Pebble-app krijgt voor het eerst in 4 jaar update en compatibiliteit met Pixels

De Pebble krijgt een update waarmee de smartwatches weer beter bruikbaar worden met Android-telefoons. De nieuwe app wordt gemaakt door Google en maakt de smartwatch compatibel met onder andere de Pixel 7. Het is de eerste update in vier jaar.

De nieuwe versie van de Pebble-app is versie 4.4.3. Die is niet in de Play Store te downloaden, maar de makers hebben de app als .apk beschikbaar gesteld. Nieuw in die app is dat de smartwatches voortaan compatibel zijn met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro 'en andere toekomstige 64bit-only-Android-apparaten'. De update herstelt ook weer de nummerherkenningsfunctie die op recente Android-toestellen niet meer werkte.

Versie 4.4.3 is de eerste update in vier jaar voor de smartwatches. Moederbedrijf Fitbit sloot de servers van Pebble halverwege 2018 af. Later werd het bedrijf door Google overgenomen. Sindsdien wordt er nog maar mondjesmaat aan de app gewerkt. Dat gebeurt door Rebble, een groep ontwikkelaars en vrijwilligers die nog aan het project werken. Versie 4.4.2 maakte het voor de smartwatches mogelijk dat sommige functies via externe servers konden worden gedownload. De app is gevalideerd via de officiële Pebble-keys, schrijven de makers. Die schrijven op Reddit dat Google hen daarbij heeft geholpen en dat het bedrijf de nieuwe update daarmee mogelijk heeft gemaakt.