Maker Google-loze /e/OS brengt eigen smartphone Murena One uit

Het bedrijf Murena dat achter de gestripte versie van Android zit, kondigt een eigen smartphone aan. De Murena One is een smartphone die is uitgerust met Murena's eigen versie van Android, /e/OS. Dit is een versie van het besturingssysteem zonder de diensten van Google.

De Murena One is de eerste telefoon van Murena zelf en is standaard is uitgerust met /e/OS. Het besturingssysteem was al beschikbaar voor een aantal andere telefoons. Zo ondersteunt de Fairphone 4 sinds begin dit jaar de bètaversie van de Google-loze versie van Android.

De Murena One is een 6,53"-smartphone die is uitgerust met een Mediatek Helio P60-cpu en een Arm Mail-G72 900MHz-gpu. De opslagruimte is 128GB, maar kan worden uitgebreid met een MicroSD-kaart. De smartphone heeft standaard 4GB werkgeheugen en een 4500mAh-batterij. Aan de achterzijde van de telefoon zit een 48MP-camera en aan de voorzijde zit een 25MP-camera.

Samen met de nieuwe smartphone wordt ook de eerste officiële versie van /e/OS V1 uitgebracht. In dat besturingssysteem zijn alle Google-diensten verwijderd. Dat zorgt ervoor dat een smartphone geen contact meer maakt met de servers van Google. Het OS maakt bijvoorbeeld gebruik van een andere zoekmachine en gebruikers kunnen de telefoon gebruiken met een Murena-account in plaats van een Google-account.

De Murena One kost 350 euro. Volgens de website van de fabrikant is het toestel momenteel al uitverkocht. Volgende maand worden de eerste toestellen naar klanten verscheept die de smartphone reeds hebben besteld.