Pebble-oprichter Eric Migicovsky start petitie voor kleine Android-telefoon

Pebble-oprichter Eric Migicovsky is een petitie gestart om aan grote smartphonefabrikanten te laten zien dat er animo is voor kleinere Android-telefoons. Volgens Migicovsky zijn de Android-smartphones te groot en moeten er weer modellen op de markt komen die kleiner zijn dan 6 inch.

Migicovsky is van mening dat er tenminste 50.000 handtekeningen nodig zijn om duidelijk te maken dat er vraag is naar een kleinere Android-telefoon. Met de petitie hoopt hij dat bijvoorbeeld Google en Samsung weer gaan overwegen om kleinere Android-smartphones te ontwikkelen.

De smartphone die Migicovsky voor ogen heeft, moet een scherm hebben van ongeveer 5,4 inch. Daarbij moeten er geen concessies worden gedaan op het gebied van de camera's en moet de smartphone op stock Android draaien. Migicovsky schrijft dat hij voor een dergelijke telefoon best 800 dollar over heeft.

Mochten de grote techbedrijven geen gehoor geven aan de oproep van Migicovsky en zijn volgers, dan is hij naar eigen zeggen van plan om het heft in eigen handen te nemen: "Als niemand er een maakt, dan ben ik genoodzaakt er zelf een te ontwikkelen". Volgens Migicovsky is dat niet de ideale oplossing en hoopt hij dat een bestaande smartphonemaker weer kleinere Android-toestellen wil overwegen.

Eric Migicovsky werd bekend als oprichter van het bedrijf Pebble, dat in 2013 een smartwatch op de markt bracht via een zeer succesvolle Kickstarter-campagne. Pebble werd in 2016 overgenomen door Fitbit, dat later weer werd gekocht door Google.