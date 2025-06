ASML levert eerste TwinScan NXE:3800E-euv-machine met verhoogde productiviteit

ASML heeft de eerste Twinscan NXE:3800E-machines geleverd aan een klant. De productiviteit van dit euv-systeem zou minstens 195 wafers per uur bedragen, hoger dan de 160 wafers per uur van de huidige NXE:3600D.

ASML meldt in een post dat de eerste NXE:3800E nu wordt geïnstalleerd in de chipfabriek van een klant. Het bedrijf spreekt over de toegenomen productiviteit van de NXE:3800E, maar deelt daarover verder geen concrete details. ASML-cfo Roger Dassen vertelde begin dit jaar in een interview met Tweakers dat het bedrijf de introductie van dit euv-systeem al een geruime tijd het voorbereiden was.

De cfo stelde toen dat het om een 'behoorlijk ingrijpend gewijzigde machine' ging, ten opzichte van de NXE:3600D. Dat euv-systeem kan 160 wafers per uur produceren. "De productiviteit van de NXE:3800E wordt opgehoogd van 160 naar 220 wafers per uur", zei Dassen toen. Uit de Business Line EUV-roadmap van ASML blijkt dat NXE:3800E tussen de 195 en 220 wafers per uur zou moeten kunnen produceren.

Chipmakers have a need for speed! The first TWINSCAN NXE:3800E is now being installed in a chip fab. 🔧



With its new wafer stages, the system will deliver leading edge productivity for printing advanced chips. We're pushing lithography to new limits. 💪 pic.twitter.com/y5hJg5Tdot