Wetenschappers KU Leuven achterhalen privacygevoelige data van Strava-gebruikers

Wetenschappers van de KU Leuven zijn erin geslaagd om privacygevoelige locaties in de endpoint privacy zones van de Strava-app te achterhalen. Ze hebben dit voor elkaar gekregen door openbaar gedeelde gegevens te analyseren.

De onderzoekers hebben naar verluidt 1,4 miljoen activiteiten op het platform van Strava geanalyseerd. In 85 procent van de gevallen konden ze de verborgen locaties achterhalen die gebruikers verbergen via de zogenaamde endpoint privacy zones. Via deze endpoint privacy zones worden de eerste en laatste 200 meter van een afgelegde route automatisch verborgen voor andere gebruikers. Hierdoor zouden er geen privacygevoelige locaties, zoals het huisadres of een werkplek, worden gedeeld.

Maar aan de hand van metadata konden de onderzoekers deze privacygevoelige locaties wel achterhalen. De metadata omvat onder andere de afgelegde afstand van een Strava-gebruiker, de gevolgde route en de locatie waarop een Strava-gebruiker de endpoint privacy zone binnenkomt of buitengaat. In combinatie met een stratenplan kunnen deze gegevens volgens onderzoekers je vertrek- of aankomstpunt zelfs vrijgeven.

“De endpoint privacy zones geven een vals gevoel van veiligheid”, zegt Karel Dhondt, een van de onderzoekers van de KU Leuven, aan de VRT. "Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat hun locatiegegevens nooit echt privé zijn", klinkt het. "Dieven kunnen via de app zien wie de mooiste en duurste fietsen bezit en door de privacyzone te omzeilen, weten ze waar ze die kunnen vinden. Het kan ook de deur openzetten voor stalkers en andere mensen met slechte bedoelingen."

Dhondt heeft samen met zijn team ook de sportapps Komoot en Garmin Connect onderzocht, maar de meeste problemen deden zich naar verluidt bij Strava voor. Over enkele weken hebben de onderzoekers een afspraak met de ontwikkelaars van Strava in Los Angeles en wordt er misschien samengewerkt om de kwetsbaarheid te verhelpen. Dhondt heeft in afwachting daarvan wel al enkele tips voor het bedrijf. Zo zou Strava er goed aan doen om de afstand die je aflegt binnen de verborgen zone te verbergen, of helemaal weg te laten. Strava zou volgens de man ook meer variatie moeten aanbrengen in de vorm en de grootte van zo'n endpoint privacy zone.

Dhondt raadt Strava-gebruikers aan om de endpoint privacy zone allereerst in te stellen, en deze vervolgens groot genoeg te maken. Om nog meer risico’s uit te sluiten, raadt Dhondt ook aan om af te wisselen wat betreft vertrek- en aankomstlocatie bij een sessie op Strava. De onderzoekers hebben ook een website ontwikkeld waarmee Strava-gebruikers hun loop-en fietsgegevens op privacyvriendelijke wijze zouden moeten kunnen verwerken. De afstanden worden via deze website minder gedetailleerd opgeslagen.

Het is niet de eerste keer dat Strava in het nieuws komt om privacyredenen. Eerder dit jaar is er een nieuwe manier ontdekt waarop de locatiegegevens van Israëlische militairen waren uitgelekt. In 2018 heeft beveiligingsbedrijf Wandera geopperd dat de endpoint privacy zone het juist gemakkelijker maakt om thuis- of werklocaties van gebruikers te achterhalen.

Strava is een fitness-app waarmee gebruikers hun sportprestaties, zoals fietsen en lopen, kunnen bijhouden. Het bedrijf profileert zich als een sociaal netwerk voor atleten en had in 2021 wereldwijd naar schatting 95 miljoen gebruikers.

Update, 11.10 uur: Informatie toegevoegd over wat Strava is en hoeveel gebruikers de dienst wereldwijd zou hebben.