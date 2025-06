ASML mag van gemeente Eindhoven uitbreiden met campus van 50 hectare

Chipmachinefabrikant ASML mag van de Eindhovense gemeenteraad uitbreiden in het noorden van Eindhoven. Het bedrijf wil een campus ter grootte van 50 hectare bouwen, waar plek is voor 20.000 werknemers. Nu heeft ASML in Nederland 23.000 werknemers.

De uitbreiding is nog niet definitief, maar de gemeenteraad van Eindhoven heeft wel ingestemd, schrijft onder meer de NOS. De campus moet in het noorden van Eindhoven komen, naast het vliegveld. De gemeente wil particuliere grondeigenaren in het gebied benaderen voor een overname en wil het terrein daarna in erfpacht geven aan ASML, schrijft het Eindhovens Dagblad.

ASML heeft nog niet definitief besloten of de uitbreiding er gaat komen. Het bedrijf zegt eerst vergaande zekerheid te willen hebben en streeft ernaar eind dit jaar hier duidelijkheid over te hebben. Naar verwachting kan de bouw in 2026 of 2027 starten, waarna de eerste werknemers in 2030 kunnen starten.

Het voorstel van het Eindhovense college van B&W werd niet unaniem aangenomen; er waren onder meer zorgen of Eindhoven de groei aan zou kunnen op het gebied van zorg en woningen. ASML wil minstens 2500 euro per werknemer per jaar bijdragen, om die druk in de regio te verminderen. Het bedrijf kondigde in april aan de uitbreiding op de Brainport Industries Campus te overwegen.