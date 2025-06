'Nederlands kabinet werkt aan plan om ASML binnen Nederland te houden'

Het Nederlandse demissionaire kabinet werkt volgens De Telegraaf achter de schermen aan een strategie om ASML binnen te houden. De chipmachinefabrikant zou overwegen om in Frankrijk uit te breiden, wat het kabinet wil voorkomen.

Verschillende ministeries zouden aan de strategie meewerken. Volgens de Telegraaf-bronnen heeft de strategie de naam Beethoven gekregen en wordt hiervoor gekeken naar wat nodig is om de chipmachinemaker binnen Nederland te houden. De bronnen zeggen dat ASML 'een aantal wensen' heeft neergelegd en hierbij zou hebben gezegd dat uitbreiden in een ander land, zoals Frankrijk, voor ASML een optie is.

ASML uit al langer zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. Veertig procent van ASML's personeel is niet-Nederlands; het bedrijf is daarom gebaat bij soepele wetgeving rondom kennis- en arbeidsmigratie. De Tweede Kamer nam echter onlangs een motie aan van NSC-voorzitter Pieter Omtzigt om de belastingkorting voor expats af te bouwen. ASML wil wel in Nederland groeien, zei ASML's cfo Roger Dassen eerder dit jaar tegen Tweakers, 'maar dan moet dat wel kunnen'. Daarnaast zegt een Telegraaf-bron dat het woningtekort in Nederland 'met argusogen wordt bekeken'.

In Frankrijk zou het klimaat juist gunstiger zijn door investeringen vanuit de overheid. Daarom zou ASML een uitbreiding in dat land overwegen. Demissionair minister-president Mark Rutte heeft woensdag een gesprek met de Franse premier Gabriel Attal, onder meer over het concurrentievermogen. Daarvóór heeft Rutte samen met demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaansens een gesprek met ASML's ceo Peter Wennink.