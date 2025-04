KU Leuven maakt software om 3D-model te maken van bloedspatten op plaats delict

Onderzoekers van de Belgische universiteit KU Leuven hebben software gemaakt die aan de hand van foto's en markers een 3D-model kan maken van bloedspatten op een plaats delict. Vervolgens is te achterhalen hoe die bloedspatten kunnen zijn ontstaan.

De onderzoekers hebben het HemoVision genoemd, meldt KU Leuven. De software komt als dienst op de markt onder de vlag van het bedrijf Forentrics, een spin-off van de universiteit. HemoVision is getest op echte plekken waar een misdrijf was gepleegd, zo meldt de universiteit.

Rechercheurs kunnen markers plaatsen en vervolgens foto's uploaden in de software, waarna na een kwartier de analyse compleet is. Met het 3D-model kunnen rechercheurs vervolgens hypotheses proberen te bevestigen of te ontkrachten. HemoVision vervangt in potentie het systeem met touwtjes vanaf bloedspetters naar de vloer, waar de Federale Politie tot nu toe mee werkte.