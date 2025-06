Maker van Android-alternatief /e/OS brengt dit jaar nieuwe Murena-telefoon uit

De maker van Android-rom /e/OS brengt dit jaar een tweede Murena-telefoon op de markt. Details over de Murena Two zijn er nog niet, maar het toestel zou privacyvriendelijke hardwarefeatures krijgen. Daarnaast denkt de maker erover een tablet uit te brengen.

De hoofdontwikkelaar van /e/OS, Gaël Duval, schrijft dat in een roadmap voor het besturingssysteem voor de komende jaren. Hij wil een opvolger maken van de Murena One, die vorig jaar uitkwam. Details over de Murena Two zijn er nog niet; het is dan ook onbekend of die dezelfde prijs van 350 euro krijgt als het eerste model. Wel teaset Duval 'custom hardwarefeatures' die gebruikers die privacy belangrijk vinden, volgens hem kunnen waarderen. Ook daarover noemt hij geen details, maar op een bijbehorende foto is te zien dat de telefoon naast een fysieke toggleknop ook een rood lampje heeft. Mogelijk toont dat lampje aan dat er bijvoorbeeld een camera of microfoon actief is.

Duval teaset daarna dat hij ook het ontwerp van een 'tabletserie overweegt'. Daarvoor moet echter nog worden besloten welke hardware erin komt te zitten.

De maker van het OS wil daarnaast het komende jaar enkele nieuwe privacyvriendelijke features naar het besturingssysteem brengen. Duval noemt daarbij 'een nieuwe back-updienst' en een feature waarmee de accuduur van het toestel verlengd kan worden. Ook wordt de fotoapp vervangen door een app genaamd Memories en er komt stemherkenning in het OS te zitten. Verder werkt de maker aan verbeteringen van de synchronisatiedienst eDrive en brengt hij de Advanced Privacy-module als losstaande app uit voor Android-gebruikers. Die dienst blokkeert trackers in andere apps.