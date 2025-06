ASML gaat komende jaren 80 miljoen euro investeren in TU Eindhoven

ASML investeert de komende tien jaar 80 miljoen euro in de Technische Universiteit Eindhoven. De TU/e gaat op zijn beurt 100 miljoen euro uitgeven aan de bouw van een nieuwe cleanroom en aan de aanstelling van vele promovendi.

Door de samenwerking te versterken kunnen meer studenten opgeleid worden in gebieden zoals plasmafysica, mechatronica, optica en AI. Daarnaast gaan er in de loop van de komende tien jaar bijna 100 doctoraatsstudenten onderzoek doen op gebieden die relevant zijn voor de chipsector. Beide partijen verwachten ook andere bedrijven en instellingen in en buiten de regio bij de samenwerking te betrekken.

Het partnerschap tussen ASML en de TU/e is in lijn met de doelen van Project Beethoven. Dit project is gericht op het versterken van de Brainportregio en van Nederland op het gebied van halfgeleiders en omvat een bedrag van 2,5 miljard euro. Tweakers schreef begin april een achtergrondartikel over de plannen.