Zorgkosten heb je gelijk in, maar ook daar heb je nu een soort van publiek zorgsysteem met dank aan de democraten. Daarnaast kan je daarbij ook tegen je medewerkers zeggen, kijk maar wat je doet, hier heb je nog 1k extra bruto inkomen. In NL is het in principe zo geregeld dat iets van 10% van je loon naar zorg e.d. gaat en 15% naar AOW uit de eerste belastingschijft. Mocht je dus onder het nederlandse AOW en zorgsysteem willen blijven vallen terwijl je in het buitenland bent, dan kan je ervoor kiezen deze inkomstenbelastingen te blijven betalen (bovenop je zorgverzekeringspremie). In principe betaal je hier dus niet 100 euro per maand voor je zorgverzekering en AOW, maar eigenlijk 1000 euro per maand. (als je 3k bruto verdient). Volgens mij zijn sommige vakbonden in de VS best stevig, andere juist niet. Tegelijk, Metalectro, waar ASML onder valt, heeft ook iets van 10% bedongen voor 1,5 jaar.
Crystalyzer @rare-Quark5 april 2024 10:47
Minder handelsrestricties met China, visa voordelen voor expats en toegang tot de universiteit zijn al geboden.
Heb even gegoogled maar kon dit zo snel niet terugvinden online. Zou je je bron willen delen? Ik zou er graag meer over lezen.
rare-Quark @Crystalyzer5 april 2024 12:24
Zoek op ‘roll over Beethoven’ en ‘ASML; 1e paar links. Allemaal geruchten uiteraard met een referentie aan Musk en Altman waar ik weinig van geloof, maar de interesses worden zeer duidelijk aangekaart.

De Chip Act werd ook nog genoemd. Hieruit kregen Intel en TSMC onder meer een kerncentrale ‘cadeau’ en een aantal 10 tallen miljard om de halfgeleider industrie binnen de grenzen te krijgen. Dat is van groot strategisch belang voor ze; lees eg ‘Chip War’.

Ik snap de snelle respons met ‘Beethoven’ wel en hoop dat het genoeg is.
Bruin Poeper @rare-Quark5 april 2024 15:50
En ondertussen heeft de rest van de wereld ook geluisterd en is de VS al aan het azen op ASML, welke zij van groot strategisch belang vinden. Minder handelsrestricties met China, visa voordelen voor expats en toegang tot de universiteit zijn al geboden. Project ‘roll over Beethoven’ is inmiddels al volop aan de gang. De grootste investeerders zijn Amerikaans en zullen druk uitoefenen. Als we niet uitkijken word dit te aanlokkelijk en draai je het niet meer terug.
Nog niet zo lang geleden twijfelde de baas van ASML aan het verhuizen (opbouwen) van de geavanceerde chipindustrie naar elders in de wereld. Hij wees er op dat het jaren duurt.
Hij zal zich dus terdege bewust zijn van wat ASML zichzelf aandoet als ze gaan verhuizen...
Llopigat
5 april 2024 08:57
Typische Nederlandse (en vooral VVD) insteek dat als je er maar wat extra geld tegenaan smijt, het allemaal wel goed komt. Het punt echter: Expats komen niet alleen voor geld en belastingvoordeeltjes. Bovendien heeft Unilever wel aangetoond dat dit totaal niet werkt, zelfs na het toestoppen van 2 miljard liepen ze gewoon weg.

Ik ben zelf juist expat vanuit Nederland en hoewel ik vaak de vraag krijg van Nederlandse vrienden waarom ik niet terug kom omdat ik daar 2x zoveel kan verdienen, denk ik er niet aan. Nederland is zo enorm materialistisch en neoliberaal geworden. Die "BV Nederland" mentaliteit :r Geld is een noodzaak voor een goed leven maar geen doel op zich. Bovendien ben je door de eindeloze woningcrisis in Nederland ook veel meer kwijt aan onderdak. Dus aan dat extra salaris heb je niet eens zoveel.

Er zijn veel landen buiten Nederland waar de levenskwaliteit veel hoger ligt omdat ze beseffen dat het niet alleen maar om geld en dure woningen en auto's draait. Ik heb in veel verschillende landen gewoond, maar Nederland was zeker geen aantrekkelijke optie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:11]

Zoijar @Llopigat5 april 2024 09:06
Nederland staat momenteel nummer 2 op de wereld quality of life index. Dus zo slecht is het hier niet... het weer zou ik persoonlijk om weg gaan.
Llopigat
@Zoijar5 april 2024 09:12
Namens wie? Ongetwijfeld een instantie die dat afmeet aan neoliberale waarden zoals inkomen. Wordt er ook gekeken naar factoren als stress, geluk, natuur enz?

En is het iets dat geldt voor iedereen of alleen de dik verdienende expats en topmanagers?

Waar ik woon is het weer ook een stuk beter ja maar in de zomer weer veel te heet. Waar het me veel meer om gaat is de minder jachtige levensstijl, betere zorg (gewoon nationaal geregeld zonder eigen risico's), aandacht voor natuur en in elk geval voorlopig geen last van de opkomst van extreem-rechts.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:11]

Zoijar @Llopigat5 april 2024 09:16
In het kort:

purchasing power (including rent)
safety
health care
cost of living
property price to income ratio
traffic commute time
pollution
climate

Nederland, duitsland en scandinavie vullen iha de top 10 in al dat soort indices. Sommige nemen ook bv mental health mee etc.

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 14:11]

Llopigat
@Zoijar5 april 2024 09:19
Hmm toch vreemd want op de meeste punten behalve safety ben ik hier een stuk beter uit dan in Nederland.
Transferno @Llopigat5 april 2024 10:57
Ik ben wel benieuwd waar je dan woont en of je daar ook werkt?
Ik ken wel wat mensen die in een Zuiders land wonen (lekker om te leven, minder stress) maar wel een contract hebben met "Westerse" bedrijven. Ze kunnen als consultant goed van daaruit werken, hebben lagere kosten maar wel nog steeds een hoog loon. Natuurlijk gaat dat niet op voor de grote massa mensen die daar wonen en lokaal een job hebben. Dus dat zou in zo'n index anders uitvallen.
sympa @Transferno5 april 2024 15:15
Of voor mensen die met hun in Nederland verdiende geld gaan emigreren. Verkoop je Nederlandse huis, trek naar Marokko of Tunesië, en je bent een halve koning.
En ja ook daar is het leven erg gezellig. Al is het dan weer te warm in de zomer.
Zoijar @Llopigat5 april 2024 09:21
Het is maar een index. Als je bijvoorbeeld fjorden haat dan zal noorwegen niet al te best zijn. Zo vind ik het weer in nl zo kut dat dat wel veel plezier eruit haalt en vermaak ik me prima in bv azie.

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 14:11]

mawashigeri @Zoijar5 april 2024 21:43
Ha ha, Fjorden? Zeeinhammen! Vraag dat maar aan de Norenhater ;)
Zoijar @mawashigeri6 april 2024 02:03
Haha jij snapt hem :)
herman1003 @Llopigat7 april 2024 22:35
Nou nou, voor de doeken ermee dan! Wat is toch dat mooie land! Misschien kom ik ook wel. Je lijkt wel bang om het op te noemen...
MeMoRy 5 april 2024 07:32
En snel technici op te leiden voor de chipsector
Het demissionaire kabinet lijkt niet helemaal te begrijpen hoe scholing werkt.
Verwachten ze serieus dat ze nu even het tekort aan technici, dat er een jaren is, in korte tijd kunnen oplossen door er wat geld tegenaan te gooien?
rene2024 @MeMoRy5 april 2024 09:23
Er is geen tekort aan technici. Er is wel een tekort aan technici die voor een paar centen en een kommetje rijst willen werken.
Homer-Simpson @rene20245 april 2024 09:26
Volgens mij is er een schreeuwend tekort aan nagenoeg alle soorten technici. Bijzonder dat jij dat tekort lijkt te ontkennen.
rene2024 @Homer-Simpson5 april 2024 09:34
Er is geen tekort. Er is wel een tekort aan mensen die voor een appel en een ei willen werken. De salarissen in de IT stijgen minder dan de inflatie en stagneren al jaren. Er is hier genoeg onderzoek naar gedaan. Dit soort bedrijven schreeuwen al jaren decennia dat er tekorten zijn in bijvoorbeeld de IT. Toch zien we dit niet terug in de salarissen. Het gemiddelde salaris binnen ASML is ook niet bijzonder hoog.

Ik heb zelf een keer bij Booking.com gesolliciteerd. Ook zo een bedrijf dat vroeger overal schreeuwde dat er tekorten zijn. Ik ging met lag en wimpel door de sollicitatie procedure en kreeg na het gesprek meteen een aanbod,. Dit aanbod was zo laag dat het gewoon een aanfluiting was. Dat heb ik ze ook verteld. Ben er dus ook niet gaan werken.
Homer-Simpson @rene20245 april 2024 10:45
Je gaat echt voorbij aan dalende instromen op talloze technische opleidingen en de vakverenigingen en netbeheerders en dergelijke die schreeuwen om nieuwe mensen.

Maar goed, jij hebt blijkbaar in je hoofd zitten dat er genoeg goed getrainde technici zijn maar dat het puur op de salarissen gaat. In welke sectoren werken die technici nu dan waar ze blijkbaar weggekocht moeten gaan worden?
rene2024 @Homer-Simpson5 april 2024 10:55
Zolang een start salaris van een HEAO hoger is dan iemand van een technische opleiding gaat niemand een technische opleiding volgen. Of de startsalaris is zo weinig hoger dan andere opleidingen dat het niet gek is waarom mensen een moeilijke technische studie zouden volgen.

Het is een spel van vraag en aanbod. Het salaris zou dit moeten oplossen. Als er een tekort is aan technisch personeel dan moeten de salarissen omhoog en moeten er geen mensen van buiten de EU gehaald worden.
kwark @rene20245 april 2024 13:19
Als iemand die vorig jaar afgestudeerd is en begonnen is bij ASML, kan ik me hier totaal niet in vinden. Het bod van ASML lag bij mij veel hoger dan alle andere bedrijven waar ik een bod van had. Kan natuurlijk niet spreken over de salarissen die aangeboden worden aan mensen met werkervaring, maar ik kan je vertellen dat er als starter helemaal niets te klagen valt.
rene2024 @kwark5 april 2024 14:42
Het bod is misschien hoger maar het is niet dubbel zo hoog. Misschien 500 bruto hoger. Dat is natuurlijk niets als er zogenaamd een enorm tekort is. Sowieso lukt het bij ASML in Nederland bijna niet om meer dan 100K per jaar te verdienen. Salarissen voor mensen werkzaam voor ASML in de US zijn daar in tegen allemaal 200K+
sympa @rene20245 april 2024 15:12
Er is ook een verschil tussen IT en "echte techniek".
Ik kom min of meer uit de echte techniek. Nu afgezakt naar IT, wat toch meer een gevecht blijkt te zijn met interne policies, onderhoudskosten en dergelijke. Geen wetenschap in elk geval.
Llopigat
@sympa7 april 2024 22:55
Ja en politiek van de vendors... Altijd die Microsoft sales pakken die slap tegen je baas lopen te lullen om dingen te verkopen die ze helemaal niet waar kunnen maken. En dan heb jij het weer gedaan als het niet werkt.

Of die Oracle hufters die je er expres in proberen te luizen dat je de licentievoorwaarden overtreedt zodat ze je voor veel geld aan kunnen klagen.

Met techniek heeft dat inderdaad niks te maken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:11]

Sjaak098 @MeMoRy5 april 2024 07:59
Nou, het lijkt me een goed begin toch? Meer geld zal niet opeens het probleem van personeelstekorten oplossen. Maar het helpt vermoedelijk wel degelijk.
Cid Highwind @Sjaak0985 april 2024 09:03
Het is vooral taak van de overheid er voor te zorgen dat technische opleidingen interessant zijn en dat er genoeg animo voor is. Nu ben ik al weer even van school af, maar technische zaken waren in Nederland nooit echt populair en in hoog aanzicht. Laat staan onder het vrouwelijk deel van de bevolking. Daar valt echt nog een hoop te winnen, zowel qua emancipatie, als qua arbeidsparticipatie.

Met enkel geld ga je het inderdaad niet redden. En ook niet met een simpele houding personeel van de ene sector naar de andere te verschuiven, want dan verschuif je dus enkel het probleem. Het is immers niet alsof we ook maar ergens een sector hebben met een overschot aan werknemers.
MeMoRy @Sjaak0985 april 2024 11:40
Het zal vast iets doen. Maar helpen?

Wat ze nu plannen kijkt mijns inziens ook helemaal niet te helpen.
- werving? Dat gebeurd al, maar de populariteit blijft beperkt. Dat zit in de cultuur en verander je niet met geld.
- woningbouw? Daar is al geld genoeg voor, maar CO2 regeling beperkt wat gebouwd mag worden.

Het hele probleem over "vestigingsklimaat" is ontstaan doordat het huidige en toekomstige kabinet het onaantrekkelijker wil maken voor mensen uit het buitenland om hiernaartoe te komen.Zondag bij Lubach had het er laatst nog over
De overheid zit zichzelf tegen te werken.


(ik ben trouwens wel benieuwd of de dat geld voor "mobiliteit" gaan gebruiken om eindelijk een afslag aan de A67 bij Veldhoven te maken, zodat die duizenden auto's niet de Kempenbaan elke spits vastzetten. Net als de HighTech Campus heeft)

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 14:11]

The Eagle 5 april 2024 12:17
Wat mij aan dit hele verhaal opvalt is dat die 2,5 miljard voor de overheid en de NL bevolking een smak geld is, maar voor ASML relatief klein bier. Sla de jaarcijfers er op na: https://www.asml.com/-/me...ess-conference-153ucf.pdf
20 miljard netto winst in 2023, en in Q1-2024 wordt tussen de 5 en 5,5 miljard aan sals verwacht waar een marge van rond de 50% op zit.
Ergo: dat wat de overheid nu investeert en waar we allemaal aan meebetalen, zou ASML binnen 3 maanden zelf extra kunnen uitgeven en alsnog break-even draaien - en daarna nog 3 kwartalen een flinke winst draaien.

Dus heel eerlijk denk ik dat Wennink en co denken "Leuk NL overheid, scheelt ons in uitgaven en daar zijn de aandeelhouders blij mee, maar we varen lekker onze eigen koers". Het is ook niet dat er een mededeling kwam in de trant van "fijn, nu kunnen we lekker blijven". Ze gaan gewoon waar ze kunnen. Dat is de macht van het grote geld in een organisatie waar geld eigenlijk nauwelijks een rol speelt, doordat het structureel in overvloed aanwezig is.
satya @The Eagle5 april 2024 13:07
Nog erger, de hoeveelheid belasting die ASML de afgelopen tien jaar heeft afgedragen komt niet in de buurt bij die 2,5 miljard.

We zijn zoals gewoonlijk aandeelhouders aan het plezieren.
mawashigeri @satya5 april 2024 21:06
Dit jaar alleen al 1,2 miljard winstbelasting. Alle andere belastingen (werknemers, energie, etc.) komen daar nog bij.
sympa @satya5 april 2024 15:16
Denk dat ASML al meer heeft afgedragen aan loonbelasting alleen hoor.
En het geld gaat niet naar de aandeelhouders ASML, maar naar wegen, OV-verbindingen en huizen en zo.
mawashigeri @satya5 april 2024 21:14
Over 2023 was de winst 7,84 miljard. Dividend is 4*1,52 per aandeel: 393.400.000 * 4 * 1.52 = 2,4 miljard uitgekeerd, verder is er voor ca. een miljard aan aandelen ingekocht.
De rest (4,4 miljard dus) gaat worden geïnvesteerd in uitbreidingen.

Naar verwachting moet de ASML productie de komende 6 jaar bijna verdubbelen om de markt bij te houden, dat gaat een lieve duit kosten.

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 22 juli 2024 14:11]

AOC 5 april 2024 06:37
Zit er ook wel eens aan te denken om mij om te scholen richting engineering, maar wanneer je al een hbo studie hebt voltooid dien je bij een tweede hbo studie het instellingscollegegeld te betalen. Het schrikt mij echter af om 10k per jaar te betalen voor een hbo opleiding. Hoe ga je dat doen met je huidige vaste lasten. Duaal zou misschien haalbaar zijn, alleen gaat je leven aardig overhoop. De 40uur die ik nu besteed aan werk trekt al zodanig veel energie, kan mij lastig voorstellen om daarnaast nog te knallen aan een studie. Voor mn gevoel zit ik dan vast

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 14:11]

Borundil @AOC5 april 2024 09:12
Ik denk dat hier inderdaad veel winst in te behalen valt. Live long learning is een mooie term hoor, maar naar mijn idee gaat dat dan te vaak over verdieping. Waarom zou voor deze tak niet net een regeling opgetuigd kunnen worden als voor het onderwijs? Wie zich wil laten omscholen tot leraar kan dat vrij eenvoudig doen. Ik zou hetzelfde ook toejuichen voor andere sectoren waarin een groot tekort is.
Transferno @Borundil5 april 2024 10:39
Klopt in België hebben ze dit voor veel "knelpuntberoepen". Zo ken ik mensen die op die manier een bachelor verpleegkunde behaald hebben.
Dat zou ook overwogen kunnen worden voor dit soort functies. Het is beter om een job aan een niet-expat te kunnen geven. Die betaald meer belastingen en je hebt een grotere kans dat deze zijn leven lang hier blijft wonen/werken en zo dus ook kennis blijft behouden.
Als ik terugkijk naar mijn studietijd kan ik me niet voorstellen om bijvoorbeeld een master-studie te combineren met een 40-uren werk-week en een huishouden.
uiltje @Borundil8 april 2024 02:59
Ik vind Life Long Learning een mooiere term :Y)
5pë©ïàál_Tèkén 5 april 2024 08:08
Er zijn ook zaken waarvan je niet wilt dat ASML hier geld aan uitgeeft. ASML is een bedrijf, en bedrijven hebben een heel andere taak, missie & visie in een land dan een overheid. Ik wil niet dat ASML wegen gaat aanleggen, gemeentegrenzen verlegt, woningcomplexen bouwt of onderwijsinstellingen neerzet. In dit land hebben we die taken bewust verdeeld omdat anders een partij te veel invloed heeft (op een regio). Daarom zijn er ook gemeenteraden, provenciale staten en een landelijke regering - deze sturen zaken aan met een andere invalshoek. Stel je voor dat ASML een flat mag bouwen, dan kunnen zij deze als drukmiddel gebruiken naar Veld/Eindhoven ('doe dit of we zetten 2.000 mensen uit hun woning'). ASML heeft al heel wat in de pap te brokkelen omdat ze zo groot zijn. Dat ze de politiek 'doen bewegen' om 2,5 miljard te doen investeren en dit vervolgens wordt geframed als 'belastinggeld naar privaat bedrijf' is natuurlijk veel te kort door de bocht. Maar, feit blijft wel dat overheden door hun monopoliepositie 'wel eens' wat extra motivatie nodig hebben om in actie te komen (toeslagenschandaal, gaswinning, stikstofdossier etc). Tja, om dat dan te bereiken moet dit spelletje weer via de voorpagina's worden gespeeld.

Ik vind dat dit toneelstukje steeds populistischer wordt. 'Men' moet er wat van vinden en iedereen moet er van weten. De afweging van belangen is al complex genoeg, moet daar ook nog de (ongenuanceerde) mening van Jan en alleman bij? Ik wil dit ASML verwijten, maar weet inmiddels ook wel dat dit nou eenmaal nodig is helaas.
Robkazoe @5pë©ïàál_Tèkén5 april 2024 09:47
"ASML is een bedrijf"

En dus als enige/belangrijkste doel, winst maken. Kun je als directeur wel een beroep doen op het morele ("We moeten groeien; dat is geen keuze, maar een morele verantwoordelijkheid"), maar dat zal altijd op een lagere trede staan van belangrijkheid.
MsXgAmEs 5 april 2024 11:51
Ik blijf dat subsidieren van bedrijven met buitenlandse aandeelhouders een vreemde zaak vinden. Nederland stopt ergens geld in en hoopt dit indirect terug te krijgen door bijvoorbeeld opbouw van kennis en het behoud van / toename van banen in Nederland. Er zullen minder personen werkeloos zijn en er zullen meer expats komen die hun uitgaven ook weer in Nederland doen. Een goed streven, maar uiteindelijk gaat dit ook om shareholders value en bij dit soort bedrijven zit deze value met name in het buitenland. Die shareholders zijn zo ontevreden met hun inkomsten, dat multinationals tegenwoordig ook het geld van landen willen hebben.

In het https://www.asml.com/en/i...ual-report/2023#financial financial report staat op pagina 41 dat ze 3.3 Miljard Euro betaald hebben aan hun aandeelhouders. Aandeelhouders zijn personen of organisaties die geld terug willen krijgen voor hun investeringen. Logsich! Landen lijken tegenwoordig wel filantropische instellingen. Het lijkt me niet meer dan normaal dat bij een investering ook een rendement hoort, niet alleen indirect (want ASML kan sowieso daarna alsnog verhuizen zoals Shell met de dividendgate), maar ook direct rendement. Dus die miljarden inversteringen van Nederland in ASML moeten ergens weer als cash terugkomen.

Ook bij Tatasteel is hetzelfde aan de hand, waarbij de Indiase eigenaar mogelijk ook voor miljarden Euros aan subsidie voor vergroening krijgt van de Nederlandse overheid. Heel goed, maar dan wel met de gedachte van een lening, waarbij uiteindelijk de nederlanders hun geld terug krijgen. Dus in de vorm van dividend of aandelen transacties, met als bijvangst zaken zoals kennis en banen.

Tegenwoordig lijkt de export van geld het belangrijkste motief van Nederland. Er zitten al 100.000-den mensen in Nederland onder de armoedegrens (https://longreads.cbs.nl/...sociale-uitsluiting-2023/) en de trend is stijgend.

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