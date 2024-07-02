KU Leuven en TU Eindhoven werken nauwer samen om microchips te onderzoeken

De KU Leuven en de TU Eindhoven gaan nauwer samenwerken bij het onderzoeken van microchips. Dat doen zij in het kader van de European Chips Act. Zo introduceren ze onder andere gezamenlijke mastertrajecten.

De universiteiten komen met een gezamenlijk gefinancierd fondsenprogramma voor doctoraten. Het gaat om doctoraten in AI, heterogene integratie, materiaalkunde, mechatronica, optica, plasmafysica en softwareontwikkeling. Naast dit fondsenprogramma zullen de universiteiten een gezamenlijk zaaifonds opzetten, subsidievoorstellen samen voorbereiden en samen onderzoeksthema’s definiëren. Ook introduceren ze een gezamenlijke beurscoördinator, die als taak krijgt om fondsen te verwerven voor zowel bestaande als nieuwe onderzoeksthema’s.

Verder stellen de universiteiten gezamenlijke mastertrajecten op. Dat gebeurt onder meer in de fotonica, halfgeleidertechniek, hightech systeemtechniek, kwantumtechnologie en optica. Daaraan gekoppeld maken de universiteiten het makkelijker om onderling studenten en personeel uit te wisselen.