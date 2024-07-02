KU Leuven en TU Eindhoven werken nauwer samen om microchips te onderzoeken

De KU Leuven en de TU Eindhoven gaan nauwer samenwerken bij het onderzoeken van microchips. Dat doen zij in het kader van de European Chips Act. Zo introduceren ze onder andere gezamenlijke mastertrajecten.

De universiteiten komen met een gezamenlijk gefinancierd fondsenprogramma voor doctoraten. Het gaat om doctoraten in AI, heterogene integratie, materiaalkunde, mechatronica, optica, plasmafysica en softwareontwikkeling. Naast dit fondsenprogramma zullen de universiteiten een gezamenlijk zaaifonds opzetten, subsidievoorstellen samen voorbereiden en samen onderzoeksthema’s definiëren. Ook introduceren ze een gezamenlijke beurscoördinator, die als taak krijgt om fondsen te verwerven voor zowel bestaande als nieuwe onderzoeksthema’s.

Verder stellen de universiteiten gezamenlijke mastertrajecten op. Dat gebeurt onder meer in de fotonica, halfgeleidertechniek, hightech systeemtechniek, kwantumtechnologie en optica. Daaraan gekoppeld maken de universiteiten het makkelijker om onderling studenten en personeel uit te wisselen.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 15:00
8 • submitter: wildhagen

02-07-2024 • 15:00

8

Submitter: wildhagen

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Reacties (8)

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wildhagen
2 juli 2024 16:05
Goed initiatief. Zeker in deze regio zit heel veel kennis op dit vlak, de driehoek Eindhoven-Aken-Luik staat ook Europees om bekend als een soort 'Europees Silicion Valley".

Dit past ook mooi in het ELAT-programma:
ELAt is een grensoverschrijdend netwerk dat de kennisregio’s Eindhoven, Leuven en Aken met elkaar verbindt tot een Europese technologische topregio. ELAt wil de kenniseconomie via grensoverschrijdende en interregionale samenwerking stimuleren en is een voorbeeld van hoe deze in Europa kan worden uitgebouwd.

Drie steden (Eindhoven, Leuven en Aken), twee regionale overheden (het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), AGIT (het agentschap voor regionale ontwikkeling van de regio Aken) en één universiteit (KU Leuven Research & Development - LRD) treden op als partners in het ELAt-project.
Aldus https://lrd.kuleuven.be/leuven-hitechregio/elat

Ook de EU heeft hier in het verleden flink gfeinvesteerd:
The Eindhoven, Leuven, Aachen Technology Triangle (ELAT) stands between three of NW Europe’s most important centres of population and economic activity: the Flemish urban network, the Ruhr valley and the Dutch Randstad. Stimulating innovation via trans-national co-operation across this area is therefore important for improving NW Europe’s wider competitiveness.
Zie https://keep.eu/projects/...ndhoven-Leuven-Aachen-EN/

Deze samenwerking is dus in dat licht vrij logisch, net als het betrekken van grote namen als ASML en IMEC (zie het bronartikel van KU Leuven uit het nieuwartikel). Hopelijk werpt het zijn vruchten af.
obimk1 @wildhagen2 juli 2024 22:07
Regio Eindhoven (inclusief Natlab) werd in 2011 uitgeroepen tot:

"The smartest square kilometer in the world"
Bux666 @obimk13 juli 2024 16:07
Dat is onjuist. Niet de regio Eindhoven maar de High Tech Campus Eindhoven, waar het NatLab ooit naar verhuisd is. De regio Eindhoven is wel wat groter dan een vierkante kilometer... ;)
obimk1 @Bux6664 juli 2024 16:53
ASML ligt maar een paar honderd meter van Natlab.

Ik ben (nu) een voormalige ASML'er, en ben wel eens met een

R&D vriend van ASML gaan lunchen (tijdelijk kantoor op Natlab)
bramv101 @wildhagen2 juli 2024 17:45
Luik?
Kan je even verduidelijken wat deze stad van betekenis heeft?
Supermaniac @bramv1012 juli 2024 18:46
Gewoon een Typo denk ik (overal wordt Leuven genoemd). Dat is iets menselijks.
jj71 2 juli 2024 23:24
Ik vind de titel en intro van dit artikel een beetje vreemd. Het gaat natuurlijk niet over het onderzoeken van microchips (alsof wetenschappers microchips gaan bestuderen) maar over het onderzoeken van mogelijkheden om nieuwe technologie te ontwikkelen voor het maken van microchips.
Guus Leeuwis @jj713 juli 2024 09:50
Ja precies, een soort lithografie maar dan in een bredere context. Van mensen tot materiaal, code en machines.

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